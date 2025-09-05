Incontro terminato, Slovenia 2, Svezia 2.
Incontro terminato, Slovenia 2, Svezia 2.
Secondo tempo terminato, Slovenia 2, Svezia 2.22:37
Tentativo fallito. Benjamin Nygren (Svezia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Gabriel Gudmundsson con cross.22:36
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:34
Gol! Slovenia 2, Svezia 2. Zan Vipotnik (Slovenia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:34
Fallo di Benjamin Nygren (Svezia).22:32
Dejan Petrovic (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Gabriel Gudmundsson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Svit Seslar (Slovenia).22:31
Fallo di mano di Viktor Gyökeres (Svezia).22:31
Niclas Eliasson (Svezia) e' ammonito per fallo.22:29
Fallo di Niclas Eliasson (Svezia).22:29
Jan Mlakar (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:29
Fallo di Gabriel Gudmundsson (Svezia).22:27
Benjamin Sesko (Slovenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:27
Sostituzione, Slovenia. Svit Seslar sostituisce Petar Stojanovic.22:26
Fallo di Daniel Svensson (Svezia).22:24
Dejan Petrovic (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Anton Salétros (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:20
Fallo di Petar Stojanovic (Slovenia).22:20
Vanja Drkusic (Slovenia) e' ammonito per fallo.22:19
Yasin Ayari (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:19
Fallo di Vanja Drkusic (Slovenia).22:19
Gol! Slovenia 1, Svezia 2. Yasin Ayari (Svezia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Viktor Gyökeres in seguito a un contropiede.22:17
Viktor Gyökeres (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:15
Fallo di Jaka Bijol (Slovenia).22:15
Niclas Eliasson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Erik Janza (Slovenia).22:15
Isak Hien (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fallo di Benjamin Sesko (Slovenia).22:14
Sostituzione, Slovenia. Jan Mlakar sostituisce Sandi Lovric.22:14
Fallo di Isak Hien (Svezia).22:12
Zan Vipotnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:12
Fallo di Yasin Ayari (Svezia).22:11
Adam Gnezda Cerin (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Gabriel Gudmundsson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10
Fallo di Petar Stojanovic (Slovenia).22:10
Fallo di Benjamin Nygren (Svezia).22:09
Adam Gnezda Cerin (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Tiro parato. Zan Vipotnik (Slovenia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Erik Janza.22:08
Sostituzione, Slovenia. Zan Vipotnik sostituisce Andraz Sporar.22:08
Sostituzione, Slovenia. Dejan Petrovic sostituisce Timi Max Elsnik.22:08
Sostituzione, Svezia. Benjamin Nygren sostituisce Alexander Bernhardsson.22:07
Sostituzione, Svezia. Niclas Eliasson sostituisce Anthony Elanga.22:07
Tiro respinto. Timi Max Elsnik (Slovenia) un tiro di sinistro da fuori area.22:06
Tiro respinto. Benjamin Sesko (Slovenia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Petar Stojanovic.22:06
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Vanja Drkusic (Slovenia).22:03
Tentativo fallito. Adam Gnezda Cerin (Slovenia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Erik Janza con cross.22:02
Fallo di Anthony Elanga (Svezia).21:58
Benjamin Sesko (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58
Anthony Elanga (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58
Fallo di Erik Janza (Slovenia).21:58
Tiro parato. Andraz Sporar (Slovenia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Zan Karnicnik.21:58
Tentativo fallito. Anton Salétros (Svezia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Anthony Elanga.21:55
Gabriel Gudmundsson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51
Fallo di Petar Stojanovic (Slovenia).21:51
Gol! Slovenia 1, Svezia 1. Sandi Lovric (Slovenia) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Timi Max Elsnik.
Guarda la scheda del giocatore Sandi Lovric21:50
Inizia il Secondo tempo Slovenia 0, Svezia 1.21:49
Primo tempo terminato, Slovenia 0, Svezia 1.21:33
Isak Hien (Svezia) e' ammonito per fallo.21:32
Fallo di Isak Hien (Svezia).21:32
Andraz Sporar (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32
Fallo di Viktor Gyökeres (Svezia).21:31
Zan Karnicnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:30
Gabriel Gudmundsson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Timi Max Elsnik (Slovenia).21:30
Fuorigioco. Anthony Elanga(Svezia) prova il lancio lungo, ma Alexander Bernhardsson e' colto in fuorigioco.21:29
Yasin Ayari (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28
Fallo di Vanja Drkusic (Slovenia).21:28
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Daniel Svensson (Svezia).21:25
Tiro respinto. Petar Stojanovic (Slovenia) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:25
Fallo di Viktor Gyökeres (Svezia).21:23
Jaka Bijol (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23
Hjalmar Ekdal (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Benjamin Sesko (Slovenia).21:21
Fuorigioco. Alexander Bernhardsson(Svezia) prova il lancio lungo, ma Anthony Elanga e' colto in fuorigioco.21:20
Tentativo fallito. Isak Hien (Svezia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Daniel Svensson con cross da calcio d'angolo.21:19
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Vanja Drkusic (Slovenia).21:18
Fallo di Alexander Bernhardsson (Svezia).21:17
Adam Gnezda Cerin (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Hjalmar Ekdal (Svezia).21:15
Andraz Sporar (Slovenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:15
Fallo di Hjalmar Ekdal (Svezia).21:15
Andraz Sporar (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Tentativo fallito. Yasin Ayari (Svezia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Alexander Bernhardsson.21:13
Gara riprende.21:12
Adam Gnezda Cerin (Slovenia) e' ammonito per fallo.21:11
Gara momentaneamente sospesa, Alexander Bernhardsson (Svezia) per infortunio.21:11
Alexander Bernhardsson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Adam Gnezda Cerin (Slovenia).21:11
Alexander Bernhardsson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Sandi Lovric (Slovenia).21:10
Fallo di mano di Adam Gnezda Cerin (Slovenia).21:09
Fallo di Gabriel Gudmundsson (Svezia).21:09
Andraz Sporar (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Viktor Gyökeres (Svezia).21:06
Sandi Lovric (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fuorigioco. Vanja Drkusic(Slovenia) prova il lancio lungo, ma Andraz Sporar e' colto in fuorigioco.21:05
Gol! Slovenia 0, Svezia 1. Anthony Elanga (Svezia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Yasin Ayari.21:02
Yasin Ayari (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:01
Fallo di Andraz Sporar (Slovenia).21:01
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Erik Janza (Slovenia).21:00
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Jaka Bijol (Slovenia).20:58
Yasin Ayari (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:58
Fallo di Adam Gnezda Cerin (Slovenia).20:58
Fallo di Viktor Gyökeres (Svezia).20:57
Vanja Drkusic (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57
Fallo di Adam Gnezda Cerin (Slovenia).20:54
Anton Salétros (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54
Erik Janza (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51
Fallo di Anthony Elanga (Svezia).20:51
Tentativo fallito. Andraz Sporar (Slovenia) un tiro di sinistro da centro area di poco alto.20:50
Benjamin Sesko (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50
Fallo di Isak Hien (Svezia).20:50
Fallo di Petar Stojanovic (Slovenia).20:48
Daniel Svensson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48
Sandi Lovric (Slovenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:48
Fallo di Hjalmar Ekdal (Svezia).20:48
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:30
Slovenia - Svezia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 5 settembre alle ore 20:45 allo stadio Stadion Stozice di Ljubljana.
Dove vedere Slovenia-Svezia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Slovenia-Svezia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 settembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
