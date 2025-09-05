Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:34

Niclas Eliasson (Svezia) e' ammonito per fallo.22:29

Vanja Drkusic (Slovenia) e' ammonito per fallo.22:19

Tentativo fallito. Anton Salétros (Svezia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Anthony Elanga.21:55

Isak Hien (Svezia) e' ammonito per fallo.21:32

Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:30

Fuorigioco. Anthony Elanga(Svezia) prova il lancio lungo, ma Alexander Bernhardsson e' colto in fuorigioco.21:29

Fuorigioco. Alexander Bernhardsson(Svezia) prova il lancio lungo, ma Anthony Elanga e' colto in fuorigioco.21:20

Adam Gnezda Cerin (Slovenia) e' ammonito per fallo.21:11

Fuorigioco. Vanja Drkusic(Slovenia) prova il lancio lungo, ma Andraz Sporar e' colto in fuorigioco.21:05

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:30