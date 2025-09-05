Incontro terminato, Svizzera 4, Kosovo 0.
Secondo tempo terminato, Svizzera 4, Kosovo 0.22:38
Fallo di Cedric Itten (Svizzera).22:37
Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:37
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:34
Fallo di Denis Zakaria (Svizzera).22:33
Vedat Muriqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fuorigioco. Granit Xhaka(Svizzera) prova il lancio lungo, ma Miro Muheim e' colto in fuorigioco.22:30
Sostituzione, Svizzera. Cedric Itten sostituisce Dan Ndoye.22:29
Sostituzione, Kosovo. Valon Berisha sostituisce Leon Avdullahu.22:27
Tentativo fallito. Miro Muheim (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Granit Xhaka.22:27
Tiro respinto. Vedat Muriqi (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Albion Rrahmani.22:25
Tentativo fallito. Baton Zabërgja (Kosovo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.22:24
Tiro respinto. Ilir Krasniqi (Kosovo) un tiro di destro da centro area.22:24
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Nico Elvedi (Svizzera).22:23
Silvan Widmer (Svizzera) e' ammonito per fallo.22:21
Fallo di Silvan Widmer (Svizzera).22:21
Florent Muslija (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21
Fallo di Miro Muheim (Svizzera).22:21
Baton Zabërgja (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Denis Zakaria (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:20
Fallo di Muharrem Jashari (Kosovo).22:20
Sostituzione, Svizzera. Denis Zakaria sostituisce Breel Embolo.22:19
Miro Muheim (Svizzera) e' ammonito per fallo.22:15
Fallo di Miro Muheim (Svizzera).22:14
Baton Zabërgja (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:14
Tiro parato. Vedat Muriqi (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mërgim Vojvoda.22:12
Granit Xhaka (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09
Fallo di Leon Avdullahu (Kosovo).22:09
Fallo di Breel Embolo (Svizzera).22:08
Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Miro Muheim (Svizzera).22:08
Baton Zabërgja (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Sostituzione, Kosovo. Ilir Krasniqi sostituisce Amir Rrahmani per infortunio.22:07
Gara riprende.22:07
Gara momentaneamente sospesa, Amir Rrahmani (Kosovo) per infortunio.22:06
Gara riprende.22:05
Gara momentaneamente sospesa, Albion Rrahmani (Kosovo) per infortunio.22:05
Sostituzione, Svizzera. Michel Aebischer sostituisce Rubén Vargas.22:04
Sostituzione, Svizzera. Johan Manzambi sostituisce Fabian Rieder.22:04
Gara riprende.22:04
Gara momentaneamente sospesa, Amir Rrahmani (Kosovo) per infortunio.22:04
Fuorigioco. Fabian Rieder(Svizzera) prova il lancio lungo, ma Breel Embolo e' colto in fuorigioco.22:02
Fallo di Miro Muheim (Svizzera).22:01
Baton Zabërgja (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01
Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59
Fallo di Mërgim Vojvoda (Kosovo).21:59
Fallo di Granit Xhaka (Svizzera).21:58
Mërgim Vojvoda (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58
Fallo di Miro Muheim (Svizzera).21:56
Baton Zabërgja (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56
Rubén Vargas (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55
Fallo di Dion Gallapeni (Kosovo).21:55
Silvan Widmer (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52
Fallo di Dion Gallapeni (Kosovo).21:52
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Nico Elvedi (Svizzera).21:50
Tiro respinto. Vedat Muriqi (Kosovo) un colpo di testa da centro area. Assist di Florent Muslija con cross.21:50
Sostituzione, Svizzera. Miro Muheim sostituisce Ricardo Rodríguez.21:48
Inizia il Secondo tempo Svizzera 4, Kosovo 0.21:49
Sostituzione, Kosovo. Baton Zabërgja sostituisce Ermal Krasniqi.21:48
Sostituzione, Kosovo. Albion Rrahmani sostituisce Elvis Rexhbeçaj.21:48
Sostituzione, Kosovo. Dion Gallapeni sostituisce Leart Paçarada.21:48
Primo tempo terminato, Svizzera 4, Kosovo 0.21:33
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:32
Gol! Svizzera 4, Kosovo 0. Breel Embolo (Svizzera) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dan Ndoye.21:31
Gol! Svizzera 3, Kosovo 0. Silvan Widmer (Svizzera) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Fabian Rieder.21:25
Fuorigioco. Arijanet Muric(Kosovo) prova il lancio lungo, ma Ermal Krasniqi e' colto in fuorigioco.21:22
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Granit Xhaka (Svizzera).21:21
Tiro respinto. Amir Rrahmani (Kosovo) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Florent Muslija con cross.21:21
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Dan Ndoye (Svizzera).21:20
Tiro respinto. Amir Rrahmani (Kosovo) un tiro di destro da fuori area.21:17
Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Muharrem Jashari (Kosovo).21:14
Gol! Svizzera 2, Kosovo 0. Breel Embolo (Svizzera) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Dan Ndoye con cross in seguito a un contropiede.21:11
Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:10
Fallo di Lumbardh Dellova (Kosovo).21:10
Gol! Svizzera 1, Kosovo 0. Manuel Akanji (Svizzera) un colpo di testa da centro area sotto la traversa. Assist di Rubén Vargas con cross da calcio d'angolo.
Guarda la scheda del giocatore Manuel Akanji21:08
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Mërgim Vojvoda (Kosovo).21:07
Tentativo fallito. Remo Freuler (Svizzera) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Granit Xhaka.21:06
Tentativo fallito. Breel Embolo (Svizzera) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Fabian Rieder con cross.21:04
Tiro respinto. Silvan Widmer (Svizzera) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola.21:02
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Mërgim Vojvoda (Kosovo).21:02
Tiro respinto. Silvan Widmer (Svizzera) un colpo di testa da centro area. Assist di Breel Embolo con cross.21:01
Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:58
Fallo di Amir Rrahmani (Kosovo).20:58
Granit Xhaka (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:57
Fallo di Lumbardh Dellova (Kosovo).20:57
Ricardo Rodríguez (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54
Fallo di Ermal Krasniqi (Kosovo).20:54
Tiro parato. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Granit Xhaka.20:53
Fallo di Granit Xhaka (Svizzera).20:51
Leon Avdullahu (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:51
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Florent Muslija (Kosovo).20:48
Inizia il Primo tempo.20:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:29
Svizzera - Kosovo è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 5 settembre alle ore 20:45 allo stadio St. Jakob-Park di Basel.
Arbitro di Svizzera - Kosovo sarà Szymon Marciniak. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.
