Ucraina-Francia: 0-2 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

5 Settembre 2025 ore 20:45
Ucraina
0
Francia
2
Partita finita
Arbitro:
  1. 10' 0-1 Michael Olise
  2. 82' 0-2 Kylian Mbappé
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Ucraina 0, Francia 2.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Ucraina 0, Francia 2.22:35

  3. 90'+3'

    Dayot Upamecano (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  4. 90'+3'

    Fallo di Artem Bondarenko (Ucraina).22:34

  5. 90'+3'

    Tiro parato. Vladyslav Vanat (Ucraina) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Artem Bondarenko con passaggio filtrante.22:34

  6. 90'+3'

    Sostituzione, Francia. Maghnes Akliouche sostituisce Michael Olise.22:34

  7. 90'+2'

    Sostituzione, Francia. Malo Gusto sostituisce Jules Koundé.22:33

  9. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:32

  10. 90'

    Tiro parato. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aurélien Tchouaméni con passaggio filtrante.22:32

  11. 90'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Dayot Upamecano (Francia).22:31

  12. 87'

    Sostituzione, Ucraina. Nazar Voloshyn sostituisce Oleksandr Zinchenko.22:28

  13. 84'

    Fallo di Adrien Rabiot (Francia).22:25

  15. 84'

    Illia Zabarnyi (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  16. 83'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Yukhym Konoplia (Ucraina).22:25

  17. 83'

    Sostituzione, Ucraina. Artem Bondarenko sostituisce Heorhii Sudakov.22:24

  18. 83'

    Sostituzione, Ucraina. Oleh Ocheretko sostituisce Yehor Yarmoliuk.22:24

  19. 82'

    Gol! Ucraina 0, Francia 2. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aurélien Tchouaméni in seguito a un contropiede.22:23

  21. 81'

    Gara riprende.22:22

  22. 81'

    Sostituzione, Francia. Hugo Ekitiké sostituisce Ousmane Dembélé per infortunio.22:22

  23. 80'

    Gara momentaneamente sospesa, Ousmane Dembélé (Francia) per infortunio.22:21

  24. 77'

    Gara riprende.22:18

  25. 77'

    Gara momentaneamente sospesa, Ousmane Dembélé (Francia) per infortunio.22:18

  27. 76'

    Sostituzione, Francia. Adrien Rabiot sostituisce Bradley Barcola.22:17

  28. 76'

    Sostituzione, Ucraina. Oleksandr Nazarenko sostituisce Oleksandr Zubkov.22:17

  29. 76'

    Sostituzione, Ucraina. Vladyslav Vanat sostituisce Artem Dovbyk.22:17

  30. 75'

    Tentativo fallito. Bradley Barcola (Francia) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Michael Olise con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.22:16

  31. 72'

    Tentativo fallito. Ousmane Dembélé (Francia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Manu Koné.22:13

  33. 68'

    Tentativo fallito. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jules Koundé.22:09

  34. 66'

    Illia Zabarnyi (Ucraina) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Ivan Kaliuzhnyi in seguito a un calcio da fermo.22:07

  35. 66'

    Tentativo fallito. Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:07

  36. 66'

    Tiro parato. Heorhii Sudakov (Ucraina) un tiro di destro dalla lunga distanza parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:07

  37. 65'

    Fallo di Ibrahima Konaté (Francia).22:06

  39. 65'

    Oleksandr Zubkov (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:06

  40. 65'

    Tentativo fallito. Oleksii Hutsuliak (Ucraina) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.22:06

  41. 65'

    Tiro respinto. Artem Dovbyk (Ucraina) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Oleksandr Zinchenko con cross.22:06

  42. 63'

    Lucas Digne (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

  43. 63'

    Fallo di Yukhym Konoplia (Ucraina).22:04

  45. 61'

    Fallo di Lucas Digne (Francia).22:03

  46. 61'

    Oleksii Hutsuliak (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:03

  47. 59'

    Fallo di Bradley Barcola (Francia).22:00

  48. 59'

    Illia Zabarnyi (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00

  49. 58'

    Tiro parato. Ousmane Dembélé (Francia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Aurélien Tchouaméni con passaggio filtrante.21:59

  51. 56'

    Manu Koné (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57

  52. 56'

    Fallo di Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina).21:57

  53. 55'

    Tentativo fallito. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.21:56

  54. 54'

    Fallo di Lucas Digne (Francia).21:55

  55. 54'

    Oleksii Hutsuliak (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:55

  57. 54'

    Tentativo fallito. Yehor Yarmoliuk (Ucraina) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:55

  58. 53'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Ibrahima Konaté (Francia).21:54

  59. 52'

    Gara riprende.21:53

  60. 51'

    Gara momentaneamente sospesa, Oleksii Hutsuliak (Ucraina) per infortunio.21:52

  61. 49'

    Gara riprende.21:51

  63. 48'

    Gara momentaneamente sospesa, Manu Koné (Francia) per infortunio.21:49

  64. Inizia il Secondo tempo Ucraina 0, Francia 1.21:47

  65. 45'

    Sostituzione, Francia. Ousmane Dembélé sostituisce Désiré Doué.21:45

  66. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Ucraina 0, Francia 1.21:30

  67. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:30

  69. 45'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Dayot Upamecano (Francia).21:29

  70. 45'

    Tiro respinto. Artem Dovbyk (Ucraina) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Oleksandr Zinchenko.21:29

  71. 41'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Illia Zabarnyi (Ucraina).21:25

  72. 41'

    Tiro respinto. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da centro area. Assist di Michael Olise.21:25

  73. 37'

    Tiro respinto. Bradley Barcola (Francia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Manu Koné.21:22

  75. 36'

    Tentativo fallito. Aurélien Tchouaméni (Francia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Désiré Doué.21:20

  76. 35'

    Aurélien Tchouaméni (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:20

  77. 35'

    Fallo di Heorhii Sudakov (Ucraina).21:20

  78. 31'

    Dayot Upamecano (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  79. 31'

    Fallo di Oleksii Hutsuliak (Ucraina).21:16

  81. 30'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Oleksandr Zinchenko (Ucraina).21:14

  82. 30'

    Tiro respinto. Désiré Doué (Francia) un tiro di destro da centro area. Assist di Manu Koné.21:14

  83. 23'

    Jules Koundé (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:07

  84. 23'

    Fallo di Oleksii Hutsuliak (Ucraina).21:07

  85. 22'

    Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Manu Koné.21:07

  87. 21'

    Manu Koné (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  88. 21'

    Fallo di Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina).21:05

  89. 19'

    Tiro parato. Désiré Doué (Francia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Michael Olise.21:03

  90. 18'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Anatoliy Trubin (Ucraina).21:02

  91. 18'

    Tiro parato. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:02

  93. 16'

    Fallo di Bradley Barcola (Francia).21:01

  94. 16'

    Illia Zabarnyi (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:01

  95. 15'

    Bradley Barcola (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59

  96. 15'

    Fallo di Artem Dovbyk (Ucraina).20:59

  97. 14'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Bradley Barcola (Francia).20:58

  99. 12'

    Fuorigioco. Illia Zabarnyi(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Yukhym Konoplia e' colto in fuorigioco.20:56

  100. 10'

    Gol! Ucraina 0, Francia 1. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bradley Barcola.20:55

  101. 10'

    Manu Koné (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54

  102. 10'

    Fallo di Yukhym Konoplia (Ucraina).20:54

  103. 9'

    Fallo di Ibrahima Konaté (Francia).20:54

  105. 9'

    Artem Dovbyk (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54

  106. 9'

    Tiro respinto. Désiré Doué (Francia) un tiro di sinistro da fuori area.20:53

  107. 5'

    Manu Koné (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:49

  108. 5'

    Fallo di Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina).20:49

  109. 4'

    Fallo di mano di Bradley Barcola (Francia).20:48

  111. Inizia il Primo tempo.20:45

  112. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:46

Formazioni Ucraina - Francia

Ucraina
Francia
TITOLARI UCRAINA
  • (12) ANATOLIY TRUBIN (P)
  • (17) OLEKSANDR ZINCHENKO (D)
  • (13) ILLIA ZABARNYI (D)
  • (2) YUKHYM KONOPLIA (D)
  • (22) MYKOLA MATVIIENKO (D)
  • (8) HEORHII SUDAKOV (C)
  • (18) YEHOR YARMOLIUK (C)
  • (9) OLEKSII HUTSULIAK (C)
  • (6) IVAN KALIUZHNYI (C)
  • (20) OLEKSANDR ZUBKOV (C)
  • (11) ARTEM DOVBYK (A)
PANCHINA UCRAINA
  • (21) OLEKSANDR NAZARENKO (C)
  • (15) BOHDAN MYKHAILICHENKO (D)
  • (4) OLEKSANDR SVATOK (D)
  • (19) ARTEM BONDARENKO (C)
  • (5) VALERII BONDAR (D)
  • (10) MYKOLA SHAPARENKO (C)
  • (23) DMYTRO RIZNYK (P)
  • (14) OLEH OCHERETKO (C)
  • (1) HEORHII BUSHCHAN (P)
  • (7) VLADYSLAV VANAT (A)
  • (3) TARAS MYKHAVKO (D)
  • (16) NAZAR VOLOSHYN (C)
ALLENATORE UCRAINA
  • Serhii Rebrov
TITOLARI FRANCIA
  • (16) MIKE MAIGNAN (P)
  • (15) IBRAHIMA KONATÉ (D)
  • (3) LUCAS DIGNE (D)
  • (4) DAYOT UPAMECANO (D)
  • (5) JULES KOUNDÉ (D)
  • (12) DÉSIRÉ DOUÉ (C)
  • (11) MICHAEL OLISE (C)
  • (8) AURÉLIEN TCHOUAMÉNI (C)
  • (20) BRADLEY BARCOLA (C)
  • (13) MANU KONÉ (C)
  • (10) KYLIAN MBAPPÉ (A)
PANCHINA FRANCIA
  • (22) THEO HERNÁNDEZ (D)
  • (6) KHÉPHREN THURAM (C)
  • (21) LUCAS HERNÁNDEZ (D)
  • (7) OUSMANE DEMBÉLÉ (A)
  • (2) BENJAMIN PAVARD (D)
  • (14) ADRIEN RABIOT (C)
  • (1) BRICE SAMBA (P)
  • (18) MAGHNES AKLIOUCHE (C)
  • (17) MALO GUSTO (D)
  • (9) MARCUS THURAM (A)
  • (19) HUGO EKITIKÉ (A)
  • (23) LUCAS CHEVALIER (P)
ALLENATORE FRANCIA
  • Didier Deschamps
PREPARTITA

Ucraina - Francia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 5 settembre alle ore 20:45 allo stadio Tarczynski Arena di Wroclaw.
Arbitro di Ucraina - Francia sarà Danny Makkelie. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Dove vedere Ucraina-Francia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Ucraina-Francia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 settembre.

