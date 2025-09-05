Incontro terminato, Ucraina 0, Francia 2.
Secondo tempo terminato, Ucraina 0, Francia 2.22:35
Dayot Upamecano (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Artem Bondarenko (Ucraina).22:34
Tiro parato. Vladyslav Vanat (Ucraina) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Artem Bondarenko con passaggio filtrante.22:34
Sostituzione, Francia. Maghnes Akliouche sostituisce Michael Olise.22:34
Sostituzione, Francia. Malo Gusto sostituisce Jules Koundé.22:33
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:32
Tiro parato. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aurélien Tchouaméni con passaggio filtrante.22:32
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Dayot Upamecano (Francia).22:31
Sostituzione, Ucraina. Nazar Voloshyn sostituisce Oleksandr Zinchenko.22:28
Fallo di Adrien Rabiot (Francia).22:25
Illia Zabarnyi (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Yukhym Konoplia (Ucraina).22:25
Sostituzione, Ucraina. Artem Bondarenko sostituisce Heorhii Sudakov.22:24
Sostituzione, Ucraina. Oleh Ocheretko sostituisce Yehor Yarmoliuk.22:24
Gol! Ucraina 0, Francia 2. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aurélien Tchouaméni in seguito a un contropiede.22:23
Gara riprende.22:22
Sostituzione, Francia. Hugo Ekitiké sostituisce Ousmane Dembélé per infortunio.22:22
Gara momentaneamente sospesa, Ousmane Dembélé (Francia) per infortunio.22:21
Gara riprende.22:18
Gara momentaneamente sospesa, Ousmane Dembélé (Francia) per infortunio.22:18
Sostituzione, Francia. Adrien Rabiot sostituisce Bradley Barcola.22:17
Sostituzione, Ucraina. Oleksandr Nazarenko sostituisce Oleksandr Zubkov.22:17
Sostituzione, Ucraina. Vladyslav Vanat sostituisce Artem Dovbyk.22:17
Tentativo fallito. Bradley Barcola (Francia) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Michael Olise con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.22:16
Tentativo fallito. Ousmane Dembélé (Francia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Manu Koné.22:13
Tentativo fallito. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jules Koundé.22:09
Illia Zabarnyi (Ucraina) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Ivan Kaliuzhnyi in seguito a un calcio da fermo.22:07
Tentativo fallito. Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:07
Tiro parato. Heorhii Sudakov (Ucraina) un tiro di destro dalla lunga distanza parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:07
Fallo di Ibrahima Konaté (Francia).22:06
Oleksandr Zubkov (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:06
Tentativo fallito. Oleksii Hutsuliak (Ucraina) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.22:06
Tiro respinto. Artem Dovbyk (Ucraina) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Oleksandr Zinchenko con cross.22:06
Lucas Digne (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Fallo di Yukhym Konoplia (Ucraina).22:04
Fallo di Lucas Digne (Francia).22:03
Oleksii Hutsuliak (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:03
Fallo di Bradley Barcola (Francia).22:00
Illia Zabarnyi (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00
Tiro parato. Ousmane Dembélé (Francia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Aurélien Tchouaméni con passaggio filtrante.21:59
Manu Koné (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57
Fallo di Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina).21:57
Tentativo fallito. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.21:56
Fallo di Lucas Digne (Francia).21:55
Oleksii Hutsuliak (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:55
Tentativo fallito. Yehor Yarmoliuk (Ucraina) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:55
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Ibrahima Konaté (Francia).21:54
Gara riprende.21:53
Gara momentaneamente sospesa, Oleksii Hutsuliak (Ucraina) per infortunio.21:52
Gara riprende.21:51
Gara momentaneamente sospesa, Manu Koné (Francia) per infortunio.21:49
Inizia il Secondo tempo Ucraina 0, Francia 1.21:47
Sostituzione, Francia. Ousmane Dembélé sostituisce Désiré Doué.21:45
Primo tempo terminato, Ucraina 0, Francia 1.21:30
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:30
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Dayot Upamecano (Francia).21:29
Tiro respinto. Artem Dovbyk (Ucraina) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Oleksandr Zinchenko.21:29
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Illia Zabarnyi (Ucraina).21:25
Tiro respinto. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da centro area. Assist di Michael Olise.21:25
Tiro respinto. Bradley Barcola (Francia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Manu Koné.21:22
Tentativo fallito. Aurélien Tchouaméni (Francia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Désiré Doué.21:20
Aurélien Tchouaméni (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:20
Fallo di Heorhii Sudakov (Ucraina).21:20
Dayot Upamecano (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di Oleksii Hutsuliak (Ucraina).21:16
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Oleksandr Zinchenko (Ucraina).21:14
Tiro respinto. Désiré Doué (Francia) un tiro di destro da centro area. Assist di Manu Koné.21:14
Jules Koundé (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:07
Fallo di Oleksii Hutsuliak (Ucraina).21:07
Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Manu Koné.21:07
Manu Koné (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina).21:05
Tiro parato. Désiré Doué (Francia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Michael Olise.21:03
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Anatoliy Trubin (Ucraina).21:02
Tiro parato. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:02
Fallo di Bradley Barcola (Francia).21:01
Illia Zabarnyi (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:01
Bradley Barcola (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59
Fallo di Artem Dovbyk (Ucraina).20:59
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Bradley Barcola (Francia).20:58
Fuorigioco. Illia Zabarnyi(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Yukhym Konoplia e' colto in fuorigioco.20:56
Gol! Ucraina 0, Francia 1. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bradley Barcola.20:55
Manu Koné (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54
Fallo di Yukhym Konoplia (Ucraina).20:54
Fallo di Ibrahima Konaté (Francia).20:54
Artem Dovbyk (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54
Tiro respinto. Désiré Doué (Francia) un tiro di sinistro da fuori area.20:53
Manu Koné (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:49
Fallo di Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina).20:49
Fallo di mano di Bradley Barcola (Francia).20:48
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:46
Ucraina - Francia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 5 settembre alle ore 20:45 allo stadio Tarczynski Arena di Wroclaw.
Arbitro di Ucraina - Francia sarà Danny Makkelie. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.
Dove vedere Ucraina-Francia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Ucraina-Francia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 settembre.
