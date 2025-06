Grazie per aver seguito la diretta di Norvegia-Italia 3-0 valida per il primo turno della qualificazione ai Mondiali 2026 e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Nazionale italiana.22:44

90'+4' Finisce qui: Norvegia-Italia 3-0.22:39

90'+2' Cross dalla destra di Orsolini, con Lucca che colpisce bene di testa: parata plastica di Nyland, che blocca il primo tiro in porta dell'Italia in questa partita.22:37

90'+1' Segnalati quattro minuti di recupero.22:36

90' Il corner battuto dalla destra da Dimarco viene spizzato di testa da un difensore della Norvegia: palla in rimessa laterale.22:36

90' Nyland respinge con i pugni un cross di Bastoni, con Di Lorenzo che prova la conclusione col mancino dal limite: palla deviata e sul fondo.22:35

88' Orsolini riceve largo sulla destra, mette giù e rientra sul mancino al limite dell'area, poi prova una conclusione: palla larga rispetto al palo di sinistra.22:33

87' Dimarco si occupa della battuta del calcio di punizione, ma il suo cross è impreciso e viene respinto dalla difesa della Norvegia.22:32

86' Orsolini va via con un doppio passo sulla destra, ricevendo una manata al volo da parte di Ryerson. Calcio di punizione per gli Azzurri.22:32

83' 5a sostituzione Norvegia: esce Alexander Sorloth, entra Jorgen Strand Larsen.22:29

83' 5a sostituzione Italia: esce Destiny Udogie, entra Federico Dimarco.22:29

83' 4a sostituzione Italia: esce Giacomo Raspadori, entra Samuele Ricci.22:28

83' La Norvegia continua a pressare a tutto campo, con Haaland che costringe Donnarumma a mettere direttamente in fallo laterale.22:27

80' Il corner battuto dalla destra da Odegaard viene respinto di testa da Coppola: palla in fallo laterale.22:25

79' Sorloth resta a terra e chiede la sostituzione: Solbakken pronto ad effettuare l'ultima sostituzione. Nel frattempo il gioco riprende e Haaland conquista un calcio d'angolo sulla pressione di Barella.22:25

79' Orsolini riceve sulla destra, chiude un uno-due con Frattesi, poi prova ad imbucare per Raspadori che non era però partito: palla direttamente a Nyland.22:24

75' 4a sostituzione Norvegia: esce David Wolfe, entra Marcus Pedersen.22:21

75' 3a sostituzione Norvegia: esce Antonio Nusa, entra Oscar Bobb.22:21

74' Contropiede gestito benissimo dalla Norvegia, ma gli uomini di Solbakken non riescono a concludere e perdono palla all'interno dell'area di rigore azzurra.22:19

72' 3a sostituzione Italia: esce Mateo Retegui, entra Lorenzo Lucca.22:18

71' 2a sostituzione Italia: esce Davide Zappacosta, entra Riccardo Orsolini.22:18

71' 2a sostituzione Norvegia: esce Torbjorn Heggem, entra Leo Ostigard.22:19

68' Cross dalla destra di Zappacosta, con Frattesi che spizza di testa verso il centro dell'area: non c'è però nessuno e Nyland corre verso il pallone, in zona laterale, e lo blocca.22:15

65' Palo clamoroso di Berge! Schema su calcio di punizione per la Norvegia, con Odegaard che - dalla zona laterale dell'area di rigore - serve al limite il numero 8, che con il destro di prima intenzione colpisce il palo interno di sinistra, vicino all'incrocio dei pali. Brivido per gli Azzurri.22:11

63' Palla verticale di Sorloth alla ricerca di Haaland: decisivo l'intervento in scivolata di Coppola, che chiude in rimessa laterale.22:09

58' Questa volta il corner di Odegaard viene respinto di testa da Coppola. L'Italia guadagna poi una rimessa laterale.22:04

57' Corner dalla destra battuto da Odegaard, con Retegui che allontana dalla zona di primo palo. Il possesso resta alla Norvegia, con Berg che crossa al centro e con Coppola che chiude nuovamente in angolo.22:03

56' Ryerson prova una verticalizzazione per Haaland ma la palla viene deviata e termina in calcio d'angolo.22:02

56' Udogie parte veloce sulla sinistra, si allunga palla e viene travolto da Berg: cartellino giallo anche per il centrocampista entrato nella ripresa.22:00

55' 2o ammonito Norvegia: cartellino giallo per Patrick Berg.22:00

50' Raspadori riceve in area, poi tocca con il tacco per Frattesi che, un attimo prima di concludere, viene contrastato da Heggem. La palla carambola tra le braccia di Nyland.21:57

47' Tonali serve dentro l'area Udogie con l'esterno azzurro che prima calcia contro Berge, poi viene chiuso da Odegaard. Il centrocampista dell'Arsenal resta a terra dolorante per un colpo ricevuto involontariamente dal giocatore del Tottenham.21:54

46' Subito qualche secondo fermi per un problema tecnico agli auricolari dell'arbitro. Dopo qualche istante, però, il gioco è ripreso regolarmente.21:52

46' Via alla ripresa. Possesso per l'Italia.21:50

46' 1a sostituzione Norvegia: esce Morten Thorsby, entra Patrick Berg.21:52

46' 1a sostituzione Italia: esce Nicolò Rovella, entra Davide Frattesi.21:51

Sconsolato Spalletti per il primo tempo degli Azzurri: nella ripresa servirà un'impresa per evitare la sconfitta all'esordio nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali.21:35

Primo tempo a senso unico: l’Italia gestisce il possesso, ma non conclude mai verso la porta. La Norvegia passa grazie a Sorloth che riceve in area da Nusa, per poi concludere a botta sicura verso il primo palo. Sempre Nusa trova il raddoppio grazie ad una magia, andando via a Rovella e Di Lorenzo e scaricando un destro sotto l’incrocio dei pali. Nel finale di primo tempo arriva anche il tris: imbucata di Odegaard per Haaland, che salta Donnarumma e deposita a rete il 3-0.21:34

45'+2' Finisce il primo tempo. Norvegia-Italia 3-0.21:34

45'+1' Segnalati due minuti di recupero.21:32

45'+1' Il calcio d'angolo battuto da Ryerson attraversa tutta l'area e si perde sul fondo.21:32

45' Corner di Odegaard verso il primo palo dove Udogie sfiora di testa rischiando l'autogol: la palla esce sul fondo opposto.21:31

44' Sorloth riceve nuovamente sulla destra, vince lo spalla a spalla con Udogie poi crossa al centro, trovando la deviazione in angolo proprio di quest'ultimo.21:30

42' GOL! NORVEGIA-Italia 3-0! Rete di Haaland! Altra palla persa in mezzo al campo, questa volta da parte di Tonali. Odegaard riceve in zona trequarti ed imbuca per Haaland che finta il tiro a giro col mancino, poi salta Donnarumma e deposita a rete a porta vuota col destro.21:29

40' Raspadori affonda sulla sinistra palla al piede ma, giunto sul fondo, crossa direttamente tra le mani di Nyland.21:26

39' Il centrocampista norvegese viene ammonito per una trattenuta prolungata sulla sinistra ai danni di Retegui.21:25

38' 1o ammonito Norvegia: cartellino giallo per Morten Thorsby.21:24

34' GOL! NORVEGIA-Italia 2-0! Rete di Nura! Il numero 20 norvegese si porta la palla avanti con il tacco, passa tra Rovella e Di Lorenzo, poi calcia forte sotto il sette di sinistra: Donnarumma non può nulla.21:21

33' Sul corner battuto da Odegaard viene fischiato un fallo in attacco di Ryerson su Donnarumma.21:20

32' Donnarumma salva su Sorloth! Contropiede veloce della Norvegia con Odegaard che avanza in zona trequarti, per poi scaricare verso sinistra a Sorloth: l'attaccante norvegese rientra sul mancino e calcia forte verso il primo palo, con Donnarumma che ci mette la mano e respinge in calcio d'angolo.21:19

30' Resta a terra Bastoni per un problema al ginocchio, probabilmente dovuto ad un colpo subito da Sorloth. Il difensore azzurro è a bordo campo con lo staff medico, mentre Ranieri viene mandato a scaldarsi preventivamente.21:17

26' Raspadori calcia alto! Retegui riceve al limite dell'area spalle alla porta, fa perno sul difensore e imbuca per Raspadori: il numero 10 azzurro calcia alto da posizione defilata.21:12

24' Zappacosta riceve sulla destra e crossa basso verso il centro, ma Retegui viene ancora una volta anticipato da Heggem, che allontana.21:11

21' Uno-due tra Udogie e Tonali sulla sinistra, con l'esterno azzurro che prova il cross al centro: scivolata di Ryerson, che respinge in fallo laterale.21:08

20' Norvegia che, quando non è in possesso del pallone, resta molto compatta, con la linea dei difensori e degli attaccanti che dista poco più di 20 metri. L'Italia fatica a trovare spazi.21:06

17' Ora la Norvegia spinge sulle ali dell'entusiasmo, con i tifosi di casa che spingono la formazione guidata da Solbakken. Attimi di sofferenza per la squadra di Spalletti.21:04

14' GOL! NORVEGIA-Italia 1-0! Rete di Sorloth! Nusa parte da centrocampo dopo un passaggio sbagliato di Bastoni, porta palla fino alla zona trequarti ed imbuca per Sorloth: l'attaccante dell'Atletico Madrid conclude verso il primo palo con il mancino, con Donnarumma che non riesce a respingere la conclusione.21:03

12' Nusa riceve largo sulla sinistra da Odegaard, rientra sul destro in zona trequarti e calcia: Coppola respinge la conclusione.20:58

10' Nusa vince un contrasto con Zappacosta e avanza velocissimo sulla sinistra, entra in area ma sbaglia la scelta dell'ultimo passaggio: allontana la difesa azzurra.20:57

10' Gli Azzurri continuano a fraseggiare in mezzo al campo, evitando lanci lunghi. Rovella viene però triplicato in mezzo al campo ed è costretto a commettere fallo.20:56

7' Udogie batte una rimessa veloce sulla sinistra, con Bastoni che raccoglie e crossa lungo verso il secondo palo: Zappacosta non arriva per un soffio e la palla si perde sul fronte opposto.20:53

6' In questi primi minuti è l'Italia a fare la partita, con la Norvegia che prova a chiudere gli spazi e a partire in contropiede.20:52

4' Punizione dalla zona trequarti di destra della Norvegia, con Ryerson che prova il cross al centro: la palla arriva sul secondo palo dove c'è solo Udogie, che fa sfilare sul fondo.20:51

3' Corner battuto profondo da Tonali, con Retegui che in zona secondo palo colpisce centralmente di testa, trovando la presa sicura di Nyland. Tutto inutile però perché la palla era uscita sulla traiettoria del cross.20:50

2' Cambio di gioco di Bastoni verso Zappacosta, con l'esterno dell'Atalanta che punta il fondo e trova una deviazione sul suo tentativo di cross. Primo calcio d'angolo del match.20:49

Subito pressing avanzato di Tonali verso il portiere Nyland, con quest'ultimo costretto a calciare in rimessa laterale.20:47

Via al match. Primo possesso per la Norvegia.20:46

A dirigere il match ci sarà l’arbitro spagnolo spagnolo José María Sánchez.19:36

Spalletti deve fare i conti con le numerose assenze e schiera dal 1’ Coppola al centro della difesa, affiancato da Bastoni e Di Lorenzo di fronte alla porta difesa da Donnarumma. In mezzo al campo ci saranno Barella e Tonali ai lati di Rovella, mentre sugli esterni ecco Zappacosta e Udogie. Davanti ci sarà Retegui, con Raspadori che avrà il compito di muoversi alle sue spalle in zona trequarti.19:36

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Italia scende in campo con un 3-5-1-1: Donnarumma – Di Lorenzo, Coppola, Bastoni – Zappacosta, Barella, Rovella, Tonali, Udogie – Raspadori – Retegui.19:36

Solbakken dispone una difesa a quattro con Ryerson e Wolfe ai lati di Ajer e Heggem, com Nyland tra i pali. In mezzo al campo ci saranno Berge e Thorsby, mentre poco più larghi Odegaard e Nusa. Davanti la coppia Haaland-Sorloth.19:35

FORMAZIONI UFFICIALI: La Norvegia si dispone con un 4-4-2: Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe – Odegaard, Berge, Thorsby, Nusa – Haaland, Sorloth.19:35

L’Italia ha già incontrato due volte la Norvegia in gare di qualificazione al Mondiale: vittoria casalinga per 2-1 il 4 settembre 2004 e pareggio esterno a reti inviolate il 4 giugno 2005, a Oslo, nella prima gestione di Marcello Lippi.15:40

La Norvegia, invece, può contare su tutte le sue stelle: da Haaland a Odegaard, passando per Sorloth. La Nazionale del nord Europa non ha mai preso parte al Mondiale nel 21° secolo e la sua ultima partecipazione risale alla competizione di Francia 1998, dove venne eliminata proprio dall’Italia agli ottavi di finale.15:39

L’Italia si presenta al match con diverse assenze: in difesa non ci saranno Buongiorno, Calafiori e Gabbia, con Acerbi che ha rifiutato la convocazione, mentre in attacco manca Kean, che ha subito un problema muscolare in settimana, lasciando così il ritiro degli Azzurri.15:39

All'Ullevaal Stadion di Oslo la Nazionale di Spalletti inizia il suo percorso nella qualificazione al prossimo Mondiale, torneo a cui gli Azzurri non partecipano dall’estate del 2014. Da allora sono arrivate due pesanti eliminazioni nel corso delle qualificazioni, con l’Italia che non ha partecipato alle competizioni di Russia 2018 e Qatar 2022.15:39

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Norvegia-Italia, gara valida per la prima giornata della qualificazione ai Mondiali 2026.15:37