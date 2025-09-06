Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:38

PREPARTITA

Armenia - Portogallo è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 18:00 allo stadio Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan.

Arbitro di Armenia - Portogallo sarà Anthony Taylor. Al VAR invece ci sarà Peter Bankes.

Dove vedere Armenia-Portogallo di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Armenia-Portogallo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 6 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026