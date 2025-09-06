Incontro terminato, Armenia 0, Portogallo 5.
Secondo tempo terminato, Armenia 0, Portogallo 5.19:52
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:52
Tiro respinto. Bruno Fernandes (Portogallo) un tiro di destro da fuori area.19:52
Bruno Fernandes (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:50
Fallo di Eduard Spertsyan (Armenia).19:50
Tiro parato. Pote (Portogallo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:50
Tentativo fallito. Gonçalo Ramos (Portogallo) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra. Assist di Gonçalo Inácio con suggerimento di testa da calcio d'angolo.19:50
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Henri Avagyan (Armenia).19:49
Tiro parato. João Neves (Portogallo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vitinha con cross.19:49
Nuno Tavares (Portogallo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:48
Fallo di Edgar Sevikyan (Armenia).19:48
Fallo di Gonçalo Inácio (Portogallo).19:47
Grant-Leon Ranos (Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:47
Sostituzione, Armenia. Narek Aghasaryan sostituisce Ugochukwu Iwu.19:47
Fuorigioco. Gonçalo Inácio(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Gonçalo Ramos e' colto in fuorigioco.19:47
Fallo di Nuno Tavares (Portogallo).19:46
Edgar Sevikyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:46
Tentativo fallito. Gonçalo Ramos (Portogallo) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Bruno Fernandes.19:45
Tentativo fallito. Edgar Sevikyan (Armenia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Zhirayr Shaghoyan.19:43
Pote (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:42
Fallo di Georgi Harutyunyan (Armenia).19:42
Sostituzione, Armenia. Edgar Grigoryan sostituisce Nair Tiknizyan.19:41
Sostituzione, Armenia. Zhirayr Shaghoyan sostituisce Tigran Barseghyan.19:41
Sostituzione, Portogallo. João Palhinha sostituisce João Cancelo.19:40
Gara riprende.19:35
Gara momentaneamente sospesa, Henri Avagyan (Armenia) per infortunio.19:32
Tentativo fallito. Pote (Portogallo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gonçalo Ramos.19:32
Tiro parato. Tigran Barseghyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kamo Hovhannisyan.19:30
Sostituzione, Portogallo. Pote sostituisce João Félix.19:28
Sostituzione, Portogallo. Nuno Tavares sostituisce Nuno Mendes.19:28
Tiro parato. Tigran Barseghyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:27
Fallo di Nuno Mendes (Portogallo).19:26
Tigran Barseghyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:26
Tiro parato. Tigran Barseghyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Grant-Leon Ranos.19:24
Gol! Armenia 0, Portogallo 5. João Félix (Portogallo) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.
Guarda la scheda del giocatore João Félix19:23
Sostituzione, Armenia. Grant-Leon Ranos sostituisce Lucas Zelarayán.19:22
Sostituzione, Armenia. Edgar Sevikyan sostituisce Vahan Bichakhchyan.19:21
Tentativo fallito. João Félix (Portogallo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Trincão da calcio d'angolo.19:21
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Erik Piloyan (Armenia).19:20
Rúben Dias (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Fallo di Lucas Zelarayán (Armenia).19:19
Sostituzione, Portogallo. Gonçalo Ramos sostituisce Cristiano Ronaldo.19:19
Tiro respinto. Eduard Spertsyan (Armenia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Tigran Barseghyan.19:18
Tentativo fallito. Bruno Fernandes (Portogallo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di João Félix.19:15
Tentativo fallito. Tigran Barseghyan (Armenia) un tiro di sinistro da oltre 25 metri tira alto.19:14
Fallo di João Cancelo (Portogallo).19:14
Ugochukwu Iwu (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:14
Fuorigioco. Vahan Bichakhchyan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Kamo Hovhannisyan e' colto in fuorigioco.19:13
Fallo di Rúben Dias (Portogallo).19:13
Lucas Zelarayán (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13
Tentativo fallito. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di João Félix con cross.19:12
Tiro respinto. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un tiro di destro da centro area. Assist di Bruno Fernandes con suggerimento di testa.19:12
Bruno Fernandes (Portogallo) colpisce il palo destro con un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di João Neves in seguito a un contropiede.19:11
Tentativo fallito. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Bruno Fernandes con cross da calcio d'angolo.19:10
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Kamo Hovhannisyan (Armenia).19:09
Gol! Armenia 0, Portogallo 4. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra in seguito a un contropiede.
Guarda la scheda del giocatore Cristiano Ronaldo19:08
Inizia il Secondo tempo Armenia 0, Portogallo 3.19:07
Sostituzione, Portogallo. Trincão sostituisce Pedro Neto.19:06
Primo tempo terminato, Armenia 0, Portogallo 3.18:50
Tentativo fallito. Nuno Mendes (Portogallo) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di João Cancelo con cross.18:49
Vitinha (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Fallo di Tigran Barseghyan (Armenia).18:48
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.18:48
Bruno Fernandes (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:47
Fallo di Ugochukwu Iwu (Armenia).18:47
João Neves (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:44
Fallo di Lucas Zelarayán (Armenia).18:44
Fuorigioco. Sergey Muradyan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Tigran Barseghyan e' colto in fuorigioco.18:41
Tiro respinto. Vitinha (Portogallo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.18:40
Vitinha (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:39
Fallo di Lucas Zelarayán (Armenia).18:39
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da João Cancelo (Portogallo).18:36
Gol! Armenia 0, Portogallo 3. João Cancelo (Portogallo) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:34
Tiro parato. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di João Cancelo.18:34
Erik Piloyan (Armenia) e' ammonito per fallo.18:28
João Neves (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:28
Fallo di Erik Piloyan (Armenia).18:28
Tentativo fallito. João Neves (Portogallo) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco alto. Assist di João Cancelo con cross.18:27
Tentativo fallito. Nuno Mendes (Portogallo) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Bruno Fernandes con cross.18:27
João Cancelo (Portogallo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:26
Fallo di Erik Piloyan (Armenia).18:26
Gol! Armenia 0, Portogallo 2. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pedro Neto con cross.
Guarda la scheda del giocatore Cristiano Ronaldo18:23
Tiro respinto. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un colpo di testa da centro area.18:19
Fuorigioco. Georgi Harutyunyan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Tigran Barseghyan e' colto in fuorigioco.18:19
Fallo di Pedro Neto (Portogallo).18:17
Nair Tiknizyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:17
Gara riprende.18:17
Gara momentaneamente sospesa, (Portogallo).18:17
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Gonçalo Inácio (Portogallo).18:16
Tiro respinto. Eduard Spertsyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area.18:15
Fallo di João Neves (Portogallo).18:14
Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:14
Gol! Armenia 0, Portogallo 1. João Félix (Portogallo) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di João Cancelo con cross.
Guarda la scheda del giocatore João Félix18:12
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Nair Tiknizyan (Armenia).18:06
Tiro parato. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nuno Mendes.18:05
Inizia il Primo tempo.18:03
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:38
Armenia - Portogallo è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 18:00 allo stadio Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan.
Arbitro di Armenia - Portogallo sarà Anthony Taylor. Al VAR invece ci sarà Peter Bankes.
Dove vedere Armenia-Portogallo di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Armenia-Portogallo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 6 settembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
