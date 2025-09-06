Incontro terminato, Austria 1, Cipro 0.
Incontro terminato, Austria 1, Cipro 0.
Ioannis Kosti (Cipro) e' ammonito.22:49
Secondo tempo terminato, Austria 1, Cipro 0.22:49
Fallo di Philipp Lienhart (Austria).22:48
Pieros Sotiriou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fuorigioco. Florian Grillitsch(Austria) prova il lancio lungo, ma Marcel Sabitzer e' colto in fuorigioco.22:43
Sostituzione, Austria. Florian Grillitsch sostituisce Christoph Baumgartner.22:43
Fuorigioco. Loizos Loizou(Cipro) prova il lancio lungo, ma Pieros Sotiriou e' colto in fuorigioco.22:39
Il quarto ufficiale ha indicato 10 minuti di recupero.22:38
Fallo di Michael Gregoritsch (Austria).22:37
Kostas Pileas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Kostas Pileas (Cipro).22:37
Romano Schmid (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Fallo di Kostas Pileas (Cipro).22:36
Tiro respinto. Ioannis Kousoulos (Cipro) un colpo di testa da centro area. Assist di Ioannis Kosti con cross.22:35
Sostituzione, Cipro. Ioannis Kousoulos sostituisce Kostakis Artymatas.22:35
Sostituzione, Cipro. Charalambos Kyriakou sostituisce Grigoris Kastanos.22:35
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Kevin Danso (Austria).22:34
Tentativo fallito. Stefan Posch (Austria) un tiro di sinistro dalla destra dell'area tira alto.22:34
Gara riprende.22:31
Gara momentaneamente sospesa, Fabiano (Cipro) per infortunio.22:30
Fallo di Christoph Baumgartner (Austria).22:30
Fabiano (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Gara riprende.22:29
Sostituzione, Cipro. Andronikos Kakoullis sostituisce Charalampos Charalampous.22:27
Gara momentaneamente sospesa, (Austria).22:23
Kevin Danso (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Pieros Sotiriou (Cipro).22:22
Stefan Posch (Austria) e' ammonito per fallo.22:22
Fallo di Stefan Posch (Austria).22:22
Charalampos Charalampous (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Konrad Laimer (Austria).22:21
Ioannis Kosti (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fuorigioco. Fabiano(Cipro) prova il lancio lungo, ma Pieros Sotiriou e' colto in fuorigioco.22:20
Fallo di Romano Schmid (Austria).22:20
Kostas Pileas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Romano Schmid (Austria).22:19
Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Christos Shielis (Cipro).22:18
Sostituzione, Austria. Kevin Danso sostituisce David Alaba.22:17
Sostituzione, Austria. Stefan Posch sostituisce Xaver Schlager.22:17
Tentativo fallito. Pieros Sotiriou (Cipro) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Kostas Pileas con cross da calcio d'angolo.22:16
Tiro respinto. Grigoris Kastanos (Cipro) un tiro di destro da centro area.22:16
Tiro respinto. Christos Shielis (Cipro) un colpo di testa da centro area. Assist di Charalampos Charalampous con cross.22:16
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Alexander Schlager (Austria).22:15
Tiro parato. Christos Shielis (Cipro) un tiro di destro da oltre 25 metri parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andreas Shikkis con suggerimento di testa.22:15
Sostituzione, Cipro. Pieros Sotiriou sostituisce Ioannis Pittas.22:15
Sostituzione, Cipro. Ioannis Kosti sostituisce Marinos Tzionis.22:14
Tentativo fallito. Christoph Baumgartner (Austria) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola tira alto. Assist di Romano Schmid con cross da calcio d'angolo.22:11
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Kostas Pileas (Cipro).22:11
Tiro parato. Christoph Baumgartner (Austria) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Konrad Laimer.22:08
Tiro parato. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.22:07
Fallo di Michael Gregoritsch (Austria).22:06
Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Tiro parato. Michael Gregoritsch (Austria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Romano Schmid.22:06
Fallo di Nicolas Seiwald (Austria).22:05
Marinos Tzionis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Tentativo fallito. Christoph Baumgartner (Austria) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.22:05
Tentativo fallito. Grigoris Kastanos (Cipro) un tiro di sinistro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.22:03
Gol! Austria 1, Cipro 0. Marcel Sabitzer (Austria) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:01
Christos Shielis (Cipro) e' ammonito per fallo.22:00
Decisione VAR: rigore Austria.21:59
Gara riprende.21:59
Gara momentaneamente sospesa, Christos Shielis (Cipro) per infortunio.21:59
Rigore per Austria. Christoph Baumgartner e'stato atterrato in area di rigore.21:58
Rigore concesso da Christos Shielis (Cipro) per un fallo in area.21:58
Gara riprende.21:56
Gara momentaneamente sospesa, Christoph Baumgartner (Austria) per infortunio.21:55
Sostituzione, Austria. Romano Schmid sostituisce Patrick Wimmer.21:52
Sostituzione, Austria. Michael Gregoritsch sostituisce Marko Arnautovic.21:52
Inizia il Secondo tempo Austria 0, Cipro 0.21:53
Primo tempo terminato, Austria 0, Cipro 0.21:36
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:33
Loizos Loizou (Cipro) e' ammonito per fallo.21:33
Christoph Baumgartner (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33
Fallo di Loizos Loizou (Cipro).21:33
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Laifis (Cipro).21:28
Tiro parato. Konstantinos Laifis (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Loizos Loizou.21:28
Tiro respinto. Grigoris Kastanos (Cipro) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Marinos Tzionis con cross.21:28
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Patrick Wimmer (Austria).21:27
Tiro respinto. Grigoris Kastanos (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Charalampos Charalampous.21:27
Fuorigioco. Phillipp Mwene(Austria) prova il lancio lungo, ma Marcel Sabitzer e' colto in fuorigioco.21:26
Tentativo fallito. Phillipp Mwene (Austria) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra.21:23
Tiro respinto. Marcel Sabitzer (Austria) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di David Alaba con cross.21:22
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Christos Shielis (Cipro).21:21
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Andreas Shikkis (Cipro).21:19
Fuorigioco. Alexander Schlager(Austria) prova il lancio lungo, ma Marko Arnautovic e' colto in fuorigioco.21:18
Fallo di Marko Arnautovic (Austria).21:17
Kostas Pileas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Laifis (Cipro).21:16
Tentativo fallito. Konrad Laimer (Austria) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Christoph Baumgartner.21:13
Fallo di Christoph Baumgartner (Austria).21:13
Kostas Pileas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Kostas Pileas (Cipro) e' ammonito per fallo.21:11
Marcel Sabitzer (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:11
Fallo di Kostas Pileas (Cipro).21:11
Tiro respinto. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata.21:10
Tiro parato. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa.21:10
Ioannis Pittas (Cipro) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla destra dell'area in seguito a un calcio da fermo.21:10
Fallo di Christoph Baumgartner (Austria).21:10
Andreas Shikkis (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:10
Tiro respinto. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Charalampos Charalampous.21:08
Gara riprende.21:07
Gara momentaneamente sospesa, Kostakis Artymatas (Cipro) per infortunio.21:06
Patrick Wimmer (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Ioannis Pittas (Cipro).21:04
Tentativo fallito. Christos Shielis (Cipro) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:02
Fallo di Marko Arnautovic (Austria).21:01
Konstantinos Laifis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fuorigioco. David Alaba(Austria) prova il lancio lungo, ma Marko Arnautovic e' colto in fuorigioco.20:59
Tentativo fallito. Marko Arnautovic (Austria) un colpo di testa da centro area di poco alto.20:58
Fallo di Philipp Lienhart (Austria).20:56
Ioannis Pittas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:56
Tentativo fallito. Loizos Loizou (Cipro) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Charalampos Charalampous.20:52
Inizia il Primo tempo.20:48
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:42
Austria - Cipro è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 20:45 allo stadio Raiffeisen Arena di Linz.
Arbitro di Austria - Cipro sarà Jakob Kehlet. Al VAR invece ci sarà Jonas Hansen.
Dove vedere Austria-Cipro di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Austria-Cipro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 6 settembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
