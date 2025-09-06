Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:42

PREPARTITA

Austria - Cipro è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 20:45 allo stadio Raiffeisen Arena di Linz.

Arbitro di Austria - Cipro sarà Jakob Kehlet. Al VAR invece ci sarà Jonas Hansen.

Dove vedere Austria-Cipro di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Austria-Cipro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 6 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026