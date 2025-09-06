Virgilio Sport
Austria-Cipro: 1-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

6 Settembre 2025 ore 20:45
Austria
1
Cipro
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 54' 1-0 Marcel Sabitzer (R)
0'
45'
90'
90'
100'

Incontro terminato, Austria 1, Cipro 0.

  1. 90'+11'

    Ioannis Kosti (Cipro) e' ammonito.22:49

  3. 90'+11'

    Secondo tempo terminato, Austria 1, Cipro 0.22:49

  4. 90'+11'

    Fallo di Philipp Lienhart (Austria).22:48

  5. 90'+11'

    Pieros Sotiriou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  6. 90'+6'

    Fuorigioco. Florian Grillitsch(Austria) prova il lancio lungo, ma Marcel Sabitzer e' colto in fuorigioco.22:43

  7. 90'+5'

    Sostituzione, Austria. Florian Grillitsch sostituisce Christoph Baumgartner.22:43

  9. 90'+2'

    Fuorigioco. Loizos Loizou(Cipro) prova il lancio lungo, ma Pieros Sotiriou e' colto in fuorigioco.22:39

  10. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 10 minuti di recupero.22:38

  11. 90'

    Fallo di Michael Gregoritsch (Austria).22:37

  12. 90'

    Kostas Pileas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  13. 90'

    Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Kostas Pileas (Cipro).22:37

  15. 89'

    Romano Schmid (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  16. 89'

    Fallo di Kostas Pileas (Cipro).22:36

  17. 88'

    Tiro respinto. Ioannis Kousoulos (Cipro) un colpo di testa da centro area. Assist di Ioannis Kosti con cross.22:35

  18. 88'

    Sostituzione, Cipro. Ioannis Kousoulos sostituisce Kostakis Artymatas.22:35

  19. 88'

    Sostituzione, Cipro. Charalambos Kyriakou sostituisce Grigoris Kastanos.22:35

  21. 87'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Kevin Danso (Austria).22:34

  22. 87'

    Tentativo fallito. Stefan Posch (Austria) un tiro di sinistro dalla destra dell'area tira alto.22:34

  23. 84'

    Gara riprende.22:31

  24. 83'

    Gara momentaneamente sospesa, Fabiano (Cipro) per infortunio.22:30

  25. 83'

    Fallo di Christoph Baumgartner (Austria).22:30

  27. 83'

    Fabiano (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  28. 82'

    Gara riprende.22:29

  29. 80'

    Sostituzione, Cipro. Andronikos Kakoullis sostituisce Charalampos Charalampous.22:27

  30. 76'

    Gara momentaneamente sospesa, (Austria).22:23

  31. 75'

    Kevin Danso (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  33. 75'

    Fallo di Pieros Sotiriou (Cipro).22:22

  34. 75'

    Stefan Posch (Austria) e' ammonito per fallo.22:22

  35. 75'

    Fallo di Stefan Posch (Austria).22:22

  36. 75'

    Charalampos Charalampous (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  37. 74'

    Fallo di Konrad Laimer (Austria).22:21

  39. 74'

    Ioannis Kosti (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  40. 73'

    Fuorigioco. Fabiano(Cipro) prova il lancio lungo, ma Pieros Sotiriou e' colto in fuorigioco.22:20

  41. 73'

    Fallo di Romano Schmid (Austria).22:20

  42. 73'

    Kostas Pileas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  43. 72'

    Fallo di Romano Schmid (Austria).22:19

  45. 72'

    Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  46. 71'

    Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Christos Shielis (Cipro).22:18

  47. 70'

    Sostituzione, Austria. Kevin Danso sostituisce David Alaba.22:17

  48. 70'

    Sostituzione, Austria. Stefan Posch sostituisce Xaver Schlager.22:17

  49. 69'

    Tentativo fallito. Pieros Sotiriou (Cipro) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Kostas Pileas con cross da calcio d'angolo.22:16

  51. 69'

    Tiro respinto. Grigoris Kastanos (Cipro) un tiro di destro da centro area.22:16

  52. 69'

    Tiro respinto. Christos Shielis (Cipro) un colpo di testa da centro area. Assist di Charalampos Charalampous con cross.22:16

  53. 68'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Alexander Schlager (Austria).22:15

  54. 68'

    Tiro parato. Christos Shielis (Cipro) un tiro di destro da oltre 25 metri parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andreas Shikkis con suggerimento di testa.22:15

  55. 67'

    Sostituzione, Cipro. Pieros Sotiriou sostituisce Ioannis Pittas.22:15

  57. 67'

    Sostituzione, Cipro. Ioannis Kosti sostituisce Marinos Tzionis.22:14

  58. 64'

    Tentativo fallito. Christoph Baumgartner (Austria) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola tira alto. Assist di Romano Schmid con cross da calcio d'angolo.22:11

  59. 64'

    Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Kostas Pileas (Cipro).22:11

  60. 61'

    Tiro parato. Christoph Baumgartner (Austria) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Konrad Laimer.22:08

  61. 60'

    Tiro parato. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.22:07

  63. 59'

    Fallo di Michael Gregoritsch (Austria).22:06

  64. 59'

    Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  65. 59'

    Tiro parato. Michael Gregoritsch (Austria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Romano Schmid.22:06

  66. 58'

    Fallo di Nicolas Seiwald (Austria).22:05

  67. 58'

    Marinos Tzionis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  69. 58'

    Tentativo fallito. Christoph Baumgartner (Austria) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.22:05

  70. 56'

    Tentativo fallito. Grigoris Kastanos (Cipro) un tiro di sinistro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.22:03

  71. 54'

    Gol! Austria 1, Cipro 0. Marcel Sabitzer (Austria) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:01

  72. 53'

    Christos Shielis (Cipro) e' ammonito per fallo.22:00

  73. 52'

    Decisione VAR: rigore Austria.21:59

  75. 52'

    Gara riprende.21:59

  76. 51'

    Gara momentaneamente sospesa, Christos Shielis (Cipro) per infortunio.21:59

  77. 51'

    Rigore per Austria. Christoph Baumgartner e'stato atterrato in area di rigore.21:58

  78. 51'

    Rigore concesso da Christos Shielis (Cipro) per un fallo in area.21:58

  79. 49'

    Gara riprende.21:56

  81. 48'

    Gara momentaneamente sospesa, Christoph Baumgartner (Austria) per infortunio.21:55

  82. 45'

    Sostituzione, Austria. Romano Schmid sostituisce Patrick Wimmer.21:52

  83. 45'

    Sostituzione, Austria. Michael Gregoritsch sostituisce Marko Arnautovic.21:52

  84. Inizia il Secondo tempo Austria 0, Cipro 0.21:53

  85. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Austria 0, Cipro 0.21:36

  87. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:33

  88. 45'

    Loizos Loizou (Cipro) e' ammonito per fallo.21:33

  89. 45'

    Christoph Baumgartner (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33

  90. 45'

    Fallo di Loizos Loizou (Cipro).21:33

  91. 41'

    Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Laifis (Cipro).21:28

  93. 40'

    Tiro parato. Konstantinos Laifis (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Loizos Loizou.21:28

  94. 40'

    Tiro respinto. Grigoris Kastanos (Cipro) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Marinos Tzionis con cross.21:28

  95. 39'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Patrick Wimmer (Austria).21:27

  96. 39'

    Tiro respinto. Grigoris Kastanos (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Charalampos Charalampous.21:27

  97. 38'

    Fuorigioco. Phillipp Mwene(Austria) prova il lancio lungo, ma Marcel Sabitzer e' colto in fuorigioco.21:26

  99. 35'

    Tentativo fallito. Phillipp Mwene (Austria) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra.21:23

  100. 34'

    Tiro respinto. Marcel Sabitzer (Austria) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di David Alaba con cross.21:22

  101. 33'

    Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Christos Shielis (Cipro).21:21

  102. 31'

    Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Andreas Shikkis (Cipro).21:19

  103. 30'

    Fuorigioco. Alexander Schlager(Austria) prova il lancio lungo, ma Marko Arnautovic e' colto in fuorigioco.21:18

  105. 29'

    Fallo di Marko Arnautovic (Austria).21:17

  106. 29'

    Kostas Pileas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  107. 29'

    Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Laifis (Cipro).21:16

  108. 26'

    Tentativo fallito. Konrad Laimer (Austria) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Christoph Baumgartner.21:13

  109. 25'

    Fallo di Christoph Baumgartner (Austria).21:13

  111. 25'

    Kostas Pileas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  112. 23'

    Kostas Pileas (Cipro) e' ammonito per fallo.21:11

  113. 23'

    Marcel Sabitzer (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:11

  114. 23'

    Fallo di Kostas Pileas (Cipro).21:11

  115. 23'

    Tiro respinto. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata.21:10

  117. 23'

    Tiro parato. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa.21:10

  118. 22'

    Ioannis Pittas (Cipro) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla destra dell'area in seguito a un calcio da fermo.21:10

  119. 22'

    Fallo di Christoph Baumgartner (Austria).21:10

  120. 22'

    Andreas Shikkis (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:10

  121. 21'

    Tiro respinto. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Charalampos Charalampous.21:08

  123. 20'

    Gara riprende.21:07

  124. 19'

    Gara momentaneamente sospesa, Kostakis Artymatas (Cipro) per infortunio.21:06

  125. 16'

    Patrick Wimmer (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  126. 16'

    Fallo di Ioannis Pittas (Cipro).21:04

  127. 15'

    Tentativo fallito. Christos Shielis (Cipro) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:02

  129. 13'

    Fallo di Marko Arnautovic (Austria).21:01

  130. 13'

    Konstantinos Laifis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  131. 11'

    Fuorigioco. David Alaba(Austria) prova il lancio lungo, ma Marko Arnautovic e' colto in fuorigioco.20:59

  132. 10'

    Tentativo fallito. Marko Arnautovic (Austria) un colpo di testa da centro area di poco alto.20:58

  133. 8'

    Fallo di Philipp Lienhart (Austria).20:56

  135. 8'

    Ioannis Pittas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:56

  136. 5'

    Tentativo fallito. Loizos Loizou (Cipro) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Charalampos Charalampous.20:52

  137. Inizia il Primo tempo.20:48

  138. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:42

Formazioni Austria - Cipro

Austria
Cipro
TITOLARI AUSTRIA
  • (1) ALEXANDER SCHLAGER (P)
  • (20) KONRAD LAIMER (D)
  • (16) PHILLIPP MWENE (D)
  • (8) DAVID ALABA (D)
  • (15) PHILIPP LIENHART (D)
  • (9) MARCEL SABITZER (C)
  • (21) PATRICK WIMMER (C)
  • (19) CHRISTOPH BAUMGARTNER (C)
  • (4) XAVER SCHLAGER (C)
  • (6) NICOLAS SEIWALD (C)
  • (7) MARKO ARNAUTOVIC (A)
PANCHINA AUSTRIA
  • (2) ALEXANDER PRASS (D)
  • (10) FLORIAN GRILLITSCH (C)
  • (5) STEFAN POSCH (D)
  • (11) MICHAEL GREGORITSCH (A)
  • (23) ALESSANDRO SCHÖPF (C)
  • (18) ROMANO SCHMID (C)
  • (14) LEOPOLD QUERFELD (D)
  • (3) KEVIN DANSO (D)
  • (12) TOBIAS LAWAL (P)
  • (17) ANDREAS WEIMANN (A)
  • (22) RAUL FLORUCZ (A)
  • (13) PATRICK PENTZ (P)
ALLENATORE AUSTRIA
  • Ralf Rangnick
TITOLARI CIPRO
  • (12) FABIANO (P)
  • (15) CHRISTOS SHIELIS (D)
  • (2) KOSTAS PILEAS (D)
  • (16) ANDREAS SHIKKIS (D)
  • (19) KONSTANTINOS LAIFIS (D)
  • (18) KOSTAKIS ARTYMATAS (C)
  • (17) LOIZOS LOIZOU (C)
  • (20) GRIGORIS KASTANOS (C)
  • (21) MARINOS TZIONIS (C)
  • (5) CHARALAMPOS CHARALAMPOUS (C)
  • (9) IOANNIS PITTAS (A)
PANCHINA CIPRO
  • (13) IOANNIS KOSTI (C)
  • (3) NIKOLAS PANAGIOTOU (D)
  • (6) GIANNIS SATSIAS (C)
  • (4) HECTOR KYPRIANOU (C)
  • (22) NEOFYTOS MICHAEL (P)
  • (11) ANDRONIKOS KAKOULLIS (A)
  • (7) ANTÓNIO FÓTI (C)
  • (23) CHARALAMBOS KYRIAKOU (C)
  • (10) PIEROS SOTIRIOU (A)
  • (14) GIORGOS MALEKKIDES (D)
  • (1) JOËL MALL (P)
  • (8) IOANNIS KOUSOULOS (C)
ALLENATORE CIPRO
  • Apostolos Mantzios
PREPARTITA

Austria - Cipro è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 20:45 allo stadio Raiffeisen Arena di Linz.
Arbitro di Austria - Cipro sarà Jakob Kehlet. Al VAR invece ci sarà Jonas Hansen.

Dove vedere Austria-Cipro di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Austria-Cipro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 6 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Austria - Cipro Live

Virgilio Sport
