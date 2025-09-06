Incontro terminato, Inghilterra 2, Andorra 0.
Secondo tempo terminato, Inghilterra 2, Andorra 0.19:49
Anthony Gordon (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:49
Fallo di Chus Rubio (Andorra).19:49
Sostituzione, Andorra. Marc Rebés sostituisce Pau Babot.19:47
Sostituzione, Andorra. Chus Rubio sostituisce Joan Cervós.19:46
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:46
Dan Burn (Inghilterra) e' ammonito per fallo.19:46
Fallo di Dan Burn (Inghilterra).19:45
Ian Olivera (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:45
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Max Llovera (Andorra).19:45
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Biel Borrà (Andorra).19:41
Myles Lewis-Skelly (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:41
Fallo di Joan Cervós (Andorra).19:41
Tiro parato. Morgan Gibbs-White (Inghilterra) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Noni Madueke con cross.19:40
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Ian Olivera (Andorra).19:38
Fallo di Elliot Anderson (Inghilterra).19:38
Guillaume López (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:38
Sostituzione, Andorra. Dacu sostituisce Aron Rodrigo.19:37
Sostituzione, Inghilterra. Morgan Gibbs-White sostituisce Eberechi Eze.19:34
Fuorigioco. Noni Madueke(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Anthony Gordon e' colto in fuorigioco.19:33
Sostituzione, Inghilterra. Ezri Konsa sostituisce Marc Guéhi.19:32
Fallo di Anthony Gordon (Inghilterra).19:28
Max Llovera (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Fallo di Myles Lewis-Skelly (Inghilterra).19:26
Biel Borrà (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Sostituzione, Inghilterra. Morgan Rogers sostituisce Reece James.19:24
Sostituzione, Inghilterra. Tino Livramento sostituisce Declan Rice.19:24
Sostituzione, Inghilterra. Anthony Gordon sostituisce Marcus Rashford.19:24
Gol! Inghilterra 2, Andorra 0. Declan Rice (Inghilterra) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Reece James con cross.19:23
Eberechi Eze (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Fallo di Joel Guillén (Andorra).19:22
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Biel Borrà (Andorra).19:18
Fuorigioco. Marcus Rashford(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Myles Lewis-Skelly e' colto in fuorigioco.19:17
Sostituzione, Andorra. Joel Guillén sostituisce Marc Valés.19:15
Sostituzione, Andorra. Guillaume López sostituisce Cucu.19:14
Elliot Anderson (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13
Fallo di Cucu (Andorra).19:13
Fallo di Marc Guéhi (Inghilterra).19:12
Cucu (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Fallo di Myles Lewis-Skelly (Inghilterra).19:11
Joan Cervós (Andorra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:11
Fuorigioco. Declan Rice(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Marcus Rashford e' colto in fuorigioco.19:09
Tentativo fallito. Ian Olivera (Andorra) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Marc Valés in seguito a un calcio da fermo.19:09
Fallo di Reece James (Inghilterra).19:08
Aron Rodrigo (Andorra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:08
Tiro parato. Elliot Anderson (Inghilterra) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Harry Kane.19:07
Tentativo fallito. Marcus Rashford (Inghilterra) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.19:06
Tiro parato. Eberechi Eze (Inghilterra) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Noni Madueke.19:06
Fuorigioco. Noni Madueke(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Harry Kane e' colto in fuorigioco.19:04
Fallo di Elliot Anderson (Inghilterra).19:03
Cucu (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Inizia il Secondo tempo Inghilterra 1, Andorra 0.19:01
Primo tempo terminato, Inghilterra 1, Andorra 0.18:45
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.18:45
Fallo di mano di Cucu (Andorra).18:45
Fallo di Noni Madueke (Inghilterra).18:41
Christian García (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:41
Tentativo fallito. Harry Kane (Inghilterra) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Eberechi Eze con cross da calcio d'angolo.18:39
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Christian García (Andorra).18:38
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Biel Borrà (Andorra).18:37
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Christian García (Andorra).18:33
Autorete di Christian García, Andorra. Inghilterra 1, Andorra 0..18:25
Tentativo fallito. Noni Madueke (Inghilterra) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Reece James con cross.18:23
Tiro respinto. Eberechi Eze (Inghilterra) un tiro di destro da centro area. Assist di Declan Rice.18:23
Reece James (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:20
Fallo di Aron Rodrigo (Andorra).18:20
Tiro respinto. Noni Madueke (Inghilterra) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Eberechi Eze.18:17
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Moisés San Nicolás (Andorra).18:16
Tiro parato. Eberechi Eze (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Noni Madueke.18:15
Fuorigioco. Ian Olivera(Andorra) prova il lancio lungo, ma Cucu e' colto in fuorigioco.18:12
Tentativo fallito. Cucu (Andorra) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.18:11
Tiro parato. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:10
Pau Babot (Andorra) e' ammonito per fallo.18:06
Noni Madueke (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:06
Fallo di Pau Babot (Andorra).18:06
Fuorigioco. Marc Guéhi(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Eberechi Eze e' colto in fuorigioco.18:05
Fallo di Dan Burn (Inghilterra).18:03
Cucu (Andorra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:03
Reece James (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:02
Fallo di Joan Cervós (Andorra).18:02
Inizia il Primo tempo.18:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:34
Inghilterra - Andorra è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 18:00 allo stadio Villa Park di Birmingham.
Arbitro di Inghilterra - Andorra sarà Mohammed Al Emara. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.
Dove vedere Inghilterra-Andorra di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Inghilterra-Andorra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 6 settembre.
