Inghilterra-Andorra: 2-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

6 Settembre 2025 ore 18:00
Inghilterra
2
Andorra
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 25' 1-0 Christian García (A)
  2. 67' 2-0 Declan Rice
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Inghilterra 2, Andorra 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Inghilterra 2, Andorra 0.19:49

  3. 90'+3'

    Anthony Gordon (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:49

  4. 90'+3'

    Fallo di Chus Rubio (Andorra).19:49

  5. 90'+1'

    Sostituzione, Andorra. Marc Rebés sostituisce Pau Babot.19:47

  6. 90'+1'

    Sostituzione, Andorra. Chus Rubio sostituisce Joan Cervós.19:46

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:46

  9. 90'

    Dan Burn (Inghilterra) e' ammonito per fallo.19:46

  10. 90'

    Fallo di Dan Burn (Inghilterra).19:45

  11. 90'

    Ian Olivera (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:45

  12. 89'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Max Llovera (Andorra).19:45

  13. 86'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Biel Borrà (Andorra).19:41

  15. 85'

    Myles Lewis-Skelly (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:41

  16. 85'

    Fallo di Joan Cervós (Andorra).19:41

  17. 84'

    Tiro parato. Morgan Gibbs-White (Inghilterra) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Noni Madueke con cross.19:40

  18. 83'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Ian Olivera (Andorra).19:38

  19. 82'

    Fallo di Elliot Anderson (Inghilterra).19:38

  21. 82'

    Guillaume López (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:38

  22. 81'

    Sostituzione, Andorra. Dacu sostituisce Aron Rodrigo.19:37

  23. 78'

    Sostituzione, Inghilterra. Morgan Gibbs-White sostituisce Eberechi Eze.19:34

  24. 77'

    Fuorigioco. Noni Madueke(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Anthony Gordon e' colto in fuorigioco.19:33

  25. 76'

    Sostituzione, Inghilterra. Ezri Konsa sostituisce Marc Guéhi.19:32

  27. 73'

    Fallo di Anthony Gordon (Inghilterra).19:28

  28. 73'

    Max Llovera (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  29. 70'

    Fallo di Myles Lewis-Skelly (Inghilterra).19:26

  30. 70'

    Biel Borrà (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  31. 68'

    Sostituzione, Inghilterra. Morgan Rogers sostituisce Reece James.19:24

  33. 68'

    Sostituzione, Inghilterra. Tino Livramento sostituisce Declan Rice.19:24

  34. 68'

    Sostituzione, Inghilterra. Anthony Gordon sostituisce Marcus Rashford.19:24

  35. 67'

    Gol! Inghilterra 2, Andorra 0. Declan Rice (Inghilterra) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Reece James con cross.19:23

  36. 66'

    Eberechi Eze (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

  37. 66'

    Fallo di Joel Guillén (Andorra).19:22

  39. 62'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Biel Borrà (Andorra).19:18

  40. 61'

    Fuorigioco. Marcus Rashford(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Myles Lewis-Skelly e' colto in fuorigioco.19:17

  41. 59'

    Sostituzione, Andorra. Joel Guillén sostituisce Marc Valés.19:15

  42. 59'

    Sostituzione, Andorra. Guillaume López sostituisce Cucu.19:14

  43. 57'

    Elliot Anderson (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13

  45. 57'

    Fallo di Cucu (Andorra).19:13

  46. 56'

    Fallo di Marc Guéhi (Inghilterra).19:12

  47. 56'

    Cucu (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

  48. 56'

    Fallo di Myles Lewis-Skelly (Inghilterra).19:11

  49. 56'

    Joan Cervós (Andorra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:11

  51. 53'

    Fuorigioco. Declan Rice(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Marcus Rashford e' colto in fuorigioco.19:09

  52. 53'

    Tentativo fallito. Ian Olivera (Andorra) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Marc Valés in seguito a un calcio da fermo.19:09

  53. 52'

    Fallo di Reece James (Inghilterra).19:08

  54. 52'

    Aron Rodrigo (Andorra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:08

  55. 51'

    Tiro parato. Elliot Anderson (Inghilterra) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Harry Kane.19:07

  57. 50'

    Tentativo fallito. Marcus Rashford (Inghilterra) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.19:06

  58. 50'

    Tiro parato. Eberechi Eze (Inghilterra) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Noni Madueke.19:06

  59. 48'

    Fuorigioco. Noni Madueke(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Harry Kane e' colto in fuorigioco.19:04

  60. 47'

    Fallo di Elliot Anderson (Inghilterra).19:03

  61. 47'

    Cucu (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03

  63. Inizia il Secondo tempo Inghilterra 1, Andorra 0.19:01

  64. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Inghilterra 1, Andorra 0.18:45

  65. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.18:45

  66. 45'

    Fallo di mano di Cucu (Andorra).18:45

  67. 41'

    Fallo di Noni Madueke (Inghilterra).18:41

  69. 41'

    Christian García (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:41

  70. 39'

    Tentativo fallito. Harry Kane (Inghilterra) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Eberechi Eze con cross da calcio d'angolo.18:39

  71. 38'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Christian García (Andorra).18:38

  72. 37'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Biel Borrà (Andorra).18:37

  73. 34'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Christian García (Andorra).18:33

  75. 25'

    Autorete di Christian García, Andorra. Inghilterra 1, Andorra 0..18:25

  76. 23'

    Tentativo fallito. Noni Madueke (Inghilterra) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Reece James con cross.18:23

  77. 23'

    Tiro respinto. Eberechi Eze (Inghilterra) un tiro di destro da centro area. Assist di Declan Rice.18:23

  78. 20'

    Reece James (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:20

  79. 20'

    Fallo di Aron Rodrigo (Andorra).18:20

  81. 17'

    Tiro respinto. Noni Madueke (Inghilterra) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Eberechi Eze.18:17

  82. 16'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Moisés San Nicolás (Andorra).18:16

  83. 15'

    Tiro parato. Eberechi Eze (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Noni Madueke.18:15

  84. 12'

    Fuorigioco. Ian Olivera(Andorra) prova il lancio lungo, ma Cucu e' colto in fuorigioco.18:12

  85. 11'

    Tentativo fallito. Cucu (Andorra) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.18:11

  87. 11'

    Tiro parato. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:10

  88. 6'

    Pau Babot (Andorra) e' ammonito per fallo.18:06

  89. 6'

    Noni Madueke (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:06

  90. 6'

    Fallo di Pau Babot (Andorra).18:06

  91. 5'

    Fuorigioco. Marc Guéhi(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Eberechi Eze e' colto in fuorigioco.18:05

  93. 3'

    Fallo di Dan Burn (Inghilterra).18:03

  94. 3'

    Cucu (Andorra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:03

  95. 2'

    Reece James (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:02

  96. 2'

    Fallo di Joan Cervós (Andorra).18:02

  97. Inizia il Primo tempo.18:00

  99. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:34

Formazioni Inghilterra - Andorra

Inghilterra
Andorra
TITOLARI INGHILTERRA
  • (1) JORDAN PICKFORD (P)
  • (12) DAN BURN (D)
  • (3) MYLES LEWIS-SKELLY (D)
  • (6) MARC GUÉHI (D)
  • (2) REECE JAMES (D)
  • (21) NONI MADUEKE (C)
  • (11) MARCUS RASHFORD (C)
  • (23) ELLIOT ANDERSON (C)
  • (4) DECLAN RICE (C)
  • (10) EBERECHI EZE (C)
  • (9) HARRY KANE (A)
PANCHINA INGHILTERRA
  • (13) DEAN HENDERSON (P)
  • (14) DJED SPENCE (D)
  • (7) ANTHONY GORDON (A)
  • (19) OLLIE WATKINS (A)
  • (17) MORGAN GIBBS-WHITE (C)
  • (18) RUBEN LOFTUS-CHEEK (C)
  • (22) JAMES TRAFFORD (P)
  • (20) JARROD BOWEN (A)
  • (8) JORDAN HENDERSON (C)
  • (5) EZRI KONSA (D)
  • (15) MORGAN ROGERS (A)
  • (16) TINO LIVRAMENTO (D)
ALLENATORE INGHILTERRA
  • Thomas Tuchel
TITOLARI ANDORRA
  • (12) IKER ÁLVAREZ (P)
  • (22) IAN OLIVERA (D)
  • (6) CHRISTIAN GARCÍA (D)
  • (15) MOISÉS SAN NICOLÁS (D)
  • (5) MAX LLOVERA (D)
  • (23) BIEL BORRÀ (D)
  • (14) ARON RODRIGO (C)
  • (17) JOAN CERVÓS (C)
  • (11) PAU BABOT (C)
  • (3) MARC VALÉS (C)
  • (9) CUCU (A)
PANCHINA ANDORRA
  • (4) MARC REBÉS (D)
  • (20) JOÃO TEIXEIRA (C)
  • (1) XISCO PIRES (P)
  • (21) MARC GARCÍA (C)
  • (10) GUILLAUME LÓPEZ (A)
  • (7) ÉRIC IZQUIERDO (C)
  • (18) CHUS RUBIO (D)
  • (16) ÁLEX MARTÍNEZ (A)
  • (13) ÁLEX RUÍZ (P)
  • (19) JOEL GUILLÉN (D)
  • (2) DACU (C)
  • (8) ÉRIC VALES (C)
ALLENATORE ANDORRA
  • Jesús Luis Álvarez de Eulate Güergue
PREPARTITA

Inghilterra - Andorra è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 18:00 allo stadio Villa Park di Birmingham.
Arbitro di Inghilterra - Andorra sarà Mohammed Al Emara. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Dove vedere Inghilterra-Andorra di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Inghilterra-Andorra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 6 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Inghilterra - Andorra Live

