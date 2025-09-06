Virgilio Sport
Irlanda-Ungheria: 2-2 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

6 Settembre 2025 ore 20:45
Irlanda
2
Ungheria
2
Partita finita
Arbitro:
  1. 2' 0-1 Barnabás Varga
  2. 15' 0-2 Roland Sallai
  3. 49' 1-2 Evan Ferguson
  4. 90+3' 2-2 Adam Idah
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Irlanda 2, Ungheria 2.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Irlanda 2, Ungheria 2.22:41

  3. 90'+6'

    Fallo di mano di Bence Ötvös (Ungheria).22:40

  4. 90'+5'

    Tentativo fallito. Dara O'Shea (Irlanda) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Ryan Manning con cross.22:39

  5. 90'+3'

    Gol! Irlanda 2, Ungheria 2. Adam Idah (Irlanda) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Ryan Manning con cross.22:36

  6. 90'+2'

    Tiro respinto. Adam Idah (Irlanda) un tiro di destro da fuori area.22:35

  7. 90'+1'

    Ryan Manning (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:34

  9. 90'+1'

    Fallo di Loïc Négo (Ungheria).22:34

  10. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:34

  11. 90'

    Sostituzione, Irlanda. Kasey McAteer sostituisce Jason Knight.22:33

  12. 90'

    Nathan Collins (Irlanda) e' ammonito.22:33

  13. 90'

    Fallo di Nathan Collins (Irlanda).22:33

  15. 90'

    Loïc Négo (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  16. 89'

    Tiro respinto. Mikey Johnston (Irlanda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Adam Idah.22:33

  17. 88'

    Chiedozie Ogbene (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:32

  18. 88'

    Fallo di Attila Szalai (Ungheria).22:32

  19. 87'

    Chiedozie Ogbene (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:30

  21. 87'

    Fallo di Zsolt Nagy (Ungheria).22:30

  22. 85'

    Barna Tóth (Ungheria) e' ammonito.22:29

  23. 85'

    Jack Taylor (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  24. 85'

    Fallo di Callum Styles (Ungheria).22:29

  25. 83'

    Fallo di Chiedozie Ogbene (Irlanda).22:26

  27. 83'

    Zsolt Nagy (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  28. 81'

    Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Dénes Dibusz (Ungheria).22:24

  29. 81'

    Tiro parato. Ryan Manning (Irlanda) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:24

  30. 80'

    Sostituzione, Ungheria. Zsolt Nagy sostituisce Milos Kerkez.22:24

  31. 80'

    Sostituzione, Ungheria. Barna Tóth sostituisce Barnabás Varga.22:24

  33. 79'

    Barnabás Varga (Ungheria) e' ammonito per fallo.22:23

  34. 79'

    Dara O'Shea (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23

  35. 79'

    Fallo di Barnabás Varga (Ungheria).22:23

  36. 78'

    Sostituzione, Irlanda. Adam Idah sostituisce Finn Azaz.22:22

  37. 78'

    Sostituzione, Irlanda. Mikey Johnston sostituisce Sam Szmodics.22:22

  39. 78'

    Fallo di Dara O'Shea (Irlanda).22:21

  40. 78'

    Milos Kerkez (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  41. 78'

    Tiro parato. Chiedozie Ogbene (Irlanda) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dara O'Shea con suggerimento di testa.22:21

  42. 77'

    Sam Szmodics (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:20

  43. 77'

    Fallo di Loïc Négo (Ungheria).22:20

  45. 76'

    Fallo di Jake O'Brien (Irlanda).22:19

  46. 76'

    Milos Kerkez (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  47. 73'

    Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Loïc Négo (Ungheria).22:17

  48. 73'

    Tentativo fallito. Nathan Collins (Irlanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Finn Azaz con cross.22:16

  49. 72'

    Tiro respinto. Sam Szmodics (Irlanda) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola.22:15

  51. 72'

    Tiro parato. Finn Azaz (Irlanda) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Chiedozie Ogbene con suggerimento di testa.22:15

  52. 69'

    Fallo di Chiedozie Ogbene (Irlanda).22:13

  53. 69'

    Attila Szalai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  54. 67'

    Sostituzione, Ungheria. Attila Mocsi sostituisce Bendegúz Bolla.22:11

  55. 66'

    Sostituzione, Irlanda. Jack Taylor sostituisce Josh Cullen.22:10

  57. 66'

    Sostituzione, Irlanda. Chiedozie Ogbene sostituisce Matt Doherty.22:10

  58. 66'

    Tentativo fallito. Nathan Collins (Irlanda) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Jake O'Brien con cross.22:09

  59. 65'

    Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Loïc Négo (Ungheria).22:08

  60. 63'

    Tiro respinto. Dara O'Shea (Irlanda) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Jake O'Brien.22:07

  61. 63'

    Tentativo fallito. Jake O'Brien (Irlanda) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Finn Azaz con cross da calcio d'angolo.22:07

  63. 62'

    Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Bendegúz Bolla (Ungheria).22:06

  64. 61'

    Tiro parato. Bendegúz Bolla (Ungheria) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai con passaggio filtrante.22:05

  65. 61'

    Tiro parato. Bendegúz Bolla (Ungheria) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Callum Styles.22:05

  66. 60'

    Dénes Dibusz (Ungheria) e' ammonito.22:03

  67. 59'

    Tentativo fallito. Ryan Manning (Irlanda) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Josh Cullen.22:03

  69. 58'

    Tentativo fallito. Bendegúz Bolla (Ungheria) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai.22:02

  70. 57'

    Tentativo fallito. Nathan Collins (Irlanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jason Knight con cross.22:01

  71. 56'

    Tiro parato. Bendegúz Bolla (Ungheria) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Callum Styles.21:59

  72. 55'

    Sostituzione, Ungheria. Bence Ötvös sostituisce Alex Tóth.21:59

  73. 54'

    Fallo di Jake O'Brien (Irlanda).21:58

  75. 54'

    Loïc Négo (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58

  76. 54'

    Gara riprende.21:58

  77. 54'

    Josh Cullen (Irlanda) e' ammonito.21:57

  78. 53'

    Gara momentaneamente sospesa, Dara O'Shea (Irlanda) per infortunio.21:57

  79. 52'

    Roland Sallai (Ungheria) e' stato espulso.21:56

  81. 52'

    Dara O'Shea (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:56

  82. 52'

    Fallo di Roland Sallai (Ungheria).21:56

  83. 52'

    Gara riprende.21:55

  84. 51'

    Gara momentaneamente sospesa, Jason Knight (Irlanda) per infortunio.21:55

  85. 49'

    Gol! Irlanda 1, Ungheria 2. Evan Ferguson (Irlanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nathan Collins in seguito a un calcio da fermo.

  87. 49'

    Tiro parato. Ryan Manning (Irlanda) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.21:52

  88. 48'

    Attila Szalai (Ungheria) e' ammonito per fallo.21:51

  89. 48'

    Evan Ferguson (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:51

  90. 48'

    Fallo di Attila Szalai (Ungheria).21:51

  91. 46'

    Dara O'Shea (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50

  93. 46'

    Fallo di Barnabás Varga (Ungheria).21:50

  94. Inizia il Secondo tempo Irlanda 0, Ungheria 2.21:49

  95. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Irlanda 0, Ungheria 2.21:34

  96. 45'+3'

    Fallo di Josh Cullen (Irlanda).21:33

  97. 45'+3'

    Attila Szalai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  99. 45'+1'

    Fallo di Evan Ferguson (Irlanda).21:31

  100. 45'+1'

    Willi Orbán (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  101. 45'+1'

    Tiro parato. Evan Ferguson (Irlanda) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dara O'Shea.21:31

  102. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:31

  103. 44'

    Tiro parato. Roland Sallai (Ungheria) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.21:29

  105. 42'

    Evan Ferguson (Irlanda) e' ammonito per fallo.21:27

  106. 42'

    Fallo di Evan Ferguson (Irlanda).21:27

  107. 42'

    Willi Orbán (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  108. 42'

    Sam Szmodics (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  109. 42'

    Fallo di Attila Szalai (Ungheria).21:27

  111. 41'

    Jason Knight (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  112. 41'

    Fallo di Loïc Négo (Ungheria).21:26

  113. 40'

    Fuorigioco. Matt Doherty(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Jake O'Brien e' colto in fuorigioco.21:26

  114. 39'

    Tentativo fallito. Evan Ferguson (Irlanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Ryan Manning.21:24

  115. 38'

    Tiro parato. Matt Doherty (Irlanda) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ryan Manning con cross.21:23

  117. 36'

    Tentativo fallito. Matt Doherty (Irlanda) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:21

  118. 30'

    Dominik Szoboszlai (Ungheria) e' ammonito per fallo.21:15

  119. 30'

    Fallo di Dominik Szoboszlai (Ungheria).21:15

  120. 30'

    Jason Knight (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  121. 28'

    Roland Sallai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  123. 28'

    Fallo di Finn Azaz (Irlanda).21:13

  124. 28'

    Tiro respinto. Ryan Manning (Irlanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:13

  125. 26'

    Gara riprende.21:11

  126. 25'

    Gara momentaneamente sospesa, Callum Styles (Ungheria) per infortunio.21:10

  127. 24'

    Callum Styles (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  129. 24'

    Fallo di Josh Cullen (Irlanda).21:10

  130. 23'

    Tentativo fallito. Callum Styles (Ungheria) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Bendegúz Bolla.21:08

  131. 22'

    Roland Sallai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  132. 22'

    Fallo di Jake O'Brien (Irlanda).21:07

  133. 18'

    Barnabás Varga (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  135. 18'

    Fallo di Dara O'Shea (Irlanda).21:03

  136. 15'

    Gol! Irlanda 0, Ungheria 2. Roland Sallai (Ungheria) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.21:00

  137. 15'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Matt Doherty (Irlanda).21:00

  138. 13'

    Tentativo fallito. Barnabás Varga (Ungheria) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Milos Kerkez con cross.20:58

  139. 12'

    Tentativo fallito. Sam Szmodics (Irlanda) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.20:57

  141. 10'

    Tentativo fallito. Finn Azaz (Irlanda) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jake O'Brien con cross.20:55

  142. 3'

    Fallo di mano di Evan Ferguson (Irlanda).20:49

  143. 2'

    Gol! Irlanda 0, Ungheria 1. Barnabás Varga (Ungheria) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Callum Styles con passaggio filtrante.20:47

  144. Inizia il Primo tempo.20:46

  145. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:33

Formazioni Irlanda - Ungheria

Irlanda
Ungheria
TITOLARI IRLANDA
  • (1) CAOIMHÍN KELLEHER (P)
  • (22) NATHAN COLLINS (D)
  • (2) MATT DOHERTY (D)
  • (5) JAKE O'BRIEN (D)
  • (4) DARA O'SHEA (D)
  • (3) RYAN MANNING (C)
  • (7) SAM SZMODICS (C)
  • (6) JOSH CULLEN (C)
  • (8) JASON KNIGHT (C)
  • (11) FINN AZAZ (A)
  • (9) EVAN FERGUSON (A)
PANCHINA IRLANDA
  • (14) MIKEY JOHNSTON (A)
  • (23) MARK TRAVERS (P)
  • (19) JOHNNY KENNY (A)
  • (16) GAVIN BAZUNU (P)
  • (12) JIMMY DUNNE (D)
  • (10) ADAM IDAH (A)
  • (17) KASEY MCATEER (C)
  • (18) BOSUN LAWAL (D)
  • (15) LIAM SCALES (D)
  • (20) CHIEDOZIE OGBENE (A)
  • (21) JACK TAYLOR (C)
  • (13) KILLIAN PHILLIPS (C)
ALLENATORE IRLANDA
  • Heimir Hallgrímsson
TITOLARI UNGHERIA
  • (1) DÉNES DIBUSZ (P)
  • (6) WILLI ORBÁN (D)
  • (4) ATTILA SZALAI (D)
  • (11) MILOS KERKEZ (D)
  • (7) LOÏC NÉGO (D)
  • (21) ALEX TÓTH (C)
  • (10) DOMINIK SZOBOSZLAI (C)
  • (14) BENDEGÚZ BOLLA (C)
  • (17) CALLUM STYLES (C)
  • (20) ROLAND SALLAI (C)
  • (19) BARNABÁS VARGA (A)
PANCHINA UNGHERIA
  • (16) DÁNIEL LUKÁCS (A)
  • (9) BARNA TÓTH (A)
  • (13) ZSOMBOR GRUBER (A)
  • (5) GÁBOR SZALAI (D)
  • (12) BALÁZS TÓTH (P)
  • (18) ZSOLT NAGY (D)
  • (8) MILÁN VITÁLIS (C)
  • (22) PÉTER SZAPPANOS (P)
  • (15) MÁRTON DÁRDAI (D)
  • (2) ATTILA OSVÁTH (D)
  • (3) ATTILA MOCSI (D)
  • (23) BENCE ÖTVÖS (C)
ALLENATORE UNGHERIA
  • Marco Rossi
PREPARTITA

Irlanda - Ungheria è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 20:45 allo stadio Aviva Stadium di Dublin.
Arbitro di Irlanda - Ungheria sarà Harm Osmers. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.

Dove vedere Irlanda-Ungheria di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Irlanda-Ungheria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 6 settembre.

