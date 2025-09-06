Incontro terminato, Irlanda 2, Ungheria 2.
Incontro terminato, Irlanda 2, Ungheria 2.
Secondo tempo terminato, Irlanda 2, Ungheria 2.22:41
Fallo di mano di Bence Ötvös (Ungheria).22:40
Tentativo fallito. Dara O'Shea (Irlanda) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Ryan Manning con cross.22:39
Gol! Irlanda 2, Ungheria 2. Adam Idah (Irlanda) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Ryan Manning con cross.22:36
Tiro respinto. Adam Idah (Irlanda) un tiro di destro da fuori area.22:35
Ryan Manning (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:34
Fallo di Loïc Négo (Ungheria).22:34
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:34
Sostituzione, Irlanda. Kasey McAteer sostituisce Jason Knight.22:33
Nathan Collins (Irlanda) e' ammonito.22:33
Fallo di Nathan Collins (Irlanda).22:33
Loïc Négo (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Tiro respinto. Mikey Johnston (Irlanda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Adam Idah.22:33
Chiedozie Ogbene (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:32
Fallo di Attila Szalai (Ungheria).22:32
Chiedozie Ogbene (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:30
Fallo di Zsolt Nagy (Ungheria).22:30
Barna Tóth (Ungheria) e' ammonito.22:29
Jack Taylor (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Fallo di Callum Styles (Ungheria).22:29
Fallo di Chiedozie Ogbene (Irlanda).22:26
Zsolt Nagy (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Dénes Dibusz (Ungheria).22:24
Tiro parato. Ryan Manning (Irlanda) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:24
Sostituzione, Ungheria. Zsolt Nagy sostituisce Milos Kerkez.22:24
Sostituzione, Ungheria. Barna Tóth sostituisce Barnabás Varga.22:24
Barnabás Varga (Ungheria) e' ammonito per fallo.22:23
Dara O'Shea (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23
Fallo di Barnabás Varga (Ungheria).22:23
Sostituzione, Irlanda. Adam Idah sostituisce Finn Azaz.22:22
Sostituzione, Irlanda. Mikey Johnston sostituisce Sam Szmodics.22:22
Fallo di Dara O'Shea (Irlanda).22:21
Milos Kerkez (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Tiro parato. Chiedozie Ogbene (Irlanda) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dara O'Shea con suggerimento di testa.22:21
Sam Szmodics (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:20
Fallo di Loïc Négo (Ungheria).22:20
Fallo di Jake O'Brien (Irlanda).22:19
Milos Kerkez (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Loïc Négo (Ungheria).22:17
Tentativo fallito. Nathan Collins (Irlanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Finn Azaz con cross.22:16
Tiro respinto. Sam Szmodics (Irlanda) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola.22:15
Tiro parato. Finn Azaz (Irlanda) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Chiedozie Ogbene con suggerimento di testa.22:15
Fallo di Chiedozie Ogbene (Irlanda).22:13
Attila Szalai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Sostituzione, Ungheria. Attila Mocsi sostituisce Bendegúz Bolla.22:11
Sostituzione, Irlanda. Jack Taylor sostituisce Josh Cullen.22:10
Sostituzione, Irlanda. Chiedozie Ogbene sostituisce Matt Doherty.22:10
Tentativo fallito. Nathan Collins (Irlanda) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Jake O'Brien con cross.22:09
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Loïc Négo (Ungheria).22:08
Tiro respinto. Dara O'Shea (Irlanda) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Jake O'Brien.22:07
Tentativo fallito. Jake O'Brien (Irlanda) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Finn Azaz con cross da calcio d'angolo.22:07
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Bendegúz Bolla (Ungheria).22:06
Tiro parato. Bendegúz Bolla (Ungheria) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai con passaggio filtrante.22:05
Tiro parato. Bendegúz Bolla (Ungheria) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Callum Styles.22:05
Dénes Dibusz (Ungheria) e' ammonito.22:03
Tentativo fallito. Ryan Manning (Irlanda) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Josh Cullen.22:03
Tentativo fallito. Bendegúz Bolla (Ungheria) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai.22:02
Tentativo fallito. Nathan Collins (Irlanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jason Knight con cross.22:01
Tiro parato. Bendegúz Bolla (Ungheria) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Callum Styles.21:59
Sostituzione, Ungheria. Bence Ötvös sostituisce Alex Tóth.21:59
Fallo di Jake O'Brien (Irlanda).21:58
Loïc Négo (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58
Gara riprende.21:58
Josh Cullen (Irlanda) e' ammonito.21:57
Gara momentaneamente sospesa, Dara O'Shea (Irlanda) per infortunio.21:57
Roland Sallai (Ungheria) e' stato espulso.21:56
Dara O'Shea (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:56
Fallo di Roland Sallai (Ungheria).21:56
Gara riprende.21:55
Gara momentaneamente sospesa, Jason Knight (Irlanda) per infortunio.21:55
Gol! Irlanda 1, Ungheria 2. Evan Ferguson (Irlanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nathan Collins in seguito a un calcio da fermo.
Tiro parato. Ryan Manning (Irlanda) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.21:52
Attila Szalai (Ungheria) e' ammonito per fallo.21:51
Evan Ferguson (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:51
Fallo di Attila Szalai (Ungheria).21:51
Dara O'Shea (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50
Fallo di Barnabás Varga (Ungheria).21:50
Inizia il Secondo tempo Irlanda 0, Ungheria 2.21:49
Primo tempo terminato, Irlanda 0, Ungheria 2.21:34
Fallo di Josh Cullen (Irlanda).21:33
Attila Szalai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Evan Ferguson (Irlanda).21:31
Willi Orbán (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Tiro parato. Evan Ferguson (Irlanda) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dara O'Shea.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:31
Tiro parato. Roland Sallai (Ungheria) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.21:29
Evan Ferguson (Irlanda) e' ammonito per fallo.21:27
Fallo di Evan Ferguson (Irlanda).21:27
Willi Orbán (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Sam Szmodics (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Attila Szalai (Ungheria).21:27
Jason Knight (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Loïc Négo (Ungheria).21:26
Fuorigioco. Matt Doherty(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Jake O'Brien e' colto in fuorigioco.21:26
Tentativo fallito. Evan Ferguson (Irlanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Ryan Manning.21:24
Tiro parato. Matt Doherty (Irlanda) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ryan Manning con cross.21:23
Tentativo fallito. Matt Doherty (Irlanda) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:21
Dominik Szoboszlai (Ungheria) e' ammonito per fallo.21:15
Fallo di Dominik Szoboszlai (Ungheria).21:15
Jason Knight (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Roland Sallai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Finn Azaz (Irlanda).21:13
Tiro respinto. Ryan Manning (Irlanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:13
Gara riprende.21:11
Gara momentaneamente sospesa, Callum Styles (Ungheria) per infortunio.21:10
Callum Styles (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Josh Cullen (Irlanda).21:10
Tentativo fallito. Callum Styles (Ungheria) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Bendegúz Bolla.21:08
Roland Sallai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fallo di Jake O'Brien (Irlanda).21:07
Barnabás Varga (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Dara O'Shea (Irlanda).21:03
Gol! Irlanda 0, Ungheria 2. Roland Sallai (Ungheria) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.21:00
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Matt Doherty (Irlanda).21:00
Tentativo fallito. Barnabás Varga (Ungheria) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Milos Kerkez con cross.20:58
Tentativo fallito. Sam Szmodics (Irlanda) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.20:57
Tentativo fallito. Finn Azaz (Irlanda) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jake O'Brien con cross.20:55
Fallo di mano di Evan Ferguson (Irlanda).20:49
Gol! Irlanda 0, Ungheria 1. Barnabás Varga (Ungheria) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Callum Styles con passaggio filtrante.20:47
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:33
Irlanda - Ungheria è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 20:45 allo stadio Aviva Stadium di Dublin.
Arbitro di Irlanda - Ungheria sarà Harm Osmers. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.
