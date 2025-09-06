Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:33

PREPARTITA

Irlanda - Ungheria è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 20:45 allo stadio Aviva Stadium di Dublin.

Arbitro di Irlanda - Ungheria sarà Harm Osmers. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.

Dove vedere Irlanda-Ungheria di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Irlanda-Ungheria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 6 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026