Lettonia-Serbia: 0-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

6 Settembre 2025 ore 15:00
Lettonia
0
Serbia
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 12' 0-1 Dusan Vlahovic
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Lettonia 0, Serbia 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Lettonia 0, Serbia 1.16:55

  3. 90'+3'

    Lazar Samardzic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:54

  4. 90'+3'

    Fallo di Andrejs Ciganiks (Lettonia).16:54

  5. 90'+2'

    Nikola Milenkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:53

  6. 90'+2'

    Fallo di Dario Sits (Lettonia).16:53

  7. 90'+2'

    Tiro respinto. Dario Sits (Lettonia) un tiro di destro da centro area. Assist di Bruno Melnis.16:52

  9. 90'+2'

    Renars Varslavans (Lettonia) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da centro area. Assist di Dario Sits.16:52

  10. 90'

    Gara riprende.16:51

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.16:51

  12. 90'

    Gara momentaneamente sospesa, Daniels Balodis (Lettonia) per infortunio.16:51

  13. 89'

    Tentativo fallito. Deniss Melniks (Lettonia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Roberts Savalnieks con cross da calcio d'angolo.16:50

  15. 89'

    Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Nemanja Gudelj (Serbia).16:50

  16. 87'

    Tentativo fallito. Aleksandar Mitrovic (Serbia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Dusan Vlahovic.16:48

  17. 84'

    Fallo di Milos Veljkovic (Serbia).16:45

  18. 84'

    Bruno Melnis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:45

  19. 83'

    Sostituzione, Lettonia. Roberts Savalnieks sostituisce Alvis Jaunzems.16:44

  21. 82'

    Sostituzione, Serbia. Aleksandar Mitrovic sostituisce Ivan Ilic.16:43

  22. 82'

    Sostituzione, Serbia. Aleksa Terzic sostituisce Filip Kostic.16:43

  23. 81'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Deniss Melniks (Lettonia).16:42

  24. 81'

    Tiro respinto. Strahinja Pavlovic (Serbia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.16:42

  25. 81'

    Tiro parato. Dusan Vlahovic (Serbia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Andrija Zivkovic con cross.16:42

  27. 77'

    Sostituzione, Lettonia. Bruno Melnis sostituisce Vladislavs Gutkovskis.16:38

  28. 76'

    Gara riprende.16:37

  29. 76'

    Gara momentaneamente sospesa, Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) per infortunio.16:37

  30. 74'

    Sostituzione, Serbia. Nemanja Maksimovic sostituisce Luka Jovic.16:34

  31. 72'

    Djordje Petrovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:33

  33. 72'

    Fallo di Vladislavs Gutkovskis (Lettonia).16:33

  34. 72'

    Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Djordje Petrovic (Serbia).16:32

  35. 72'

    Tiro parato. Renars Varslavans (Lettonia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato sotto la traversa. Assist di Alvis Jaunzems.16:32

  36. 70'

    Fallo di Milos Veljkovic (Serbia).16:31

  37. 70'

    Dario Sits (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:31

  39. 69'

    Ivan Ilic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:30

  40. 69'

    Fallo di Raivis Jurkovskis (Lettonia).16:30

  41. 68'

    Sostituzione, Serbia. Nemanja Gudelj sostituisce Sasa Lukic.16:29

  42. 67'

    Fallo di Milos Veljkovic (Serbia).16:28

  43. 67'

    Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:28

  45. 59'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Andrejs Ciganiks (Lettonia).16:20

  46. 59'

    Tiro parato. Luka Jovic (Serbia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dusan Vlahovic.16:20

  47. 57'

    Tentativo fallito. Andrija Zivkovic (Serbia) un tiro di sinistro da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Filip Kostic.16:18

  48. 55'

    Tiro respinto. Andrejs Ciganiks (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area.16:16

  49. 54'

    Sasa Lukic (Serbia) e' ammonito per fallo.16:15

  51. 54'

    Fallo di Sasa Lukic (Serbia).16:15

  52. 54'

    Dario Sits (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:15

  53. 53'

    Tiro parato. Ivan Ilic (Serbia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Strahinja Pavlovic.16:14

  54. 51'

    Tentativo fallito. Luka Jovic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Filip Kostic con cross in seguito a un contropiede.16:12

  55. 50'

    Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Strahinja Pavlovic (Serbia).16:11

  57. 47'

    Fallo di Sasa Lukic (Serbia).16:08

  58. 47'

    Renars Varslavans (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:08

  59. Inizia il Secondo tempo Lettonia 0, Serbia 1.16:06

  60. 45'

    Sostituzione, Serbia. Lazar Samardzic sostituisce Aleksandar Katai.16:05

  61. 45'

    Sostituzione, Lettonia. Deniss Melniks sostituisce Vitalijs Jagodinskis.16:05

  63. 45'

    Sostituzione, Lettonia. Dario Sits sostituisce Janis Ikaunieks.16:05

  64. 45'

    Sostituzione, Lettonia. Lukass Vapne sostituisce Aleksejs Saveljevs.16:05

  65. 45'

    Primo tempo terminato, Lettonia 0, Serbia 1.15:49

  66. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.15:49

  67. 45'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Daniels Balodis (Lettonia).15:48

  69. 43'

    Fallo di mano di Ivan Ilic (Serbia).15:46

  70. 42'

    Tiro respinto. Janis Ikaunieks (Lettonia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Renars Varslavans con cross.15:45

  71. 41'

    Aleksejs Saveljevs (Lettonia) e' ammonito per fallo.15:44

  72. 41'

    Tentativo fallito. Luka Jovic (Serbia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Filip Kostic con cross.15:44

  73. 40'

    Tiro parato. Aleksandar Katai (Serbia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Filip Kostic.15:44

  75. 39'

    Tiro respinto. Dusan Vlahovic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area.15:42

  76. 37'

    Fallo di Aleksandar Katai (Serbia).15:41

  77. 37'

    Vitalijs Jagodinskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:41

  78. 37'

    Tiro parato. Strahinja Pavlovic (Serbia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ivan Ilic con cross.15:40

  79. 37'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Vitalijs Jagodinskis (Lettonia).15:40

  81. 37'

    Tiro respinto. Dusan Vlahovic (Serbia) un tiro di destro dalla destra dell'area.15:40

  82. 35'

    Sasa Lukic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:38

  83. 35'

    Fallo di Vladislavs Gutkovskis (Lettonia).15:38

  84. 34'

    Ivan Ilic (Serbia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:37

  85. 34'

    Fallo di Raivis Jurkovskis (Lettonia).15:37

  87. 34'

    Fallo di Luka Jovic (Serbia).15:37

  88. 34'

    Daniels Balodis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:37

  89. 32'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Aleksejs Saveljevs (Lettonia).15:35

  90. 32'

    Tiro respinto. Andrija Zivkovic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Strahinja Pavlovic con cross.15:35

  91. 29'

    Fallo di Ivan Ilic (Serbia).15:32

  93. 29'

    Janis Ikaunieks (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:32

  94. 28'

    Fuorigioco. Aleksandar Katai(Serbia) prova il lancio lungo, ma Luka Jovic e' colto in fuorigioco.15:31

  95. 26'

    Fuorigioco. Sasa Lukic(Serbia) prova il lancio lungo, ma Aleksandar Katai e' colto in fuorigioco.15:30

  96. 26'

    Tentativo fallito. Filip Kostic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.15:29

  97. 26'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Vladislavs Gutkovskis (Lettonia).15:29

  99. 26'

    Tiro respinto. Ivan Ilic (Serbia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.15:29

  100. 25'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Vitalijs Jagodinskis (Lettonia).15:28

  101. 23'

    Andrija Zivkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:27

  102. 23'

    Fallo di Raivis Jurkovskis (Lettonia).15:27

  103. 21'

    Fallo di Andrija Zivkovic (Serbia).15:25

  105. 21'

    Andrejs Ciganiks (Lettonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.15:25

  106. 21'

    Sasa Lukic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:24

  107. 21'

    Fallo di Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia).15:24

  108. 20'

    Tentativo fallito. Aleksandar Katai (Serbia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Filip Kostic con cross.15:23

  109. 14'

    Tiro respinto. Luka Jovic (Serbia) un tiro di destro da fuori area.15:17

  111. 12'

    Gol! Lettonia 0, Serbia 1. Dusan Vlahovic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aleksandar Katai.

    Guarda la scheda del giocatore Dusan Vlahovic

  112. 11'

    Fallo di Nikola Milenkovic (Serbia).15:14

  113. 11'

    Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:14

  114. 10'

    Tiro parato. Dusan Vlahovic (Serbia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Andrija Zivkovic.15:13

  115. 7'

    Tiro parato. Renars Varslavans (Lettonia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Andrejs Ciganiks.15:10

  117. 6'

    Fallo di Milos Veljkovic (Serbia).15:09

  118. 6'

    Janis Ikaunieks (Lettonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.15:09

  119. 5'

    Tentativo fallito. Luka Jovic (Serbia) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Filip Kostic con cross.15:09

  120. 4'

    Sasa Lukic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:07

  121. 4'

    Fallo di Daniels Balodis (Lettonia).15:07

  123. 4'

    Tiro respinto. Daniels Balodis (Lettonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dmitrijs Zelenkovs.15:07

  124. 2'

    Fallo di Nikola Milenkovic (Serbia).15:05

  125. 2'

    Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:05

  126. Inizia il Primo tempo.15:04

  127. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento13:54

Formazioni Lettonia - Serbia

Lettonia
Serbia
TITOLARI LETTONIA
  • (1) KRISJANIS ZVIEDRIS (P)
  • (3) VITALIJS JAGODINSKIS (D)
  • (14) ANDREJS CIGANIKS (D)
  • (13) RAIVIS JURKOVSKIS (D)
  • (2) DANIELS BALODIS (D)
  • (16) ALVIS JAUNZEMS (D)
  • (10) JANIS IKAUNIEKS (C)
  • (22) ALEKSEJS SAVELJEVS (C)
  • (15) DMITRIJS ZELENKOVS (C)
  • (8) RENARS VARSLAVANS (C)
  • (9) VLADISLAVS GUTKOVSKIS (A)
PANCHINA LETTONIA
  • (12) FRENKS OROLS (P)
  • (5) BRUNO MELNIS (A)
  • (18) DARIO SITS (A)
  • (11) ROBERTS SAVALNIEKS (D)
  • (23) RIHARDS MATREVICS (P)
  • (21) DENISS MELNIKS (C)
  • (4) ROBERTS VEIPS (D)
  • (6) KRISTERS PENKEVICS (C)
  • (19) MAKSIMS TONISEVS (D)
  • (7) EDUARDS DASKEVICS (C)
  • (20) MARKO REGZA (A)
  • (17) LUKASS VAPNE (C)
ALLENATORE LETTONIA
  • Paolo Nicolato
TITOLARI SERBIA
  • (1) DJORDJE PETROVIC (P)
  • (4) NIKOLA MILENKOVIC (D)
  • (2) STRAHINJA PAVLOVIC (D)
  • (13) MILOS VELJKOVIC (D)
  • (10) SASA LUKIC (C)
  • (17) IVAN ILIC (C)
  • (11) FILIP KOSTIC (C)
  • (14) ANDRIJA ZIVKOVIC (C)
  • (22) ALEKSANDAR KATAI (C)
  • (23) DUSAN VLAHOVIC (A)
  • (8) LUKA JOVIC (A)
PANCHINA SERBIA
  • (9) ALEKSANDAR MITROVIC (A)
  • (20) LAZAR SAMARDZIC (C)
  • (21) VELJKO ILIC (P)
  • (19) VELJKO BIRMANCEVIC (C)
  • (5) NEMANJA MAKSIMOVIC (C)
  • (6) NEMANJA GUDELJ (C)
  • (3) OGNJEN UGRESIC (C)
  • (18) NIKOLA STULIC (A)
  • (7) ALEKSA TERZIC (D)
  • (15) SRDJAN BABIC (D)
  • (16) STRAHINJA ERAKOVIC (D)
  • (12) DRAGAN ROSIC (P)
ALLENATORE SERBIA
  • Dragan Stojkovic
Lettonia - Serbia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 15:00 allo stadio Daugavas Stadions di Riga.
Arbitro di Lettonia - Serbia sarà Julian Weinberger. Al VAR invece ci sarà Alan Kijas.

Lettonia-Serbia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 6 settembre.

