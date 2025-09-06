Incontro terminato, Lettonia 0, Serbia 1.
Secondo tempo terminato, Lettonia 0, Serbia 1.16:55
Lazar Samardzic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:54
Fallo di Andrejs Ciganiks (Lettonia).16:54
Nikola Milenkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:53
Fallo di Dario Sits (Lettonia).16:53
Tiro respinto. Dario Sits (Lettonia) un tiro di destro da centro area. Assist di Bruno Melnis.16:52
Renars Varslavans (Lettonia) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da centro area. Assist di Dario Sits.16:52
Gara riprende.16:51
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.16:51
Gara momentaneamente sospesa, Daniels Balodis (Lettonia) per infortunio.16:51
Tentativo fallito. Deniss Melniks (Lettonia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Roberts Savalnieks con cross da calcio d'angolo.16:50
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Nemanja Gudelj (Serbia).16:50
Tentativo fallito. Aleksandar Mitrovic (Serbia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Dusan Vlahovic.16:48
Fallo di Milos Veljkovic (Serbia).16:45
Bruno Melnis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:45
Sostituzione, Lettonia. Roberts Savalnieks sostituisce Alvis Jaunzems.16:44
Sostituzione, Serbia. Aleksandar Mitrovic sostituisce Ivan Ilic.16:43
Sostituzione, Serbia. Aleksa Terzic sostituisce Filip Kostic.16:43
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Deniss Melniks (Lettonia).16:42
Tiro respinto. Strahinja Pavlovic (Serbia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.16:42
Tiro parato. Dusan Vlahovic (Serbia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Andrija Zivkovic con cross.16:42
Sostituzione, Lettonia. Bruno Melnis sostituisce Vladislavs Gutkovskis.16:38
Gara riprende.16:37
Gara momentaneamente sospesa, Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) per infortunio.16:37
Sostituzione, Serbia. Nemanja Maksimovic sostituisce Luka Jovic.16:34
Djordje Petrovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:33
Fallo di Vladislavs Gutkovskis (Lettonia).16:33
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Djordje Petrovic (Serbia).16:32
Tiro parato. Renars Varslavans (Lettonia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato sotto la traversa. Assist di Alvis Jaunzems.16:32
Fallo di Milos Veljkovic (Serbia).16:31
Dario Sits (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:31
Ivan Ilic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:30
Fallo di Raivis Jurkovskis (Lettonia).16:30
Sostituzione, Serbia. Nemanja Gudelj sostituisce Sasa Lukic.16:29
Fallo di Milos Veljkovic (Serbia).16:28
Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:28
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Andrejs Ciganiks (Lettonia).16:20
Tiro parato. Luka Jovic (Serbia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dusan Vlahovic.16:20
Tentativo fallito. Andrija Zivkovic (Serbia) un tiro di sinistro da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Filip Kostic.16:18
Tiro respinto. Andrejs Ciganiks (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area.16:16
Sasa Lukic (Serbia) e' ammonito per fallo.16:15
Fallo di Sasa Lukic (Serbia).16:15
Dario Sits (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:15
Tiro parato. Ivan Ilic (Serbia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Strahinja Pavlovic.16:14
Tentativo fallito. Luka Jovic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Filip Kostic con cross in seguito a un contropiede.16:12
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Strahinja Pavlovic (Serbia).16:11
Fallo di Sasa Lukic (Serbia).16:08
Renars Varslavans (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:08
Inizia il Secondo tempo Lettonia 0, Serbia 1.16:06
Sostituzione, Serbia. Lazar Samardzic sostituisce Aleksandar Katai.16:05
Sostituzione, Lettonia. Deniss Melniks sostituisce Vitalijs Jagodinskis.16:05
Sostituzione, Lettonia. Dario Sits sostituisce Janis Ikaunieks.16:05
Sostituzione, Lettonia. Lukass Vapne sostituisce Aleksejs Saveljevs.16:05
Primo tempo terminato, Lettonia 0, Serbia 1.15:49
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.15:49
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Daniels Balodis (Lettonia).15:48
Fallo di mano di Ivan Ilic (Serbia).15:46
Tiro respinto. Janis Ikaunieks (Lettonia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Renars Varslavans con cross.15:45
Aleksejs Saveljevs (Lettonia) e' ammonito per fallo.15:44
Tentativo fallito. Luka Jovic (Serbia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Filip Kostic con cross.15:44
Tiro parato. Aleksandar Katai (Serbia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Filip Kostic.15:44
Tiro respinto. Dusan Vlahovic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area.15:42
Fallo di Aleksandar Katai (Serbia).15:41
Vitalijs Jagodinskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:41
Tiro parato. Strahinja Pavlovic (Serbia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ivan Ilic con cross.15:40
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Vitalijs Jagodinskis (Lettonia).15:40
Tiro respinto. Dusan Vlahovic (Serbia) un tiro di destro dalla destra dell'area.15:40
Sasa Lukic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:38
Fallo di Vladislavs Gutkovskis (Lettonia).15:38
Ivan Ilic (Serbia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:37
Fallo di Raivis Jurkovskis (Lettonia).15:37
Fallo di Luka Jovic (Serbia).15:37
Daniels Balodis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:37
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Aleksejs Saveljevs (Lettonia).15:35
Tiro respinto. Andrija Zivkovic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Strahinja Pavlovic con cross.15:35
Fallo di Ivan Ilic (Serbia).15:32
Janis Ikaunieks (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:32
Fuorigioco. Aleksandar Katai(Serbia) prova il lancio lungo, ma Luka Jovic e' colto in fuorigioco.15:31
Fuorigioco. Sasa Lukic(Serbia) prova il lancio lungo, ma Aleksandar Katai e' colto in fuorigioco.15:30
Tentativo fallito. Filip Kostic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.15:29
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Vladislavs Gutkovskis (Lettonia).15:29
Tiro respinto. Ivan Ilic (Serbia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.15:29
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Vitalijs Jagodinskis (Lettonia).15:28
Andrija Zivkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:27
Fallo di Raivis Jurkovskis (Lettonia).15:27
Fallo di Andrija Zivkovic (Serbia).15:25
Andrejs Ciganiks (Lettonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.15:25
Sasa Lukic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:24
Fallo di Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia).15:24
Tentativo fallito. Aleksandar Katai (Serbia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Filip Kostic con cross.15:23
Tiro respinto. Luka Jovic (Serbia) un tiro di destro da fuori area.15:17
Gol! Lettonia 0, Serbia 1. Dusan Vlahovic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aleksandar Katai.
Fallo di Nikola Milenkovic (Serbia).15:14
Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:14
Tiro parato. Dusan Vlahovic (Serbia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Andrija Zivkovic.15:13
Tiro parato. Renars Varslavans (Lettonia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Andrejs Ciganiks.15:10
Fallo di Milos Veljkovic (Serbia).15:09
Janis Ikaunieks (Lettonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.15:09
Tentativo fallito. Luka Jovic (Serbia) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Filip Kostic con cross.15:09
Sasa Lukic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:07
Fallo di Daniels Balodis (Lettonia).15:07
Tiro respinto. Daniels Balodis (Lettonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dmitrijs Zelenkovs.15:07
Fallo di Nikola Milenkovic (Serbia).15:05
Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:05
Inizia il Primo tempo.15:04
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento13:54
Lettonia - Serbia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 15:00 allo stadio Daugavas Stadions di Riga.
Arbitro di Lettonia - Serbia sarà Julian Weinberger. Al VAR invece ci sarà Alan Kijas.
Dove vedere Lettonia-Serbia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Lettonia-Serbia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 6 settembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
