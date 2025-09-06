Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento13:54

PREPARTITA

Lettonia - Serbia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 15:00 allo stadio Daugavas Stadions di Riga.

Arbitro di Lettonia - Serbia sarà Julian Weinberger. Al VAR invece ci sarà Alan Kijas.

Dove vedere Lettonia-Serbia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Lettonia-Serbia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 6 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026