Incontro terminato, San Marino 0, Bosnia-Erzegovina 6.
Secondo tempo terminato, San Marino 0, Bosnia-Erzegovina 6.22:32
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.22:32
Gol! San Marino 0, Bosnia-Erzegovina 6. Nihad Mujakic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:31
Tiro respinto. Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Amar Memic.22:31
Eman Kospo (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Fallo di Marcello Mularoni (San Marino).22:30
Fallo di Eman Kospo (Bosnia-Erzegovina).22:29
Valli Casadei (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:28
Fallo di Marco Pasolini (San Marino).22:28
Gol! San Marino 0, Bosnia-Erzegovina 5. Kerim-Sam Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Eman Kospo.22:26
Sostituzione, San Marino. Marco Pasolini sostituisce Giacomo Valentini per infortunio.22:26
Fallo di mano di Alberto Riccardi (San Marino).22:25
Fuorigioco. Giacomo Valentini(San Marino) prova il lancio lungo, ma Alessandro Tosi e' colto in fuorigioco.22:23
Gol! San Marino 0, Bosnia-Erzegovina 4. Samed Bazdar (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:22
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Eman Kospo sostituisce Benjamin Tahirovic.22:17
Kerim-Sam Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di Gabriel Capicchioni (San Marino).22:17
Tiro respinto. Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jusuf Gazibegovic.22:16
Sostituzione, San Marino. Marcello Mularoni sostituisce Lorenzo Capicchioni.22:15
Sostituzione, San Marino. Valli Casadei sostituisce Samuele Zannoni.22:15
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Nihad Mujakic sostituisce Dzenis Burnic.22:15
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Samed Bazdar sostituisce Edin Dzeko.22:15
Gol! San Marino 0, Bosnia-Erzegovina 3. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Esmir Bajraktarevic.
Gol! San Marino 0, Bosnia-Erzegovina 2. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Amar Memic.
Lorenzo Capicchioni (San Marino) e' ammonito per fallo.22:10
Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Lorenzo Capicchioni (San Marino).22:10
Dzenis Burnic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.22:09
Fallo di Dzenis Burnic (Bosnia-Erzegovina).22:09
Gabriel Capicchioni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Tentativo fallito. Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Kerim-Sam Alajbegovic da calcio d'angolo.22:08
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Filippo Fabbri (San Marino).22:07
Tiro respinto. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Ivan Basic con cross.22:07
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Alessandro Tosi (San Marino).22:07
Tiro parato. Kerim-Sam Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Esmir Bajraktarevic.22:06
Fuorigioco. Benjamin Tahirovic(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Kerim-Sam Alajbegovic e' colto in fuorigioco.22:05
Gara riprende.22:04
Gara momentaneamente sospesa, (Bosnia-Erzegovina).22:04
Sostituzione, San Marino. Alessandro Tosi sostituisce Andrea Contadini.22:04
Sostituzione, San Marino. Gabriel Capicchioni sostituisce Filippo Berardi per infortunio.22:03
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Amar Memic sostituisce Ermedin Demirovic.22:03
Fallo di Jusuf Gazibegovic (Bosnia-Erzegovina).22:02
Filippo Berardi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02
Tiro parato. Kerim-Sam Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Benjamin Tahirovic.22:02
Fallo di Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina).22:01
Filippo Berardi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01
Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59
Fallo di Michele Cevoli (San Marino).21:59
Gara riprende.21:58
Gara momentaneamente sospesa, Filippo Berardi (San Marino) per infortunio.21:57
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Filippo Berardi (San Marino).21:57
Kerim-Sam Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56
Fallo di Filippo Fabbri (San Marino).21:56
Adrian Barisic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.21:55
Fallo di Adrian Barisic (Bosnia-Erzegovina).21:55
Alberto Riccardi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55
Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:54
Fallo di Nicola Nanni (San Marino).21:54
Tentativo fallito. Kerim-Sam Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:51
Tiro respinto. Kerim-Sam Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ivan Basic.21:51
Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:50
Fallo di Lorenzo Capicchioni (San Marino).21:50
Tentativo fallito. Stjepan Radeljic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata tira alto da calcio d'angolo.21:50
Tiro parato. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Ivan Basic con cross.21:50
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Samuele Zannoni (San Marino).21:49
Fallo di Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina).21:47
Lorenzo Capicchioni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47
Inizia il Secondo tempo San Marino 0, Bosnia-Erzegovina 1.21:47
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Esmir Bajraktarevic sostituisce Haris Hajradinovic.21:46
Primo tempo terminato, San Marino 0, Bosnia-Erzegovina 1.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:31
Fuorigioco. Edin Dzeko(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Jusuf Gazibegovic e' colto in fuorigioco.21:31
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Giacomo Valentini (San Marino).21:29
Tiro respinto. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Kerim-Sam Alajbegovic.21:29
Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Giacomo Valentini (San Marino).21:29
Fuorigioco. Lorenzo Capicchioni(San Marino) prova il lancio lungo, ma Filippo Berardi e' colto in fuorigioco.21:27
Tiro parato. Nicola Nanni (San Marino) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Andrea Contadini.21:27
Fallo di Haris Hajradinovic (Bosnia-Erzegovina).21:26
Alberto Riccardi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Tiro respinto. Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da centro area. Assist di Ivan Basic.21:26
Fallo di Jusuf Gazibegovic (Bosnia-Erzegovina).21:24
Alberto Riccardi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina).21:24
Lorenzo Capicchioni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina).21:22
Samuele Zannoni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Stjepan Radeljic (Bosnia-Erzegovina).21:21
Nicola Nanni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18
Fallo di Andrea Contadini (San Marino).21:18
Fallo di Adrian Barisic (Bosnia-Erzegovina).21:17
Nicola Nanni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:17
Fallo di Adrian Barisic (Bosnia-Erzegovina).21:17
Nicola Nanni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Alberto Riccardi (San Marino).21:14
Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:13
Fallo di Samuele Zannoni (San Marino).21:13
Fallo di Dzenis Burnic (Bosnia-Erzegovina).21:12
Andrea Contadini (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina).21:11
Giacomo Valentini (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Jusuf Gazibegovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:10
Fallo di Filippo Berardi (San Marino).21:10
Fallo di Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina).21:08
Nicola Nanni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Gol! San Marino 0, Bosnia-Erzegovina 1. Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kerim-Sam Alajbegovic.
Tentativo fallito. Nicola Nanni (San Marino) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Andrea Contadini in seguito a un contropiede.21:06
Fallo di Stjepan Radeljic (Bosnia-Erzegovina).21:05
Nicola Nanni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Tiro parato. Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Edin Dzeko.21:05
Tiro respinto. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area. Assist di Ivan Basic.21:04
Alessandro Golinucci (San Marino) e' stato espulso.21:02
Kerim-Sam Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02
Fallo di Alessandro Golinucci (San Marino).21:02
Tiro respinto. Nicola Nanni (San Marino) un tiro di destro da fuori area. Assist di Filippo Berardi.21:01
Fallo di Adrian Barisic (Bosnia-Erzegovina).21:00
Nicola Nanni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:00
Fallo di Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina).20:59
Filippo Fabbri (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59
Tentativo fallito. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Kerim-Sam Alajbegovic.20:59
Fuorigioco. Jusuf Gazibegovic(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Ermedin Demirovic e' colto in fuorigioco.20:57
Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55
Fallo di Lorenzo Capicchioni (San Marino).20:55
Tentativo fallito. Samuele Zannoni (San Marino) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Andrea Contadini con cross.20:54
Tentativo fallito. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Haris Hajradinovic.20:53
Stjepan Radeljic (Bosnia-Erzegovina).20:52
(San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52
Andrea Contadini (San Marino) e' ammonito per fallo.20:50
Kerim-Sam Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:50
Fallo di Andrea Contadini (San Marino).20:50
Haris Hajradinovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:48
Fallo di Filippo Berardi (San Marino).20:48
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51
San Marino - Bosnia ed Erzegovina è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Serravalle di Serravalle.
Arbitro di San Marino - Bosnia ed Erzegovina sarà Enea Jorgji. Al VAR invece ci sarà Kreshnik Barjamaj.
Dove vedere San Marino-Bosnia ed Erzegovina di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
San Marino-Bosnia ed Erzegovina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 6 settembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
