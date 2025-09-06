Virgilio Sport
San Marino-Bosnia ed Erzegovina: 0-6 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

6 Settembre 2025 ore 20:45
San Marino
0
Bosnia ed Erzegovina
6
Partita finita
Arbitro:
  1. 21' 0-1 Benjamin Tahirovic
  2. 70' 0-2 Edin Dzeko
  3. 72' 0-3 Edin Dzeko
  4. 81' 0-4 Samed Bazdar
  5. 85' 0-5 Kerim-Sam Alajbegovic
  6. 90' 0-6 Nihad Mujakic
0'
45'
90'
90'

Incontro terminato, San Marino 0, Bosnia-Erzegovina 6.

  1. 90'+1'

    Secondo tempo terminato, San Marino 0, Bosnia-Erzegovina 6.22:32

  3. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.22:32

  4. 90'

    Gol! San Marino 0, Bosnia-Erzegovina 6. Nihad Mujakic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:31

  5. 90'

    Tiro respinto. Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Amar Memic.22:31

  6. 88'

    Eman Kospo (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  7. 88'

    Fallo di Marcello Mularoni (San Marino).22:30

  9. 88'

    Fallo di Eman Kospo (Bosnia-Erzegovina).22:29

  10. 88'

    Valli Casadei (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  11. 87'

    Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:28

  12. 87'

    Fallo di Marco Pasolini (San Marino).22:28

  13. 85'

    Gol! San Marino 0, Bosnia-Erzegovina 5. Kerim-Sam Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Eman Kospo.22:26

  15. 84'

    Sostituzione, San Marino. Marco Pasolini sostituisce Giacomo Valentini per infortunio.22:26

  16. 84'

    Fallo di mano di Alberto Riccardi (San Marino).22:25

  17. 82'

    Fuorigioco. Giacomo Valentini(San Marino) prova il lancio lungo, ma Alessandro Tosi e' colto in fuorigioco.22:23

  18. 81'

    Gol! San Marino 0, Bosnia-Erzegovina 4. Samed Bazdar (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:22

  19. 76'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Eman Kospo sostituisce Benjamin Tahirovic.22:17

  21. 75'

    Kerim-Sam Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  22. 75'

    Fallo di Gabriel Capicchioni (San Marino).22:17

  23. 75'

    Tiro respinto. Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jusuf Gazibegovic.22:16

  24. 74'

    Sostituzione, San Marino. Marcello Mularoni sostituisce Lorenzo Capicchioni.22:15

  25. 74'

    Sostituzione, San Marino. Valli Casadei sostituisce Samuele Zannoni.22:15

  27. 73'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Nihad Mujakic sostituisce Dzenis Burnic.22:15

  28. 73'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Samed Bazdar sostituisce Edin Dzeko.22:15

  29. 72'

    Gol! San Marino 0, Bosnia-Erzegovina 3. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Esmir Bajraktarevic.

    22:13

  30. 70'

    Gol! San Marino 0, Bosnia-Erzegovina 2. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Amar Memic.

    22:12

  31. 69'

    Lorenzo Capicchioni (San Marino) e' ammonito per fallo.22:10

  33. 69'

    Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  34. 69'

    Fallo di Lorenzo Capicchioni (San Marino).22:10

  35. 68'

    Dzenis Burnic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.22:09

  36. 68'

    Fallo di Dzenis Burnic (Bosnia-Erzegovina).22:09

  37. 68'

    Gabriel Capicchioni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  39. 66'

    Tentativo fallito. Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Kerim-Sam Alajbegovic da calcio d'angolo.22:08

  40. 66'

    Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Filippo Fabbri (San Marino).22:07

  41. 66'

    Tiro respinto. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Ivan Basic con cross.22:07

  42. 65'

    Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Alessandro Tosi (San Marino).22:07

  43. 65'

    Tiro parato. Kerim-Sam Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Esmir Bajraktarevic.22:06

  45. 64'

    Fuorigioco. Benjamin Tahirovic(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Kerim-Sam Alajbegovic e' colto in fuorigioco.22:05

  46. 63'

    Gara riprende.22:04

  47. 62'

    Gara momentaneamente sospesa, (Bosnia-Erzegovina).22:04

  48. 62'

    Sostituzione, San Marino. Alessandro Tosi sostituisce Andrea Contadini.22:04

  49. 62'

    Sostituzione, San Marino. Gabriel Capicchioni sostituisce Filippo Berardi per infortunio.22:03

  51. 62'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Amar Memic sostituisce Ermedin Demirovic.22:03

  52. 61'

    Fallo di Jusuf Gazibegovic (Bosnia-Erzegovina).22:02

  53. 61'

    Filippo Berardi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02

  54. 61'

    Tiro parato. Kerim-Sam Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Benjamin Tahirovic.22:02

  55. 59'

    Fallo di Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina).22:01

  57. 59'

    Filippo Berardi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01

  58. 58'

    Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59

  59. 58'

    Fallo di Michele Cevoli (San Marino).21:59

  60. 57'

    Gara riprende.21:58

  61. 56'

    Gara momentaneamente sospesa, Filippo Berardi (San Marino) per infortunio.21:57

  63. 55'

    Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Filippo Berardi (San Marino).21:57

  64. 55'

    Kerim-Sam Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56

  65. 55'

    Fallo di Filippo Fabbri (San Marino).21:56

  66. 54'

    Adrian Barisic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.21:55

  67. 54'

    Fallo di Adrian Barisic (Bosnia-Erzegovina).21:55

  69. 54'

    Alberto Riccardi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55

  70. 52'

    Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:54

  71. 52'

    Fallo di Nicola Nanni (San Marino).21:54

  72. 50'

    Tentativo fallito. Kerim-Sam Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:51

  73. 50'

    Tiro respinto. Kerim-Sam Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ivan Basic.21:51

  75. 49'

    Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:50

  76. 49'

    Fallo di Lorenzo Capicchioni (San Marino).21:50

  77. 48'

    Tentativo fallito. Stjepan Radeljic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata tira alto da calcio d'angolo.21:50

  78. 48'

    Tiro parato. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Ivan Basic con cross.21:50

  79. 48'

    Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Samuele Zannoni (San Marino).21:49

  81. 46'

    Fallo di Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina).21:47

  82. 46'

    Lorenzo Capicchioni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47

  83. Inizia il Secondo tempo San Marino 0, Bosnia-Erzegovina 1.21:47

  84. 45'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Esmir Bajraktarevic sostituisce Haris Hajradinovic.21:46

  85. 45'+1'

    Primo tempo terminato, San Marino 0, Bosnia-Erzegovina 1.21:32

  87. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:31

  88. 45'

    Fuorigioco. Edin Dzeko(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Jusuf Gazibegovic e' colto in fuorigioco.21:31

  89. 44'

    Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Giacomo Valentini (San Marino).21:29

  90. 43'

    Tiro respinto. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Kerim-Sam Alajbegovic.21:29

  91. 43'

    Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  93. 43'

    Fallo di Giacomo Valentini (San Marino).21:29

  94. 42'

    Fuorigioco. Lorenzo Capicchioni(San Marino) prova il lancio lungo, ma Filippo Berardi e' colto in fuorigioco.21:27

  95. 42'

    Tiro parato. Nicola Nanni (San Marino) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Andrea Contadini.21:27

  96. 41'

    Fallo di Haris Hajradinovic (Bosnia-Erzegovina).21:26

  97. 41'

    Alberto Riccardi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  99. 40'

    Tiro respinto. Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da centro area. Assist di Ivan Basic.21:26

  100. 39'

    Fallo di Jusuf Gazibegovic (Bosnia-Erzegovina).21:24

  101. 39'

    Alberto Riccardi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  102. 38'

    Fallo di Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina).21:24

  103. 38'

    Lorenzo Capicchioni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  105. 36'

    Fallo di Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina).21:22

  106. 36'

    Samuele Zannoni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  107. 36'

    Fallo di Stjepan Radeljic (Bosnia-Erzegovina).21:21

  108. 36'

    Nicola Nanni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  109. 33'

    Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18

  111. 33'

    Fallo di Andrea Contadini (San Marino).21:18

  112. 31'

    Fallo di Adrian Barisic (Bosnia-Erzegovina).21:17

  113. 31'

    Nicola Nanni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:17

  114. 31'

    Fallo di Adrian Barisic (Bosnia-Erzegovina).21:17

  115. 31'

    Nicola Nanni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  117. 29'

    Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Alberto Riccardi (San Marino).21:14

  118. 28'

    Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:13

  119. 28'

    Fallo di Samuele Zannoni (San Marino).21:13

  120. 27'

    Fallo di Dzenis Burnic (Bosnia-Erzegovina).21:12

  121. 27'

    Andrea Contadini (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  123. 26'

    Fallo di Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina).21:11

  124. 26'

    Giacomo Valentini (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  125. 25'

    Jusuf Gazibegovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:10

  126. 25'

    Fallo di Filippo Berardi (San Marino).21:10

  127. 23'

    Fallo di Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina).21:08

  129. 23'

    Nicola Nanni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  130. 21'

    Gol! San Marino 0, Bosnia-Erzegovina 1. Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kerim-Sam Alajbegovic.

    21:07

  131. 21'

    Tentativo fallito. Nicola Nanni (San Marino) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Andrea Contadini in seguito a un contropiede.21:06

  132. 20'

    Fallo di Stjepan Radeljic (Bosnia-Erzegovina).21:05

  133. 20'

    Nicola Nanni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  135. 19'

    Tiro parato. Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Edin Dzeko.21:05

  136. 18'

    Tiro respinto. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area. Assist di Ivan Basic.21:04

  137. 16'

    Alessandro Golinucci (San Marino) e' stato espulso.21:02

  138. 16'

    Kerim-Sam Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02

  139. 16'

    Fallo di Alessandro Golinucci (San Marino).21:02

  141. 16'

    Tiro respinto. Nicola Nanni (San Marino) un tiro di destro da fuori area. Assist di Filippo Berardi.21:01

  142. 15'

    Fallo di Adrian Barisic (Bosnia-Erzegovina).21:00

  143. 15'

    Nicola Nanni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:00

  144. 14'

    Fallo di Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina).20:59

  145. 14'

    Filippo Fabbri (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59

  147. 13'

    Tentativo fallito. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Kerim-Sam Alajbegovic.20:59

  148. 11'

    Fuorigioco. Jusuf Gazibegovic(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Ermedin Demirovic e' colto in fuorigioco.20:57

  149. 9'

    Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55

  150. 9'

    Fallo di Lorenzo Capicchioni (San Marino).20:55

  151. 9'

    Tentativo fallito. Samuele Zannoni (San Marino) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Andrea Contadini con cross.20:54

  153. 8'

    Tentativo fallito. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Haris Hajradinovic.20:53

  154. 6'

    Stjepan Radeljic (Bosnia-Erzegovina).20:52

  155. 6'

    (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52

  156. 4'

    Andrea Contadini (San Marino) e' ammonito per fallo.20:50

  157. 4'

    Kerim-Sam Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:50

  159. 4'

    Fallo di Andrea Contadini (San Marino).20:50

  160. 3'

    Haris Hajradinovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:48

  161. 3'

    Fallo di Filippo Berardi (San Marino).20:48

  162. Inizia il Primo tempo.20:46

  163. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

Formazioni San Marino - Bosnia ed Erzegovina

San Marino
Bosnia ed Erzegovina
TITOLARI SAN MARINO
  • (1) EDOARDO COLOMBO (P)
  • (5) MICHELE CEVOLI (D)
  • (14) GIACOMO VALENTINI (D)
  • (21) ALBERTO RICCARDI (D)
  • (4) FILIPPO FABBRI (D)
  • (18) SAMUELE ZANNONI (C)
  • (17) ALESSANDRO GOLINUCCI (C)
  • (8) LORENZO CAPICCHIONI (C)
  • (9) NICOLA NANNI (A)
  • (10) FILIPPO BERARDI (A)
  • (11) ANDREA CONTADINI (A)
PANCHINA SAN MARINO
  • (19) NICOLAS GIACOPETTI (A)
  • (12) ALESSANDRO TOSI (D)
  • (7) GABRIEL CAPICCHIONI (C)
  • (6) DANTE ROSSI (D)
  • (16) PIETRO AMICI (P)
  • (20) NICKO SENSOLI (A)
  • (15) MARCO PASOLINI (D)
  • (22) MARCELLO MULARONI (C)
  • (3) MATTEO ZAVOLI (P)
  • (13) FAUSTO SALICIONI (A)
  • (23) VALLI CASADEI (C)
  • (2) SIMONE GIOCONDI (C)
ALLENATORE SAN MARINO
  • Roberto Cevoli
TITOLARI BOSNIA ED ERZEGOVINA
  • (1) NIKOLA VASILJ (P)
  • (23) JUSUF GAZIBEGOVIC (D)
  • (16) ADRIAN BARISIC (D)
  • (21) STJEPAN RADELJIC (D)
  • (17) DZENIS BURNIC (D)
  • (13) IVAN BASIC (C)
  • (6) BENJAMIN TAHIROVIC (C)
  • (20) HARIS HAJRADINOVIC (C)
  • (19) KERIM-SAM ALAJBEGOVIC (C)
  • (11) EDIN DZEKO (A)
  • (10) ERMEDIN DEMIROVIC (A)
PANCHINA BOSNIA ED ERZEGOVINA
  • (5) ESMIR BAJRAKTAREVIC (A)
  • (15) AMAR MEMIC (C)
  • (14) IVAN SUNJIC (C)
  • (7) AMAR DEDIC (D)
  • (4) TARIK MUHAREMOVIC (D)
  • (8) ARMIN GIGOVIC (C)
  • (12) OSMAN HADZIKIC (P)
  • (2) NIHAD MUJAKIC (D)
  • (22) MARTIN ZLOMISLIC (P)
  • (3) EMAN KOSPO (D)
  • (18) NIKOLA KATIC (D)
  • (9) SAMED BAZDAR (A)
ALLENATORE BOSNIA ED ERZEGOVINA
  • Sergej Barbarez
San Marino - Bosnia ed Erzegovina è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Serravalle di Serravalle.
Arbitro di San Marino - Bosnia ed Erzegovina sarà Enea Jorgji. Al VAR invece ci sarà Kreshnik Barjamaj.

Dove vedere San Marino-Bosnia ed Erzegovina di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
San Marino-Bosnia ed Erzegovina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 6 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026

Virgilio Sport
