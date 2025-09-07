Incontro terminato, Belgio 6, Kazakistan 0.
Secondo tempo terminato, Belgio 6, Kazakistan 0.22:34
Tiro respinto. Timothy Castagne (Belgio) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Malick Fofana.22:34
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:32
Tentativo fallito. Alexis Saelemaekers (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto in seguito a un calcio da fermo.22:31
Thomas Meunier (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:30
Fallo di Yan Vorogovskiy (Kazakistan).22:30
Gol! Belgio 6, Kazakistan 0. Thomas Meunier (Belgio) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Alexis Saelemaekers.22:28
Sostituzione, Belgio. Charles Vanhoutte sostituisce Kevin De Bruyne.22:27
Kevin De Bruyne (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Yan Vorogovskiy (Kazakistan).22:26
Gol! Belgio 5, Kazakistan 0. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alexis Saelemaekers.
Fuorigioco. Sultanbek Astanov(Kazakistan) prova il lancio lungo, ma Islam Chesnokov e' colto in fuorigioco.22:22
Sostituzione, Kazakistan. Dinmukhamed Karaman sostituisce Maksim Samorodov.22:22
Fallo di Kevin De Bruyne (Belgio).22:22
Islam Chesnokov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Tiro respinto. Murojon Khalmatov (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area. Assist di Yan Vorogovskiy.22:20
Tiro parato. Dastan Satpaev (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nuraly Alip.22:20
Fallo di Arthur Theate (Belgio).22:17
Islam Chesnokov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Tentativo fallito. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Malick Fofana.22:17
Fallo di Timothy Castagne (Belgio).22:15
Islam Chesnokov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Tentativo fallito. Thomas Meunier (Belgio) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Kevin De Bruyne con cross.22:14
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Alibek Kasym (Kazakistan).22:13
Tiro respinto. Malick Fofana (Belgio) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Hans Vanaken.22:13
Sostituzione, Kazakistan. Murojon Khalmatov sostituisce Serikzhan Muzhikov.22:13
Sostituzione, Belgio. Hans Vanaken sostituisce Maxim De Cuyper.22:11
Sostituzione, Belgio. Thomas Meunier sostituisce Nicolas Raskin.22:11
Tentativo fallito. Alexis Saelemaekers (Belgio) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Youri Tielemans.22:11
Tiro parato. Alexis Saelemaekers (Belgio) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kevin De Bruyne.22:10
Tiro respinto. Alexis Saelemaekers (Belgio) un tiro di destro da centro area. Assist di Youri Tielemans.22:09
Serikzhan Muzhikov (Kazakistan) e' ammonito per fallo.22:08
Youri Tielemans (Belgio) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:07
Fallo di Serikzhan Muzhikov (Kazakistan).22:07
Tiro respinto. Islam Chesnokov (Kazakistan) un tiro di sinistro da centro area.22:07
Fallo di Malick Fofana (Belgio).22:05
Alibek Kasym (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Sostituzione, Belgio. Malick Fofana sostituisce Leandro Trossard.22:04
Sostituzione, Belgio. Alexis Saelemaekers sostituisce Jérémy Doku.22:04
Nicolas Raskin (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Fallo di Serikzhan Muzhikov (Kazakistan).22:03
Gol! Belgio 4, Kazakistan 0. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Charles De Ketelaere.22:01
Sostituzione, Kazakistan. Damir Kasabulat sostituisce Ramazan Orazov.21:59
Fallo di Timothy Castagne (Belgio).21:59
Maksim Samorodov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:59
Gol! Belgio 3, Kazakistan 0. Nicolas Raskin (Belgio) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.21:52
Tiro parato. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Youri Tielemans.21:52
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Ular Zhaksybayev (Kazakistan).21:51
Tiro respinto. Youri Tielemans (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Charles De Ketelaere.21:51
Tiro parato. Nicolas Raskin (Belgio) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Charles De Ketelaere.21:51
Leandro Trossard (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:47
Fallo di Yan Vorogovskiy (Kazakistan).21:47
Inizia il Secondo tempo Belgio 2, Kazakistan 0.21:47
Sostituzione, Kazakistan. Dastan Satpaev sostituisce Galymzhan Kenzhebek.21:46
Sostituzione, Kazakistan. Islam Chesnokov sostituisce Oralhan Ömirtaev.21:46
Primo tempo terminato, Belgio 2, Kazakistan 0.21:31
Leandro Trossard (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Serikzhan Muzhikov (Kazakistan).21:30
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30
Gol! Belgio 2, Kazakistan 0. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kevin De Bruyne.21:28
Gol! Belgio 1, Kazakistan 0. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Charles De Ketelaere.
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Nuraly Alip (Kazakistan).21:25
Tiro respinto. Youri Tielemans (Belgio) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Leandro Trossard.21:25
Tiro parato. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Leandro Trossard.21:24
Tentativo fallito. Maxim De Cuyper (Belgio) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra.21:23
Tentativo fallito. Maksim Samorodov (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.21:21
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Timothy Castagne (Belgio).21:20
Tiro parato. Charles De Ketelaere (Belgio) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jérémy Doku con passaggio filtrante.21:19
Tentativo fallito. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Youri Tielemans.21:18
Fallo di Nicolas Raskin (Belgio).21:17
Oralhan Ömirtaev (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fuorigioco. Mukhamedjan Seysen(Kazakistan) prova il lancio lungo, ma Oralhan Ömirtaev e' colto in fuorigioco.21:13
Tiro parato. Maxim De Cuyper (Belgio) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:13
Tiro respinto. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di destro da centro area. Assist di Maxim De Cuyper.21:13
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Maksim Samorodov (Kazakistan).21:11
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Mukhamedjan Seysen (Kazakistan).21:11
Tiro parato. Maxim De Cuyper (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.21:11
Tentativo fallito. Charles De Ketelaere (Belgio) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kevin De Bruyne con cross.21:10
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Yan Vorogovskiy (Kazakistan).21:09
Tiro parato. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jérémy Doku.21:08
Tiro parato. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:06
Alibek Kasym (Kazakistan) e' ammonito per fallo.21:04
Kevin De Bruyne (Belgio) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:04
Fallo di Alibek Kasym (Kazakistan).21:04
Tiro respinto. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di sinistro da centro area.21:02
Tiro respinto. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Timothy Castagne.21:02
Tiro respinto. Maxim De Cuyper (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kevin De Bruyne con cross.21:01
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Ular Zhaksybayev (Kazakistan).21:00
Tentativo fallito. Arthur Theate (Belgio) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Timothy Castagne con suggerimento di testa da calcio d'angolo.20:59
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Maksim Samorodov (Kazakistan).20:58
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Ular Zhaksybayev (Kazakistan).20:56
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Alibek Kasym (Kazakistan).20:55
Tentativo fallito. Charles De Ketelaere (Belgio) in seguito a una mischia da centro area tira alto. Assist di Maxim De Cuyper con cross in seguito a un calcio da fermo.20:53
Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:53
Fallo di Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan).20:53
Tentativo fallito. Arthur Theate (Belgio) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Maxim De Cuyper.20:52
Tiro respinto. Maxim De Cuyper (Belgio) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile!.20:52
Kevin De Bruyne (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:51
Fallo di Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan).20:51
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Yan Vorogovskiy (Kazakistan).20:51
Fallo di mano di Oralhan Ömirtaev (Kazakistan).20:48
Tiro parato. Alibek Kasym (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Galymzhan Kenzhebek.20:46
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:23
Belgio - Kazakistan è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 7 settembre alle ore 20:45 allo stadio Lotto Park di Brussels.
Arbitro di Belgio - Kazakistan sarà Radu Marian Petrescu. Al VAR invece ci sarà Catalin Popa.
Dove vedere Belgio-Kazakistan di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Belgio-Kazakistan si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 7 settembre.
