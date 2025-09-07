Virgilio Sport
Georgia-Bulgaria: 3-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

7 Settembre 2025 ore 15:00
Georgia
3
Bulgaria
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 30' 1-0 Khvicha Kvaratskhelia
  2. 44' 2-0 Nika Gagnidze
  3. 65' 3-0 Georges Mikautadze
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Georgia 3, Bulgaria 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Georgia 3, Bulgaria 0.16:52

  3. 90'+3'

    Tentativo fallito. Giorgi Guliashvili (Georgia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Nodar Lominadze in seguito a un contropiede.16:52

  4. 90'+2'

    Tentativo fallito. Giorgi Guliashvili (Georgia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Anzor Mekvabishvili con passaggio filtrante.16:50

  5. 90'+1'

    Nodar Lominadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:50

  6. 90'+1'

    Fallo di Ivaylo Chochev (Bulgaria).16:50

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.16:49

  9. 90'

    Tentativo fallito. Aleksandar Kolev (Bulgaria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Stanislav Shopov con cross.16:49

  10. 89'

    Fallo di Giorgi Guliashvili (Georgia).16:47

  11. 89'

    Stanislav Shopov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:47

  12. 85'

    Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Anzor Mekvabishvili (Georgia).16:43

  13. 83'

    Gara riprende.16:42

  15. 83'

    Sostituzione, Georgia. Nodar Lominadze sostituisce Otar Kakabadze.16:42

  16. 83'

    Sostituzione, Georgia. Saba Lobjanidze sostituisce Zuriko Davitashvili.16:42

  17. 83'

    Gara momentaneamente sospesa, Anton Nedyalkov (Bulgaria) per infortunio.16:41

  18. 82'

    Fuorigioco. Otar Kakabadze(Georgia) prova il lancio lungo, ma Giorgi Guliashvili e' colto in fuorigioco.16:41

  19. 79'

    Sostituzione, Bulgaria. Stanislav Shopov sostituisce Marin Petkov.16:38

  21. 77'

    Sostituzione, Georgia. Vladimer Mamuchashvili sostituisce Giorgi Kochorashvili.16:36

  22. 77'

    Sostituzione, Georgia. Giorgi Guliashvili sostituisce Khvicha Kvaratskhelia.16:36

  23. 77'

    Sostituzione, Georgia. Budu Zivzivadze sostituisce Georges Mikautadze.16:36

  24. 75'

    Tentativo fallito. Fabian Nürnberger (Bulgaria) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Anton Nedyalkov.16:34

  25. 70'

    Luka Lochoshvili (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:29

  27. 70'

    Fallo di Aleksandar Kolev (Bulgaria).16:29

  28. 70'

    Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Fabian Nürnberger (Bulgaria).16:29

  29. 67'

    Sostituzione, Bulgaria. Ivaylo Chochev sostituisce Georgi Milanov.16:25

  30. 67'

    Sostituzione, Bulgaria. Aleksandar Kolev sostituisce Vladimir Nikolov.16:25

  31. 66'

    Decisione VAR: Gol Georgia 3-0 Bulgaria (Georges Mikautadze).16:25

  33. 65'

    Gol! Georgia 3, Bulgaria 0. Georges Mikautadze (Georgia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.16:24

  34. 65'

    Tiro parato. Giorgi Kochorashvili (Georgia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Georges Mikautadze.16:24

  35. 64'

    Anzor Mekvabishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:23

  36. 64'

    Fallo di Anton Nedyalkov (Bulgaria).16:23

  37. 54'

    Saba Goglichidze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:13

  39. 54'

    Fallo di Vladimir Nikolov (Bulgaria).16:13

  40. 54'

    Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.16:13

  41. 53'

    Kristian Dimitrov (Bulgaria) e' ammonito per fallo.16:11

  42. 53'

    Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:11

  43. 53'

    Fallo di Kristian Dimitrov (Bulgaria).16:11

  45. 52'

    Zuriko Davitashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:11

  46. 52'

    Fallo di Fabian Nürnberger (Bulgaria).16:11

  47. 50'

    Gara riprende.16:09

  48. 50'

    Gara momentaneamente sospesa, Anzor Mekvabishvili (Georgia) per infortunio.16:09

  49. 48'

    Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:07

  51. 48'

    Fallo di Anton Nedyalkov (Bulgaria).16:07

  52. 47'

    Tiro respinto. Marin Petkov (Bulgaria) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Radoslav Kirilov.16:06

  53. Inizia il Secondo tempo Georgia 2, Bulgaria 0.16:04

  54. 45'

    Sostituzione, Bulgaria. Ilia Gruev sostituisce Andrian Kraev.16:04

  55. 45'

    Sostituzione, Bulgaria. Fabian Nürnberger sostituisce Nikolay Minkov.16:04

  57. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Georgia 2, Bulgaria 0.15:47

  58. 45'+2'

    Fuorigioco. Anton Nedyalkov(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Radoslav Kirilov e' colto in fuorigioco.15:47

  59. 45'+1'

    Andrian Kraev (Bulgaria) e' ammonito per fallo.15:46

  60. 45'+1'

    Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:46

  61. 45'+1'

    Fallo di Andrian Kraev (Bulgaria).15:46

  63. 45'+1'

    Tiro parato. Marin Petkov (Bulgaria) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Radoslav Kirilov con cross.15:46

  64. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.15:45

  65. 44'

    Gol! Georgia 2, Bulgaria 0. Nika Gagnidze (Georgia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Zuriko Davitashvili con passaggio filtrante.15:44

  66. 39'

    Marin Petkov (Bulgaria) e' ammonito.15:39

  67. 39'

    Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:39

  69. 39'

    Fallo di Marin Petkov (Bulgaria).15:39

  70. 38'

    Tentativo fallito. Georges Mikautadze (Georgia) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Irakli Azarovi in seguito a un calcio da fermo.15:38

  71. 37'

    Anzor Mekvabishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:37

  72. 37'

    Fallo di Georgi Milanov (Bulgaria).15:37

  73. 36'

    Georges Mikautadze (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:36

  75. 36'

    Fallo di Andrian Kraev (Bulgaria).15:36

  76. 34'

    Otar Kakabadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:34

  77. 34'

    Fallo di Radoslav Kirilov (Bulgaria).15:34

  78. 33'

    Georges Mikautadze (Georgia) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Giorgi Kochorashvili.15:33

  79. 31'

    Otar Kakabadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:31

  81. 31'

    Fallo di Radoslav Kirilov (Bulgaria).15:31

  82. 30'

    Gol! Georgia 1, Bulgaria 0. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.

    Guarda la scheda del giocatore Khvicha Kvaratskhelia15:30

  83. 28'

    Saba Goglichidze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:28

  84. 28'

    Fallo di Vladimir Nikolov (Bulgaria).15:28

  85. 27'

    Tentativo fallito. Giorgi Kochorashvili (Georgia) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Zuriko Davitashvili.15:27

  87. 26'

    Fuorigioco. Zuriko Davitashvili(Georgia) prova il lancio lungo, ma Luka Lochoshvili e' colto in fuorigioco.15:26

  88. 25'

    Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Kristian Dimitrov (Bulgaria).15:25

  89. 23'

    Georges Mikautadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:23

  90. 23'

    Fallo di Emil Tsenov (Bulgaria).15:23

  91. 21'

    Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Irakli Azarovi.15:21

  93. 19'

    Tiro respinto. Giorgi Kochorashvili (Georgia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Irakli Azarovi.15:19

  94. 18'

    Emil Tsenov (Bulgaria) e' ammonito per fallo.15:18

  95. 18'

    Nika Gagnidze (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:18

  96. 18'

    Fallo di Emil Tsenov (Bulgaria).15:18

  97. 17'

    Gara riprende.15:17

  99. 16'

    Gara momentaneamente sospesa, Andrian Kraev (Bulgaria) per infortunio.15:16

  100. 14'

    Georges Mikautadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:14

  101. 14'

    Fallo di Andrian Kraev (Bulgaria).15:14

  102. 12'

    Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:11

  103. 12'

    Fallo di Andrian Kraev (Bulgaria).15:11

  105. 9'

    Luka Lochoshvili (Georgia) e' ammonito per fallo.15:09

  106. 9'

    Fallo di Luka Lochoshvili (Georgia).15:09

  107. 9'

    Vladimir Nikolov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:09

  108. 8'

    Tiro parato. Otar Kakabadze (Georgia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Giorgi Kochorashvili.15:08

  109. 8'

    Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Emil Tsenov (Bulgaria).15:08

  111. 8'

    Tiro respinto. Giorgi Kochorashvili (Georgia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Khvicha Kvaratskhelia.15:08

  112. 7'

    Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Rosen Bozhinov (Bulgaria).15:07

  113. 7'

    Tiro respinto. Georges Mikautadze (Georgia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Khvicha Kvaratskhelia.15:07

  114. 4'

    Tiro parato. Marin Petkov (Bulgaria) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Radoslav Kirilov con cross.15:04

  115. 3'

    Fuorigioco. Svetoslav Vutsov(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Radoslav Kirilov e' colto in fuorigioco.15:03

  117. 2'

    Anzor Mekvabishvili (Georgia) e' ammonito per fallo.15:02

  118. 2'

    Fallo di Anzor Mekvabishvili (Georgia).15:02

  119. 2'

    Georgi Milanov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:02

  120. Inizia il Primo tempo.15:00

  121. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento13:48

Formazioni Georgia - Bulgaria

Georgia
Bulgaria
TITOLARI GEORGIA
  • (1) GIORGI MAMARDASHVILI (P)
  • (2) OTAR KAKABADZE (D)
  • (5) SABA GOGLICHIDZE (D)
  • (14) LUKA LOCHOSHVILI (D)
  • (16) IRAKLI AZAROVI (D)
  • (15) ANZOR MEKVABISHVILI (C)
  • (6) GIORGI KOCHORASHVILI (C)
  • (20) NIKA GAGNIDZE (C)
  • (22) GEORGES MIKAUTADZE (A)
  • (7) KHVICHA KVARATSKHELIA (A)
  • (10) ZURIKO DAVITASHVILI (A)
PANCHINA GEORGIA
  • (3) SABA KHVADAGIANI (D)
  • (23) LUKA GUGESHASHVILI (P)
  • (18) GIORGI ABUASHVILI (A)
  • (19) GIORGI TSITAISHVILI (A)
  • (12) DAVIT KERESELIDZE (P)
  • (9) GIORGI GULIASHVILI (A)
  • (17) VLADIMER MAMUCHASHVILI (C)
  • (21) NODAR LOMINADZE (C)
  • (13) GIORGI GOCHOLEISHVILI (D)
  • (8) BUDU ZIVZIVADZE (A)
  • (11) SABA LOBJANIDZE (C)
  • (4) GURAM KASHIA (D)
ALLENATORE GEORGIA
  • Willy Sagnol
TITOLARI BULGARIA
  • (21) SVETOSLAV VUTSOV (P)
  • (14) ANTON NEDYALKOV (D)
  • (12) NIKOLAY MINKOV (D)
  • (13) EMIL TSENOV (D)
  • (2) ROSEN BOZHINOV (D)
  • (5) KRISTIAN DIMITROV (D)
  • (16) MARIN PETKOV (C)
  • (17) GEORGI MILANOV (C)
  • (10) RADOSLAV KIRILOV (C)
  • (8) ANDRIAN KRAEV (C)
  • (22) VLADIMIR NIKOLOV (A)
PANCHINA BULGARIA
  • (7) FABIAN NÜRNBERGER (C)
  • (9) ALEKSANDAR KOLEV (A)
  • (3) ZHIVKO ATANASOV (D)
  • (6) ALEKS PETKOV (D)
  • (18) IVAYLO CHOCHEV (C)
  • (4) ILIA GRUEV (C)
  • (23) IVAN DYULGEROV (P)
  • (20) LUKAS PETKOV (A)
  • (19) MARTIN MINCHEV (C)
  • (15) STANISLAV SHOPOV (C)
  • (1) DIMITAR MITOV (P)
  • (11) SVETOSLAV KOVACHEV (A)
ALLENATORE BULGARIA
  • Ilian Iliev
PREPARTITA

Georgia - Bulgaria è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 7 settembre alle ore 15:00 allo stadio Boris Paichadze Stadium di Tbilisi.
Arbitro di Georgia - Bulgaria sarà Glenn Nyberg. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Dove vedere Georgia-Bulgaria di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Georgia-Bulgaria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 7 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Georgia - Bulgaria Live

