Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento13:48

PREPARTITA

Georgia - Bulgaria è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 7 settembre alle ore 15:00 allo stadio Boris Paichadze Stadium di Tbilisi.

Arbitro di Georgia - Bulgaria sarà Glenn Nyberg. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Dove vedere Georgia-Bulgaria di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Georgia-Bulgaria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 7 settembre.

