Incontro terminato, Georgia 3, Bulgaria 0.
Secondo tempo terminato, Georgia 3, Bulgaria 0.16:52
Tentativo fallito. Giorgi Guliashvili (Georgia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Nodar Lominadze in seguito a un contropiede.16:52
Tentativo fallito. Giorgi Guliashvili (Georgia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Anzor Mekvabishvili con passaggio filtrante.16:50
Nodar Lominadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:50
Fallo di Ivaylo Chochev (Bulgaria).16:50
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.16:49
Tentativo fallito. Aleksandar Kolev (Bulgaria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Stanislav Shopov con cross.16:49
Fallo di Giorgi Guliashvili (Georgia).16:47
Stanislav Shopov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:47
Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Anzor Mekvabishvili (Georgia).16:43
Gara riprende.16:42
Sostituzione, Georgia. Nodar Lominadze sostituisce Otar Kakabadze.16:42
Sostituzione, Georgia. Saba Lobjanidze sostituisce Zuriko Davitashvili.16:42
Gara momentaneamente sospesa, Anton Nedyalkov (Bulgaria) per infortunio.16:41
Fuorigioco. Otar Kakabadze(Georgia) prova il lancio lungo, ma Giorgi Guliashvili e' colto in fuorigioco.16:41
Sostituzione, Bulgaria. Stanislav Shopov sostituisce Marin Petkov.16:38
Sostituzione, Georgia. Vladimer Mamuchashvili sostituisce Giorgi Kochorashvili.16:36
Sostituzione, Georgia. Giorgi Guliashvili sostituisce Khvicha Kvaratskhelia.16:36
Sostituzione, Georgia. Budu Zivzivadze sostituisce Georges Mikautadze.16:36
Tentativo fallito. Fabian Nürnberger (Bulgaria) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Anton Nedyalkov.16:34
Luka Lochoshvili (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:29
Fallo di Aleksandar Kolev (Bulgaria).16:29
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Fabian Nürnberger (Bulgaria).16:29
Sostituzione, Bulgaria. Ivaylo Chochev sostituisce Georgi Milanov.16:25
Sostituzione, Bulgaria. Aleksandar Kolev sostituisce Vladimir Nikolov.16:25
Decisione VAR: Gol Georgia 3-0 Bulgaria (Georges Mikautadze).16:25
Gol! Georgia 3, Bulgaria 0. Georges Mikautadze (Georgia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.16:24
Tiro parato. Giorgi Kochorashvili (Georgia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Georges Mikautadze.16:24
Anzor Mekvabishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:23
Fallo di Anton Nedyalkov (Bulgaria).16:23
Saba Goglichidze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:13
Fallo di Vladimir Nikolov (Bulgaria).16:13
Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.16:13
Kristian Dimitrov (Bulgaria) e' ammonito per fallo.16:11
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:11
Fallo di Kristian Dimitrov (Bulgaria).16:11
Zuriko Davitashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:11
Fallo di Fabian Nürnberger (Bulgaria).16:11
Gara riprende.16:09
Gara momentaneamente sospesa, Anzor Mekvabishvili (Georgia) per infortunio.16:09
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:07
Fallo di Anton Nedyalkov (Bulgaria).16:07
Tiro respinto. Marin Petkov (Bulgaria) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Radoslav Kirilov.16:06
Inizia il Secondo tempo Georgia 2, Bulgaria 0.16:04
Sostituzione, Bulgaria. Ilia Gruev sostituisce Andrian Kraev.16:04
Sostituzione, Bulgaria. Fabian Nürnberger sostituisce Nikolay Minkov.16:04
Primo tempo terminato, Georgia 2, Bulgaria 0.15:47
Fuorigioco. Anton Nedyalkov(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Radoslav Kirilov e' colto in fuorigioco.15:47
Andrian Kraev (Bulgaria) e' ammonito per fallo.15:46
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:46
Fallo di Andrian Kraev (Bulgaria).15:46
Tiro parato. Marin Petkov (Bulgaria) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Radoslav Kirilov con cross.15:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.15:45
Gol! Georgia 2, Bulgaria 0. Nika Gagnidze (Georgia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Zuriko Davitashvili con passaggio filtrante.15:44
Marin Petkov (Bulgaria) e' ammonito.15:39
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:39
Fallo di Marin Petkov (Bulgaria).15:39
Tentativo fallito. Georges Mikautadze (Georgia) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Irakli Azarovi in seguito a un calcio da fermo.15:38
Anzor Mekvabishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:37
Fallo di Georgi Milanov (Bulgaria).15:37
Georges Mikautadze (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:36
Fallo di Andrian Kraev (Bulgaria).15:36
Otar Kakabadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:34
Fallo di Radoslav Kirilov (Bulgaria).15:34
Georges Mikautadze (Georgia) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Giorgi Kochorashvili.15:33
Otar Kakabadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:31
Fallo di Radoslav Kirilov (Bulgaria).15:31
Gol! Georgia 1, Bulgaria 0. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.
Saba Goglichidze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:28
Fallo di Vladimir Nikolov (Bulgaria).15:28
Tentativo fallito. Giorgi Kochorashvili (Georgia) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Zuriko Davitashvili.15:27
Fuorigioco. Zuriko Davitashvili(Georgia) prova il lancio lungo, ma Luka Lochoshvili e' colto in fuorigioco.15:26
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Kristian Dimitrov (Bulgaria).15:25
Georges Mikautadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:23
Fallo di Emil Tsenov (Bulgaria).15:23
Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Irakli Azarovi.15:21
Tiro respinto. Giorgi Kochorashvili (Georgia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Irakli Azarovi.15:19
Emil Tsenov (Bulgaria) e' ammonito per fallo.15:18
Nika Gagnidze (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:18
Fallo di Emil Tsenov (Bulgaria).15:18
Gara riprende.15:17
Gara momentaneamente sospesa, Andrian Kraev (Bulgaria) per infortunio.15:16
Georges Mikautadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:14
Fallo di Andrian Kraev (Bulgaria).15:14
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:11
Fallo di Andrian Kraev (Bulgaria).15:11
Luka Lochoshvili (Georgia) e' ammonito per fallo.15:09
Fallo di Luka Lochoshvili (Georgia).15:09
Vladimir Nikolov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:09
Tiro parato. Otar Kakabadze (Georgia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Giorgi Kochorashvili.15:08
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Emil Tsenov (Bulgaria).15:08
Tiro respinto. Giorgi Kochorashvili (Georgia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Khvicha Kvaratskhelia.15:08
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Rosen Bozhinov (Bulgaria).15:07
Tiro respinto. Georges Mikautadze (Georgia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Khvicha Kvaratskhelia.15:07
Tiro parato. Marin Petkov (Bulgaria) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Radoslav Kirilov con cross.15:04
Fuorigioco. Svetoslav Vutsov(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Radoslav Kirilov e' colto in fuorigioco.15:03
Anzor Mekvabishvili (Georgia) e' ammonito per fallo.15:02
Fallo di Anzor Mekvabishvili (Georgia).15:02
Georgi Milanov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:02
Inizia il Primo tempo.15:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento13:48
Georgia - Bulgaria è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 7 settembre alle ore 15:00 allo stadio Boris Paichadze Stadium di Tbilisi.
Arbitro di Georgia - Bulgaria sarà Glenn Nyberg. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.
Dove vedere Georgia-Bulgaria di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Georgia-Bulgaria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 7 settembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
