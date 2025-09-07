Incontro terminato, Germania 3, Irlanda del Nord 1.
Secondo tempo terminato, Germania 3, Irlanda del Nord 1.22:40
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Ruairi McConville (Irlanda del Nord).22:39
Tiro respinto. Jamie Leweling (Germania) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Florian Wirtz.22:39
Fallo di mano di Callum Marshall (Irlanda del Nord).22:37
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:36
George Saville (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.22:35
Florian Wirtz (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fallo di George Saville (Irlanda del Nord).22:35
Sostituzione, Irlanda del Nord. Ruairi McConville sostituisce Eoin Toal.22:33
Sostituzione, Irlanda del Nord. Jamie McDonnell sostituisce Isaac Price.22:33
Sostituzione, Germania. Jonathan Tah sostituisce Antonio Rüdiger.22:27
Jamie Leweling (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:27
Fallo di Isaac Price (Irlanda del Nord).22:27
Florian Wirtz (Germania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25
Fallo di Shea Charles (Irlanda del Nord).22:25
Joshua Kimmich (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Dion Charles (Irlanda del Nord).22:22
Fallo di Robin Koch (Germania).22:22
Dion Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Sostituzione, Irlanda del Nord. George Saville sostituisce Ali McCann.22:21
Sostituzione, Irlanda del Nord. Callum Marshall sostituisce Ethan Galbraith.22:21
Fallo di Florian Wirtz (Germania).22:19
Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19
Gol! Germania 3, Irlanda del Nord 1. Florian Wirtz (Germania) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.22:17
Nadiem Amiri (Germania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:16
Fallo di Ali McCann (Irlanda del Nord).22:16
Sostituzione, Irlanda del Nord. Dion Charles sostituisce Jamie Reid.22:15
Gol! Germania 2, Irlanda del Nord 1. Nadiem Amiri (Germania) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di David Raum con passaggio filtrante.
Guarda la scheda del giocatore Nadiem Amiri22:14
Tiro parato. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joshua Kimmich con passaggio filtrante.22:13
Tiro respinto. Robin Koch (Germania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Leon Goretzka.22:12
Sostituzione, Germania. Leon Goretzka sostituisce Pascal Groß.22:11
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Robin Koch (Germania).22:10
Waldemar Anton (Germania) colpisce la traversa con un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di David Raum con cross in seguito a un calcio da fermo.22:09
Conor Bradley (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.22:08
Nadiem Amiri (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:08
Fallo di Conor Bradley (Irlanda del Nord).22:08
Tiro parato. Pascal Groß (Germania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:08
Tiro parato. David Raum (Germania) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Florian Wirtz.22:08
Justin Devenny (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.22:07
Nadiem Amiri (Germania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:07
Fallo di Justin Devenny (Irlanda del Nord).22:07
Sostituzione, Germania. Maximilian Beier sostituisce Serge Gnabry.22:06
Sostituzione, Germania. Nadiem Amiri sostituisce Nick Woltemade.22:06
Fuorigioco. Ethan Galbraith(Irlanda del Nord) prova il lancio lungo, ma Conor Bradley e' colto in fuorigioco.22:05
Pascal Groß (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Fallo di Conor Bradley (Irlanda del Nord).22:04
Tentativo fallito. Jamie Leweling (Germania) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Florian Wirtz.22:03
Florian Wirtz (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00
Fallo di Shea Charles (Irlanda del Nord).22:00
Ethan Galbraith (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.21:58
David Raum (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58
Fallo di Ethan Galbraith (Irlanda del Nord).21:58
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da David Raum (Germania).21:57
Inizia il Secondo tempo Germania 1, Irlanda del Nord 1.21:51
Primo tempo terminato, Germania 1, Irlanda del Nord 1.21:35
David Raum (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Conor Bradley (Irlanda del Nord).21:33
Fuorigioco. Waldemar Anton(Germania) prova il lancio lungo, ma David Raum e' colto in fuorigioco.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:32
Florian Wirtz (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:29
Fallo di Conor Bradley (Irlanda del Nord).21:29
Tentativo fallito. Eoin Toal (Irlanda del Nord) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:27
Fuorigioco. Waldemar Anton(Germania) prova il lancio lungo, ma Nick Woltemade e' colto in fuorigioco.21:26
Gara riprende.21:26
Gara momentaneamente sospesa, Pascal Groß (Germania) per infortunio.21:26
Gol! Germania 1, Irlanda del Nord 1. Isaac Price (Irlanda del Nord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Justin Devenny con cross da calcio d'angolo.21:20
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da David Raum (Germania).21:19
Tentativo fallito. Paddy McNair (Irlanda del Nord) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Justin Devenny con cross da calcio d'angolo.21:17
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Antonio Rüdiger (Germania).21:17
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Antonio Rüdiger (Germania).21:16
Antonio Rüdiger (Germania) e' ammonito per fallo.21:13
Fallo di Antonio Rüdiger (Germania).21:12
Isaac Price (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:12
Tentativo fallito. Serge Gnabry (Germania) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra.21:10
Fallo di Jamie Leweling (Germania).21:08
Justin Devenny (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Gara riprende.21:08
Gara momentaneamente sospesa, Conor Bradley (Irlanda del Nord) per infortunio.21:07
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Conor Bradley (Irlanda del Nord).21:06
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Ali McCann (Irlanda del Nord).21:04
Fallo di Pascal Groß (Germania).21:01
Conor Bradley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fallo di Pascal Groß (Germania).20:58
Jamie Reid (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:58
Fallo di mano di Serge Gnabry (Germania).20:56
Fallo di David Raum (Germania).20:54
Conor Bradley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:54
Gol! Germania 1, Irlanda del Nord 0. Serge Gnabry (Germania) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nick Woltemade in seguito a un contropiede.20:53
Fallo di Pascal Groß (Germania).20:52
Bailey Peacock-Farrell (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52
Inizia il Primo tempo.20:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:28
Germania - Irlanda del Nord è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 7 settembre alle ore 20:45 allo stadio RheinEnergieSTADION di Köln.
Arbitro di Germania - Irlanda del Nord sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Dove vedere Germania-Irlanda del Nord di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Germania-Irlanda del Nord si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 7 settembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
