Lituania-Olanda: 2-3 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

7 Settembre 2025 ore 18:00
Lituania
2
Olanda
3
Partita finita
Arbitro:
  1. 11' 0-1 Memphis Depay
  2. 33' 0-2 Quinten Timber
  3. 36' 1-2 Gvidas Gineitis
  4. 43' 2-2 Edvinas Girdvainis
  5. 63' 2-3 Memphis Depay
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Lituania 2, Olanda 3.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Lituania 2, Olanda 3.19:53

  3. 90'+4'

    Paulius Golubickas (Lituania) e' ammonito per fallo.19:52

  4. 90'+4'

    Cody Gakpo (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  5. 90'+4'

    Fallo di Paulius Golubickas (Lituania).19:52

  6. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Denzel Dumfries (Olanda).19:52

  7. 90'+2'

    Wout Weghorst (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50

  9. 90'+2'

    Fallo di Gvidas Gineitis (Lituania).19:50

  10. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:49

  11. 89'

    Sostituzione, Olanda. Matthijs de Ligt sostituisce Donyell Malen.19:47

  12. 88'

    Gara riprende.19:46

  13. 87'

    Gara momentaneamente sospesa, Vilius Armalas (Lituania) per infortunio.19:45

  15. 84'

    Sostituzione, Olanda. Wout Weghorst sostituisce Memphis Depay.19:42

  16. 82'

    Tiro respinto. Gytis Paulauskas (Lituania) un tiro di destro da centro area.19:40

  17. 80'

    Fallo di Jurriën Timber (Olanda).19:38

  18. 80'

    Gvidas Gineitis (Lituania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:38

  19. 79'

    Gara riprende.19:37

  21. 79'

    Gara momentaneamente sospesa, Gytis Paulauskas (Lituania) per infortunio.19:37

  22. 78'

    Tiro parato. Donyell Malen (Olanda) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sem Steijn.19:36

  23. 78'

    Quinten Timber (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:36

  24. 78'

    Fallo di Modestas Vorobjovas (Lituania).19:36

  25. 77'

    Jerdy Schouten (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:35

  27. 77'

    Fallo di Gvidas Gineitis (Lituania).19:35

  28. 76'

    Sostituzione, Lituania. Vaidas Magdusauskas sostituisce Artur Dolznikov.19:34

  29. 75'

    Tentativo fallito. Memphis Depay (Olanda) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Donyell Malen con cross.19:33

  30. 73'

    Fallo di Micky van de Ven (Olanda).19:32

  31. 73'

    Paulius Golubickas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32

  33. 73'

    Quinten Timber (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31

  34. 73'

    Fallo di Modestas Vorobjovas (Lituania).19:31

  35. 71'

    Fallo di Donyell Malen (Olanda).19:29

  36. 71'

    Rokas Lekiatas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29

  37. 71'

    Fallo di Quinten Timber (Olanda).19:29

  39. 71'

    Paulius Golubickas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:29

  40. 70'

    Cody Gakpo (Olanda) colpisce la traversa con un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Micky van de Ven.19:28

  41. 67'

    Sostituzione, Lituania. Paulius Golubickas sostituisce Gratas Sirgedas.19:25

  42. 63'

    Gol! Lituania 2, Olanda 3. Memphis Depay (Olanda) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Denzel Dumfries con cross.19:22

  43. 62'

    Sostituzione, Olanda. Sem Steijn sostituisce Tijjani Reijnders.19:20

  45. 62'

    Sostituzione, Olanda. Micky van de Ven sostituisce Nathan Aké.19:20

  46. 62'

    Sostituzione, Olanda. Jurriën Timber sostituisce Stefan de Vrij.19:20

  47. 61'

    Tiro parato. Artur Dolznikov (Lituania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Justas Lasickas.19:19

  48. 60'

    Tiro parato. Cody Gakpo (Olanda) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nathan Aké.19:18

  49. 58'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Edvinas Girdvainis (Lituania).19:16

  51. 54'

    Tiro respinto. Cody Gakpo (Olanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Stefan de Vrij.19:12

  52. 53'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Artur Dolznikov (Lituania).19:11

  53. 50'

    Gara riprende.19:08

  54. 50'

    Sostituzione, Lituania. Markas Beneta sostituisce Klaudijus Upstas per infortunio.19:08

  55. 49'

    Gara momentaneamente sospesa, Klaudijus Upstas (Lituania) per infortunio.19:07

  57. 48'

    Jerdy Schouten (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:07

  58. 48'

    Fallo di Modestas Vorobjovas (Lituania).19:07

  59. 47'

    Fallo di Nathan Aké (Olanda).19:05

  60. 47'

    Klaudijus Upstas (Lituania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:05

  61. 46'

    Denzel Dumfries (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  63. 46'

    Fallo di Artur Dolznikov (Lituania).19:04

  64. Inizia il Secondo tempo Lituania 2, Olanda 2.19:04

  65. 45'

    Sostituzione, Lituania. Modestas Vorobjovas sostituisce Domantas Antanavicius.19:03

  66. 45'

    Sostituzione, Lituania. Gytis Paulauskas sostituisce Romualdas Jansonas.19:03

  67. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Lituania 2, Olanda 2.18:48

  69. 45'+3'

    Fallo di Cody Gakpo (Olanda).18:48

  70. 45'+3'

    Klaudijus Upstas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:48

  71. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.18:46

  72. 44'

    Tiro respinto. Memphis Depay (Olanda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Quinten Timber.18:45

  73. 43'

    Gol! Lituania 2, Olanda 2. Edvinas Girdvainis (Lituania) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Gvidas Gineitis con cross in seguito a un calcio da fermo.18:43

  75. 42'

    Fallo di Stefan de Vrij (Olanda).18:42

  76. 42'

    Romualdas Jansonas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:42

  77. 40'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Rokas Lekiatas (Lituania).18:41

  78. 40'

    Memphis Depay (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:40

  79. 40'

    Fallo di Edvinas Girdvainis (Lituania).18:40

  81. 36'

    Gol! Lituania 1, Olanda 2. Gvidas Gineitis (Lituania) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Justas Lasickas in seguito a un contropiede.

    Guarda la scheda del giocatore Gvidas Gineitis18:36

  82. 33'

    Gol! Lituania 0, Olanda 2. Quinten Timber (Olanda) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:34

  83. 28'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Vilius Armalas (Lituania).18:29

  84. 28'

    Justas Lasickas (Lituania) e' ammonito per fallo.18:28

  85. 28'

    Donyell Malen (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:28

  87. 28'

    Fallo di Justas Lasickas (Lituania).18:28

  88. 25'

    Tentativo fallito. Quinten Timber (Olanda) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Memphis Depay in seguito a un calcio da fermo.18:26

  89. 24'

    Quinten Timber (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:25

  90. 24'

    Fallo di Klaudijus Upstas (Lituania).18:25

  91. 24'

    Fallo di Donyell Malen (Olanda).18:25

  93. 24'

    Justas Lasickas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:25

  94. 18'

    Nathan Aké (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:19

  95. 18'

    Fallo di Klaudijus Upstas (Lituania).18:19

  96. 17'

    Fallo di Tijjani Reijnders (Olanda).18:17

  97. 17'

    Justas Lasickas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:17

  99. 14'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Vilius Armalas (Lituania).18:15

  100. 11'

    Gol! Lituania 0, Olanda 1. Memphis Depay (Olanda) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Cody Gakpo con cross.18:12

  101. 10'

    Tentativo fallito. Memphis Depay (Olanda) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Cody Gakpo.18:11

  102. 7'

    Tiro respinto. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di sinistro da fuori area.18:08

  103. 6'

    Tiro parato. Denzel Dumfries (Olanda) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Cody Gakpo.18:07

  105. 6'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Edvinas Gertmonas (Lituania).18:06

  106. 5'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Klaudijus Upstas (Lituania).18:06

  107. 5'

    Tiro parato. Cody Gakpo (Olanda) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Memphis Depay.18:06

  108. 4'

    Fallo di mano di Romualdas Jansonas (Lituania).18:04

  109. 2'

    Fallo di Cody Gakpo (Olanda).18:02

  111. 2'

    Klaudijus Upstas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:02

  112. Denzel Dumfries (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:02

  113. Fallo di Artur Dolznikov (Lituania).18:02

  114. Inizia il Primo tempo.18:01

  115. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:52

Formazioni Lituania - Olanda

Lituania
Olanda
TITOLARI LITUANIA
  • (1) EDVINAS GERTMONAS (P)
  • (4) EDVINAS GIRDVAINIS (D)
  • (20) ROKAS LEKIATAS (D)
  • (18) VILIUS ARMALAS (D)
  • (19) KLAUDIJUS UPSTAS (D)
  • (13) JUSTAS LASICKAS (D)
  • (7) ARTUR DOLZNIKOV (C)
  • (15) GVIDAS GINEITIS (C)
  • (10) GRATAS SIRGEDAS (C)
  • (16) DOMANTAS ANTANAVICIUS (C)
  • (11) ROMUALDAS JANSONAS (A)
PANCHINA LITUANIA
  • (9) GYTIS PAULAUSKAS (A)
  • (2) NOJUS STANKEVICIUS (D)
  • (5) MARKAS BENETA (D)
  • (12) TOMAS SVEDKAUSKAS (P)
  • (17) ELIGIJUS JANKAUSKAS (C)
  • (8) TOMAS KALINAUSKAS (A)
  • (23) MARIUS ADAMONIS (P)
  • (14) NAURIS PETKEVICIUS (A)
  • (21) VAIDAS MAGDUSAUSKAS (C)
  • (22) PAULIUS GOLUBICKAS (C)
  • (6) MODESTAS VOROBJOVAS (C)
ALLENATORE LITUANIA
  • Edgaras Jankauskas
TITOLARI OLANDA
  • (1) BART VERBRUGGEN (P)
  • (6) STEFAN DE VRIJ (D)
  • (5) NATHAN AKÉ (D)
  • (4) VIRGIL VAN DIJK (D)
  • (22) DENZEL DUMFRIES (D)
  • (14) TIJJANI REIJNDERS (C)
  • (12) QUINTEN TIMBER (C)
  • (20) JERDY SCHOUTEN (C)
  • (18) DONYELL MALEN (A)
  • (11) CODY GAKPO (A)
  • (10) MEMPHIS DEPAY (A)
PANCHINA OLANDA
  • (8) RYAN GRAVENBERCH (C)
  • (19) SEM STEIJN (C)
  • (23) MARK FLEKKEN (P)
  • (3) JURRIËN TIMBER (D)
  • (7) XAVI SIMONS (C)
  • (13) ROBIN ROEFS (P)
  • (16) MICKY VAN DE VEN (D)
  • (21) TEUN KOOPMEINERS (C)
  • (9) WOUT WEGHORST (A)
  • (2) JAN PAUL VAN HECKE (D)
  • (17) NOA LANG (A)
  • (15) MATTHIJS DE LIGT (D)
ALLENATORE OLANDA
  • Ronald Koeman
PREPARTITA

Lituania - Olanda è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 7 settembre alle ore 18:00 allo stadio S. Darius and S. Gireno Stadium di Kaunas.
Arbitro di Lituania - Olanda sarà Elchin Masiyev. Al VAR invece ci sarà Benoît Millot.

Dove vedere Lituania-Olanda di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Lituania-Olanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 7 settembre.

