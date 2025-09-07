Incontro terminato, Lituania 2, Olanda 3.
Secondo tempo terminato, Lituania 2, Olanda 3.19:53
Paulius Golubickas (Lituania) e' ammonito per fallo.19:52
Cody Gakpo (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fallo di Paulius Golubickas (Lituania).19:52
Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Denzel Dumfries (Olanda).19:52
Wout Weghorst (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Fallo di Gvidas Gineitis (Lituania).19:50
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:49
Sostituzione, Olanda. Matthijs de Ligt sostituisce Donyell Malen.19:47
Gara riprende.19:46
Gara momentaneamente sospesa, Vilius Armalas (Lituania) per infortunio.19:45
Sostituzione, Olanda. Wout Weghorst sostituisce Memphis Depay.19:42
Tiro respinto. Gytis Paulauskas (Lituania) un tiro di destro da centro area.19:40
Fallo di Jurriën Timber (Olanda).19:38
Gvidas Gineitis (Lituania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:38
Gara riprende.19:37
Gara momentaneamente sospesa, Gytis Paulauskas (Lituania) per infortunio.19:37
Tiro parato. Donyell Malen (Olanda) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sem Steijn.19:36
Quinten Timber (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:36
Fallo di Modestas Vorobjovas (Lituania).19:36
Jerdy Schouten (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:35
Fallo di Gvidas Gineitis (Lituania).19:35
Sostituzione, Lituania. Vaidas Magdusauskas sostituisce Artur Dolznikov.19:34
Tentativo fallito. Memphis Depay (Olanda) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Donyell Malen con cross.19:33
Fallo di Micky van de Ven (Olanda).19:32
Paulius Golubickas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32
Quinten Timber (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Fallo di Modestas Vorobjovas (Lituania).19:31
Fallo di Donyell Malen (Olanda).19:29
Rokas Lekiatas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29
Fallo di Quinten Timber (Olanda).19:29
Paulius Golubickas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:29
Cody Gakpo (Olanda) colpisce la traversa con un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Micky van de Ven.19:28
Sostituzione, Lituania. Paulius Golubickas sostituisce Gratas Sirgedas.19:25
Gol! Lituania 2, Olanda 3. Memphis Depay (Olanda) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Denzel Dumfries con cross.19:22
Sostituzione, Olanda. Sem Steijn sostituisce Tijjani Reijnders.19:20
Sostituzione, Olanda. Micky van de Ven sostituisce Nathan Aké.19:20
Sostituzione, Olanda. Jurriën Timber sostituisce Stefan de Vrij.19:20
Tiro parato. Artur Dolznikov (Lituania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Justas Lasickas.19:19
Tiro parato. Cody Gakpo (Olanda) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nathan Aké.19:18
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Edvinas Girdvainis (Lituania).19:16
Tiro respinto. Cody Gakpo (Olanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Stefan de Vrij.19:12
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Artur Dolznikov (Lituania).19:11
Gara riprende.19:08
Sostituzione, Lituania. Markas Beneta sostituisce Klaudijus Upstas per infortunio.19:08
Gara momentaneamente sospesa, Klaudijus Upstas (Lituania) per infortunio.19:07
Jerdy Schouten (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:07
Fallo di Modestas Vorobjovas (Lituania).19:07
Fallo di Nathan Aké (Olanda).19:05
Klaudijus Upstas (Lituania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:05
Denzel Dumfries (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Fallo di Artur Dolznikov (Lituania).19:04
Inizia il Secondo tempo Lituania 2, Olanda 2.19:04
Sostituzione, Lituania. Modestas Vorobjovas sostituisce Domantas Antanavicius.19:03
Sostituzione, Lituania. Gytis Paulauskas sostituisce Romualdas Jansonas.19:03
Primo tempo terminato, Lituania 2, Olanda 2.18:48
Fallo di Cody Gakpo (Olanda).18:48
Klaudijus Upstas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:48
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.18:46
Tiro respinto. Memphis Depay (Olanda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Quinten Timber.18:45
Gol! Lituania 2, Olanda 2. Edvinas Girdvainis (Lituania) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Gvidas Gineitis con cross in seguito a un calcio da fermo.18:43
Fallo di Stefan de Vrij (Olanda).18:42
Romualdas Jansonas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:42
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Rokas Lekiatas (Lituania).18:41
Memphis Depay (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:40
Fallo di Edvinas Girdvainis (Lituania).18:40
Gol! Lituania 1, Olanda 2. Gvidas Gineitis (Lituania) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Justas Lasickas in seguito a un contropiede.
Gol! Lituania 0, Olanda 2. Quinten Timber (Olanda) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:34
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Vilius Armalas (Lituania).18:29
Justas Lasickas (Lituania) e' ammonito per fallo.18:28
Donyell Malen (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:28
Fallo di Justas Lasickas (Lituania).18:28
Tentativo fallito. Quinten Timber (Olanda) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Memphis Depay in seguito a un calcio da fermo.18:26
Quinten Timber (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:25
Fallo di Klaudijus Upstas (Lituania).18:25
Fallo di Donyell Malen (Olanda).18:25
Justas Lasickas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:25
Nathan Aké (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:19
Fallo di Klaudijus Upstas (Lituania).18:19
Fallo di Tijjani Reijnders (Olanda).18:17
Justas Lasickas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:17
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Vilius Armalas (Lituania).18:15
Gol! Lituania 0, Olanda 1. Memphis Depay (Olanda) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Cody Gakpo con cross.18:12
Tentativo fallito. Memphis Depay (Olanda) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Cody Gakpo.18:11
Tiro respinto. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di sinistro da fuori area.18:08
Tiro parato. Denzel Dumfries (Olanda) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Cody Gakpo.18:07
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Edvinas Gertmonas (Lituania).18:06
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Klaudijus Upstas (Lituania).18:06
Tiro parato. Cody Gakpo (Olanda) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Memphis Depay.18:06
Fallo di mano di Romualdas Jansonas (Lituania).18:04
Fallo di Cody Gakpo (Olanda).18:02
Klaudijus Upstas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:02
Denzel Dumfries (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:02
Fallo di Artur Dolznikov (Lituania).18:02
Inizia il Primo tempo.18:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:52
Lituania - Olanda è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 7 settembre alle ore 18:00 allo stadio S. Darius and S. Gireno Stadium di Kaunas.
Arbitro di Lituania - Olanda sarà Elchin Masiyev. Al VAR invece ci sarà Benoît Millot.
