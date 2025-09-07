Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Lussemburgo-Slovacchia: 0-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

7 Settembre 2025 ore 20:45
Lussemburgo
0
Slovacchia
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 90' 0-1 Tomás Rigo
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Lussemburgo 0, Slovacchia 1.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Lussemburgo 0, Slovacchia 1.22:39

  3. 90'+6'

    Fallo di Lubomír Tupta (Slovacchia).22:37

  4. 90'+6'

    Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  5. 90'+5'

    Gara riprende.22:36

  6. 90'+4'

    Gara momentaneamente sospesa, Dávid Hancko (Slovacchia) per infortunio.22:35

  7. 90'+3'

    Danel Sinani (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.22:34

  9. 90'+3'

    Dávid Hancko (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  10. 90'+3'

    Fallo di Danel Sinani (Lussemburgo).22:34

  11. 90'+2'

    Fallo di Róbert Bozeník (Slovacchia).22:34

  12. 90'+2'

    Florian Bohnert (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  13. 90'+1'

    Sostituzione, Lussemburgo. Enzo de Pina Duarte dos Santos sostituisce Mathias Olesen.22:33

  15. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:32

  16. 90'

    Gol! Lussemburgo 0, Slovacchia 1. Tomás Rigo (Slovacchia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:31

  17. 90'

    Tiro parato. Lubomír Tupta (Slovacchia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:31

  18. 88'

    Sostituzione, Slovacchia. Lubomír Tupta sostituisce Leo Sauer.22:30

  19. 87'

    Fallo di Norbert Gyömbér (Slovacchia).22:29

  21. 87'

    Olivier Thill (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:29

  22. 86'

    Tiro parato. Olivier Thill (Lussemburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:27

  23. 85'

    Tiro respinto. Danel Sinani (Lussemburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Olivier Thill.22:26

  24. 83'

    Adam Obert (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  25. 83'

    Fallo di Aiman Dardari (Lussemburgo).22:24

  27. 82'

    Sostituzione, Lussemburgo. Olivier Thill sostituisce Tomás Cruz.22:23

  28. 81'

    Fuorigioco. Leo Sauer(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma László Bénes e' colto in fuorigioco.22:22

  29. 78'

    Enes Mahmutovic (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.22:20

  30. 78'

    Leo Sauer (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:19

  31. 78'

    Fallo di Enes Mahmutovic (Lussemburgo).22:19

  33. 77'

    Sostituzione, Slovacchia. László Bénes sostituisce Ondrej Duda.22:19

  34. 77'

    Fallo di Róbert Bozeník (Slovacchia).22:18

  35. 77'

    Enes Mahmutovic (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  36. 70'

    Sostituzione, Lussemburgo. Yvandro Borges Sanches sostituisce Edvin Muratovic.22:11

  37. 69'

    Milan Skriniar (Slovacchia) e' ammonito per fallo.22:10

  39. 69'

    Fallo di Milan Skriniar (Slovacchia).22:10

  40. 69'

    Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  41. 68'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Mathias Olesen (Lussemburgo).22:09

  42. 66'

    Sostituzione, Slovacchia. Róbert Bozeník sostituisce David Strelec.22:07

  43. 65'

    Martin Dúbravka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  45. 65'

    Fallo di Mathias Olesen (Lussemburgo).22:06

  46. 65'

    Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Adam Obert (Slovacchia).22:06

  47. 64'

    Tentativo fallito. Laurent Jans (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:05

  48. 63'

    Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Dávid Hancko (Slovacchia).22:05

  49. 62'

    Tentativo fallito. David Strelec (Slovacchia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ondrej Duda con cross da calcio d'angolo.22:04

  51. 61'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Leandro Barreiro (Lussemburgo).22:03

  52. 61'

    Tiro respinto. Leo Sauer (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area.22:02

  53. 60'

    Leo Sauer (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01

  54. 60'

    Fallo di Enes Mahmutovic (Lussemburgo).22:01

  55. 60'

    Tiro respinto. Danel Sinani (Lussemburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mathias Olesen.22:01

  57. 57'

    Fuorigioco. Laurent Jans(Lussemburgo) prova il lancio lungo, ma Tomás Cruz e' colto in fuorigioco.21:59

  58. 56'

    Ondrej Duda (Slovacchia) e' ammonito per fallo.21:57

  59. 56'

    Fallo di Ondrej Duda (Slovacchia).21:57

  60. 56'

    Tomás Cruz (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57

  61. 55'

    Tentativo fallito. Leandro Barreiro (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Aiman Dardari in seguito a un contropiede.21:56

  63. 52'

    Fallo di Leandro Barreiro (Lussemburgo).21:53

  64. 52'

    Stanislav Lobotka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53

  65. 51'

    Dirk Carlson (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52

  66. 51'

    Fallo di David Strelec (Slovacchia).21:52

  67. 50'

    Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:51

  69. 50'

    Fallo di Norbert Gyömbér (Slovacchia).21:51

  70. 49'

    Tentativo fallito. Danel Sinani (Lussemburgo) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Laurent Jans con suggerimento di testa.21:50

  71. 48'

    Danel Sinani (Lussemburgo) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Aiman Dardari con cross.21:50

  72. 47'

    Fallo di Aiman Dardari (Lussemburgo).21:49

  73. 47'

    Norbert Gyömbér (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:49

  75. 46'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Florian Bohnert (Lussemburgo).21:47

  76. 46'

    Fallo di Tomás Cruz (Lussemburgo).21:47

  77. 46'

    Ondrej Duda (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47

  78. Inizia il Secondo tempo Lussemburgo 0, Slovacchia 0.21:47

  79. 45'

    Sostituzione, Slovacchia. Tomás Rigo sostituisce Dávid Duris.21:46

  81. 45'

    Sostituzione, Slovacchia. Adam Obert sostituisce Lubomír Satka.21:46

  82. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Lussemburgo 0, Slovacchia 0.21:31

  83. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30

  84. 43'

    Danel Sinani (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  85. 43'

    Fallo di Matús Bero (Slovacchia).21:27

  87. 41'

    Tentativo fallito. David Strelec (Slovacchia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Dávid Hancko con cross.21:25

  88. 39'

    Tentativo fallito. Enes Mahmutovic (Lussemburgo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Danel Sinani con cross da calcio d'angolo.21:24

  89. 39'

    Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Dávid Hancko (Slovacchia).21:23

  90. 38'

    Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Dávid Hancko (Slovacchia).21:22

  91. 37'

    Tiro parato. Edvin Muratovic (Lussemburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tomás Cruz.21:21

  93. 31'

    Tiro parato. Danel Sinani (Lussemburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Aiman Dardari.21:15

  94. 28'

    Laurent Jans (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.21:12

  95. 28'

    Fallo di Laurent Jans (Lussemburgo).21:12

  96. 28'

    Leo Sauer (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:12

  97. 27'

    Lubomír Satka (Slovacchia) e' ammonito per fallo.21:11

  99. 27'

    Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  100. 27'

    Fallo di Lubomír Satka (Slovacchia).21:11

  101. 22'

    Tiro respinto. Dávid Duris (Slovacchia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Dávid Hancko.21:07

  102. 21'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Dirk Carlson (Lussemburgo).21:05

  103. 20'

    Gara riprende.21:05

  105. 19'

    Gara momentaneamente sospesa, Martin Dúbravka (Slovacchia) per infortunio.21:04

  106. 18'

    Fallo di Edvin Muratovic (Lussemburgo).21:03

  107. 18'

    Martin Dúbravka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  108. 18'

    Tiro parato. Edvin Muratovic (Lussemburgo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:02

  109. 18'

    Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  111. 18'

    Fallo di Matús Bero (Slovacchia).21:02

  112. 12'

    Matús Bero (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:56

  113. 12'

    Fallo di Danel Sinani (Lussemburgo).20:56

  114. 10'

    Fallo di Mathias Olesen (Lussemburgo).20:54

  115. 10'

    Ondrej Duda (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54

  117. 8'

    Norbert Gyömbér (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52

  118. 8'

    Fallo di Tomás Cruz (Lussemburgo).20:52

  119. 7'

    Fallo di Ondrej Duda (Slovacchia).20:51

  120. 7'

    Mathias Olesen (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51

  121. 3'

    Fallo di Ondrej Duda (Slovacchia).20:48

  123. 3'

    Danel Sinani (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48

  124. 3'

    Fallo di Leo Sauer (Slovacchia).20:47

  125. 3'

    Laurent Jans (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47

  126. 2'

    Milan Skriniar (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46

  127. 2'

    Fallo di Edvin Muratovic (Lussemburgo).20:46

  129. Fuorigioco. Enes Mahmutovic(Lussemburgo) prova il lancio lungo, ma Edvin Muratovic e' colto in fuorigioco.20:45

  130. Inizia il Primo tempo.20:45

  131. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:26

Formazioni Lussemburgo - Slovacchia

Lussemburgo
Slovacchia
TITOLARI LUSSEMBURGO
  • (1) ANTHONY MORRIS (P)
  • (18) LAURENT JANS (D)
  • (4) FLORIAN BOHNERT (D)
  • (3) ENES MAHMUTOVIC (D)
  • (13) DIRK CARLSON (D)
  • (6) TOMÁS CRUZ (C)
  • (9) AIMAN DARDARI (C)
  • (16) LEANDRO BARREIRO (C)
  • (19) MATHIAS OLESEN (C)
  • (10) DANEL SINANI (C)
  • (11) EDVIN MURATOVIC (A)
PANCHINA LUSSEMBURGO
  • (17) MICHAEL PINTO (D)
  • (22) MARVIN MARTINS (D)
  • (20) ELDIN DZOGOVIC (D)
  • (12) TIAGO PEREIRA CARDOSO (P)
  • (8) ENZO DE PINA DUARTE DOS SANTOS (C)
  • (23) LUCAS FOX (P)
  • (7) YVANDRO BORGES SANCHES (A)
  • (21) SÉBASTIEN THILL (C)
  • (14) ERIC VEIGA (D)
  • (2) VAHID SELIMOVIC (D)
  • (5) ALESSIO CURCI (A)
  • (15) OLIVIER THILL (C)
ALLENATORE LUSSEMBURGO
  • Jeff Strasser
TITOLARI SLOVACCHIA
  • (1) MARTIN DÚBRAVKA (P)
  • (14) MILAN SKRINIAR (D)
  • (5) LUBOMÍR SATKA (D)
  • (6) NORBERT GYÖMBÉR (D)
  • (16) DÁVID HANCKO (D)
  • (22) STANISLAV LOBOTKA (C)
  • (8) ONDREJ DUDA (C)
  • (21) MATÚS BERO (C)
  • (20) DÁVID DURIS (A)
  • (7) LEO SAUER (A)
  • (15) DAVID STRELEC (A)
PANCHINA SLOVACCHIA
  • (13) PATRIK HROSOVSKY (C)
  • (9) RÓBERT BOZENÍK (A)
  • (17) SAMUEL MRÁZ (A)
  • (12) MAREK RODÁK (P)
  • (11) LUBOMÍR TUPTA (A)
  • (19) TOMÁS RIGO (C)
  • (3) IVAN MESÍK (D)
  • (18) MATÚS KMET (D)
  • (4) ADAM OBERT (D)
  • (10) LÁSZLÓ BÉNES (C)
  • (23) DOMINIK TAKÁC (P)
  • (2) PETER PEKARÍK (D)
ALLENATORE SLOVACCHIA
  • Francesco Calzona
PREPARTITA

Lussemburgo - Slovacchia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 7 settembre alle ore 20:45 allo stadio Stade de Luxembourg di Luxembourg City.
Arbitro di Lussemburgo - Slovacchia sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.

Dove vedere Lussemburgo-Slovacchia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Lussemburgo-Slovacchia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 7 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Lussemburgo - Slovacchia Live

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio