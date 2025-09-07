Incontro terminato, Lussemburgo 0, Slovacchia 1.
Secondo tempo terminato, Lussemburgo 0, Slovacchia 1.22:39
Fallo di Lubomír Tupta (Slovacchia).22:37
Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Gara riprende.22:36
Gara momentaneamente sospesa, Dávid Hancko (Slovacchia) per infortunio.22:35
Danel Sinani (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.22:34
Dávid Hancko (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Danel Sinani (Lussemburgo).22:34
Fallo di Róbert Bozeník (Slovacchia).22:34
Florian Bohnert (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Sostituzione, Lussemburgo. Enzo de Pina Duarte dos Santos sostituisce Mathias Olesen.22:33
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:32
Gol! Lussemburgo 0, Slovacchia 1. Tomás Rigo (Slovacchia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:31
Tiro parato. Lubomír Tupta (Slovacchia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:31
Sostituzione, Slovacchia. Lubomír Tupta sostituisce Leo Sauer.22:30
Fallo di Norbert Gyömbér (Slovacchia).22:29
Olivier Thill (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:29
Tiro parato. Olivier Thill (Lussemburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:27
Tiro respinto. Danel Sinani (Lussemburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Olivier Thill.22:26
Adam Obert (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Aiman Dardari (Lussemburgo).22:24
Sostituzione, Lussemburgo. Olivier Thill sostituisce Tomás Cruz.22:23
Fuorigioco. Leo Sauer(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma László Bénes e' colto in fuorigioco.22:22
Enes Mahmutovic (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.22:20
Leo Sauer (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:19
Fallo di Enes Mahmutovic (Lussemburgo).22:19
Sostituzione, Slovacchia. László Bénes sostituisce Ondrej Duda.22:19
Fallo di Róbert Bozeník (Slovacchia).22:18
Enes Mahmutovic (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Sostituzione, Lussemburgo. Yvandro Borges Sanches sostituisce Edvin Muratovic.22:11
Milan Skriniar (Slovacchia) e' ammonito per fallo.22:10
Fallo di Milan Skriniar (Slovacchia).22:10
Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Mathias Olesen (Lussemburgo).22:09
Sostituzione, Slovacchia. Róbert Bozeník sostituisce David Strelec.22:07
Martin Dúbravka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Mathias Olesen (Lussemburgo).22:06
Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Adam Obert (Slovacchia).22:06
Tentativo fallito. Laurent Jans (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:05
Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Dávid Hancko (Slovacchia).22:05
Tentativo fallito. David Strelec (Slovacchia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ondrej Duda con cross da calcio d'angolo.22:04
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Leandro Barreiro (Lussemburgo).22:03
Tiro respinto. Leo Sauer (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area.22:02
Leo Sauer (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01
Fallo di Enes Mahmutovic (Lussemburgo).22:01
Tiro respinto. Danel Sinani (Lussemburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mathias Olesen.22:01
Fuorigioco. Laurent Jans(Lussemburgo) prova il lancio lungo, ma Tomás Cruz e' colto in fuorigioco.21:59
Ondrej Duda (Slovacchia) e' ammonito per fallo.21:57
Fallo di Ondrej Duda (Slovacchia).21:57
Tomás Cruz (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57
Tentativo fallito. Leandro Barreiro (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Aiman Dardari in seguito a un contropiede.21:56
Fallo di Leandro Barreiro (Lussemburgo).21:53
Stanislav Lobotka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53
Dirk Carlson (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52
Fallo di David Strelec (Slovacchia).21:52
Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:51
Fallo di Norbert Gyömbér (Slovacchia).21:51
Tentativo fallito. Danel Sinani (Lussemburgo) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Laurent Jans con suggerimento di testa.21:50
Danel Sinani (Lussemburgo) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Aiman Dardari con cross.21:50
Fallo di Aiman Dardari (Lussemburgo).21:49
Norbert Gyömbér (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:49
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Florian Bohnert (Lussemburgo).21:47
Fallo di Tomás Cruz (Lussemburgo).21:47
Ondrej Duda (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47
Inizia il Secondo tempo Lussemburgo 0, Slovacchia 0.21:47
Sostituzione, Slovacchia. Tomás Rigo sostituisce Dávid Duris.21:46
Sostituzione, Slovacchia. Adam Obert sostituisce Lubomír Satka.21:46
Primo tempo terminato, Lussemburgo 0, Slovacchia 0.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30
Danel Sinani (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Matús Bero (Slovacchia).21:27
Tentativo fallito. David Strelec (Slovacchia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Dávid Hancko con cross.21:25
Tentativo fallito. Enes Mahmutovic (Lussemburgo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Danel Sinani con cross da calcio d'angolo.21:24
Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Dávid Hancko (Slovacchia).21:23
Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Dávid Hancko (Slovacchia).21:22
Tiro parato. Edvin Muratovic (Lussemburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tomás Cruz.21:21
Tiro parato. Danel Sinani (Lussemburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Aiman Dardari.21:15
Laurent Jans (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.21:12
Fallo di Laurent Jans (Lussemburgo).21:12
Leo Sauer (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:12
Lubomír Satka (Slovacchia) e' ammonito per fallo.21:11
Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Lubomír Satka (Slovacchia).21:11
Tiro respinto. Dávid Duris (Slovacchia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Dávid Hancko.21:07
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Dirk Carlson (Lussemburgo).21:05
Gara riprende.21:05
Gara momentaneamente sospesa, Martin Dúbravka (Slovacchia) per infortunio.21:04
Fallo di Edvin Muratovic (Lussemburgo).21:03
Martin Dúbravka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Tiro parato. Edvin Muratovic (Lussemburgo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:02
Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Matús Bero (Slovacchia).21:02
Matús Bero (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:56
Fallo di Danel Sinani (Lussemburgo).20:56
Fallo di Mathias Olesen (Lussemburgo).20:54
Ondrej Duda (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54
Norbert Gyömbér (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52
Fallo di Tomás Cruz (Lussemburgo).20:52
Fallo di Ondrej Duda (Slovacchia).20:51
Mathias Olesen (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51
Fallo di Ondrej Duda (Slovacchia).20:48
Danel Sinani (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48
Fallo di Leo Sauer (Slovacchia).20:47
Laurent Jans (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47
Milan Skriniar (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46
Fallo di Edvin Muratovic (Lussemburgo).20:46
Fuorigioco. Enes Mahmutovic(Lussemburgo) prova il lancio lungo, ma Edvin Muratovic e' colto in fuorigioco.20:45
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:26
Lussemburgo - Slovacchia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 7 settembre alle ore 20:45 allo stadio Stade de Luxembourg di Luxembourg City.
Arbitro di Lussemburgo - Slovacchia sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.
Dove vedere Lussemburgo-Slovacchia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Lussemburgo-Slovacchia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 7 settembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
