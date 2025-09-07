Incontro terminato, Macedonia Nord 5, Liechtenstein 0.
Secondo tempo terminato, Macedonia Nord 5, Liechtenstein 0.19:54
Tentativo fallito. Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nicolas Hasler.19:53
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:52
Gol! Macedonia Nord 5, Liechtenstein 0. Luka Stankovski (Macedonia Nord) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Gjoko Zajkov da calcio d'angolo.
Tentativo fallito. Gjoko Zajkov (Macedonia Nord) un colpo di testa dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Enis Bardhi con cross da calcio d'angolo.19:52
Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Nicolas Hasler (Liechtenstein).19:51
Reshat Ramadani (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.19:50
Fallo di Reshat Ramadani (Macedonia Nord).19:50
Aron Sele (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Andrej Stojchevski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:48
Fallo di Livio Meier (Liechtenstein).19:48
Tiro parato. Nicolas Hasler (Liechtenstein) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aron Sele.19:46
Fallo di Ezgjan Alioski (Macedonia Nord).19:45
Nicolas Hasler (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:45
Sostituzione, Macedonia Nord. Luka Stankovski sostituisce Eljif Elmas.19:45
Gol! Macedonia Nord 4, Liechtenstein 0. Lirim Qamili (Macedonia Nord) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ezgjan Alioski con passaggio filtrante.19:44
Gara riprende.19:43
Gara momentaneamente sospesa, Felix Oberwaditzer (Liechtenstein) per infortunio.19:42
Tiro respinto. Enis Bardhi (Macedonia Nord) un tiro di destro da fuori area.19:42
Lirim Qamili (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:41
Fallo di Alessio Hasler (Liechtenstein).19:41
Tentativo fallito. Elmin Rastoder (Macedonia Nord) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Enis Bardhi.19:40
Tiro parato. Milan Ristovski (Macedonia Nord) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bojan Ilievski con cross.19:39
Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:38
Fallo di Felix Oberwaditzer (Liechtenstein).19:38
Sostituzione, Liechtenstein. Andrin Netzer sostituisce Ferhat Saglam per infortunio.19:37
Gara riprende.19:37
Gara momentaneamente sospesa, Ferhat Saglam (Liechtenstein) per infortunio.19:36
Fallo di Reshat Ramadani (Macedonia Nord).19:35
Livio Meier (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:35
Bojan Ilievski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33
Fallo di Ferhat Saglam (Liechtenstein).19:33
Sostituzione, Macedonia Nord. Reshat Ramadani sostituisce Isnik Alimi.19:33
Sostituzione, Macedonia Nord. Milan Ristovski sostituisce Bojan Miovski.19:32
Eljif Elmas (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Fallo di Niklas Beck (Liechtenstein).19:30
Calcio d'angolo,Liechtenstein. Calcio d'angolo causato da Ezgjan Alioski (Macedonia Nord).19:29
Gara riprende.19:27
Gara momentaneamente sospesa, Niklas Beck (Liechtenstein) per infortunio.19:26
Fuorigioco. Lirim Qamili(Macedonia Nord) prova il lancio lungo, ma Elmin Rastoder e' colto in fuorigioco.19:25
Tentativo fallito. Bojan Miovski (Macedonia Nord) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Enis Bardhi con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.19:23
Sostituzione, Liechtenstein. Alessio Hasler sostituisce Simon Lüchinger.19:23
Sostituzione, Liechtenstein. Livio Meier sostituisce Sandro Wolfinger.19:23
Sostituzione, Macedonia Nord. Elmin Rastoder sostituisce Aleksandar Trajkovski.19:21
Sostituzione, Macedonia Nord. Lirim Qamili sostituisce Darko Churlinov.19:20
Gara riprende.19:19
Gara momentaneamente sospesa, Aleksandar Trajkovski (Macedonia Nord) per infortunio.19:18
Felix Oberwaditzer (Liechtenstein) e' ammonito per fallo.19:18
Gol! Macedonia Nord 3, Liechtenstein 0. Darko Churlinov (Macedonia Nord) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Enis Bardhi.19:18
Andrej Stojchevski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:17
Fallo di Ferhat Saglam (Liechtenstein).19:17
Tentativo fallito. Enis Bardhi (Macedonia Nord) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ezgjan Alioski da calcio d'angolo.19:16
Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Andreas Malin (Liechtenstein).19:16
Gol! Macedonia Nord 2, Liechtenstein 0. Enis Bardhi (Macedonia Nord) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bojan Ilievski con cross.19:14
Bojan Miovski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:13
Fallo di Felix Oberwaditzer (Liechtenstein).19:13
Tentativo fallito. Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Sandro Wolfinger.19:12
Tiro respinto. Ezgjan Alioski (Macedonia Nord) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.19:11
Bojan Miovski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:11
Fallo di Felix Oberwaditzer (Liechtenstein).19:11
Tentativo fallito. Enis Bardhi (Macedonia Nord) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Isnik Alimi.19:10
Inizia il Secondo tempo Macedonia Nord 1, Liechtenstein 0.19:07
Sostituzione, Liechtenstein. Felix Oberwaditzer sostituisce Jens Hofer per infortunio.19:07
Primo tempo terminato, Macedonia Nord 1, Liechtenstein 0.18:53
Tiro parato. Aleksandar Trajkovski (Macedonia Nord) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:52
Tiro parato. Eljif Elmas (Macedonia Nord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:52
Aleksandar Trajkovski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:50
Fallo di Nicolas Hasler (Liechtenstein).18:50
Gara riprende.18:47
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.18:46
Gara momentaneamente sospesa, Jens Hofer (Liechtenstein) per infortunio.18:45
Tentativo fallito. Ezgjan Alioski (Macedonia Nord) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Enis Bardhi con cross da calcio d'angolo.18:45
Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Maximilian Göppel (Liechtenstein).18:44
Fuorigioco. Aleksandar Trajkovski(Macedonia Nord) prova il lancio lungo, ma Ezgjan Alioski e' colto in fuorigioco.18:41
Tiro respinto. Aleksandar Trajkovski (Macedonia Nord) un tiro di destro da centro area. Assist di Ezgjan Alioski con cross.18:41
Tiro parato. Aleksandar Trajkovski (Macedonia Nord) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Darko Churlinov.18:40
Fallo di Isnik Alimi (Macedonia Nord).18:39
Sandro Wolfinger (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:39
Sostituzione, Liechtenstein. Niklas Beck sostituisce Lars Traber per infortunio.18:39
Gara riprende.18:39
Gara momentaneamente sospesa, Lars Traber (Liechtenstein) per infortunio.18:38
Gara riprende.18:37
Gara momentaneamente sospesa, Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein) per infortunio.18:36
Fallo di Bojan Ilievski (Macedonia Nord).18:36
Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:36
Fuorigioco. Eljif Elmas(Macedonia Nord) prova il lancio lungo, ma Ezgjan Alioski e' colto in fuorigioco.18:32
Fallo di Andrej Stojchevski (Macedonia Nord).18:30
Maximilian Göppel (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:30
Eljif Elmas (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:29
Fallo di Simon Lüchinger (Liechtenstein).18:29
Isnik Alimi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:28
Fallo di Lars Traber (Liechtenstein).18:28
Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:26
Fallo di Sandro Wolfinger (Liechtenstein).18:26
Tiro respinto. Enis Bardhi (Macedonia Nord) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ezgjan Alioski.18:25
Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Simon Lüchinger (Liechtenstein).18:25
Fallo di Ezgjan Alioski (Macedonia Nord).18:24
Sandro Wolfinger (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:24
Bojan Ilievski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:23
Fallo di Ferhat Saglam (Liechtenstein).18:23
Bojan Ilievski (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.18:22
Fallo di Bojan Ilievski (Macedonia Nord).18:22
Maximilian Göppel (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:22
Autorete di Benjamin Büchel, Liechtenstein. Macedonia Nord 1, Liechtenstein 0..18:15
Fallo di Gjoko Zajkov (Macedonia Nord).18:13
Simon Lüchinger (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:13
Calcio d'angolo,Liechtenstein. Calcio d'angolo causato da Bojan Ilievski (Macedonia Nord).18:12
Fallo di Gjoko Zajkov (Macedonia Nord).18:10
Ferhat Saglam (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:10
Fallo di Bojan Ilievski (Macedonia Nord).18:10
Aron Sele (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:10
Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Andreas Malin (Liechtenstein).18:05
Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Maximilian Göppel (Liechtenstein).18:04
Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Ferhat Saglam (Liechtenstein).18:04
Aleksandar Trajkovski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:03
Fallo di Andreas Malin (Liechtenstein).18:03
Ezgjan Alioski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:02
Fallo di Simon Lüchinger (Liechtenstein).18:02
Inizia il Primo tempo.18:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:47
Macedonia - Liechtenstein è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 7 settembre alle ore 18:00 allo stadio Tose Proeski Arena di Skopje.
Arbitro di Macedonia - Liechtenstein sarà Horatiu Fesnic. Al VAR invece ci sarà Ovidiu Hategan.
Dove vedere Macedonia-Liechtenstein di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Macedonia-Liechtenstein si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 7 settembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
