Macedonia-Liechtenstein: 5-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

7 Settembre 2025 ore 18:00
Macedonia
5
Liechtenstein
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 15' 1-0 Benjamin Büchel (A)
  2. 52' 2-0 Enis Bardhi
  3. 56' 3-0 Darko Churlinov
  4. 82' 4-0 Lirim Qamili
  5. 90' 5-0 Luka Stankovski
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Macedonia Nord 5, Liechtenstein 0.

  1. 90'+2'

    Secondo tempo terminato, Macedonia Nord 5, Liechtenstein 0.19:54

  3. 90'+1'

    Tentativo fallito. Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nicolas Hasler.19:53

  4. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:52

  5. 90'

    Gol! Macedonia Nord 5, Liechtenstein 0. Luka Stankovski (Macedonia Nord) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Gjoko Zajkov da calcio d'angolo.

    Guarda la scheda del giocatore Luka Stankovski19:52

  6. 90'

    Tentativo fallito. Gjoko Zajkov (Macedonia Nord) un colpo di testa dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Enis Bardhi con cross da calcio d'angolo.19:52

  7. 89'

    Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Nicolas Hasler (Liechtenstein).19:51

  9. 88'

    Reshat Ramadani (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.19:50

  10. 88'

    Fallo di Reshat Ramadani (Macedonia Nord).19:50

  11. 88'

    Aron Sele (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50

  12. 86'

    Andrej Stojchevski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:48

  13. 86'

    Fallo di Livio Meier (Liechtenstein).19:48

  15. 84'

    Tiro parato. Nicolas Hasler (Liechtenstein) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aron Sele.19:46

  16. 84'

    Fallo di Ezgjan Alioski (Macedonia Nord).19:45

  17. 84'

    Nicolas Hasler (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:45

  18. 83'

    Sostituzione, Macedonia Nord. Luka Stankovski sostituisce Eljif Elmas.19:45

  19. 82'

    Gol! Macedonia Nord 4, Liechtenstein 0. Lirim Qamili (Macedonia Nord) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ezgjan Alioski con passaggio filtrante.19:44

  21. 81'

    Gara riprende.19:43

  22. 80'

    Gara momentaneamente sospesa, Felix Oberwaditzer (Liechtenstein) per infortunio.19:42

  23. 80'

    Tiro respinto. Enis Bardhi (Macedonia Nord) un tiro di destro da fuori area.19:42

  24. 79'

    Lirim Qamili (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:41

  25. 79'

    Fallo di Alessio Hasler (Liechtenstein).19:41

  27. 78'

    Tentativo fallito. Elmin Rastoder (Macedonia Nord) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Enis Bardhi.19:40

  28. 77'

    Tiro parato. Milan Ristovski (Macedonia Nord) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bojan Ilievski con cross.19:39

  29. 77'

    Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:38

  30. 77'

    Fallo di Felix Oberwaditzer (Liechtenstein).19:38

  31. 75'

    Sostituzione, Liechtenstein. Andrin Netzer sostituisce Ferhat Saglam per infortunio.19:37

  33. 75'

    Gara riprende.19:37

  34. 74'

    Gara momentaneamente sospesa, Ferhat Saglam (Liechtenstein) per infortunio.19:36

  35. 73'

    Fallo di Reshat Ramadani (Macedonia Nord).19:35

  36. 73'

    Livio Meier (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:35

  37. 71'

    Bojan Ilievski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33

  39. 71'

    Fallo di Ferhat Saglam (Liechtenstein).19:33

  40. 71'

    Sostituzione, Macedonia Nord. Reshat Ramadani sostituisce Isnik Alimi.19:33

  41. 71'

    Sostituzione, Macedonia Nord. Milan Ristovski sostituisce Bojan Miovski.19:32

  42. 68'

    Eljif Elmas (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

  43. 68'

    Fallo di Niklas Beck (Liechtenstein).19:30

  45. 67'

    Calcio d'angolo,Liechtenstein. Calcio d'angolo causato da Ezgjan Alioski (Macedonia Nord).19:29

  46. 65'

    Gara riprende.19:27

  47. 64'

    Gara momentaneamente sospesa, Niklas Beck (Liechtenstein) per infortunio.19:26

  48. 64'

    Fuorigioco. Lirim Qamili(Macedonia Nord) prova il lancio lungo, ma Elmin Rastoder e' colto in fuorigioco.19:25

  49. 61'

    Tentativo fallito. Bojan Miovski (Macedonia Nord) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Enis Bardhi con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.19:23

  51. 61'

    Sostituzione, Liechtenstein. Alessio Hasler sostituisce Simon Lüchinger.19:23

  52. 61'

    Sostituzione, Liechtenstein. Livio Meier sostituisce Sandro Wolfinger.19:23

  53. 59'

    Sostituzione, Macedonia Nord. Elmin Rastoder sostituisce Aleksandar Trajkovski.19:21

  54. 59'

    Sostituzione, Macedonia Nord. Lirim Qamili sostituisce Darko Churlinov.19:20

  55. 57'

    Gara riprende.19:19

  57. 56'

    Gara momentaneamente sospesa, Aleksandar Trajkovski (Macedonia Nord) per infortunio.19:18

  58. 56'

    Felix Oberwaditzer (Liechtenstein) e' ammonito per fallo.19:18

  59. 56'

    Gol! Macedonia Nord 3, Liechtenstein 0. Darko Churlinov (Macedonia Nord) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Enis Bardhi.19:18

  60. 56'

    Andrej Stojchevski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:17

  61. 56'

    Fallo di Ferhat Saglam (Liechtenstein).19:17

  63. 55'

    Tentativo fallito. Enis Bardhi (Macedonia Nord) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ezgjan Alioski da calcio d'angolo.19:16

  64. 54'

    Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Andreas Malin (Liechtenstein).19:16

  65. 52'

    Gol! Macedonia Nord 2, Liechtenstein 0. Enis Bardhi (Macedonia Nord) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bojan Ilievski con cross.19:14

  66. 51'

    Bojan Miovski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:13

  67. 51'

    Fallo di Felix Oberwaditzer (Liechtenstein).19:13

  69. 51'

    Tentativo fallito. Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Sandro Wolfinger.19:12

  70. 50'

    Tiro respinto. Ezgjan Alioski (Macedonia Nord) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.19:11

  71. 49'

    Bojan Miovski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:11

  72. 49'

    Fallo di Felix Oberwaditzer (Liechtenstein).19:11

  73. 48'

    Tentativo fallito. Enis Bardhi (Macedonia Nord) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Isnik Alimi.19:10

  75. Inizia il Secondo tempo Macedonia Nord 1, Liechtenstein 0.19:07

  76. 45'

    Sostituzione, Liechtenstein. Felix Oberwaditzer sostituisce Jens Hofer per infortunio.19:07

  77. 45'+7'

    Primo tempo terminato, Macedonia Nord 1, Liechtenstein 0.18:53

  78. 45'+7'

    Tiro parato. Aleksandar Trajkovski (Macedonia Nord) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:52

  79. 45'+6'

    Tiro parato. Eljif Elmas (Macedonia Nord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:52

  81. 45'+4'

    Aleksandar Trajkovski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:50

  82. 45'+4'

    Fallo di Nicolas Hasler (Liechtenstein).18:50

  83. 45'+1'

    Gara riprende.18:47

  84. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.18:46

  85. 44'

    Gara momentaneamente sospesa, Jens Hofer (Liechtenstein) per infortunio.18:45

  87. 44'

    Tentativo fallito. Ezgjan Alioski (Macedonia Nord) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Enis Bardhi con cross da calcio d'angolo.18:45

  88. 44'

    Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Maximilian Göppel (Liechtenstein).18:44

  89. 40'

    Fuorigioco. Aleksandar Trajkovski(Macedonia Nord) prova il lancio lungo, ma Ezgjan Alioski e' colto in fuorigioco.18:41

  90. 40'

    Tiro respinto. Aleksandar Trajkovski (Macedonia Nord) un tiro di destro da centro area. Assist di Ezgjan Alioski con cross.18:41

  91. 39'

    Tiro parato. Aleksandar Trajkovski (Macedonia Nord) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Darko Churlinov.18:40

  93. 39'

    Fallo di Isnik Alimi (Macedonia Nord).18:39

  94. 39'

    Sandro Wolfinger (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:39

  95. 38'

    Sostituzione, Liechtenstein. Niklas Beck sostituisce Lars Traber per infortunio.18:39

  96. 38'

    Gara riprende.18:39

  97. 37'

    Gara momentaneamente sospesa, Lars Traber (Liechtenstein) per infortunio.18:38

  99. 36'

    Gara riprende.18:37

  100. 35'

    Gara momentaneamente sospesa, Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein) per infortunio.18:36

  101. 35'

    Fallo di Bojan Ilievski (Macedonia Nord).18:36

  102. 35'

    Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:36

  103. 32'

    Fuorigioco. Eljif Elmas(Macedonia Nord) prova il lancio lungo, ma Ezgjan Alioski e' colto in fuorigioco.18:32

  105. 29'

    Fallo di Andrej Stojchevski (Macedonia Nord).18:30

  106. 29'

    Maximilian Göppel (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:30

  107. 29'

    Eljif Elmas (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:29

  108. 29'

    Fallo di Simon Lüchinger (Liechtenstein).18:29

  109. 28'

    Isnik Alimi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:28

  111. 28'

    Fallo di Lars Traber (Liechtenstein).18:28

  112. 25'

    Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:26

  113. 25'

    Fallo di Sandro Wolfinger (Liechtenstein).18:26

  114. 25'

    Tiro respinto. Enis Bardhi (Macedonia Nord) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ezgjan Alioski.18:25

  115. 24'

    Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Simon Lüchinger (Liechtenstein).18:25

  117. 23'

    Fallo di Ezgjan Alioski (Macedonia Nord).18:24

  118. 23'

    Sandro Wolfinger (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:24

  119. 22'

    Bojan Ilievski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:23

  120. 22'

    Fallo di Ferhat Saglam (Liechtenstein).18:23

  121. 21'

    Bojan Ilievski (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.18:22

  123. 21'

    Fallo di Bojan Ilievski (Macedonia Nord).18:22

  124. 21'

    Maximilian Göppel (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:22

  125. 15'

    Autorete di Benjamin Büchel, Liechtenstein. Macedonia Nord 1, Liechtenstein 0..18:15

  126. 12'

    Fallo di Gjoko Zajkov (Macedonia Nord).18:13

  127. 12'

    Simon Lüchinger (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:13

  129. 11'

    Calcio d'angolo,Liechtenstein. Calcio d'angolo causato da Bojan Ilievski (Macedonia Nord).18:12

  130. 10'

    Fallo di Gjoko Zajkov (Macedonia Nord).18:10

  131. 10'

    Ferhat Saglam (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:10

  132. 9'

    Fallo di Bojan Ilievski (Macedonia Nord).18:10

  133. 9'

    Aron Sele (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:10

  135. 4'

    Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Andreas Malin (Liechtenstein).18:05

  136. 4'

    Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Maximilian Göppel (Liechtenstein).18:04

  137. 3'

    Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Ferhat Saglam (Liechtenstein).18:04

  138. 2'

    Aleksandar Trajkovski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:03

  139. 2'

    Fallo di Andreas Malin (Liechtenstein).18:03

  141. Ezgjan Alioski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:02

  142. Fallo di Simon Lüchinger (Liechtenstein).18:02

  143. Inizia il Primo tempo.18:01

  144. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:47

Formazioni Macedonia - Liechtenstein

Macedonia
Liechtenstein
TITOLARI MACEDONIA
  • (23) STOLE DIMITRIEVSKI (P)
  • (8) EZGJAN ALIOSKI (D)
  • (3) ANDREJ STOJCHEVSKI (D)
  • (5) GJOKO ZAJKOV (D)
  • (2) BOJAN ILIEVSKI (D)
  • (11) DARKO CHURLINOV (C)
  • (10) ENIS BARDHI (C)
  • (16) ISNIK ALIMI (C)
  • (7) ELJIF ELMAS (C)
  • (9) ALEKSANDAR TRAJKOVSKI (A)
  • (20) BOJAN MIOVSKI (A)
PANCHINA MACEDONIA
  • (18) TIHOMIR KOSTADINOV (C)
  • (12) IGOR ALEKSOVSKI (P)
  • (17) LIRIM QAMILI (A)
  • (1) DEJAN ILIEV (P)
  • (13) STEFAN DESPOTOVSKI (D)
  • (15) ELMIN RASTODER (A)
  • (19) MILAN RISTOVSKI (A)
  • (14) DARKO VELKOVSKI (D)
  • (4) NIKOLA SERAFIMOV (D)
  • (21) JANI ATANASOV (C)
  • (22) LUKA STANKOVSKI (C)
  • (6) RESHAT RAMADANI (C)
ALLENATORE MACEDONIA
  • Blagoja Milevski
TITOLARI LIECHTENSTEIN
  • (1) BENJAMIN BÜCHEL (P)
  • (4) LARS TRABER (D)
  • (23) JENS HOFER (D)
  • (6) ANDREAS MALIN (D)
  • (17) SIMON LÜCHINGER (C)
  • (8) ARON SELE (C)
  • (18) NICOLAS HASLER (C)
  • (20) SANDRO WOLFINGER (C)
  • (3) MAXIMILIAN GÖPPEL (C)
  • (7) FABIO LUQUE-NOTARO (A)
  • (9) FERHAT SAGLAM (A)
PANCHINA LIECHTENSTEIN
  • (16) FABIO WOLFINGER (C)
  • (19) EMANUEL ZÜND (C)
  • (11) SEVERIN SCHLEGEL (A)
  • (15) ANDRIN NETZER (C)
  • (13) JONAS WEISSENHOFER (D)
  • (2) FELIX OBERWADITZER (D)
  • (10) ALESSIO HASLER (C)
  • (5) NIKLAS BECK (D)
  • (14) LIVIO MEIER (C)
  • (22) WILLIAM PIZZI (A)
  • (21) JUSTIN OSPELT (P)
  • (12) TIM-TIADO ÖHRI (P)
ALLENATORE LIECHTENSTEIN
  • Konrad Fünfstück
PREPARTITA

Macedonia - Liechtenstein è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 7 settembre alle ore 18:00 allo stadio Tose Proeski Arena di Skopje.
Arbitro di Macedonia - Liechtenstein sarà Horatiu Fesnic. Al VAR invece ci sarà Ovidiu Hategan.

Dove vedere Macedonia-Liechtenstein di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Macedonia-Liechtenstein si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 7 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Macedonia - Liechtenstein Live

