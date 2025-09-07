Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:47

PREPARTITA

Macedonia - Liechtenstein è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 7 settembre alle ore 18:00 allo stadio Tose Proeski Arena di Skopje.

Arbitro di Macedonia - Liechtenstein sarà Horatiu Fesnic. Al VAR invece ci sarà Ovidiu Hategan.

Dove vedere Macedonia-Liechtenstein di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Macedonia-Liechtenstein si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 7 settembre.

