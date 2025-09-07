Virgilio Sport
Polonia-Finlandia: 3-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

7 Settembre 2025 ore 20:45
Polonia
3
Finlandia
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 27' 1-0 Matty Cash
  2. 45+2' 2-0 Robert Lewandowski
  3. 54' 3-0 Jakub Kaminski
  4. 88' 3-1 Benjamin Källman
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Polonia 3, Finlandia 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Polonia 3, Finlandia 1.22:43

  3. 90'+3'

    Fallo di Robert Ivanov (Finlandia).22:41

  4. 90'+3'

    Pawel Wszolek (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  5. 90'+2'

    Benjamin Källman (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  6. 90'+2'

    Fallo di Pawel Wszolek (Polonia).22:40

  7. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Nikolai Alho (Finlandia).22:40

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:39

  10. 88'

    Gol! Polonia 3, Finlandia 1. Benjamin Källman (Finlandia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:36

  11. 86'

    Fallo di mano di Piotr Zielinski (Polonia).22:35

  12. 85'

    Fallo di Santeri Väänänen (Finlandia).22:34

  13. 85'

    Bartosz Kapustka (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  15. 83'

    Tiro respinto. Bartosz Kapustka (Polonia) un tiro di destro da centro area. Assist di Karol Swiderski.22:31

  16. 81'

    Jere Uronen (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:29

  17. 81'

    Fallo di Pawel Wszolek (Polonia).22:29

  18. 80'

    Sostituzione, Finlandia. Santeri Väänänen sostituisce Robin Lod.22:28

  19. 80'

    Sostituzione, Polonia. Adam Buksa sostituisce Jakub Kaminski.22:28

  21. 78'

    Fuorigioco. Joel Pohjanpalo(Finlandia) prova il lancio lungo, ma Benjamin Källman e' colto in fuorigioco.22:26

  22. 75'

    Tiro parato. Nikolai Alho (Finlandia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:24

  23. 74'

    Przemyslaw Wisniewski (Polonia) e' ammonito per fallo.22:23

  24. 74'

    Benjamin Källman (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23

  25. 74'

    Fallo di Przemyslaw Wisniewski (Polonia).22:23

  27. 72'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Karol Swiderski (Polonia).22:20

  28. 71'

    Nikolai Alho (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:19

  29. 71'

    Fallo di Jakub Kiwior (Polonia).22:19

  30. 70'

    Tentativo fallito. Kamil Grosicki (Polonia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:19

  31. 69'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Kaan Kairinen (Finlandia).22:18

  33. 68'

    Robert Ivanov (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  34. 68'

    Fallo di Karol Swiderski (Polonia).22:17

  35. 68'

    Sostituzione, Polonia. Bartosz Kapustka sostituisce Bartosz Slisz.22:16

  36. 68'

    Sostituzione, Polonia. Kamil Grosicki sostituisce Nicola Zalewski.22:16

  37. 68'

    Sostituzione, Polonia. Karol Swiderski sostituisce Robert Lewandowski.22:16

  39. 67'

    Benjamin Källman (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  40. 67'

    Fallo di Przemyslaw Wisniewski (Polonia).22:15

  41. 64'

    Sostituzione, Finlandia. Benjamin Källman sostituisce Oliver Antman.22:13

  42. 64'

    Sostituzione, Finlandia. Glen Kamara sostituisce Adam Markhiev.22:12

  43. 64'

    Sostituzione, Finlandia. Adam Ståhl sostituisce Matti Peltola.22:12

  45. 63'

    Tentativo fallito. Kaan Kairinen (Finlandia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra.22:12

  46. 62'

    Fallo di Pawel Wszolek (Polonia).22:11

  47. 62'

    Jere Uronen (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  48. 58'

    Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  49. 58'

    Fallo di Robert Ivanov (Finlandia).22:06

  51. 57'

    Nicola Zalewski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  52. 57'

    Fallo di Nikolai Alho (Finlandia).22:06

  53. 54'

    Gol! Polonia 3, Finlandia 0. Jakub Kaminski (Polonia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un contropiede.22:03

  54. 54'

    Tiro parato. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jakub Kaminski.22:03

  55. 52'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Nikolai Alho (Finlandia).22:00

  57. 50'

    Tiro respinto. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nikolai Alho.21:58

  58. 47'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Nikolai Alho (Finlandia).21:55

  59. Inizia il Secondo tempo Polonia 2, Finlandia 0.21:54

  60. 45'

    Sostituzione, Polonia. Pawel Wszolek sostituisce Matty Cash.21:54

  61. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Polonia 2, Finlandia 0.21:37

  63. 45'+2'

    Gol! Polonia 2, Finlandia 0. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Piotr Zielinski con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:35

  64. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:33

  65. 45'

    Fallo di Nikolai Alho (Finlandia).21:32

  66. 45'

    Nicola Zalewski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  67. 44'

    Tentativo fallito. Jere Uronen (Finlandia) un tiro di sinistro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kaan Kairinen da calcio d'angolo.21:32

  69. 43'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Przemyslaw Wisniewski (Polonia).21:31

  70. 42'

    Gara riprende.21:29

  71. 42'

    Gara momentaneamente sospesa, (Polonia).21:29

  72. 37'

    Tiro parato. Sebastian Szymanski (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:24

  73. 35'

    Sostituzione, Finlandia. Robert Ivanov sostituisce Miro Tenho per infortunio.21:23

  75. 34'

    Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21

  76. 34'

    Fallo di Jere Uronen (Finlandia).21:21

  77. 32'

    Gara riprende.21:20

  78. 30'

    Gara momentaneamente sospesa, Miro Tenho (Finlandia) per infortunio.21:17

  79. 29'

    Tentativo fallito. Sebastian Szymanski (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.21:17

  81. 29'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Matti Peltola (Finlandia).21:16

  82. 27'

    Gol! Polonia 1, Finlandia 0. Matty Cash (Polonia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jakub Kaminski.21:14

  83. 25'

    Gara riprende.21:13

  84. 24'

    Gara momentaneamente sospesa, Matty Cash (Polonia) per infortunio.21:12

  85. 24'

    Matty Cash (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  87. 24'

    Fallo di Jere Uronen (Finlandia).21:12

  88. 23'

    Tentativo fallito. Przemyslaw Wisniewski (Polonia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Piotr Zielinski con cross da calcio d'angolo.21:11

  89. 23'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Adam Markhiev (Finlandia).21:10

  90. 23'

    Tiro respinto. Matty Cash (Polonia) un tiro di destro da fuori area.21:10

  91. 22'

    Fallo di Matti Peltola (Finlandia).21:09

  93. 22'

    Nicola Zalewski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09

  94. 18'

    Tiro respinto. Jakub Kaminski (Polonia) un tiro di destro da centro area.21:05

  95. 17'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Adam Markhiev (Finlandia).21:05

  96. 17'

    Tiro respinto. Nicola Zalewski (Polonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Matty Cash.21:05

  97. 14'

    Oliver Antman (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  99. 14'

    Fallo di Matty Cash (Polonia).21:02

  100. 14'

    Matti Peltola (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  101. 14'

    Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).21:01

  102. 13'

    Fallo di Robin Lod (Finlandia).21:01

  103. 13'

    Piotr Zielinski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  105. 13'

    Fuorigioco. Piotr Zielinski(Polonia) prova il lancio lungo, ma Bartosz Slisz e' colto in fuorigioco.21:00

  106. 12'

    Fallo di Adam Markhiev (Finlandia).20:59

  107. 12'

    Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:59

  108. 8'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Joel Pohjanpalo (Finlandia).20:56

  109. 8'

    Tiro parato. Przemyslaw Wisniewski (Polonia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sebastian Szymanski con cross.20:55

  111. 7'

    Fallo di Adam Markhiev (Finlandia).20:55

  112. 7'

    Matty Cash (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:55

  113. 2'

    Matti Peltola (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50

  114. 2'

    Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).20:50

  115. Tentativo fallito. Nicola Zalewski (Polonia) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Robert Lewandowski.20:49

  117. Inizia il Primo tempo.20:48

  118. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:45

Formazioni Polonia - Finlandia

Polonia
Finlandia
TITOLARI POLONIA
  • (1) LUKASZ SKORUPSKI (P)
  • (14) JAKUB KIWIOR (D)
  • (3) PRZEMYSLAW WISNIEWSKI (D)
  • (2) MATTY CASH (D)
  • (5) JAN BEDNAREK (D)
  • (21) NICOLA ZALEWSKI (C)
  • (20) SEBASTIAN SZYMANSKI (C)
  • (17) BARTOSZ SLISZ (C)
  • (10) PIOTR ZIELINSKI (C)
  • (9) ROBERT LEWANDOWSKI (A)
  • (13) JAKUB KAMINSKI (A)
PANCHINA POLONIA
  • (7) KAROL SWIDERSKI (A)
  • (6) JAKUB PIOTROWSKI (C)
  • (23) KRZYSZTOF PIATEK (A)
  • (4) TOMASZ KEDZIORA (D)
  • (15) ADAM BUKSA (A)
  • (12) KAMIL GRABARA (P)
  • (8) BARTOSZ KAPUSTKA (C)
  • (18) JAN ZIÓLKOWSKI (D)
  • (22) BARTLOMIEJ DRAGOWSKI (P)
  • (16) PAWEL WSZOLEK (C)
  • (11) KAMIL GROSICKI (C)
  • (19) PRZEMYSLAW FRANKOWSKI (C)
ALLENATORE POLONIA
  • Jan Urban
TITOLARI FINLANDIA
  • (1) JESSE JORONEN (P)
  • (15) MIRO TENHO (D)
  • (5) VILLE KOSKI (D)
  • (2) MATTI PELTOLA (D)
  • (14) KAAN KAIRINEN (C)
  • (11) ADAM MARKHIEV (C)
  • (17) NIKOLAI ALHO (C)
  • (18) JERE URONEN (C)
  • (8) ROBIN LOD (A)
  • (7) OLIVER ANTMAN (A)
  • (20) JOEL POHJANPALO (A)
PANCHINA FINLANDIA
  • (10) TEEMU PUKKI (A)
  • (23) LUCAS BERGSTRÖM (P)
  • (3) ANSSI SUHONEN (C)
  • (4) ROBERT IVANOV (D)
  • (21) TOPI KESKINEN (A)
  • (19) BENJAMIN KÄLLMAN (A)
  • (16) SANTERI VÄÄNÄNEN (C)
  • (13) ADAM STÅHL (D)
  • (22) OIVA JUKKOLA (A)
  • (9) FREDRIK JENSEN (C)
  • (12) VILJAMI SINISALO (P)
  • (6) GLEN KAMARA (C)
ALLENATORE FINLANDIA
  • Jacob Friis
PREPARTITA

Polonia - Finlandia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 7 settembre alle ore 20:45 allo stadio Silesian Stadium di Chorzow.
Arbitro di Polonia - Finlandia sarà Rade Obrenovic. Al VAR invece ci sarà Alen Borosak.

Dove vedere Polonia-Finlandia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Polonia-Finlandia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 7 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Polonia - Finlandia Live

