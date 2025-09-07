Incontro terminato, Polonia 3, Finlandia 1.
Incontro terminato, Polonia 3, Finlandia 1.
Secondo tempo terminato, Polonia 3, Finlandia 1.22:43
Fallo di Robert Ivanov (Finlandia).22:41
Pawel Wszolek (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Benjamin Källman (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Fallo di Pawel Wszolek (Polonia).22:40
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Nikolai Alho (Finlandia).22:40
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:39
Gol! Polonia 3, Finlandia 1. Benjamin Källman (Finlandia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:36
Fallo di mano di Piotr Zielinski (Polonia).22:35
Fallo di Santeri Väänänen (Finlandia).22:34
Bartosz Kapustka (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Tiro respinto. Bartosz Kapustka (Polonia) un tiro di destro da centro area. Assist di Karol Swiderski.22:31
Jere Uronen (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:29
Fallo di Pawel Wszolek (Polonia).22:29
Sostituzione, Finlandia. Santeri Väänänen sostituisce Robin Lod.22:28
Sostituzione, Polonia. Adam Buksa sostituisce Jakub Kaminski.22:28
Fuorigioco. Joel Pohjanpalo(Finlandia) prova il lancio lungo, ma Benjamin Källman e' colto in fuorigioco.22:26
Tiro parato. Nikolai Alho (Finlandia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:24
Przemyslaw Wisniewski (Polonia) e' ammonito per fallo.22:23
Benjamin Källman (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23
Fallo di Przemyslaw Wisniewski (Polonia).22:23
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Karol Swiderski (Polonia).22:20
Nikolai Alho (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:19
Fallo di Jakub Kiwior (Polonia).22:19
Tentativo fallito. Kamil Grosicki (Polonia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:19
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Kaan Kairinen (Finlandia).22:18
Robert Ivanov (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di Karol Swiderski (Polonia).22:17
Sostituzione, Polonia. Bartosz Kapustka sostituisce Bartosz Slisz.22:16
Sostituzione, Polonia. Kamil Grosicki sostituisce Nicola Zalewski.22:16
Sostituzione, Polonia. Karol Swiderski sostituisce Robert Lewandowski.22:16
Benjamin Källman (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Przemyslaw Wisniewski (Polonia).22:15
Sostituzione, Finlandia. Benjamin Källman sostituisce Oliver Antman.22:13
Sostituzione, Finlandia. Glen Kamara sostituisce Adam Markhiev.22:12
Sostituzione, Finlandia. Adam Ståhl sostituisce Matti Peltola.22:12
Tentativo fallito. Kaan Kairinen (Finlandia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra.22:12
Fallo di Pawel Wszolek (Polonia).22:11
Jere Uronen (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Robert Ivanov (Finlandia).22:06
Nicola Zalewski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Nikolai Alho (Finlandia).22:06
Gol! Polonia 3, Finlandia 0. Jakub Kaminski (Polonia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un contropiede.22:03
Tiro parato. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jakub Kaminski.22:03
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Nikolai Alho (Finlandia).22:00
Tiro respinto. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nikolai Alho.21:58
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Nikolai Alho (Finlandia).21:55
Inizia il Secondo tempo Polonia 2, Finlandia 0.21:54
Sostituzione, Polonia. Pawel Wszolek sostituisce Matty Cash.21:54
Primo tempo terminato, Polonia 2, Finlandia 0.21:37
Gol! Polonia 2, Finlandia 0. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Piotr Zielinski con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:35
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:33
Fallo di Nikolai Alho (Finlandia).21:32
Nicola Zalewski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Tentativo fallito. Jere Uronen (Finlandia) un tiro di sinistro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kaan Kairinen da calcio d'angolo.21:32
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Przemyslaw Wisniewski (Polonia).21:31
Gara riprende.21:29
Gara momentaneamente sospesa, (Polonia).21:29
Tiro parato. Sebastian Szymanski (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:24
Sostituzione, Finlandia. Robert Ivanov sostituisce Miro Tenho per infortunio.21:23
Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21
Fallo di Jere Uronen (Finlandia).21:21
Gara riprende.21:20
Gara momentaneamente sospesa, Miro Tenho (Finlandia) per infortunio.21:17
Tentativo fallito. Sebastian Szymanski (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.21:17
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Matti Peltola (Finlandia).21:16
Gol! Polonia 1, Finlandia 0. Matty Cash (Polonia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jakub Kaminski.21:14
Gara riprende.21:13
Gara momentaneamente sospesa, Matty Cash (Polonia) per infortunio.21:12
Matty Cash (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Jere Uronen (Finlandia).21:12
Tentativo fallito. Przemyslaw Wisniewski (Polonia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Piotr Zielinski con cross da calcio d'angolo.21:11
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Adam Markhiev (Finlandia).21:10
Tiro respinto. Matty Cash (Polonia) un tiro di destro da fuori area.21:10
Fallo di Matti Peltola (Finlandia).21:09
Nicola Zalewski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09
Tiro respinto. Jakub Kaminski (Polonia) un tiro di destro da centro area.21:05
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Adam Markhiev (Finlandia).21:05
Tiro respinto. Nicola Zalewski (Polonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Matty Cash.21:05
Oliver Antman (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Matty Cash (Polonia).21:02
Matti Peltola (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).21:01
Fallo di Robin Lod (Finlandia).21:01
Piotr Zielinski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fuorigioco. Piotr Zielinski(Polonia) prova il lancio lungo, ma Bartosz Slisz e' colto in fuorigioco.21:00
Fallo di Adam Markhiev (Finlandia).20:59
Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:59
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Joel Pohjanpalo (Finlandia).20:56
Tiro parato. Przemyslaw Wisniewski (Polonia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sebastian Szymanski con cross.20:55
Fallo di Adam Markhiev (Finlandia).20:55
Matty Cash (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:55
Matti Peltola (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50
Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).20:50
Tentativo fallito. Nicola Zalewski (Polonia) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Robert Lewandowski.20:49
Inizia il Primo tempo.20:48
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:45
Polonia - Finlandia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 7 settembre alle ore 20:45 allo stadio Silesian Stadium di Chorzow.
Arbitro di Polonia - Finlandia sarà Rade Obrenovic. Al VAR invece ci sarà Alen Borosak.
Dove vedere Polonia-Finlandia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Polonia-Finlandia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 7 settembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND