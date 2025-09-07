Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:45

PREPARTITA

Polonia - Finlandia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 7 settembre alle ore 20:45 allo stadio Silesian Stadium di Chorzow.

Arbitro di Polonia - Finlandia sarà Rade Obrenovic. Al VAR invece ci sarà Alen Borosak.

Dove vedere Polonia-Finlandia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Polonia-Finlandia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 7 settembre.

