Turchia-Spagna: 0-6 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

7 Settembre 2025 ore 20:45
Turchia
0
Spagna
6
Partita finita
Arbitro:
  1. 6' 0-1 Pedri
  2. 22' 0-2 Mikel Merino
  3. 45+1' 0-3 Mikel Merino
  4. 53' 0-4 Ferran Torres
  5. 57' 0-5 Mikel Merino
  6. 62' 0-6 Pedri
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Turchia 0, Spagna 6.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Turchia 0, Spagna 6.22:36

  3. 90'+1'

    Fuorigioco. Fermín López(Spagna) prova il lancio lungo, ma Álvaro Morata e' colto in fuorigioco.22:35

  4. 90'+1'

    Tiro respinto. Kerem Aktürkoglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kenan Yildiz.22:35

  5. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:34

  6. 90'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Mikel Merino (Spagna).22:34

  7. 90'

    Tiro respinto. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kerem Aktürkoglu.22:34

  9. 88'

    Tentativo fallito. Orkun Kökçü (Turchia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Salih Özcan.22:32

  10. 87'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Marc Cucurella (Spagna).22:31

  11. 86'

    Tiro respinto. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area.22:29

  12. 83'

    Fuorigioco. Pedro Porro(Spagna) prova il lancio lungo, ma Ferran Torres e' colto in fuorigioco.22:26

  13. 82'

    Marc Cucurella (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  15. 82'

    Fallo di Salih Özcan (Turchia).22:26

  16. 82'

    Sostituzione, Turchia. Salih Özcan sostituisce Ismail Yüksek.22:25

  17. 82'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Marc Cucurella (Spagna).22:25

  18. 80'

    Fermín López (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  19. 80'

    Fallo di Arda Güler (Turchia).22:23

  21. 79'

    Fallo di Fermín López (Spagna).22:22

  22. 79'

    Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  23. 76'

    Fuorigioco. Ferran Torres(Spagna) prova il lancio lungo, ma Álvaro Morata e' colto in fuorigioco.22:19

  24. 75'

    Ferran Torres (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:19

  25. 75'

    Fallo di Zeki Çelik (Turchia).22:19

  27. 74'

    Fallo di Álvaro Morata (Spagna).22:17

  28. 74'

    Orkun Kökçü (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  29. 73'

    Sostituzione, Spagna. Álvaro Morata sostituisce Lamine Yamal.22:17

  30. 73'

    Sostituzione, Spagna. Rodri sostituisce Martín Zubimendi.22:17

  31. 72'

    Tentativo fallito. Mikel Merino (Spagna) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Lamine Yamal con cross da calcio d'angolo.22:16

  33. 71'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Merih Demiral (Turchia).22:15

  34. 71'

    Tiro respinto. Fermín López (Spagna) un tiro di destro da centro area. Assist di Jorge de Frutos.22:15

  35. 70'

    Tiro respinto. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area.22:14

  36. 70'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Marc Cucurella (Spagna).22:13

  37. 69'

    Fallo di Robin Le Normand (Spagna).22:12

  39. 69'

    Kerem Aktürkoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:12

  40. 68'

    Sostituzione, Turchia. Orkun Kökçü sostituisce Hakan Çalhanoglu.22:12

  41. 68'

    Sostituzione, Spagna. Fermín López sostituisce Mikel Oyarzabal.22:12

  42. 68'

    Sostituzione, Spagna. Jorge de Frutos sostituisce Pedri.22:11

  43. 67'

    Tiro respinto. Martín Zubimendi (Spagna) un tiro di destro da centro area.22:11

  45. 67'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Hakan Çalhanoglu (Turchia).22:10

  46. 63'

    Sostituzione, Turchia. Ferdi Kadioglu sostituisce Eren Elmali.22:07

  47. 63'

    Sostituzione, Turchia. Zeki Çelik sostituisce Mert Müldür.22:07

  48. 62'

    Gol! Turchia 0, Spagna 6. Pedri (Spagna) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mikel Oyarzabal in seguito a un contropiede.22:06

  49. 62'

    Fuorigioco. Eren Elmali(Turchia) prova il lancio lungo, ma Merih Demiral e' colto in fuorigioco.22:05

  51. 61'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Dean Huijsen (Spagna).22:04

  52. 60'

    Tiro respinto. Hakan Çalhanoglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area.22:04

  53. 57'

    Gol! Turchia 0, Spagna 5. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Lamine Yamal in seguito a un contropiede.22:01

  54. 53'

    Gol! Turchia 0, Spagna 4. Ferran Torres (Spagna) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lamine Yamal in seguito a un contropiede.21:56

  55. 52'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Martín Zubimendi (Spagna).21:56

  57. 51'

    Tiro respinto. Kenan Yildiz (Turchia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Eren Elmali con suggerimento di testa.21:55

  58. 50'

    Tiro parato. Ferran Torres (Spagna) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedro Porro con cross.21:54

  59. 50'

    Tiro respinto. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Pedro Porro.21:53

  60. 46'

    Fallo di Ferran Torres (Spagna).21:49

  61. 46'

    Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49

  63. Inizia il Secondo tempo Turchia 0, Spagna 3.21:49

  64. 45'

    Sostituzione, Turchia. Oguz Aydin sostituisce Yunus Akgün.21:48

  65. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Turchia 0, Spagna 3.21:33

  66. 45'+1'

    Gol! Turchia 0, Spagna 3. Mikel Merino (Spagna) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mikel Oyarzabal.21:32

  67. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31

  69. 44'

    Sostituzione, Spagna. Ferran Torres sostituisce Nico Williams per infortunio.21:29

  70. 44'

    Gara riprende.21:29

  71. 43'

    Gara momentaneamente sospesa, Nico Williams (Spagna) per infortunio.21:29

  72. 42'

    Tiro respinto. Kenan Yildiz (Turchia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:28

  73. 41'

    Fallo di Mikel Merino (Spagna).21:26

  75. 41'

    Abdülkerim Bardakci (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  76. 39'

    Fallo di Mikel Oyarzabal (Spagna).21:24

  77. 39'

    Ismail Yüksek (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  78. 36'

    Tentativo fallito. Nico Williams (Spagna) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Mikel Merino.21:22

  79. 35'

    Martín Zubimendi (Spagna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21

  81. 35'

    Fallo di Ismail Yüksek (Turchia).21:21

  82. 34'

    Pedri (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  83. 34'

    Fallo di Merih Demiral (Turchia).21:19

  84. 33'

    Lamine Yamal (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  85. 33'

    Fallo di Ismail Yüksek (Turchia).21:18

  87. 31'

    Tentativo fallito. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Pedri in seguito a un contropiede.21:17

  88. 30'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Dean Huijsen (Spagna).21:16

  89. 30'

    Tiro respinto. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kerem Aktürkoglu.21:16

  90. 28'

    Fallo di Marc Cucurella (Spagna).21:13

  91. 28'

    Yunus Akgün (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  93. 28'

    Tiro respinto. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Martín Zubimendi.21:13

  94. 27'

    Tiro parato. Nico Williams (Spagna) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lamine Yamal.21:12

  95. 26'

    Fuorigioco. Arda Güler(Turchia) prova il lancio lungo, ma Kenan Yildiz e' colto in fuorigioco.21:11

  96. 24'

    Tentativo fallito. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Pedri in seguito a un contropiede.21:10

  97. 24'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Unai Simón (Spagna).21:09

  99. 24'

    Tiro parato. Kenan Yildiz (Turchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Arda Güler.21:09

  100. 22'

    Gol! Turchia 0, Spagna 2. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Mikel Oyarzabal.21:08

  101. 21'

    Fuorigioco. Arda Güler(Turchia) prova il lancio lungo, ma Kerem Aktürkoglu e' colto in fuorigioco.21:06

  102. 16'

    Fuorigioco. Kerem Aktürkoglu(Turchia) prova il lancio lungo, ma Kenan Yildiz e' colto in fuorigioco.21:01

  103. 14'

    Tiro parato. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Robin Le Normand.21:00

  105. 12'

    Tiro parato. Robin Le Normand (Spagna) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mikel Merino.20:57

  106. 11'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Mert Müldür (Turchia).20:56

  107. 8'

    Fuorigioco. Kenan Yildiz(Turchia) prova il lancio lungo, ma Eren Elmali e' colto in fuorigioco.20:54

  108. 8'

    Fallo di Marc Cucurella (Spagna).20:53

  109. 8'

    Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53

  111. 6'

    Gol! Turchia 0, Spagna 1. Pedri (Spagna) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nico Williams.20:52

  112. 5'

    Tiro parato. Pedri (Spagna) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nico Williams.20:51

  113. 5'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Ugurcan Çakir (Turchia).20:50

  114. 5'

    Tiro parato. Nico Williams (Spagna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:50

  115. 4'

    Tiro respinto. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Pedro Porro.20:49

  117. 2'

    Tiro parato. Hakan Çalhanoglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ismail Yüksek.20:47

  118. Fallo di Pedro Porro (Spagna).20:46

  119. Kenan Yildiz (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:46

  120. Inizia il Primo tempo.20:46

  121. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:32

Formazioni Turchia - Spagna

Turchia
Spagna
TITOLARI TURCHIA
  • (23) UGURCAN ÇAKIR (P)
  • (14) ABDÜLKERIM BARDAKCI (D)
  • (18) MERT MÜLDÜR (D)
  • (13) EREN ELMALI (D)
  • (3) MERIH DEMIRAL (D)
  • (8) ARDA GÜLER (C)
  • (10) HAKAN ÇALHANOGLU (C)
  • (16) ISMAIL YÜKSEK (C)
  • (11) KENAN YILDIZ (C)
  • (21) YUNUS AKGÜN (C)
  • (7) KEREM AKTÜRKOGLU (A)
PANCHINA TURCHIA
  • (17) IRFAN CAN KAHVECI (C)
  • (15) SAMET AKAYDIN (D)
  • (4) ÇAGLAR SÖYÜNCÜ (D)
  • (20) FERDI KADIOGLU (D)
  • (12) ALTAY BAYINDIR (P)
  • (19) OGUZ AYDIN (A)
  • (6) ORKUN KÖKÇÜ (C)
  • (5) SALIH ÖZCAN (C)
  • (22) CAN UZUN (C)
  • (2) ZEKI ÇELIK (D)
  • (9) DENIZ GÜL (A)
  • (1) MERT GÜNOK (P)
ALLENATORE TURCHIA
  • Vincenzo Montella
TITOLARI SPAGNA
  • (23) UNAI SIMÓN (P)
  • (22) MARC CUCURELLA (D)
  • (12) PEDRO PORRO (D)
  • (5) DEAN HUIJSEN (D)
  • (3) ROBIN LE NORMAND (D)
  • (6) MIKEL MERINO (C)
  • (18) MARTÍN ZUBIMENDI (C)
  • (20) PEDRI (C)
  • (19) LAMINE YAMAL (A)
  • (21) MIKEL OYARZABAL (A)
  • (17) NICO WILLIAMS (A)
PANCHINA SPAGNA
  • (7) ÁLVARO MORATA (A)
  • (9) ALEIX GARCÍA (C)
  • (10) DANI OLMO (C)
  • (1) DAVID RAYA (P)
  • (15) ÁLEX GRIMALDO (D)
  • (14) JORGE DE FRUTOS (A)
  • (16) RODRI (C)
  • (4) PAU CUBARSÍ (D)
  • (11) FERRAN TORRES (A)
  • (13) ÁLEX REMIRO (P)
  • (2) DANI CARVAJAL (D)
  • (8) FERMÍN LÓPEZ (C)
ALLENATORE SPAGNA
  • Luis de la Fuente
PREPARTITA

Turchia - Spagna è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 7 settembre alle ore 20:45 allo stadio Medas Konya Büyüksehir Stadyumu di Konya.
Arbitro di Turchia - Spagna sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.

Dove vedere Turchia-Spagna di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Turchia-Spagna si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 7 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Turchia - Spagna Live

