Incontro terminato, Turchia 0, Spagna 6.
Secondo tempo terminato, Turchia 0, Spagna 6.22:36
Fuorigioco. Fermín López(Spagna) prova il lancio lungo, ma Álvaro Morata e' colto in fuorigioco.22:35
Tiro respinto. Kerem Aktürkoglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kenan Yildiz.22:35
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:34
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Mikel Merino (Spagna).22:34
Tiro respinto. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kerem Aktürkoglu.22:34
Tentativo fallito. Orkun Kökçü (Turchia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Salih Özcan.22:32
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Marc Cucurella (Spagna).22:31
Tiro respinto. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area.22:29
Fuorigioco. Pedro Porro(Spagna) prova il lancio lungo, ma Ferran Torres e' colto in fuorigioco.22:26
Marc Cucurella (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Salih Özcan (Turchia).22:26
Sostituzione, Turchia. Salih Özcan sostituisce Ismail Yüksek.22:25
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Marc Cucurella (Spagna).22:25
Fermín López (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Arda Güler (Turchia).22:23
Fallo di Fermín López (Spagna).22:22
Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fuorigioco. Ferran Torres(Spagna) prova il lancio lungo, ma Álvaro Morata e' colto in fuorigioco.22:19
Ferran Torres (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:19
Fallo di Zeki Çelik (Turchia).22:19
Fallo di Álvaro Morata (Spagna).22:17
Orkun Kökçü (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Sostituzione, Spagna. Álvaro Morata sostituisce Lamine Yamal.22:17
Sostituzione, Spagna. Rodri sostituisce Martín Zubimendi.22:17
Tentativo fallito. Mikel Merino (Spagna) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Lamine Yamal con cross da calcio d'angolo.22:16
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Merih Demiral (Turchia).22:15
Tiro respinto. Fermín López (Spagna) un tiro di destro da centro area. Assist di Jorge de Frutos.22:15
Tiro respinto. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area.22:14
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Marc Cucurella (Spagna).22:13
Fallo di Robin Le Normand (Spagna).22:12
Kerem Aktürkoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:12
Sostituzione, Turchia. Orkun Kökçü sostituisce Hakan Çalhanoglu.22:12
Sostituzione, Spagna. Fermín López sostituisce Mikel Oyarzabal.22:12
Sostituzione, Spagna. Jorge de Frutos sostituisce Pedri.22:11
Tiro respinto. Martín Zubimendi (Spagna) un tiro di destro da centro area.22:11
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Hakan Çalhanoglu (Turchia).22:10
Sostituzione, Turchia. Ferdi Kadioglu sostituisce Eren Elmali.22:07
Sostituzione, Turchia. Zeki Çelik sostituisce Mert Müldür.22:07
Gol! Turchia 0, Spagna 6. Pedri (Spagna) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mikel Oyarzabal in seguito a un contropiede.22:06
Fuorigioco. Eren Elmali(Turchia) prova il lancio lungo, ma Merih Demiral e' colto in fuorigioco.22:05
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Dean Huijsen (Spagna).22:04
Tiro respinto. Hakan Çalhanoglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area.22:04
Gol! Turchia 0, Spagna 5. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Lamine Yamal in seguito a un contropiede.22:01
Gol! Turchia 0, Spagna 4. Ferran Torres (Spagna) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lamine Yamal in seguito a un contropiede.21:56
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Martín Zubimendi (Spagna).21:56
Tiro respinto. Kenan Yildiz (Turchia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Eren Elmali con suggerimento di testa.21:55
Tiro parato. Ferran Torres (Spagna) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedro Porro con cross.21:54
Tiro respinto. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Pedro Porro.21:53
Fallo di Ferran Torres (Spagna).21:49
Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49
Inizia il Secondo tempo Turchia 0, Spagna 3.21:49
Sostituzione, Turchia. Oguz Aydin sostituisce Yunus Akgün.21:48
Primo tempo terminato, Turchia 0, Spagna 3.21:33
Gol! Turchia 0, Spagna 3. Mikel Merino (Spagna) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mikel Oyarzabal.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31
Sostituzione, Spagna. Ferran Torres sostituisce Nico Williams per infortunio.21:29
Gara riprende.21:29
Gara momentaneamente sospesa, Nico Williams (Spagna) per infortunio.21:29
Tiro respinto. Kenan Yildiz (Turchia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:28
Fallo di Mikel Merino (Spagna).21:26
Abdülkerim Bardakci (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Mikel Oyarzabal (Spagna).21:24
Ismail Yüksek (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Tentativo fallito. Nico Williams (Spagna) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Mikel Merino.21:22
Martín Zubimendi (Spagna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21
Fallo di Ismail Yüksek (Turchia).21:21
Pedri (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Merih Demiral (Turchia).21:19
Lamine Yamal (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Ismail Yüksek (Turchia).21:18
Tentativo fallito. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Pedri in seguito a un contropiede.21:17
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Dean Huijsen (Spagna).21:16
Tiro respinto. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kerem Aktürkoglu.21:16
Fallo di Marc Cucurella (Spagna).21:13
Yunus Akgün (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Tiro respinto. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Martín Zubimendi.21:13
Tiro parato. Nico Williams (Spagna) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lamine Yamal.21:12
Fuorigioco. Arda Güler(Turchia) prova il lancio lungo, ma Kenan Yildiz e' colto in fuorigioco.21:11
Tentativo fallito. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Pedri in seguito a un contropiede.21:10
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Unai Simón (Spagna).21:09
Tiro parato. Kenan Yildiz (Turchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Arda Güler.21:09
Gol! Turchia 0, Spagna 2. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Mikel Oyarzabal.21:08
Fuorigioco. Arda Güler(Turchia) prova il lancio lungo, ma Kerem Aktürkoglu e' colto in fuorigioco.21:06
Fuorigioco. Kerem Aktürkoglu(Turchia) prova il lancio lungo, ma Kenan Yildiz e' colto in fuorigioco.21:01
Tiro parato. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Robin Le Normand.21:00
Tiro parato. Robin Le Normand (Spagna) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mikel Merino.20:57
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Mert Müldür (Turchia).20:56
Fuorigioco. Kenan Yildiz(Turchia) prova il lancio lungo, ma Eren Elmali e' colto in fuorigioco.20:54
Fallo di Marc Cucurella (Spagna).20:53
Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53
Gol! Turchia 0, Spagna 1. Pedri (Spagna) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nico Williams.20:52
Tiro parato. Pedri (Spagna) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nico Williams.20:51
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Ugurcan Çakir (Turchia).20:50
Tiro parato. Nico Williams (Spagna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:50
Tiro respinto. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Pedro Porro.20:49
Tiro parato. Hakan Çalhanoglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ismail Yüksek.20:47
Fallo di Pedro Porro (Spagna).20:46
Kenan Yildiz (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:46
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:32
Turchia - Spagna è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 7 settembre alle ore 20:45 allo stadio Medas Konya Büyüksehir Stadyumu di Konya.
Arbitro di Turchia - Spagna sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.
Dove vedere Turchia-Spagna di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Turchia-Spagna si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 7 settembre.
