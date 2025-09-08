Virgilio Sport
Bielorussia-Scozia: 0-2 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

8 Settembre 2025 ore 20:45
Bielorussia
0
Scozia
2
Partita finita
Arbitro:
  1. 43' 0-1 Ché Adams
  2. 65' 0-2 Zakhar Volkov (A)
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Bielorussia 0, Scozia 2.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Bielorussia 0, Scozia 2.22:35

  3. 90'+3'

    Trofim Melnichenko (Bielorussia) e' ammonito per fallo.22:34

  4. 90'+3'

    Kenny McLean (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  5. 90'+3'

    Fallo di Trofim Melnichenko (Bielorussia).22:33

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:31

  7. 90'

    Sostituzione, Scozia. Lennon Miller sostituisce Scott McTominay.22:30

  9. 86'

    Aaron Hickey (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  10. 86'

    Fallo di Trofim Melnichenko (Bielorussia).22:27

  11. 84'

    Fallo di Ryan Christie (Scozia).22:25

  12. 84'

    Nikita Demchenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  13. 83'

    Sostituzione, Scozia. Kenny McLean sostituisce Billy Gilmour.22:23

  15. 83'

    Sostituzione, Scozia. Lyndon Dykes sostituisce Ché Adams.22:23

  16. 82'

    Tentativo fallito. Trofim Melnichenko (Bielorussia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Vadim Pigas.22:22

  17. 82'

    Tiro respinto. Ché Adams (Scozia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Andy Robertson con cross.22:22

  18. 81'

    Aaron Hickey (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:21

  19. 81'

    Fallo di German Barkovskiy (Bielorussia).22:21

  21. 80'

    Tiro parato. John McGinn (Scozia) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Ché Adams.22:20

  22. 80'

    Tentativo fallito. Andy Robertson (Scozia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Billy Gilmour.22:20

  23. 75'

    Tiro parato. Ché Adams (Scozia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Scott McTominay con suggerimento di testa.22:16

  24. 74'

    Sostituzione, Scozia. Aaron Hickey sostituisce Max Johnston.22:14

  25. 74'

    Sostituzione, Scozia. Ryan Christie sostituisce Ben Gannon-Doak.22:14

  27. 72'

    Sostituzione, Bielorussia. Vladislav Malkevich sostituisce Kirill Pechenin.22:12

  28. 71'

    Sostituzione, Bielorussia. Nikita Demchenko sostituisce Zakhar Volkov.22:12

  29. 71'

    John Souttar (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  30. 71'

    Fallo di German Barkovskiy (Bielorussia).22:12

  31. 70'

    Scott McTominay (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10

  33. 70'

    Fallo di Vladislav Kalinin (Bielorussia).22:10

  34. 67'

    Tentativo fallito. Vladislav Kalinin (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Pavel Zabelin.22:08

  35. 66'

    Fuorigioco. John McGinn(Scozia) prova il lancio lungo, ma Scott McTominay e' colto in fuorigioco.22:07

  36. 66'

    Ben Gannon-Doak (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:06

  37. 66'

    Fallo di Vadim Pigas (Bielorussia).22:06

  39. 65'

    Sostituzione, Bielorussia. Valeri Gromyko sostituisce Maksim Myakish.22:06

  40. 65'

    Autorete di Zakhar Volkov, Bielorussia. Bielorussia 0, Scozia 2..22:05

  41. 63'

    Tiro parato. Trofim Melnichenko (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Maksim Myakish.22:04

  42. 60'

    Tentativo fallito. Scott McTominay (Scozia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Lewis Ferguson.22:00

  43. 55'

    Fallo di Scott McKenna (Scozia).21:55

  45. 55'

    German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55

  46. 54'

    Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Ben Gannon-Doak (Scozia).21:54

  47. 53'

    Tiro parato. Scott McTominay (Scozia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di John McGinn con cross.21:53

  48. 51'

    Vladislav Kalinin (Bielorussia) e' ammonito per fallo.21:52

  49. 51'

    Lewis Ferguson (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52

  51. 51'

    Fallo di Vladislav Kalinin (Bielorussia).21:52

  52. 51'

    Ben Gannon-Doak (Scozia) e' ammonito per fallo.21:51

  53. 50'

    Fallo di Ben Gannon-Doak (Scozia).21:51

  54. 50'

    Max Ebong (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:51

  55. 50'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Egor Parkhomenko (Bielorussia).21:50

  57. 49'

    Billy Gilmour (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:50

  58. 49'

    Fallo di German Barkovskiy (Bielorussia).21:50

  59. 48'

    Tiro parato. Ché Adams (Scozia) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Andy Robertson con cross.21:49

  60. Inizia il Secondo tempo Bielorussia 0, Scozia 1.21:46

  61. 45'

    Sostituzione, Bielorussia. Vadim Pigas sostituisce Sergey Karpovich.21:45

  63. 45'

    Sostituzione, Bielorussia. Trofim Melnichenko sostituisce Evgeni Malashevich.21:45

  64. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Bielorussia 0, Scozia 1.21:31

  65. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30

  66. 44'

    Fallo di John McGinn (Scozia).21:29

  67. 44'

    Max Ebong (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  69. 44'

    Fallo di John Souttar (Scozia).21:28

  70. 44'

    German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28

  71. 43'

    Gol! Bielorussia 0, Scozia 1. Ché Adams (Scozia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Scott McTominay con suggerimento di testa.

    Guarda la scheda del giocatore Ché Adams21:27

  72. 42'

    Tiro respinto. Ché Adams (Scozia) un tiro di destro da centro area. Assist di Billy Gilmour.21:27

  73. 42'

    Tiro parato. Billy Gilmour (Scozia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ben Gannon-Doak.21:26

  75. 40'

    Tiro parato. Max Ebong (Bielorussia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di German Barkovskiy.21:24

  76. 36'

    Tiro respinto. Ben Gannon-Doak (Scozia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Lewis Ferguson.21:20

  77. 32'

    Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).21:16

  78. 32'

    German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  79. 31'

    Billy Gilmour (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  81. 31'

    Fallo di Evgeni Malashevich (Bielorussia).21:15

  82. 30'

    Fallo di John McGinn (Scozia).21:14

  83. 30'

    Max Ebong (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14

  84. 29'

    Tentativo fallito. Scott McTominay (Scozia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Max Johnston con cross.21:13

  85. 28'

    Billy Gilmour (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  87. 28'

    Fallo di Max Ebong (Bielorussia).21:12

  88. 27'

    Fallo di John Souttar (Scozia).21:12

  89. 27'

    German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:12

  90. 27'

    Tentativo fallito. John Souttar (Scozia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Andy Robertson con cross in seguito a un calcio da fermo.21:11

  91. 26'

    Scott McTominay (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:10

  93. 26'

    Fallo di Egor Parkhomenko (Bielorussia).21:10

  94. 23'

    John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07

  95. 23'

    Fallo di Max Ebong (Bielorussia).21:07

  96. 21'

    Fuorigioco. Fedor Lapoukhov(Bielorussia) prova il lancio lungo, ma German Barkovskiy e' colto in fuorigioco.21:05

  97. 17'

    Tiro parato. Billy Gilmour (Scozia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:02

  99. 17'

    Tiro parato. Kirill Pechenin (Bielorussia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Egor Parkhomenko con cross.21:01

  100. 15'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Kirill Pechenin (Bielorussia).20:59

  101. 14'

    Fallo di John Souttar (Scozia).20:58

  102. 14'

    German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:58

  103. 13'

    Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).20:57

  105. 13'

    Fedor Lapoukhov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57

  106. 11'

    Scott McTominay (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:55

  107. 11'

    Fallo di Vladislav Kalinin (Bielorussia).20:55

  108. 8'

    Fuorigioco. Egor Parkhomenko(Bielorussia) prova il lancio lungo, ma German Barkovskiy e' colto in fuorigioco.20:52

  109. 7'

    Tentativo fallito. German Barkovskiy (Bielorussia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Kirill Pechenin con cross da calcio d'angolo.20:51

  111. 6'

    Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Scozia).20:50

  112. 5'

    Gara riprende.20:49

  113. 5'

    Gara momentaneamente sospesa, German Barkovskiy (Bielorussia) per infortunio.20:49

  114. 1'

    Fallo di mano di Evgeni Malashevich (Bielorussia).20:46

  115. Inizia il Primo tempo.20:45

  117. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:26

Formazioni Bielorussia - Scozia

Bielorussia
Scozia
TITOLARI BIELORUSSIA
  • (16) FEDOR LAPOUKHOV (P)
  • (5) EGOR PARKHOMENKO (D)
  • (20) ZAKHAR VOLKOV (D)
  • (3) PAVEL ZABELIN (D)
  • (2) KIRILL PECHENIN (D)
  • (13) SERGEY KARPOVICH (D)
  • (9) MAX EBONG (C)
  • (6) MAKSIM MYAKISH (C)
  • (17) VLADISLAV KALININ (C)
  • (11) GERMAN BARKOVSKIY (A)
  • (7) EVGENI MALASHEVICH (A)
PANCHINA BIELORUSSIA
  • (21) ROMAN PASEVICH (C)
  • (14) EVGENI YABLONSKIY (C)
  • (8) NIKITA DEMCHENKO (C)
  • (23) TROFIM MELNICHENKO (A)
  • (12) PAVEL PAVLYUCHENKO (P)
  • (1) SERGEY IGNATOVICH (P)
  • (19) YURI KOVALEV (C)
  • (4) ALEKSANDR MARTYNOVICH (D)
  • (15) NIKITA KORZUN (C)
  • (18) VLADISLAV MALKEVICH (D)
  • (10) VALERI GROMYKO (C)
  • (22) VADIM PIGAS (D)
ALLENATORE BIELORUSSIA
  • Carlos Alós
TITOLARI SCOZIA
  • (1) ANGUS GUNN (P)
  • (15) JOHN SOUTTAR (D)
  • (22) MAX JOHNSTON (D)
  • (3) ANDY ROBERTSON (D)
  • (16) SCOTT MCKENNA (D)
  • (19) LEWIS FERGUSON (C)
  • (8) BILLY GILMOUR (C)
  • (4) SCOTT MCTOMINAY (C)
  • (7) JOHN MCGINN (C)
  • (17) BEN GANNON-DOAK (C)
  • (10) CHÉ ADAMS (A)
PANCHINA SCOZIA
  • (23) KENNY MCLEAN (C)
  • (12) LIAM KELLY (P)
  • (9) LYNDON DYKES (A)
  • (18) GEORGE HIRST (A)
  • (2) AARON HICKEY (D)
  • (11) RYAN CHRISTIE (C)
  • (6) JOSH DOIG (D)
  • (13) JACK HENDRY (D)
  • (20) KIERON BOWIE (A)
  • (5) GRANT HANLEY (D)
  • (14) LENNON MILLER (C)
  • (21) ZANDER CLARK (P)
ALLENATORE SCOZIA
  • Steve Clarke
Bielorussia - Scozia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 20:45 allo stadio ZTE Arena di Zalaegerszeg.
Arbitro di Bielorussia - Scozia sarà Nikola Dabanovic. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.

