Incontro terminato, Bielorussia 0, Scozia 2.
Secondo tempo terminato, Bielorussia 0, Scozia 2.22:35
Trofim Melnichenko (Bielorussia) e' ammonito per fallo.22:34
Kenny McLean (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Trofim Melnichenko (Bielorussia).22:33
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:31
Sostituzione, Scozia. Lennon Miller sostituisce Scott McTominay.22:30
Aaron Hickey (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di Trofim Melnichenko (Bielorussia).22:27
Fallo di Ryan Christie (Scozia).22:25
Nikita Demchenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Sostituzione, Scozia. Kenny McLean sostituisce Billy Gilmour.22:23
Sostituzione, Scozia. Lyndon Dykes sostituisce Ché Adams.22:23
Tentativo fallito. Trofim Melnichenko (Bielorussia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Vadim Pigas.22:22
Tiro respinto. Ché Adams (Scozia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Andy Robertson con cross.22:22
Aaron Hickey (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:21
Fallo di German Barkovskiy (Bielorussia).22:21
Tiro parato. John McGinn (Scozia) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Ché Adams.22:20
Tentativo fallito. Andy Robertson (Scozia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Billy Gilmour.22:20
Tiro parato. Ché Adams (Scozia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Scott McTominay con suggerimento di testa.22:16
Sostituzione, Scozia. Aaron Hickey sostituisce Max Johnston.22:14
Sostituzione, Scozia. Ryan Christie sostituisce Ben Gannon-Doak.22:14
Sostituzione, Bielorussia. Vladislav Malkevich sostituisce Kirill Pechenin.22:12
Sostituzione, Bielorussia. Nikita Demchenko sostituisce Zakhar Volkov.22:12
John Souttar (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Fallo di German Barkovskiy (Bielorussia).22:12
Scott McTominay (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10
Fallo di Vladislav Kalinin (Bielorussia).22:10
Tentativo fallito. Vladislav Kalinin (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Pavel Zabelin.22:08
Fuorigioco. John McGinn(Scozia) prova il lancio lungo, ma Scott McTominay e' colto in fuorigioco.22:07
Ben Gannon-Doak (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:06
Fallo di Vadim Pigas (Bielorussia).22:06
Sostituzione, Bielorussia. Valeri Gromyko sostituisce Maksim Myakish.22:06
Autorete di Zakhar Volkov, Bielorussia. Bielorussia 0, Scozia 2..22:05
Tiro parato. Trofim Melnichenko (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Maksim Myakish.22:04
Tentativo fallito. Scott McTominay (Scozia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Lewis Ferguson.22:00
Fallo di Scott McKenna (Scozia).21:55
German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Ben Gannon-Doak (Scozia).21:54
Tiro parato. Scott McTominay (Scozia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di John McGinn con cross.21:53
Vladislav Kalinin (Bielorussia) e' ammonito per fallo.21:52
Lewis Ferguson (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52
Fallo di Vladislav Kalinin (Bielorussia).21:52
Ben Gannon-Doak (Scozia) e' ammonito per fallo.21:51
Fallo di Ben Gannon-Doak (Scozia).21:51
Max Ebong (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:51
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Egor Parkhomenko (Bielorussia).21:50
Billy Gilmour (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:50
Fallo di German Barkovskiy (Bielorussia).21:50
Tiro parato. Ché Adams (Scozia) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Andy Robertson con cross.21:49
Inizia il Secondo tempo Bielorussia 0, Scozia 1.21:46
Sostituzione, Bielorussia. Vadim Pigas sostituisce Sergey Karpovich.21:45
Sostituzione, Bielorussia. Trofim Melnichenko sostituisce Evgeni Malashevich.21:45
Primo tempo terminato, Bielorussia 0, Scozia 1.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30
Fallo di John McGinn (Scozia).21:29
Max Ebong (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di John Souttar (Scozia).21:28
German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28
Gol! Bielorussia 0, Scozia 1. Ché Adams (Scozia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Scott McTominay con suggerimento di testa.
Tiro respinto. Ché Adams (Scozia) un tiro di destro da centro area. Assist di Billy Gilmour.21:27
Tiro parato. Billy Gilmour (Scozia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ben Gannon-Doak.21:26
Tiro parato. Max Ebong (Bielorussia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di German Barkovskiy.21:24
Tiro respinto. Ben Gannon-Doak (Scozia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Lewis Ferguson.21:20
Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).21:16
German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Billy Gilmour (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Fallo di Evgeni Malashevich (Bielorussia).21:15
Fallo di John McGinn (Scozia).21:14
Max Ebong (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14
Tentativo fallito. Scott McTominay (Scozia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Max Johnston con cross.21:13
Billy Gilmour (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Max Ebong (Bielorussia).21:12
Fallo di John Souttar (Scozia).21:12
German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:12
Tentativo fallito. John Souttar (Scozia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Andy Robertson con cross in seguito a un calcio da fermo.21:11
Scott McTominay (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:10
Fallo di Egor Parkhomenko (Bielorussia).21:10
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07
Fallo di Max Ebong (Bielorussia).21:07
Fuorigioco. Fedor Lapoukhov(Bielorussia) prova il lancio lungo, ma German Barkovskiy e' colto in fuorigioco.21:05
Tiro parato. Billy Gilmour (Scozia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:02
Tiro parato. Kirill Pechenin (Bielorussia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Egor Parkhomenko con cross.21:01
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Kirill Pechenin (Bielorussia).20:59
Fallo di John Souttar (Scozia).20:58
German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:58
Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).20:57
Fedor Lapoukhov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57
Scott McTominay (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:55
Fallo di Vladislav Kalinin (Bielorussia).20:55
Fuorigioco. Egor Parkhomenko(Bielorussia) prova il lancio lungo, ma German Barkovskiy e' colto in fuorigioco.20:52
Tentativo fallito. German Barkovskiy (Bielorussia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Kirill Pechenin con cross da calcio d'angolo.20:51
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Scozia).20:50
Gara riprende.20:49
Gara momentaneamente sospesa, German Barkovskiy (Bielorussia) per infortunio.20:49
Fallo di mano di Evgeni Malashevich (Bielorussia).20:46
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:26
Bielorussia - Scozia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 20:45 allo stadio ZTE Arena di Zalaegerszeg.
Arbitro di Bielorussia - Scozia sarà Nikola Dabanovic. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.
