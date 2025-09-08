Incontro terminato, Croazia 4, Montenegro 0.
Secondo tempo terminato, Croazia 4, Montenegro 0.22:37
Tiro parato. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Stefan Loncar con suggerimento di testa.22:37
Tiro parato. Ante Budimir (Croazia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ivan Perisic con suggerimento di testa.22:37
Gol! Croazia 4, Montenegro 0. Ivan Perisic (Croazia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lovro Majer.
Guarda la scheda del giocatore Ivan Perisic22:35
Tiro respinto. Toni Fruk (Croazia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nikola Moro.22:34
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:34
Tiro parato. Duje Caleta-Car (Croazia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Ivan Perisic con cross.22:33
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Danijel Petkovic (Montenegro).22:33
Kristijan Jakic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Fallo di Stefan Loncar (Montenegro).22:32
Autorete di Edvin Kuc, Montenegro. Croazia 3, Montenegro 0..22:28
Tentativo fallito. Lovro Majer (Croazia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Josip Stanisic.22:28
Fuorigioco. Danijel Petkovic(Montenegro) prova il lancio lungo, ma Nikola Krstovic e' colto in fuorigioco.22:28
Sostituzione, Croazia. Nikola Moro sostituisce Luka Modric.22:26
Tentativo fallito. Martin Baturina (Croazia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Josip Stanisic.22:25
Tentativo fallito. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Edvin Kuc con cross da calcio d'angolo.22:23
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Duje Caleta-Car (Croazia).22:22
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Josip Sutalo (Croazia).22:20
Tiro respinto. Stefan Loncar (Montenegro) un tiro di destro da centro area. Assist di Edvin Kuc.22:20
Tiro parato. Ivan Perisic (Croazia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Josip Stanisic.22:20
Tiro parato. Ivan Perisic (Croazia) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Luka Modric con passaggio filtrante.22:19
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Danijel Petkovic (Montenegro).22:18
Tiro parato. Ante Budimir (Croazia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa.22:18
Tiro parato. Lovro Majer (Croazia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Luka Modric.22:18
Gara riprende.22:18
Sostituzione, Montenegro. Edvin Kuc sostituisce Milos Brnovic per infortunio.22:18
Gara momentaneamente sospesa, Milos Brnovic (Montenegro) per infortunio.22:17
Kristijan Jakic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Stefan Loncar (Montenegro).22:16
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Josip Sutalo (Croazia).22:15
Sostituzione, Croazia. Lovro Majer sostituisce Petar Sucic.22:14
Sostituzione, Croazia. Martin Baturina sostituisce Andrej Kramaric.22:14
Tentativo fallito. Andrej Kramaric (Croazia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ivan Perisic.22:13
Tentativo fallito. Ivan Perisic (Croazia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Andrej Kramaric.22:12
Tentativo fallito. Luka Modric (Croazia) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Kristijan Jakic.22:11
Fallo di Petar Sucic (Croazia).22:09
Slobodan Rubezic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Tiro parato. Toni Fruk (Croazia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kristijan Jakic.22:07
Sostituzione, Croazia. Ante Budimir sostituisce Franjo Ivanovic.22:05
Sostituzione, Croazia. Toni Fruk sostituisce Mario Pasalic.22:05
Gara riprende.22:03
Sostituzione, Montenegro. Stefan Loncar sostituisce Stevan Jovetic per infortunio.22:03
Sostituzione, Montenegro. Andrija Vukcevic sostituisce Driton Camaj.22:03
Gara momentaneamente sospesa, Stevan Jovetic (Montenegro) per infortunio.22:02
Fallo di Franjo Ivanovic (Croazia).21:59
Marko Bakic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59
Fallo di Ivan Perisic (Croazia).21:58
Milan Roganovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58
Tiro respinto. Andrej Kramaric (Croazia) un tiro di destro da centro area. Assist di Ivan Perisic.21:57
Tiro parato. Luka Modric (Croazia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Petar Sucic.21:57
Tiro respinto. Ivan Perisic (Croazia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Josip Stanisic.21:57
Fallo di Franjo Ivanovic (Croazia).21:56
Nikola Sipcic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56
Gol! Croazia 2, Montenegro 0. Andrej Kramaric (Croazia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Josip Stanisic da calcio d'angolo.21:55
Tentativo fallito. Josip Stanisic (Croazia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Luka Modric con cross da calcio d'angolo.21:55
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Stefan Savic (Montenegro).21:54
Tiro respinto. Franjo Ivanovic (Croazia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Andrej Kramaric.21:54
Fallo di Petar Sucic (Croazia).21:52
Nikola Krstovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:52
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Slobodan Rubezic (Montenegro).21:51
Inizia il Secondo tempo Croazia 1, Montenegro 0.21:49
Sostituzione, Montenegro. Marko Bakic sostituisce Milan Vukotic.21:49
Primo tempo terminato, Croazia 1, Montenegro 0.21:33
Tentativo fallito. Andrej Kramaric (Croazia) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Franjo Ivanovic in seguito a un contropiede.21:32
Fallo di Josip Sutalo (Croazia).21:32
Nikola Krstovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32
Tentativo fallito. Duje Caleta-Car (Croazia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mario Pasalic.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:30
Fuorigioco. Stevan Jovetic(Montenegro) prova il lancio lungo, ma Nikola Krstovic e' colto in fuorigioco.21:29
Fallo di Franjo Ivanovic (Croazia).21:29
Driton Camaj (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Stefan Savic (Montenegro) e' ammonito.21:28
Secondo cartellino giallo per Andrija Bulatovic (Montenegro) per fallo.21:26
Luka Modric (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:26
Fallo di Andrija Bulatovic (Montenegro).21:26
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Milan Roganovic (Montenegro).21:26
Tentativo fallito. Franjo Ivanovic (Croazia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:24
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Nikola Sipcic (Montenegro).21:23
Gol! Croazia 1, Montenegro 0. Kristijan Jakic (Croazia) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Luka Modric.21:19
Andrija Bulatovic (Montenegro) e' ammonito per fallo.21:18
Petar Sucic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Andrija Bulatovic (Montenegro).21:18
Tentativo fallito. Luka Modric (Croazia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra.21:17
Ivan Perisic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di Slobodan Rubezic (Montenegro).21:16
Fallo di Josip Sutalo (Croazia).21:16
Nikola Sipcic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Slobodan Rubezic (Montenegro).21:15
Tiro respinto. Andrej Kramaric (Croazia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mario Pasalic.21:13
Tentativo fallito. Petar Sucic (Croazia) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Franjo Ivanovic.21:11
Duje Caleta-Car (Croazia) e' ammonito per fallo di mano.21:09
Fallo di mano di Duje Caleta-Car (Croazia).21:09
Fallo di mano di Nikola Krstovic (Montenegro).21:07
Tiro parato. Franjo Ivanovic (Croazia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Kristijan Jakic con cross.21:05
Tiro respinto. Luka Modric (Croazia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Franjo Ivanovic.21:04
Tentativo fallito. Ivan Perisic (Croazia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:00
Fallo di Kristijan Jakic (Croazia).20:58
Stevan Jovetic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:58
Tentativo fallito. Kristijan Jakic (Croazia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Petar Sucic.20:57
Fuorigioco. Petar Sucic(Croazia) prova il lancio lungo, ma Ivan Perisic e' colto in fuorigioco.20:54
Sostituzione, Montenegro. Slobodan Rubezic sostituisce Igor Vujacic per infortunio.20:51
Gara riprende.20:51
Gara momentaneamente sospesa, Igor Vujacic (Montenegro) per infortunio.20:50
Fuorigioco. Andrej Kramaric(Croazia) prova il lancio lungo, ma Ivan Perisic e' colto in fuorigioco.20:46
Tiro respinto. Andrej Kramaric (Croazia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ivan Perisic con cross.20:46
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:24
Croazia - Montenegro è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 20:45 allo stadio Maksimir di Zagreb.
Arbitro di Croazia - Montenegro sarà Felix Zwayer. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.
Dove vedere Croazia-Montenegro di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Croazia-Montenegro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 8 settembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
