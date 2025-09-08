Virgilio Sport
Croazia-Montenegro: 4-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

8 Settembre 2025 ore 20:45
Croazia
4
Montenegro
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 35' 1-0 Kristijan Jakic
  2. 51' 2-0 Andrej Kramaric
  3. 85' 3-0 Edvin Kuc (A)
  4. 90+2' 4-0 Ivan Perisic
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Croazia 4, Montenegro 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Croazia 4, Montenegro 0.22:37

  3. 90'+3'

    Tiro parato. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Stefan Loncar con suggerimento di testa.22:37

  4. 90'+3'

    Tiro parato. Ante Budimir (Croazia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ivan Perisic con suggerimento di testa.22:37

  5. 90'+2'

    Gol! Croazia 4, Montenegro 0. Ivan Perisic (Croazia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lovro Majer.

    Guarda la scheda del giocatore Ivan Perisic22:35

  6. 90'+1'

    Tiro respinto. Toni Fruk (Croazia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nikola Moro.22:34

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:34

  9. 90'

    Tiro parato. Duje Caleta-Car (Croazia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Ivan Perisic con cross.22:33

  10. 89'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Danijel Petkovic (Montenegro).22:33

  11. 89'

    Kristijan Jakic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  12. 89'

    Fallo di Stefan Loncar (Montenegro).22:32

  13. 85'

    Autorete di Edvin Kuc, Montenegro. Croazia 3, Montenegro 0..22:28

  15. 85'

    Tentativo fallito. Lovro Majer (Croazia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Josip Stanisic.22:28

  16. 84'

    Fuorigioco. Danijel Petkovic(Montenegro) prova il lancio lungo, ma Nikola Krstovic e' colto in fuorigioco.22:28

  17. 82'

    Sostituzione, Croazia. Nikola Moro sostituisce Luka Modric.22:26

  18. 81'

    Tentativo fallito. Martin Baturina (Croazia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Josip Stanisic.22:25

  19. 79'

    Tentativo fallito. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Edvin Kuc con cross da calcio d'angolo.22:23

  21. 78'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Duje Caleta-Car (Croazia).22:22

  22. 77'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Josip Sutalo (Croazia).22:20

  23. 77'

    Tiro respinto. Stefan Loncar (Montenegro) un tiro di destro da centro area. Assist di Edvin Kuc.22:20

  24. 76'

    Tiro parato. Ivan Perisic (Croazia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Josip Stanisic.22:20

  25. 76'

    Tiro parato. Ivan Perisic (Croazia) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Luka Modric con passaggio filtrante.22:19

  27. 75'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Danijel Petkovic (Montenegro).22:18

  28. 74'

    Tiro parato. Ante Budimir (Croazia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa.22:18

  29. 74'

    Tiro parato. Lovro Majer (Croazia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Luka Modric.22:18

  30. 74'

    Gara riprende.22:18

  31. 74'

    Sostituzione, Montenegro. Edvin Kuc sostituisce Milos Brnovic per infortunio.22:18

  33. 73'

    Gara momentaneamente sospesa, Milos Brnovic (Montenegro) per infortunio.22:17

  34. 73'

    Kristijan Jakic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  35. 73'

    Fallo di Stefan Loncar (Montenegro).22:16

  36. 72'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Josip Sutalo (Croazia).22:15

  37. 71'

    Sostituzione, Croazia. Lovro Majer sostituisce Petar Sucic.22:14

  39. 71'

    Sostituzione, Croazia. Martin Baturina sostituisce Andrej Kramaric.22:14

  40. 70'

    Tentativo fallito. Andrej Kramaric (Croazia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ivan Perisic.22:13

  41. 68'

    Tentativo fallito. Ivan Perisic (Croazia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Andrej Kramaric.22:12

  42. 67'

    Tentativo fallito. Luka Modric (Croazia) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Kristijan Jakic.22:11

  43. 65'

    Fallo di Petar Sucic (Croazia).22:09

  45. 65'

    Slobodan Rubezic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  46. 63'

    Tiro parato. Toni Fruk (Croazia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kristijan Jakic.22:07

  47. 62'

    Sostituzione, Croazia. Ante Budimir sostituisce Franjo Ivanovic.22:05

  48. 61'

    Sostituzione, Croazia. Toni Fruk sostituisce Mario Pasalic.22:05

  49. 60'

    Gara riprende.22:03

  51. 60'

    Sostituzione, Montenegro. Stefan Loncar sostituisce Stevan Jovetic per infortunio.22:03

  52. 60'

    Sostituzione, Montenegro. Andrija Vukcevic sostituisce Driton Camaj.22:03

  53. 59'

    Gara momentaneamente sospesa, Stevan Jovetic (Montenegro) per infortunio.22:02

  54. 55'

    Fallo di Franjo Ivanovic (Croazia).21:59

  55. 55'

    Marko Bakic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59

  57. 54'

    Fallo di Ivan Perisic (Croazia).21:58

  58. 54'

    Milan Roganovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58

  59. 54'

    Tiro respinto. Andrej Kramaric (Croazia) un tiro di destro da centro area. Assist di Ivan Perisic.21:57

  60. 54'

    Tiro parato. Luka Modric (Croazia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Petar Sucic.21:57

  61. 53'

    Tiro respinto. Ivan Perisic (Croazia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Josip Stanisic.21:57

  63. 52'

    Fallo di Franjo Ivanovic (Croazia).21:56

  64. 52'

    Nikola Sipcic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56

  65. 51'

    Gol! Croazia 2, Montenegro 0. Andrej Kramaric (Croazia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Josip Stanisic da calcio d'angolo.21:55

  66. 51'

    Tentativo fallito. Josip Stanisic (Croazia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Luka Modric con cross da calcio d'angolo.21:55

  67. 50'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Stefan Savic (Montenegro).21:54

  69. 50'

    Tiro respinto. Franjo Ivanovic (Croazia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Andrej Kramaric.21:54

  70. 49'

    Fallo di Petar Sucic (Croazia).21:52

  71. 49'

    Nikola Krstovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:52

  72. 47'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Slobodan Rubezic (Montenegro).21:51

  73. Inizia il Secondo tempo Croazia 1, Montenegro 0.21:49

  75. 45'

    Sostituzione, Montenegro. Marko Bakic sostituisce Milan Vukotic.21:49

  76. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Croazia 1, Montenegro 0.21:33

  77. 45'+3'

    Tentativo fallito. Andrej Kramaric (Croazia) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Franjo Ivanovic in seguito a un contropiede.21:32

  78. 45'+3'

    Fallo di Josip Sutalo (Croazia).21:32

  79. 45'+3'

    Nikola Krstovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32

  81. 45'+2'

    Tentativo fallito. Duje Caleta-Car (Croazia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mario Pasalic.21:31

  82. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:30

  83. 45'

    Fuorigioco. Stevan Jovetic(Montenegro) prova il lancio lungo, ma Nikola Krstovic e' colto in fuorigioco.21:29

  84. 45'

    Fallo di Franjo Ivanovic (Croazia).21:29

  85. 45'

    Driton Camaj (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  87. 43'

    Stefan Savic (Montenegro) e' ammonito.21:28

  88. 42'

    Secondo cartellino giallo per Andrija Bulatovic (Montenegro) per fallo.21:26

  89. 42'

    Luka Modric (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:26

  90. 42'

    Fallo di Andrija Bulatovic (Montenegro).21:26

  91. 42'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Milan Roganovic (Montenegro).21:26

  93. 40'

    Tentativo fallito. Franjo Ivanovic (Croazia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:24

  94. 39'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Nikola Sipcic (Montenegro).21:23

  95. 35'

    Gol! Croazia 1, Montenegro 0. Kristijan Jakic (Croazia) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Luka Modric.21:19

  96. 34'

    Andrija Bulatovic (Montenegro) e' ammonito per fallo.21:18

  97. 34'

    Petar Sucic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  99. 34'

    Fallo di Andrija Bulatovic (Montenegro).21:18

  100. 33'

    Tentativo fallito. Luka Modric (Croazia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra.21:17

  101. 32'

    Ivan Perisic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  102. 32'

    Fallo di Slobodan Rubezic (Montenegro).21:16

  103. 31'

    Fallo di Josip Sutalo (Croazia).21:16

  105. 31'

    Nikola Sipcic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  106. 31'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Slobodan Rubezic (Montenegro).21:15

  107. 28'

    Tiro respinto. Andrej Kramaric (Croazia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mario Pasalic.21:13

  108. 26'

    Tentativo fallito. Petar Sucic (Croazia) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Franjo Ivanovic.21:11

  109. 25'

    Duje Caleta-Car (Croazia) e' ammonito per fallo di mano.21:09

  111. 25'

    Fallo di mano di Duje Caleta-Car (Croazia).21:09

  112. 23'

    Fallo di mano di Nikola Krstovic (Montenegro).21:07

  113. 21'

    Tiro parato. Franjo Ivanovic (Croazia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Kristijan Jakic con cross.21:05

  114. 20'

    Tiro respinto. Luka Modric (Croazia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Franjo Ivanovic.21:04

  115. 16'

    Tentativo fallito. Ivan Perisic (Croazia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:00

  117. 14'

    Fallo di Kristijan Jakic (Croazia).20:58

  118. 14'

    Stevan Jovetic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:58

  119. 12'

    Tentativo fallito. Kristijan Jakic (Croazia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Petar Sucic.20:57

  120. 9'

    Fuorigioco. Petar Sucic(Croazia) prova il lancio lungo, ma Ivan Perisic e' colto in fuorigioco.20:54

  121. 7'

    Sostituzione, Montenegro. Slobodan Rubezic sostituisce Igor Vujacic per infortunio.20:51

  123. 7'

    Gara riprende.20:51

  124. 6'

    Gara momentaneamente sospesa, Igor Vujacic (Montenegro) per infortunio.20:50

  125. 2'

    Fuorigioco. Andrej Kramaric(Croazia) prova il lancio lungo, ma Ivan Perisic e' colto in fuorigioco.20:46

  126. 2'

    Tiro respinto. Andrej Kramaric (Croazia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ivan Perisic con cross.20:46

  127. Inizia il Primo tempo.20:45

  129. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:24

Formazioni Croazia - Montenegro

Croazia
Montenegro
TITOLARI CROAZIA
  • (1) DOMINIK LIVAKOVIC (P)
  • (2) JOSIP STANISIC (D)
  • (6) JOSIP SUTALO (D)
  • (5) DUJE CALETA-CAR (D)
  • (18) KRISTIJAN JAKIC (D)
  • (10) LUKA MODRIC (C)
  • (9) ANDREJ KRAMARIC (C)
  • (15) MARIO PASALIC (C)
  • (14) IVAN PERISIC (C)
  • (17) PETAR SUCIC (C)
  • (20) FRANJO IVANOVIC (A)
PANCHINA CROAZIA
  • (13) NIKOLA MORO (C)
  • (12) DOMINIK KOTARSKI (P)
  • (21) TONI FRUK (C)
  • (4) MARTIN ERLIC (D)
  • (3) MARIN PONGRACIC (D)
  • (11) ANTE BUDIMIR (A)
  • (7) LOVRO MAJER (C)
  • (19) BORNA SOSA (D)
  • (22) IVAN SMOLCIC (D)
  • (23) IVICA IVUSIC (P)
  • (8) MARCO PASALIC (A)
  • (16) MARTIN BATURINA (C)
ALLENATORE CROAZIA
  • Zlatko Dalic
TITOLARI MONTENEGRO
  • (12) DANIJEL PETKOVIC (P)
  • (23) NIKOLA SIPCIC (D)
  • (15) STEFAN SAVIC (D)
  • (5) IGOR VUJACIC (D)
  • (20) MILOS BRNOVIC (C)
  • (7) DRITON CAMAJ (C)
  • (21) ANDRIJA BULATOVIC (C)
  • (22) MILAN ROGANOVIC (C)
  • (10) STEVAN JOVETIC (A)
  • (16) MILAN VUKOTIC (A)
  • (11) NIKOLA KRSTOVIC (A)
PANCHINA MONTENEGRO
  • (17) VASILIJE ADZIC (C)
  • (14) EDVIN KUC (C)
  • (2) ANDRIJA VUKCEVIC (D)
  • (8) DUSAN VUKOVIC (A)
  • (1) BALSA POPOVIC (P)
  • (6) SLOBODAN RUBEZIC (D)
  • (3) ROBERT GJELAJ (D)
  • (19) STEFAN LONCAR (C)
  • (13) MILOS DRAGOJEVIC (P)
  • (18) MARKO BAKIC (C)
  • (9) STEFAN MUGOSA (A)
  • (4) MARKO VUKCEVIC (D)
ALLENATORE MONTENEGRO
  • Robert Prosinecki
PREPARTITA

Croazia - Montenegro è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 20:45 allo stadio Maksimir di Zagreb.
Arbitro di Croazia - Montenegro sarà Felix Zwayer. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Dove vedere Croazia-Montenegro di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Croazia-Montenegro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 8 settembre.

