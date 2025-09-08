Incontro terminato, Gibilterra 0, Isole Far Oer 1.
Secondo tempo terminato, Gibilterra 0, Isole Far Oer 1.22:36
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Kai Mauro (Gibilterra).22:36
Meinhard Olsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:35
Fallo di Luca Scanlon (Gibilterra).22:35
Meinhard Olsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:34
Fallo di Kai Mauro (Gibilterra).22:34
Tiro parato. Hanus Sørensen (Isole Far Oer) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jóan Edmundsson.22:33
Mattias Lamhauge (Isole Far Oer) e' ammonito.22:31
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:31
Tentativo fallito. Martin Agnarsson (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra.22:28
Tiro respinto. Jóan Edmundsson (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da centro area.22:28
Sostituzione, Isole Far Oer. Meinhard Olsen sostituisce Árni Frederiksberg.22:27
Fallo di Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).22:26
Ayoub El Hmidi (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Tentativo fallito. Hanus Sørensen (Isole Far Oer) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Brandur Hendriksson con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.22:24
Fuorigioco. Mattias Lamhauge(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Jóan Edmundsson e' colto in fuorigioco.22:23
Gara riprende.22:23
Sostituzione, Gibilterra. Kai Mauro sostituisce Julian Valarino per infortunio.22:23
Sostituzione, Gibilterra. Liam Jessop sostituisce Ethan Jolley.22:23
Sostituzione, Gibilterra. Luca Scanlon sostituisce James Scanlon.22:23
Gara momentaneamente sospesa, Julian Valarino (Gibilterra) per infortunio.22:22
Fallo di Martin Agnarsson (Isole Far Oer).22:20
Carlos Richards (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Carlos Richards (Gibilterra) e' ammonito.22:18
Fallo di mano di Carlos Richards (Gibilterra).22:17
Fallo di Árni Frederiksberg (Isole Far Oer).22:16
Julian Valarino (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:16
Sostituzione, Gibilterra. Dylan Borge sostituisce Graeme Torrilla.22:16
Fuorigioco. Andrias Edmundsson(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Jóan Edmundsson e' colto in fuorigioco.22:14
Sostituzione, Isole Far Oer. Jákup Andreasen sostituisce Géza Turi.22:14
Sostituzione, Gibilterra. Ayoub El Hmidi sostituisce Julian del Rio.22:11
Gol! Gibilterra 0, Isole Far Oer 1. Martin Agnarsson (Isole Far Oer) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:08
Tiro parato. Brandur Hendriksson (Isole Far Oer) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Árni Frederiksberg.22:08
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Julian Valarino (Gibilterra).22:07
Tiro respinto. Jóan Edmundsson (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Mattias Lamhauge.22:07
Samuel Chukwudi (Isole Far Oer) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area da calcio d'angolo.22:05
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Paddy McClafferty (Gibilterra).22:04
Fallo di mano di Jóan Edmundsson (Isole Far Oer).22:04
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Bernardo Lopes (Gibilterra).22:03
Nicholas Pozo (Gibilterra) e' ammonito per fallo.22:01
Martin Agnarsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01
Fallo di Nicholas Pozo (Gibilterra).22:01
Sostituzione, Isole Far Oer. Jóan Edmundsson sostituisce Páll Klettskard.22:00
Sostituzione, Isole Far Oer. Hanus Sørensen sostituisce Jóannes Bjartalíd.22:00
Sostituzione, Isole Far Oer. Jóannes Danielsen sostituisce Jann Benjaminsen.22:00
Fallo di Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer).22:00
Carlos Richards (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00
Fuorigioco. Páll Klettskard(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Jann Benjaminsen e' colto in fuorigioco.21:57
Fallo di Árni Frederiksberg (Isole Far Oer).21:53
Julian Valarino (Gibilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:53
Fallo di Géza Turi (Isole Far Oer).21:53
Nicholas Pozo (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53
Martin Agnarsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52
Fallo di Carlos Richards (Gibilterra).21:52
Tentativo fallito. Carlos Richards (Gibilterra) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra tira alto.21:51
Tiro respinto. Nicholas Pozo (Gibilterra) un tiro di destro da centro area. Assist di Ethan Jolley con cross.21:51
Tentativo fallito. Julian del Rio (Gibilterra) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:51
Calcio d'angolo,Gibilterra. Calcio d'angolo causato da Mattias Lamhauge (Isole Far Oer).21:50
Tentativo fallito. Julian del Rio (Gibilterra) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tjay De Barr in seguito a un contropiede.21:50
Tiro parato. Páll Klettskard (Isole Far Oer) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Árni Frederiksberg con cross.21:50
Brandur Hendriksson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49
Fallo di Nicholas Pozo (Gibilterra).21:49
Calcio d'angolo,Gibilterra. Calcio d'angolo causato da Mattias Lamhauge (Isole Far Oer).21:48
Tiro parato. Julian del Rio (Gibilterra) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Carlos Richards.21:47
Tiro parato. Graeme Torrilla (Gibilterra) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tjay De Barr con cross.21:47
Fallo di Samuel Chukwudi (Isole Far Oer).21:46
Graeme Torrilla (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46
Inizia il Secondo tempo Gibilterra 0, Isole Far Oer 0.21:46
Primo tempo terminato, Gibilterra 0, Isole Far Oer 0.21:30
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:30
Fallo di Brandur Hendriksson (Isole Far Oer).21:29
Graeme Torrilla (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Calcio d'angolo,Gibilterra. Calcio d'angolo causato da Mattias Lamhauge (Isole Far Oer).21:25
Fallo di Árni Frederiksberg (Isole Far Oer).21:24
Julian Valarino (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fuorigioco. James Scanlon(Gibilterra) prova il lancio lungo, ma Tjay De Barr e' colto in fuorigioco.21:23
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Ethan Jolley (Gibilterra).21:16
Tiro parato. Brandur Hendriksson (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:13
Árni Frederiksberg (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:12
Fallo di Nicholas Pozo (Gibilterra).21:12
Fallo di Árni Frederiksberg (Isole Far Oer).21:12
Julian Valarino (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fuorigioco. Samuel Chukwudi(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Jann Benjaminsen e' colto in fuorigioco.21:08
Tentativo fallito. Árni Frederiksberg (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra. Assist di Jóannes Bjartalíd in seguito a un contropiede.21:07
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Tjay De Barr (Gibilterra).21:05
Tiro respinto. Géza Turi (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area.21:05
Graeme Torrilla (Gibilterra) e' ammonito per fallo.21:03
Samuel Chukwudi (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Graeme Torrilla (Gibilterra).21:03
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da James Scanlon (Gibilterra).21:02
Páll Klettskard (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fallo di Paddy McClafferty (Gibilterra).21:01
Tentativo fallito. James Scanlon (Gibilterra) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Julian Valarino.20:59
Fuorigioco. Graeme Torrilla(Gibilterra) prova il lancio lungo, ma Carlos Richards e' colto in fuorigioco.20:57
Fuorigioco. Brandur Hendriksson(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Martin Agnarsson e' colto in fuorigioco.20:56
Tentativo fallito. Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Géza Turi con cross in seguito a un calcio da fermo.20:52
Fallo di Ethan Jolley (Gibilterra).20:52
Martin Agnarsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:52
Julian Valarino (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50
Fallo di Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer).20:50
Fallo di Tjay De Barr (Gibilterra).20:48
Samuel Chukwudi (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48
Fallo di Brandur Hendriksson (Isole Far Oer).20:46
Tjay De Barr (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:26
Gibilterra - Isole Faroe è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 20:45 allo stadio Europa Point Stadium di Gibraltar.
Arbitro di Gibilterra - Isole Faroe sarà Mohammed Al-Hakim. Al VAR invece ci sarà Jan Boterberg.
Dove vedere Gibilterra-Isole Faroe di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Gibilterra-Isole Faroe si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 8 settembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
