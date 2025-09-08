Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:26

PREPARTITA

Gibilterra - Isole Faroe è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 20:45 allo stadio Europa Point Stadium di Gibraltar.

Arbitro di Gibilterra - Isole Faroe sarà Mohammed Al-Hakim. Al VAR invece ci sarà Jan Boterberg.

Dove vedere Gibilterra-Isole Faroe di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Gibilterra-Isole Faroe si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 8 settembre.

