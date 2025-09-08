Virgilio Sport
Gibilterra-Isole Faroe: 0-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

8 Settembre 2025 ore 20:45
Gibilterra
0
Isole Faroe
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 68' 0-1 Martin Agnarsson
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Gibilterra 0, Isole Far Oer 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Gibilterra 0, Isole Far Oer 1.22:36

  3. 90'+5'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Kai Mauro (Gibilterra).22:36

  4. 90'+5'

    Meinhard Olsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:35

  5. 90'+5'

    Fallo di Luca Scanlon (Gibilterra).22:35

  6. 90'+4'

    Meinhard Olsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:34

  7. 90'+4'

    Fallo di Kai Mauro (Gibilterra).22:34

  9. 90'+3'

    Tiro parato. Hanus Sørensen (Isole Far Oer) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jóan Edmundsson.22:33

  10. 90'+1'

    Mattias Lamhauge (Isole Far Oer) e' ammonito.22:31

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:31

  12. 87'

    Tentativo fallito. Martin Agnarsson (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra.22:28

  13. 87'

    Tiro respinto. Jóan Edmundsson (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da centro area.22:28

  15. 86'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Meinhard Olsen sostituisce Árni Frederiksberg.22:27

  16. 86'

    Fallo di Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).22:26

  17. 86'

    Ayoub El Hmidi (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  18. 83'

    Tentativo fallito. Hanus Sørensen (Isole Far Oer) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Brandur Hendriksson con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.22:24

  19. 83'

    Fuorigioco. Mattias Lamhauge(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Jóan Edmundsson e' colto in fuorigioco.22:23

  21. 83'

    Gara riprende.22:23

  22. 82'

    Sostituzione, Gibilterra. Kai Mauro sostituisce Julian Valarino per infortunio.22:23

  23. 82'

    Sostituzione, Gibilterra. Liam Jessop sostituisce Ethan Jolley.22:23

  24. 82'

    Sostituzione, Gibilterra. Luca Scanlon sostituisce James Scanlon.22:23

  25. 81'

    Gara momentaneamente sospesa, Julian Valarino (Gibilterra) per infortunio.22:22

  27. 79'

    Fallo di Martin Agnarsson (Isole Far Oer).22:20

  28. 79'

    Carlos Richards (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  29. 77'

    Carlos Richards (Gibilterra) e' ammonito.22:18

  30. 77'

    Fallo di mano di Carlos Richards (Gibilterra).22:17

  31. 76'

    Fallo di Árni Frederiksberg (Isole Far Oer).22:16

  33. 76'

    Julian Valarino (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:16

  34. 75'

    Sostituzione, Gibilterra. Dylan Borge sostituisce Graeme Torrilla.22:16

  35. 74'

    Fuorigioco. Andrias Edmundsson(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Jóan Edmundsson e' colto in fuorigioco.22:14

  36. 73'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Jákup Andreasen sostituisce Géza Turi.22:14

  37. 70'

    Sostituzione, Gibilterra. Ayoub El Hmidi sostituisce Julian del Rio.22:11

  39. 68'

    Gol! Gibilterra 0, Isole Far Oer 1. Martin Agnarsson (Isole Far Oer) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:08

  40. 68'

    Tiro parato. Brandur Hendriksson (Isole Far Oer) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Árni Frederiksberg.22:08

  41. 66'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Julian Valarino (Gibilterra).22:07

  42. 66'

    Tiro respinto. Jóan Edmundsson (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Mattias Lamhauge.22:07

  43. 64'

    Samuel Chukwudi (Isole Far Oer) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area da calcio d'angolo.22:05

  45. 64'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Paddy McClafferty (Gibilterra).22:04

  46. 63'

    Fallo di mano di Jóan Edmundsson (Isole Far Oer).22:04

  47. 62'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Bernardo Lopes (Gibilterra).22:03

  48. 61'

    Nicholas Pozo (Gibilterra) e' ammonito per fallo.22:01

  49. 61'

    Martin Agnarsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01

  51. 61'

    Fallo di Nicholas Pozo (Gibilterra).22:01

  52. 59'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Jóan Edmundsson sostituisce Páll Klettskard.22:00

  53. 59'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Hanus Sørensen sostituisce Jóannes Bjartalíd.22:00

  54. 59'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Jóannes Danielsen sostituisce Jann Benjaminsen.22:00

  55. 59'

    Fallo di Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer).22:00

  57. 59'

    Carlos Richards (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00

  58. 57'

    Fuorigioco. Páll Klettskard(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Jann Benjaminsen e' colto in fuorigioco.21:57

  59. 53'

    Fallo di Árni Frederiksberg (Isole Far Oer).21:53

  60. 53'

    Julian Valarino (Gibilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:53

  61. 52'

    Fallo di Géza Turi (Isole Far Oer).21:53

  63. 52'

    Nicholas Pozo (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53

  64. 51'

    Martin Agnarsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52

  65. 51'

    Fallo di Carlos Richards (Gibilterra).21:52

  66. 51'

    Tentativo fallito. Carlos Richards (Gibilterra) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra tira alto.21:51

  67. 50'

    Tiro respinto. Nicholas Pozo (Gibilterra) un tiro di destro da centro area. Assist di Ethan Jolley con cross.21:51

  69. 50'

    Tentativo fallito. Julian del Rio (Gibilterra) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:51

  70. 50'

    Calcio d'angolo,Gibilterra. Calcio d'angolo causato da Mattias Lamhauge (Isole Far Oer).21:50

  71. 50'

    Tentativo fallito. Julian del Rio (Gibilterra) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tjay De Barr in seguito a un contropiede.21:50

  72. 50'

    Tiro parato. Páll Klettskard (Isole Far Oer) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Árni Frederiksberg con cross.21:50

  73. 49'

    Brandur Hendriksson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49

  75. 49'

    Fallo di Nicholas Pozo (Gibilterra).21:49

  76. 47'

    Calcio d'angolo,Gibilterra. Calcio d'angolo causato da Mattias Lamhauge (Isole Far Oer).21:48

  77. 47'

    Tiro parato. Julian del Rio (Gibilterra) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Carlos Richards.21:47

  78. 46'

    Tiro parato. Graeme Torrilla (Gibilterra) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tjay De Barr con cross.21:47

  79. 46'

    Fallo di Samuel Chukwudi (Isole Far Oer).21:46

  81. 46'

    Graeme Torrilla (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46

  82. Inizia il Secondo tempo Gibilterra 0, Isole Far Oer 0.21:46

  83. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Gibilterra 0, Isole Far Oer 0.21:30

  84. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:30

  85. 44'

    Fallo di Brandur Hendriksson (Isole Far Oer).21:29

  87. 44'

    Graeme Torrilla (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  88. 40'

    Calcio d'angolo,Gibilterra. Calcio d'angolo causato da Mattias Lamhauge (Isole Far Oer).21:25

  89. 39'

    Fallo di Árni Frederiksberg (Isole Far Oer).21:24

  90. 39'

    Julian Valarino (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  91. 39'

    Fuorigioco. James Scanlon(Gibilterra) prova il lancio lungo, ma Tjay De Barr e' colto in fuorigioco.21:23

  93. 31'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Ethan Jolley (Gibilterra).21:16

  94. 28'

    Tiro parato. Brandur Hendriksson (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:13

  95. 27'

    Árni Frederiksberg (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:12

  96. 27'

    Fallo di Nicholas Pozo (Gibilterra).21:12

  97. 27'

    Fallo di Árni Frederiksberg (Isole Far Oer).21:12

  99. 27'

    Julian Valarino (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  100. 23'

    Fuorigioco. Samuel Chukwudi(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Jann Benjaminsen e' colto in fuorigioco.21:08

  101. 22'

    Tentativo fallito. Árni Frederiksberg (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra. Assist di Jóannes Bjartalíd in seguito a un contropiede.21:07

  102. 20'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Tjay De Barr (Gibilterra).21:05

  103. 20'

    Tiro respinto. Géza Turi (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area.21:05

  105. 18'

    Graeme Torrilla (Gibilterra) e' ammonito per fallo.21:03

  106. 18'

    Samuel Chukwudi (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  107. 18'

    Fallo di Graeme Torrilla (Gibilterra).21:03

  108. 17'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da James Scanlon (Gibilterra).21:02

  109. 16'

    Páll Klettskard (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  111. 16'

    Fallo di Paddy McClafferty (Gibilterra).21:01

  112. 14'

    Tentativo fallito. James Scanlon (Gibilterra) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Julian Valarino.20:59

  113. 12'

    Fuorigioco. Graeme Torrilla(Gibilterra) prova il lancio lungo, ma Carlos Richards e' colto in fuorigioco.20:57

  114. 11'

    Fuorigioco. Brandur Hendriksson(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Martin Agnarsson e' colto in fuorigioco.20:56

  115. 7'

    Tentativo fallito. Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Géza Turi con cross in seguito a un calcio da fermo.20:52

  117. 7'

    Fallo di Ethan Jolley (Gibilterra).20:52

  118. 7'

    Martin Agnarsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:52

  119. 5'

    Julian Valarino (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50

  120. 5'

    Fallo di Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer).20:50

  121. 3'

    Fallo di Tjay De Barr (Gibilterra).20:48

  123. 3'

    Samuel Chukwudi (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48

  124. Fallo di Brandur Hendriksson (Isole Far Oer).20:46

  125. Tjay De Barr (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46

  126. Inizia il Primo tempo.20:45

  127. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:26

Formazioni Gibilterra - Isole Faroe

Gibilterra
Isole Faroe
TITOLARI GIBILTERRA
  • (1) BRADLEY BANDA (P)
  • (14) ETHAN JOLLEY (D)
  • (2) JULIAN VALARINO (D)
  • (6) BERNARDO LOPES (D)
  • (5) PADDY MCCLAFFERTY (D)
  • (4) NICHOLAS POZO (C)
  • (22) GRAEME TORRILLA (C)
  • (8) JAMES SCANLON (C)
  • (11) CARLOS RICHARDS (C)
  • (7) TJAY DE BARR (A)
  • (10) JULIAN DEL RIO (A)
PANCHINA GIBILTERRA
  • (21) DYLAN BORGE (A)
  • (16) LUCA SCANLON (C)
  • (13) VICTOR HUART (P)
  • (17) EVAN DE HARO (C)
  • (9) AYOUB EL HMIDI (A)
  • (19) LIAM JESSOP (A)
  • (12) KAI MAURO (D)
  • (23) JAYLAN HANKINS (P)
  • (20) JESSE GOMEZ (C)
  • (3) JAYCE OLIVERO (D)
  • (15) KEVAGN RONCO (D)
  • (18) JEREMY PERERA (C)
ALLENATORE GIBILTERRA
  • Scott Wiseman
TITOLARI ISOLE FAROE
  • (1) MATTIAS LAMHAUGE (P)
  • (16) GUNNAR VATNHAMAR (D)
  • (4) SAMUEL CHUKWUDI (D)
  • (5) ANDRIAS EDMUNDSSON (D)
  • (8) BRANDUR HENDRIKSSON (C)
  • (19) JANN BENJAMINSEN (C)
  • (6) GÉZA TURI (C)
  • (13) MARTIN AGNARSSON (C)
  • (11) ÁRNI FREDERIKSBERG (A)
  • (7) JÓANNES BJARTALÍD (A)
  • (9) PÁLL KLETTSKARD (A)
PANCHINA ISOLE FAROE
  • (14) JÓAN EDMUNDSSON (C)
  • (3) VILJORMUR DAVIDSEN (D)
  • (22) JÁKUP ANDREASEN (C)
  • (21) POUL KALLSBERG (A)
  • (2) JÓANNES DANIELSEN (D)
  • (10) MEINHARD OLSEN (C)
  • (18) NOAH MNENEY (C)
  • (23) BÁRDUR Á REYNATRØD (P)
  • (17) ADRIAN JUSTINUSSEN (A)
  • (15) GULLBRANDUR ØREGAARD (D)
  • (12) BJARTI MØRK (P)
  • (20) HANUS SØRENSEN (D)
ALLENATORE ISOLE FAROE
  • Eydun Klakstein
PREPARTITA

Gibilterra - Isole Faroe è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 20:45 allo stadio Europa Point Stadium di Gibraltar.
Arbitro di Gibilterra - Isole Faroe sarà Mohammed Al-Hakim. Al VAR invece ci sarà Jan Boterberg.

Dove vedere Gibilterra-Isole Faroe di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Gibilterra-Isole Faroe si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 8 settembre.

