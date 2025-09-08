Virgilio Sport
Grecia-Danimarca: 0-3 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

8 Settembre 2025 ore 20:45
Grecia
0
Danimarca
3
Partita finita
Arbitro:
  1. 32' 0-1 Mikkel Damsgaard
  2. 62' 0-2 Andreas Christensen
  3. 81' 0-3 Rasmus Højlund
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Grecia 0, Danimarca 3.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Grecia 0, Danimarca 3.22:36

  3. 90'+2'

    Tentativo fallito. Patrick Dorgu (Danimarca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.22:34

  4. 90'+2'

    Tiro parato. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Albert Grønbæk.22:34

  5. 90'+1'

    Patrick Dorgu (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  6. 90'+1'

    Fallo di Giorgos Masouras (Grecia).22:33

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:32

  9. 90'

    Sostituzione, Danimarca. Albert Grønbæk sostituisce Joakim Mæhle.22:32

  10. 87'

    Tiro parato. Joachim Andersen (Danimarca) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Jacob Bruun Larsen con cross.22:29

  11. 86'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Koulierakis (Grecia).22:28

  12. 86'

    Tiro respinto. Patrick Dorgu (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Rasmus Højlund.22:28

  13. 85'

    Fuorigioco. Dimitris Pelkas(Grecia) prova il lancio lungo, ma Vangelis Pavlidis e' colto in fuorigioco.22:27

  15. 84'

    Matt O'Riley (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:26

  16. 84'

    Fallo di Dimitris Pelkas (Grecia).22:26

  17. 83'

    Sostituzione, Grecia. Dimitris Pelkas sostituisce Christos Tzolis.22:25

  18. 83'

    Sostituzione, Danimarca. Matt O'Riley sostituisce Mikkel Damsgaard.22:25

  19. 83'

    Sostituzione, Danimarca. Jacob Bruun Larsen sostituisce Victor Froholdt.22:25

  21. 81'

    Gol! Grecia 0, Danimarca 3. Rasmus Højlund (Danimarca) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un contropiede.

    Guarda la scheda del giocatore Rasmus Højlund22:23

  22. 81'

    Patrick Dorgu (Danimarca) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Victor Froholdt in seguito a un contropiede.22:23

  23. 79'

    Tiro parato. Konstantinos Mavropanos (Grecia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kostas Tsimikas con cross.22:21

  24. 78'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Rasmus Kristensen (Danimarca).22:20

  25. 75'

    Sostituzione, Grecia. Fotis Ioannidis sostituisce Christos Zafeiris.22:17

  27. 75'

    Rasmus Kristensen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  28. 75'

    Fallo di Kostas Tsimikas (Grecia).22:17

  29. 75'

    Fallo di Joachim Andersen (Danimarca).22:17

  30. 75'

    Christos Tzolis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  31. 74'

    Fallo di Patrick Dorgu (Danimarca).22:16

  33. 74'

    Christos Tzolis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  34. 73'

    Patrick Dorgu (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:15

  35. 73'

    Fallo di Manolis Siopis (Grecia).22:15

  36. 71'

    Fallo di Morten Hjulmand (Danimarca).22:13

  37. 71'

    Manolis Siopis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  39. 69'

    Fallo di Rasmus Kristensen (Danimarca).22:11

  40. 69'

    Christos Tzolis (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11

  41. 68'

    Joakim Mæhle (Danimarca) e' ammonito per fallo di mano.22:10

  42. 68'

    Fallo di mano di Joakim Mæhle (Danimarca).22:10

  43. 67'

    Tentativo fallito. Vangelis Pavlidis (Grecia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Kostas Tsimikas.22:09

  45. 66'

    Fallo di Joachim Andersen (Danimarca).22:08

  46. 66'

    Vangelis Pavlidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  47. 65'

    Morten Hjulmand (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  48. 65'

    Fallo di Manolis Siopis (Grecia).22:07

  49. 64'

    Sostituzione, Grecia. Manolis Siopis sostituisce Dimitrios Kourbelis.22:06

  51. 64'

    Sostituzione, Danimarca. Patrick Dorgu sostituisce Andreas Skov Olsen.22:06

  52. 64'

    Sostituzione, Danimarca. Rasmus Højlund sostituisce Mika Biereth.22:06

  53. 62'

    Gol! Grecia 0, Danimarca 2. Andreas Christensen (Danimarca) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pierre-Emile Højbjerg.22:04

  54. 61'

    Tentativo fallito. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Andreas Skov Olsen.22:03

  55. 60'

    Fallo di mano di Morten Hjulmand (Danimarca).22:02

  57. 59'

    Fallo di Victor Froholdt (Danimarca).22:01

  58. 59'

    Konstantinos Koulierakis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01

  59. 53'

    Fuorigioco. Tasos Bakasetas(Grecia) prova il lancio lungo, ma Christos Tzolis e' colto in fuorigioco.21:55

  60. 52'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Andreas Christensen (Danimarca).21:54

  61. 51'

    Fallo di Mikkel Damsgaard (Danimarca).21:53

  63. 51'

    Vangelis Pavlidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53

  64. 49'

    Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51

  65. 49'

    Fallo di Tasos Bakasetas (Grecia).21:51

  66. 48'

    Fallo di Mika Biereth (Danimarca).21:50

  67. 48'

    Dimitrios Kourbelis (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:50

  69. 48'

    Fallo di Mika Biereth (Danimarca).21:50

  70. 48'

    Konstantinos Mavropanos (Grecia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:50

  71. Inizia il Secondo tempo Grecia 0, Danimarca 1.21:47

  72. 45'

    Sostituzione, Grecia. Giorgos Masouras sostituisce Giannis Konstantelias.21:47

  73. 45'

    Sostituzione, Grecia. Tasos Bakasetas sostituisce Konstantinos Karetsas.21:47

  75. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Grecia 0, Danimarca 1.21:32

  76. 45'+2'

    Tiro parato. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:31

  77. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:30

  78. 45'

    Konstantinos Koulierakis (Grecia) e' ammonito per fallo.21:30

  79. 45'

    Mika Biereth (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30

  81. 45'

    Fallo di Konstantinos Koulierakis (Grecia).21:30

  82. 44'

    Tiro respinto. Joachim Andersen (Danimarca) un colpo di testa da centro area. Assist di Mikkel Damsgaard con cross.21:28

  83. 43'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Georgios Vagiannidis (Grecia).21:27

  84. 42'

    Tiro parato. Joakim Mæhle (Danimarca) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:26

  85. 39'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Andreas Christensen (Danimarca).21:23

  87. 36'

    Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  88. 36'

    Fallo di Christos Zafeiris (Grecia).21:21

  89. 32'

    Gol! Grecia 0, Danimarca 1. Mikkel Damsgaard (Danimarca) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pierre-Emile Højbjerg.

    Guarda la scheda del giocatore Mikkel Damsgaard21:16

  90. 31'

    Tiro parato. Mika Biereth (Danimarca) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Andreas Skov Olsen con suggerimento di testa.21:16

  91. 31'

    Morten Hjulmand (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  93. 31'

    Fallo di Dimitrios Kourbelis (Grecia).21:15

  94. 30'

    Fallo di Rasmus Kristensen (Danimarca).21:15

  95. 30'

    Christos Tzolis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15

  96. 30'

    Victor Froholdt (Danimarca) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Pierre-Emile Højbjerg.21:14

  97. 28'

    Fuorigioco. Christos Tzolis(Grecia) prova il lancio lungo, ma Vangelis Pavlidis e' colto in fuorigioco.21:12

  99. 27'

    Tiro respinto. Konstantinos Karetsas (Grecia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Christos Tzolis.21:11

  100. 25'

    Fallo di Morten Hjulmand (Danimarca).21:09

  101. 25'

    Dimitrios Kourbelis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  102. 24'

    Tiro respinto. Victor Froholdt (Danimarca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pierre-Emile Højbjerg.21:09

  103. 22'

    Fallo di Mika Biereth (Danimarca).21:07

  105. 22'

    Konstantinos Tzolakis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  106. 22'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Georgios Vagiannidis (Grecia).21:06

  107. 18'

    Victor Froholdt (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02

  108. 18'

    Fallo di Christos Tzolis (Grecia).21:02

  109. 15'

    Tentativo fallito. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Konstantinos Karetsas.20:59

  111. 12'

    Mikkel Damsgaard (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:56

  112. 12'

    Fallo di Vangelis Pavlidis (Grecia).20:56

  113. 9'

    Gara riprende.20:53

  114. 7'

    Gara momentaneamente sospesa, Konstantinos Tzolakis (Grecia) per infortunio.20:51

  115. 6'

    Gara riprende.20:51

  117. 6'

    Gara momentaneamente sospesa, Christos Zafeiris (Grecia) per infortunio.20:50

  118. 5'

    Mika Biereth (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50

  119. 5'

    Fallo di Konstantinos Koulierakis (Grecia).20:50

  120. 3'

    Fuorigioco. Konstantinos Karetsas(Grecia) prova il lancio lungo, ma Vangelis Pavlidis e' colto in fuorigioco.20:47

  121. 2'

    Morten Hjulmand (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46

  123. 2'

    Fallo di Giannis Konstantelias (Grecia).20:46

  124. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:45

  125. Fallo di Christos Zafeiris (Grecia).20:45

  126. Inizia il Primo tempo.20:45

  127. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:26

Formazioni Grecia - Danimarca

Grecia
Danimarca
TITOLARI GRECIA
  • (12) KONSTANTINOS TZOLAKIS (P)
  • (21) KOSTAS TSIMIKAS (D)
  • (4) KONSTANTINOS MAVROPANOS (D)
  • (3) KONSTANTINOS KOULIERAKIS (D)
  • (2) GEORGIOS VAGIANNIDIS (D)
  • (6) DIMITRIOS KOURBELIS (C)
  • (19) KONSTANTINOS KARETSAS (C)
  • (16) CHRISTOS ZAFEIRIS (C)
  • (18) GIANNIS KONSTANTELIAS (C)
  • (9) CHRISTOS TZOLIS (C)
  • (14) VANGELIS PAVLIDIS (A)
PANCHINA GRECIA
  • (17) PANTELIS HATZIDIAKOS (D)
  • (23) MANOLIS SIOPIS (C)
  • (8) FOTIS IOANNIDIS (A)
  • (13) CHRISTOS MANDAS (P)
  • (10) DIMITRIS PELKAS (C)
  • (22) GEORGIOS KYRIAKOPOULOS (D)
  • (7) GIORGOS MASOURAS (A)
  • (15) LAZAROS ROTA (D)
  • (11) TASOS BAKASETAS (C)
  • (1) ODYSSEAS VLACHODIMOS (P)
  • (20) PETROS MANTALOS (C)
  • (5) PANAGIOTIS RETSOS (D)
ALLENATORE GRECIA
  • Ivan Jovanovic
TITOLARI DANIMARCA
  • (1) KASPER SCHMEICHEL (P)
  • (5) JOAKIM MÆHLE (D)
  • (2) JOACHIM ANDERSEN (D)
  • (6) ANDREAS CHRISTENSEN (D)
  • (13) RASMUS KRISTENSEN (D)
  • (23) PIERRE-EMILE HØJBJERG (C)
  • (15) VICTOR FROHOLDT (C)
  • (21) MORTEN HJULMAND (C)
  • (20) MIKA BIERETH (A)
  • (14) MIKKEL DAMSGAARD (A)
  • (11) ANDREAS SKOV OLSEN (A)
PANCHINA DANIMARCA
  • (19) ANDERS DREYER (C)
  • (10) ALBERT GRØNBÆK (C)
  • (22) FILIP JØRGENSEN (P)
  • (9) RASMUS HØJLUND (A)
  • (8) WILLIAM OSULA (A)
  • (12) KASPER DOLBERG (A)
  • (16) MADS HERMANSEN (P)
  • (4) LUCAS HØGSBERG (D)
  • (7) MATT O'RILEY (C)
  • (18) JACOB BRUUN LARSEN (A)
  • (17) PATRICK DORGU (D)
  • (3) JANNIK VESTERGAARD (D)
ALLENATORE DANIMARCA
  • Brian Riemer
PREPARTITA

Grecia - Danimarca è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 20:45 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.
Arbitro di Grecia - Danimarca sarà Donatas Rumsas. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Dove vedere Grecia-Danimarca di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Grecia-Danimarca si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 8 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Grecia - Danimarca Live

