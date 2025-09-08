Incontro terminato, Grecia 0, Danimarca 3.
Incontro terminato, Grecia 0, Danimarca 3.
Secondo tempo terminato, Grecia 0, Danimarca 3.22:36
Tentativo fallito. Patrick Dorgu (Danimarca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.22:34
Tiro parato. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Albert Grønbæk.22:34
Patrick Dorgu (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Giorgos Masouras (Grecia).22:33
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:32
Sostituzione, Danimarca. Albert Grønbæk sostituisce Joakim Mæhle.22:32
Tiro parato. Joachim Andersen (Danimarca) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Jacob Bruun Larsen con cross.22:29
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Koulierakis (Grecia).22:28
Tiro respinto. Patrick Dorgu (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Rasmus Højlund.22:28
Fuorigioco. Dimitris Pelkas(Grecia) prova il lancio lungo, ma Vangelis Pavlidis e' colto in fuorigioco.22:27
Matt O'Riley (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:26
Fallo di Dimitris Pelkas (Grecia).22:26
Sostituzione, Grecia. Dimitris Pelkas sostituisce Christos Tzolis.22:25
Sostituzione, Danimarca. Matt O'Riley sostituisce Mikkel Damsgaard.22:25
Sostituzione, Danimarca. Jacob Bruun Larsen sostituisce Victor Froholdt.22:25
Gol! Grecia 0, Danimarca 3. Rasmus Højlund (Danimarca) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un contropiede.
Guarda la scheda del giocatore Rasmus Højlund22:23
Patrick Dorgu (Danimarca) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Victor Froholdt in seguito a un contropiede.22:23
Tiro parato. Konstantinos Mavropanos (Grecia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kostas Tsimikas con cross.22:21
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Rasmus Kristensen (Danimarca).22:20
Sostituzione, Grecia. Fotis Ioannidis sostituisce Christos Zafeiris.22:17
Rasmus Kristensen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di Kostas Tsimikas (Grecia).22:17
Fallo di Joachim Andersen (Danimarca).22:17
Christos Tzolis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di Patrick Dorgu (Danimarca).22:16
Christos Tzolis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Patrick Dorgu (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:15
Fallo di Manolis Siopis (Grecia).22:15
Fallo di Morten Hjulmand (Danimarca).22:13
Manolis Siopis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di Rasmus Kristensen (Danimarca).22:11
Christos Tzolis (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11
Joakim Mæhle (Danimarca) e' ammonito per fallo di mano.22:10
Fallo di mano di Joakim Mæhle (Danimarca).22:10
Tentativo fallito. Vangelis Pavlidis (Grecia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Kostas Tsimikas.22:09
Fallo di Joachim Andersen (Danimarca).22:08
Vangelis Pavlidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Morten Hjulmand (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Fallo di Manolis Siopis (Grecia).22:07
Sostituzione, Grecia. Manolis Siopis sostituisce Dimitrios Kourbelis.22:06
Sostituzione, Danimarca. Patrick Dorgu sostituisce Andreas Skov Olsen.22:06
Sostituzione, Danimarca. Rasmus Højlund sostituisce Mika Biereth.22:06
Gol! Grecia 0, Danimarca 2. Andreas Christensen (Danimarca) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pierre-Emile Højbjerg.22:04
Tentativo fallito. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Andreas Skov Olsen.22:03
Fallo di mano di Morten Hjulmand (Danimarca).22:02
Fallo di Victor Froholdt (Danimarca).22:01
Konstantinos Koulierakis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01
Fuorigioco. Tasos Bakasetas(Grecia) prova il lancio lungo, ma Christos Tzolis e' colto in fuorigioco.21:55
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Andreas Christensen (Danimarca).21:54
Fallo di Mikkel Damsgaard (Danimarca).21:53
Vangelis Pavlidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53
Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51
Fallo di Tasos Bakasetas (Grecia).21:51
Fallo di Mika Biereth (Danimarca).21:50
Dimitrios Kourbelis (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:50
Fallo di Mika Biereth (Danimarca).21:50
Konstantinos Mavropanos (Grecia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:50
Inizia il Secondo tempo Grecia 0, Danimarca 1.21:47
Sostituzione, Grecia. Giorgos Masouras sostituisce Giannis Konstantelias.21:47
Sostituzione, Grecia. Tasos Bakasetas sostituisce Konstantinos Karetsas.21:47
Primo tempo terminato, Grecia 0, Danimarca 1.21:32
Tiro parato. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:30
Konstantinos Koulierakis (Grecia) e' ammonito per fallo.21:30
Mika Biereth (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30
Fallo di Konstantinos Koulierakis (Grecia).21:30
Tiro respinto. Joachim Andersen (Danimarca) un colpo di testa da centro area. Assist di Mikkel Damsgaard con cross.21:28
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Georgios Vagiannidis (Grecia).21:27
Tiro parato. Joakim Mæhle (Danimarca) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:26
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Andreas Christensen (Danimarca).21:23
Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Christos Zafeiris (Grecia).21:21
Gol! Grecia 0, Danimarca 1. Mikkel Damsgaard (Danimarca) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pierre-Emile Højbjerg.
Guarda la scheda del giocatore Mikkel Damsgaard21:16
Tiro parato. Mika Biereth (Danimarca) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Andreas Skov Olsen con suggerimento di testa.21:16
Morten Hjulmand (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Fallo di Dimitrios Kourbelis (Grecia).21:15
Fallo di Rasmus Kristensen (Danimarca).21:15
Christos Tzolis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15
Victor Froholdt (Danimarca) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Pierre-Emile Højbjerg.21:14
Fuorigioco. Christos Tzolis(Grecia) prova il lancio lungo, ma Vangelis Pavlidis e' colto in fuorigioco.21:12
Tiro respinto. Konstantinos Karetsas (Grecia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Christos Tzolis.21:11
Fallo di Morten Hjulmand (Danimarca).21:09
Dimitrios Kourbelis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Tiro respinto. Victor Froholdt (Danimarca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pierre-Emile Højbjerg.21:09
Fallo di Mika Biereth (Danimarca).21:07
Konstantinos Tzolakis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Georgios Vagiannidis (Grecia).21:06
Victor Froholdt (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02
Fallo di Christos Tzolis (Grecia).21:02
Tentativo fallito. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Konstantinos Karetsas.20:59
Mikkel Damsgaard (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:56
Fallo di Vangelis Pavlidis (Grecia).20:56
Gara riprende.20:53
Gara momentaneamente sospesa, Konstantinos Tzolakis (Grecia) per infortunio.20:51
Gara riprende.20:51
Gara momentaneamente sospesa, Christos Zafeiris (Grecia) per infortunio.20:50
Mika Biereth (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50
Fallo di Konstantinos Koulierakis (Grecia).20:50
Fuorigioco. Konstantinos Karetsas(Grecia) prova il lancio lungo, ma Vangelis Pavlidis e' colto in fuorigioco.20:47
Morten Hjulmand (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46
Fallo di Giannis Konstantelias (Grecia).20:46
Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:45
Fallo di Christos Zafeiris (Grecia).20:45
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:26
Grecia - Danimarca è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 20:45 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.
Arbitro di Grecia - Danimarca sarà Donatas Rumsas. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.
Dove vedere Grecia-Danimarca di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Grecia-Danimarca si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 8 settembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
