Grazie per aver seguito la diretta scritta di Israele-Italia e arrivederci alle prossime gare di qualificazione per i Mondiali 2026.22:49

10 gol in due partite per l’Italia. Non male questa statistica, ma quel che preoccupa oggi sono i gol presi e le occasioni lasciate agli avversari, considerando il possibile 5-5 sfiorato da Israele nel finale. Insomma, l’Italia di Gattuso resta un cantiere aperto, anche se piacciono le combinazioni in avanti Moise Kean-Retegui. Servirà un assetto tattico ‘giusto’ per sostenere questa coppia d’attacco. Lo vedremo ad ottobre se il ct Gattuso sceglierà un nuovo modulo più adatto.22:47

90'+8' FINISCE QUI!!! 5-4 spettacolo per l'Italia in una serata da festival del gol. Dal punto di vista difensivo Gattuso deve lavorare tantissimo, ma quel che contava oggi era la vittoria per raggiungere Israele in 2a posizione nel girone. A segno Moise Kean, con una doppietta, Politano, Raspadori e Tonali.22:44

90'+7' ANCORA ISRAELE!!! Al 97' il colpo di testa di Revivo mette i brividi alla difesa dell'Italia, la tocca Di Lorenzo che manda in angolo. C'è ancora da soffrire22:42

90'+3' L'ITALIA CERCA IL 6-4!!! Ancora Tonali indemoniato, palla per Orsolini che si gira e conclude, ma viene ribattuto22:38

90'+2' 3° gol in Nazionale per Sandro Tonali22:37

90'+1' GOL! Israele-ITALIA 4-5. Rete di Sandro Tonali. E gli azzurri trovano ancora il gol. Ci pensa Tonali che raccoglie da Cambiaso e fa partire un destro da fuori che lascia di sasso Peretz. Nessuno la tocca e la palla si infila in rete.



90' 7 minuti di recupero...22:36

89' GOL! ISRAELE-Italia 4-4. Rete di Dor Peretz. Punizione dalla trequarti, Mizrahi con lo spiovente per Baribo che prolunga per Peretz che davanti a Donnarumma non può sbagliare. Clamoroso 4-4.



89' Cambio anche per Israele con l'ingresso di Turgeman per Shlomo. Un attaccante per un difensore22:34

88' Gattuso fa entrare in questo finale Daniel Maldini che prende il posto di Retegui. Italia adesso senza un n° 9 di riferimento.22:58

87' GOL! ISRAELE-Italia 3-4. Altro autogol. Partita clamorosa e riaperta. Questa volta è Gloukh a cercare l’offensiva per vie centrali, sinistro di Suha e Bastoni la mette dentro nella propria porta. Incredibile.



85' Ancora Solomon che cerca il triangolo con Revivo che non è perfetto però col passaggio di ritorno22:29

82' Dal possibile 3-3, sfiorato in più occasioni da Israele, al 4-2 Italia. Azzurri che raggiungerebbero così Israele e lo sorpassano nel conto della differenza reti.22:27

82' Gol n° 11 in Nazionale per Raspadori22:27

81' GOL! Israele-ITALIA 2-4. Rete di Giacomo Raspadori. Gli azzurri vanno in fuga con la girata dentro l’area dell’attaccante dell’Atlético Madrid che batte Peretz in uscita dopo il servizio di Frattesi.



80' Italia per ora in 10 perché Mancini deve essere medicato a bordo campo. C'è Locatelli a fare il difensore in questa fase.22:25

80' E dentro anche Raspadori che dà un po' di riposo a Moise Kean, autore quest'oggi di una doppietta22:24

79' Cambia ancora Gattuso e toglie Dimarco. Si piazza sulla fascia sinistra Cambiaso.22:24

77' Contropiede Italia con Mancini che viene fermato poi in scivolata. Perde sangue al sopracciglio il difensore della Roma.22:23

76' ANCORA ISRAELE!!! Di nuovo in difficoltà l'Italia con Donnarumma e Locatelli che ci salvano dall'ennesima combinazione degli esterni israeliani, ancora molto pericolosi. Prima il portiere azzurro in uscita su Peretz, poi Locatelli salva sul tiro di Gloukh e poi ancora Donnarumma. Che fatica.22:57

75' ISRAELE VICINO AL PAREGGIO!!! Ancora Solomon che fa quel che vuole: cross deviato, con Donnarumma che riesce ad evitare il gol con un tuffo all’indietro. Poi Jehezkel manca il tap-in dopo la dormita di Dimarco. E ci prova ancora Peretz da fuori mandando alto. Clamorosa occasione.22:56

74' ANCORA ITALIA!!! Tonali con l'imbucata per Frattesi che si inserisce bene in area, ma trova solo l'esterno della rete col suo mancino.22:18

72' Colpo di testa di RETEGUI sul cross di Dimarco, rientrato subito in campo, palla alta sopra la traversa22:55

71' Brutto fallo su Dimarco che resta a terra. Gioco fermo22:16

70' Mizrahi con un cross sbagliato, potrebbe diventare un tiro a sorpresa, ma Donnarumma è lucido e intercetta il pallone.22:15

69' Fuori anche Barella che lascia il posto a Frattesi. Non cambia nulla dal punto di vista tattico.22:13

68' CAMBIA GATTUSO! Primi cambi per l'Italia. Orsolini prende il posto di Politano, autore del 3-2.22:13

67' Barella in pressing su Gloukh e calco di punizione a centrocampo per Israele22:12

67' E entra anche Mizrahi che va a fare il terzino destro. Fuori Biton che si è appena mangiato un gol.22:12

67' Dentro anche Baribo per Khalaili. Ben Shimon ora inserisce sì un attaccante di riferimento in avanti, perché bisogna pareggiarla22:54

66' TRIPLO CAMBIO ISRAELE! Fuori il capitano Dasa che lascia il posto a Jehezkel che giocherà però come esterno alto.22:11

64' ISRAELE VICINO AL PAREGGIO!!! Ancora Solomon a fare quello che vuole palla al piede, spiovente per Biton sul secondo palo che si mangia tutto col suo colpo di testa. Sfiorato il 3-3.22:53

61' Dimarco per Tonali che affonda sulla sinistra e guadagna un fallo laterale in zona d'attacco. Continua a stare davanti l'Italia che adesso vuole anche incrementare il discorso differenza reti.22:07

59' 4° gol in Nazionale per Politano22:05

59' GOL! Israele-ITALIA 2-3. Rete di Matteo Politano. E gli azzurri la ribaltano con Politano che entra in area e col sinistro trova l’angolino più lontano dopo l’assist di tacco di Retegui. Non c’era Kean in area, appena ri-entrato in campo, ma ci pensa l’esterno del Napoli a timbrare il cartellino.



Guarda la scheda del giocatore Matteo Politano22:53

59' Rientra adesso Moise Kean... Con l'Italia in attacco22:03

58' Si riprende con l'Italia in 10. Moise Kean ha preso una brutta botta alla testa. Ora viene medicato a bordo campo.22:03

57' Gioco fermo dopo un testa contro testa tra Moise Kean e Nachmias22:01

55' 10° gol in Nazionale per Moise Kean22:00

54' GOL! Israele-ITALIA 2-2. Rete di Moise Kean. L’Italia la riprende subito col destro di Moise Kean dal limite dell’area che batte Peretz dopo una sorta di velo di Retegui. L’ex Atalanta non aveva toccato il pallone lasciando semaforo verde al compagno di reparto che va subito in gol.



53' 2° gol in queste qualificazioni per Dor Peretz, giocatore che abbiamo visto nel nostro campionato con la maglia del Venezia nella stagione 2021-2022.21:58

52' GOL! ISRAELE-Italia 2-1. Rete di Dor Peretz. Giocata clamorosa di Solomon che aggira Politano, evita Locatelli e serve in mezzo Peretz che col mancino batte Donnarumma.



51' Moise Kean a terra dopo un contatto con Shlomo, ma è tutto regolare per l'arbitro. Che rischio però con Donnarumma, ancora una volta, nel far partire l'azione con i piedi. Per poco Barella non perdeva palla sull'invito poco preciso del suo portiere22:52

49' OCCASIONE ITALIA!!! Grave errore di Israele in fase di impostazione: l'Italia arriva al tiro con Moise Kean ma Peretz evita il secondo gol azzurro. Tenta il tap-in Tonali, ma c'è ancora Peretz a dire di no.21:55

48' Nachmias in difficoltà nella marcatura su Retegui, tocca di testa e salva tutto il portiere Peretz in uscita. Che rischio qui per Israele.21:53

48' Gattuso intanto manda Orsolini a fare un po' di riscaldamento... Prime idee per provare a cambiare questa partita con le sostituzioni.22:51

47' Italia che parte in attacco in questo inizio di secondo tempo. Assolutamente inutile la battuta 'alla PSG' di Israele.21:52

47' Israele che batte da centrocampo direttamente in fallo laterale, come fa il PSG di Luis Enrique.21:51

46' SI RIPARTE A DEBRECEN!!! E si riparte dall'1-1 tra Israele e Italia maturato nel primo tempo.21:50

Delle 7 partite in programmazione questa sera, non ci sono altre gare del nostro girone. Domani sera ci sarà Norvegia-Moldavia, con Haaland e compagni che puntano a fare 5 su 5. Riposa invece l'Estonia che giocherà comunque un'amichevole contro Andorra.21:46

Cosa serve all’Italia? Le azioni le abbiamo create, ma serve far qualcosa di più in fase difensiva. Sono troppi gli spazi lasciati agli esterni d’attacco di Israele che, giocando senza una punta di ruolo, continua a mettere in difficoltà la difesa azzurra. Anche il nostro 4-3-3 che diventa 3-5-2 e torna 4-3-3 ci ha creato qualche scompenso. Sulla fascia sinistra si è lasciatà d’azione agli israeliani.21:46

Meglio Israele nella prima parte di gara. Oltre al gol, autorete di Locatelli in realtà, la squadra di Ben Shimon aveva protestato per un rigore non concesso e per un gol annullato. Col passare dei minuti, l’Italia è cresciuta trovando prima la traversa con Locatelli e poi il pareggio con Moise Kean. Serve fare qualcosa di più, sul piano difensivo, per portare i tre punti a casa.21:46

45'+4' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Ritmi altissimi a Debrecen. Israele-Italia si chiude sull'1-1 dopo i primi 45 minuti: azzurri sotto con l'autorete di Locatelli, pareggio nel finale con Moise Kean.21:46

45'+3' L'Italia cerca il ribaltamento del campo con Bastoni che cerca Dimarco, il laterale dell'Inter viene anticipato dal suo stesso compagno di squadra Moise Kean che era in fuorigioco. Azione sfumata21:34

45'+2' CI PROVA BITON!!! Sinistro di Biton su calcio di punizione, ci arriva Donnarumma in due tempi21:33

45'+1' 3 minuti di recupero...21:31

45' Punizione interessante per Israele dopo il fallo di Tonali su Peretz a pochi metri dal limite dell'area di rigore.21:31

44' Grande intervento di Di Lorenzo a fare la diagonale difensiva sull'ennesima combinazione veloce tra gli esterni offensivi di Israele21:30

41' C'è stato un check del VAR per una possibile posizione di fuorigioco iniziale di Retegui, ma è tutto buono: gol convalidato. 1-1 e palla al centro.21:27

41' 9° gol in Nazionale di Moise Kean che aveva segnato anche contro l'Estonia21:27

40' GOL! Israele-ITALIA 1-1. Rete di Moise Kean. Palla dentro per Retegui che vede Moise Kean libero: stop e tiro da fuori dell’attaccante della Fiorentina che supera Peretz che era fuori dai pali.



Guarda la scheda del giocatore Moise Kean21:26

40' CI PROVA TONALI!!! Scarico di Di Lorenzo per Tonali che non ci pensa due volte e calcia dalla distanza, con palla che non finisce tanto lontano dal palo alla destra di Peretz.21:39

39' Barella per Retegui, palla in una zona di campo molto pericolosa, ma Peretz corre all'indietro e anticipa l'ex attaccante dell'Atalanta21:25

38' Ancora pericoloso Israele con Biton, ma l'arbitro ferma tutto per un fallo in attacco. Bravo Bastoni a subire lo sfondamento, capendo il movimento dell'esterno israeliano.21:24

36' Ancora una conclusione da fuori di Israele col sinistro di Biton. Ancora una volta, però, il tiro non impensierisce Donnarumma. Però l'Italia deve fare qualcosa perché, nonostante un centrocampista in più, continua ad essere in inferiorità numerica davanti alla propria area di rigore.21:23

33' 63% di possesso palla per l'Italia dopo la prima mezz'ora di gioco21:19

33' OCCHIO A ISRAELE!!! Velocissima la squadra israeliana con Peretz che prova la conclusione dal limite, ma para 'facile' Donnarumma. Qui si sono mangiati un gol perché c'era Gloukh libero sul primo palo.21:18

32' ANCORA ITALIA!!! Mancini col cross da sinistra, c'è la deviazione di Moise Kean che non trova clamorosamente lo specchio della porta.21:17

31' TRAVERSA LOCATELLI!!! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Retegui appoggia per Locatelli che cerca il destro al volo ma centra in pieno la traversa. Niente da fare per l'Italia che prova però ad aumentare i giri del suo motore.21:17

28' OCCASIONE NON SFRUTTATA DALL'ITALIA!!! Moise Kean per Tonali, giro palla veloce per Barella che è in posizione di tiro ma cerca un'improbabile imbucata per Retegui, col pallone che finisce sul fondo. Si poteva gestire meglio questa azione.21:38

27' ANCORA ISRAELE PERICOLOSO!!! Palla dentro per Shlomo sul secondo palo, ma la sua conclusione finisce sull'esterno della rete. Altra uscita da rivedere per Donnarumma.21:12

25' Gloukh cerca l'imbucata per Peretz in area, c'è Mancini a capire tutto anticipando il giocatore di Israele.21:10

23' Shlomo aggressivo anche su Retegui. Fallo del nuovo entrato che rischia anche un cartellino. Richiamo verbale per lui.21:09

21' REAZIONE ITALIA!!! Finalmente si rivedono gli azzurri davanti col destro di Retegui che viene deviato in angolo. Finalmente un'occasione pericolosa per l'Italia.21:08

18' Shlomo subito in marcatura su Moise Kean. Con le palle aeree c'è sempre lui ad intervenire sull'attaccante della Fiorentina.21:06

17' Serve subito una scossa, perché con questo risultato l'Italia finirebbe addirittura a -6 dal 2° posto nel girone.21:37

16' GOL! ISRAELE-Italia 1-0. Autogol di Manuel Locatelli. Ancora avanti gli israeliani con Dasa che mette dentro per Biton, scarico per un suo compagno, ma arriva il centrocampista della Juventus che è sfortunato nell’intervento in spaccata e mette dentro alla propria porta.



Guarda la scheda del giocatore Manuel Locatelli21:37

14' Barella riesce a servire Moise Kean in area: destro secco, ma la sua conclusione viene rimpallata da un difensore21:00

12' PROTESTA ISRAELE!!! Ancora Donnarumma in difficoltà in disimpegno, lo pressa Peretz che finisce a terra sul suo tackle ma non c'è nulla per l'arbitro. Che brivido.20:58

11' Occhio alla velocità di Solomon sulla fascia, salva tutto Barella che evita il contropiede israeliano20:56

9' SUBITO UN CAMBIO!!! Lemkin non ce la fa dopo il colpo alla schiena. Al suo posto dentro Shlomo. Israele che non cambia nulla dal punto di vista tattico: è sempre un 5-4-1.20:55

8' Dimarco cerca una verticalizzazione per Moise Kean che viene però anticipato. Italia che finalmente si tuffa nella metà campo avversaria, ma deve ancora trovare il varco giusto per entrare in area.20:55

7' Si può riprendere e lo fa l'Italia col calcio di punizione battuto da Locatelli.21:36

6' Gioco fermo. Rimane a terra Lemkin dopo un colpo alla schiena20:52

5' Anche il VAR convalida la scelta del sig. Vincic. Si riparte dallo 0-020:51

4' GOL ANNULLATO AD ISRAELE!!! Donnarumma non perfetto in uscita, palla che va all'indietro dopo un suo tocco e Dimarco non riesce ad evitare il gol. Ma Vincic annulla subito per un fallo di Lemkin sullo stesso Donnarumma.20:50

4' Altro angolo per Israele per un tocco di Barella in chiusura. Partenza difficile per l'Italia.20:49

3' OCCASIONE ISRAELE!!! Tutto nasce da un errore di Donnarumma con i piedi, verticalizzazione per Biton che cerca il dribbling sul portiere e manda verso la porta, ma salva tutto Bastoni. Corner per Israele e primo brivido.21:35

2' Retegui guadagna subito un calcio di punizione. Italia che costruisce sempre a 3 come già successo con l'Estonia. Potrebbe però essere un 3-5-2 quello della Nazionale di Gattuso. Stiamo a vedere queste prime azioni.20:47

1' SI PARTE!!! Primo possesso per l'Italia...20:46

Visto che ci siamo, ricordiamo anche la formula per raggiungere il Mondiale 2026 in USA, Canada e Messico. Accederanno direttamente alla fase finale del Mondiale le 12 Nazionali che vinceranno il proprio gruppo di qualificazione. Le 12 seconde classificate avranno, invece, una seconda chance nel mese di marzo col sistema dei playoff. Verranno sorteggiati 4 tabelloni differenti con semifinale e finale unica: le quattro vincitrici dei rispettivi tabelloni si uniranno quindi alle altre 12 già qualificate. Ricordiamo che, con l’allargamento del Mondiale a 48 squadre, il Continente europeo ha visto salire le proprie rappresentati da 12 (dell’ultima edizione) a 16.20:28

Il direttore di gara sarà il sig. Slavko Vincic. Il fischietto sloveno sarà coadiuvato dagli assistenti Klancnik e Kovacic e dal quarto ufficiale, il sig. David Smajc. Coppia tedesca al VAR: ci saranno Christian Dingert (VAR) e Sascha Stegemann (AVAR).20:22

Sono 7 i precedenti tra Italia e Israele. La Nazionale azzurra non ha mai perso contro questo avversario, maturando uno score di 6 vittorie e un pareggio. Italia che ha affrontato Israele in due occasioni lo scorso anno nel girone di Nations League: 2-1 sul neutro ungherese con le firme di Frattesi e Moise Kean. 4-1 al ritorno a Udine con i gol di Retegui, Frattesi e Di Lorenzo che segnò un'incredibile doppietta.20:19

Rispetto alla sfida contro l’Estonia, Gattuso cambia l’assetto passando da un 4-2-4 ad un più solido 4-3-3. Anche per un discorso di equilibrio, per affrontare squadra molto più forte dell’avversario precedente. Confermata la coppia Retegui-Moise Kean, con Politano esterno alto. A centrocampo c’è un Locatelli in più che sostituisce Zaccagni che si è infortunato, mentre in difesa c’è Mancini al posto di Calafiori che si accomoda in panchina.19:58

Israele scende in campo col solito assetto ultra-difensivo con una linea da 5 in difesa. Occhio però ai movimenti dei giocatori offensivi che non danno punti di riferimento. Per questa sfida, tra l’altro, Shimon se la gioca col falso nueve. Parte infatti dalla panchina Baribo e ci sarà Biton davanti che, però, è un esterno destro. Alle sue spalle una linea da quattro composta da Khalaili, E.Peretz, Gloukh e Solomon, questi ultimi due spesso e volentieri molto efficaci in ‘zona gol’.20:14

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Italia si schiera con un 4-3-3 in cui figurano: Donnarumma - Di Lorenzo, G.Mancini, Bastoni, Dimarco - Barella, Locatelli, Tonali - Politano, Retegui, Moise Kean. Ct: Gennaro Gattuso. A disposizione: Meret, Vicario - Bellanova, Calafiori, Gatti, Cambiaso - Rovella, Frattesi - Raspadori, Pio Esposito, D.Maldini, Orsolini.19:55

FORMAZIONI UFFICIALI: Israele scende in campo con un 5-4-1 in cui figurano: Da.Peretz - Dasa, Do.Peretz, Lemkin, Nachmias, Revivo - Khalaili, E.Peretz, Gloukh, Solomon - Biton. Ct: Ran Ben Shimon. A disposizione: O.Glazer, Nir On - Shlomo, Mizrahi, Blorian, Jehezkel - Azoulay, Gandelman, Kanichowsky - Shua, Turgeman, Baribo.20:12

Israele, d’altro canto, arriva da una striscia di 3 vittorie in 4 gare già disputate in questo girone di qualificazione. La Nazionale di Ran Ben Shimon ha perso solo contro la Norvegia, ma ha già battuto Estonia (due volte) e la Moldavia settimana scorsa. Con un netto 4-0 (a segno Peretz, Solomon, Baribo e Gloukh), tra l’altro, ad aiutare la propria differenza reti. Sarà un avversario molto più tecnico per l’Italia rispetto alle ultime contro Moldavia e Estonia. Più in generale, dal novembre scorso, Israele ha perso solo una delle 7 partite giocate tra amichevoli, Nations League e gare di qualificazione al Mondiale. Basti ricordare il pareggio contro la Francia e la vittoria sul Belgio di qualche mese fa.19:52

L’Italia arriva a questa sfida dopo il netto 5-0 all’Estonia dello scorso venerdì. Un buon modo per debuttare sulla panchina della Nazionale per il ct Gennaro Gattuso che ha cominciato alla grande la sua parentesi con gli azzurri. Un risultato anche rotondo per aiutare la differenza reti, ma servirà fare risultato pieno anche questa sera. Israele è un avversario tosto e vincere in Ungheria potrebbe, però, mettere al sicuro almeno il ‘discorso secondo posto’.19:47

Benvenuti alla diretta scritta di Israele-Italia, gara valida per la Giornata 4 delle qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. Si gioca al Nagyerdei Stadion di Debrecen.19:45