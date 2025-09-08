Incontro terminato, Kosovo 2, Svezia 0.
Secondo tempo terminato, Kosovo 2, Svezia 0.22:42
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Arijanet Muric (Kosovo).22:41
Tiro parato. Alexander Isak (Svezia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Anton Salétros.22:41
Muharrem Jashari (Kosovo) e' ammonito per fallo.22:40
Gabriel Gudmundsson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:40
Fallo di Muharrem Jashari (Kosovo).22:40
Fallo di Anton Salétros (Svezia).22:39
Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Sostituzione, Kosovo. Veldin Hodza sostituisce Florent Muslija.22:38
Secondo cartellino giallo per Lindon Emërllahu (Kosovo) per fallo di mano.22:36
Fallo di mano di Lindon Emërllahu (Kosovo).22:36
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:36
Tiro parato. Florent Muslija (Kosovo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Muharrem Jashari.22:34
Fuorigioco. Muharrem Jashari(Kosovo) prova il lancio lungo, ma Fisnik Asllani e' colto in fuorigioco.22:34
Tentativo fallito. Alexander Isak (Svezia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Yasin Ayari con cross in seguito a un calcio da fermo.22:32
Lindon Emërllahu (Kosovo) e' ammonito per fallo.22:31
Benjamin Nygren (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:31
Fallo di Lindon Emërllahu (Kosovo).22:31
Tiro parato. Alexander Isak (Svezia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anton Salétros con passaggio filtrante.22:30
Sostituzione, Kosovo. Lindon Emërllahu sostituisce Elvis Rexhbeçaj.22:30
Emil Krafth (Svezia) e' ammonito per fallo.22:28
Fallo di Emil Krafth (Svezia).22:28
Florent Muslija (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:28
Fidan Aliti (Kosovo) e' ammonito.22:26
Alexander Isak (Svezia) e' ammonito.22:26
Arijanet Muric (Kosovo) e' ammonito.22:26
Gara riprende.22:26
Gara momentaneamente sospesa, Muharrem Jashari (Kosovo) per infortunio.22:25
Isak Hien (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Fisnik Asllani (Kosovo).22:23
Tentativo fallito. Fidan Aliti (Kosovo) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Florent Muslija con cross in seguito a un calcio da fermo.22:20
Fallo di Yasin Ayari (Svezia).22:20
Leon Avdullahu (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:20
Fallo di Emil Krafth (Svezia).22:19
Muharrem Jashari (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19
Tiro respinto. Ken Sema (Svezia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:18
Tentativo fallito. Florent Muslija (Kosovo) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra.22:18
Sostituzione, Svezia. Alexander Isak sostituisce Anthony Elanga.22:17
Tentativo fallito. Muharrem Jashari (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Mërgim Vojvoda.22:17
Fallo di Anthony Elanga (Svezia).22:15
Ilir Krasniqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Gara riprende.22:14
Gara momentaneamente sospesa, Dion Gallapeni (Kosovo) per infortunio.22:13
Sebastian Nanasi (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Fallo di Elvis Rexhbeçaj (Kosovo).22:12
Sostituzione, Svezia. Emil Krafth sostituisce Hjalmar Ekdal per infortunio.22:11
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Hjalmar Ekdal (Svezia).22:10
Sostituzione, Svezia. Benjamin Nygren sostituisce Alexander Bernhardsson.22:07
Sostituzione, Kosovo. Muharrem Jashari sostituisce Albion Rrahmani.22:05
Sostituzione, Kosovo. Fisnik Asllani sostituisce Vedat Muriqi.22:04
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Ilir Krasniqi (Kosovo).22:03
Alexander Bernhardsson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Fallo di Albion Rrahmani (Kosovo).22:03
Fallo di Yasin Ayari (Svezia).22:02
Ilir Krasniqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02
Fuorigioco. Ken Sema(Svezia) prova il lancio lungo, ma Viktor Gyökeres e' colto in fuorigioco.21:57
Tentativo fallito. Albion Rrahmani (Kosovo) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mërgim Vojvoda con cross.21:56
Fuorigioco. Dion Gallapeni(Kosovo) prova il lancio lungo, ma Albion Rrahmani e' colto in fuorigioco.21:54
Fallo di Yasin Ayari (Svezia).21:54
Elvis Rexhbeçaj (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54
Fuorigioco. Arijanet Muric(Kosovo) prova il lancio lungo, ma Albion Rrahmani e' colto in fuorigioco.21:53
Alexander Bernhardsson (Svezia) e' ammonito per fallo.21:52
Fallo di Alexander Bernhardsson (Svezia).21:52
Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:52
Fuorigioco. Yasin Ayari(Svezia) prova il lancio lungo, ma Anthony Elanga e' colto in fuorigioco.21:51
Tiro respinto. Sebastian Nanasi (Svezia) un tiro di destro da centro area. Assist di Anton Salétros.21:51
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Leon Avdullahu (Kosovo).21:51
Inizia il Secondo tempo Kosovo 2, Svezia 0.21:51
Sostituzione, Svezia. Sebastian Nanasi sostituisce Hugo Larsson.21:49
Sostituzione, Svezia. Ken Sema sostituisce Daniel Svensson.21:49
Primo tempo terminato, Kosovo 2, Svezia 0.21:33
Fallo di Hjalmar Ekdal (Svezia).21:31
Albion Rrahmani (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31
Gol! Kosovo 2, Svezia 0. Vedat Muriqi (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Albion Rrahmani in seguito a un contropiede.
Anthony Elanga (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:24
Fallo di Fidan Aliti (Kosovo).21:24
Tiro parato. Leon Avdullahu (Kosovo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:21
Tiro respinto. Elvis Rexhbeçaj (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Vedat Muriqi.21:21
Tentativo fallito. Anton Salétros (Svezia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Viktor Gyökeres.21:17
Yasin Ayari (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16
Fallo di Leon Avdullahu (Kosovo).21:16
Tiro parato. Alexander Bernhardsson (Svezia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yasin Ayari con cross.21:14
Gol! Kosovo 1, Svezia 0. Elvis Rexhbeçaj (Kosovo) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra in seguito a un contropiede.21:12
Tiro parato. Elvis Rexhbeçaj (Kosovo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dion Gallapeni con passaggio filtrante.21:12
Tiro parato. Viktor Gyökeres (Svezia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Alexander Bernhardsson.21:12
Tentativo fallito. Anton Salétros (Svezia) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Daniel Svensson da calcio d'angolo.21:09
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Lumbardh Dellova (Kosovo).21:08
Tiro respinto. Yasin Ayari (Svezia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Viktor Gyökeres.21:07
Fallo di Gabriel Gudmundsson (Svezia).21:05
Florent Muslija (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Isak Hien (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Vedat Muriqi (Kosovo).21:04
Fuorigioco. Alexander Bernhardsson(Svezia) prova il lancio lungo, ma Hugo Larsson e' colto in fuorigioco.21:03
Alexander Bernhardsson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:00
Fallo di Elvis Rexhbeçaj (Kosovo).21:00
Tentativo fallito. Anton Salétros (Svezia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.20:59
Tiro respinto. Anton Salétros (Svezia) un tiro di sinistro da fuori area.20:59
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Fidan Aliti (Kosovo).20:58
Fallo di mano di Elvis Rexhbeçaj (Kosovo).20:57
Tentativo fallito. Albion Rrahmani (Kosovo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Dion Gallapeni con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.20:56
Fallo di Anton Salétros (Svezia).20:55
Elvis Rexhbeçaj (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55
Fallo di Ilir Krasniqi (Kosovo).20:51
Yasin Ayari (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:51
Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Svezia) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra.20:49
Fallo di Leon Avdullahu (Kosovo).20:48
Daniel Svensson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48
Vedat Muriqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47
Fallo di Isak Hien (Svezia).20:47
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:39
Kosovo - Svezia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 20:45 allo stadio Stadiumi Fadil Vokrri di Prishtina.
Arbitro di Kosovo - Svezia sarà Allard Lindhout. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.
Dove vedere Kosovo-Svezia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Kosovo-Svezia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 8 settembre.
