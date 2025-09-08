Virgilio Sport
Kosovo-Svezia: 2-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

8 Settembre 2025 ore 20:45
Kosovo
2
Svezia
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 26' 1-0 Elvis Rexhbeçaj
  2. 42' 2-0 Vedat Muriqi
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Kosovo 2, Svezia 0.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Kosovo 2, Svezia 0.22:42

  3. 90'+6'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Arijanet Muric (Kosovo).22:41

  4. 90'+6'

    Tiro parato. Alexander Isak (Svezia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Anton Salétros.22:41

  5. 90'+5'

    Muharrem Jashari (Kosovo) e' ammonito per fallo.22:40

  6. 90'+5'

    Gabriel Gudmundsson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:40

  7. 90'+5'

    Fallo di Muharrem Jashari (Kosovo).22:40

  9. 90'+4'

    Fallo di Anton Salétros (Svezia).22:39

  10. 90'+4'

    Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  11. 90'+2'

    Sostituzione, Kosovo. Veldin Hodza sostituisce Florent Muslija.22:38

  12. 90'+1'

    Secondo cartellino giallo per Lindon Emërllahu (Kosovo) per fallo di mano.22:36

  13. 90'+1'

    Fallo di mano di Lindon Emërllahu (Kosovo).22:36

  15. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:36

  16. 89'

    Tiro parato. Florent Muslija (Kosovo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Muharrem Jashari.22:34

  17. 89'

    Fuorigioco. Muharrem Jashari(Kosovo) prova il lancio lungo, ma Fisnik Asllani e' colto in fuorigioco.22:34

  18. 86'

    Tentativo fallito. Alexander Isak (Svezia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Yasin Ayari con cross in seguito a un calcio da fermo.22:32

  19. 86'

    Lindon Emërllahu (Kosovo) e' ammonito per fallo.22:31

  21. 86'

    Benjamin Nygren (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:31

  22. 86'

    Fallo di Lindon Emërllahu (Kosovo).22:31

  23. 85'

    Tiro parato. Alexander Isak (Svezia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anton Salétros con passaggio filtrante.22:30

  24. 85'

    Sostituzione, Kosovo. Lindon Emërllahu sostituisce Elvis Rexhbeçaj.22:30

  25. 83'

    Emil Krafth (Svezia) e' ammonito per fallo.22:28

  27. 82'

    Fallo di Emil Krafth (Svezia).22:28

  28. 82'

    Florent Muslija (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:28

  29. 81'

    Fidan Aliti (Kosovo) e' ammonito.22:26

  30. 81'

    Alexander Isak (Svezia) e' ammonito.22:26

  31. 81'

    Arijanet Muric (Kosovo) e' ammonito.22:26

  33. 81'

    Gara riprende.22:26

  34. 80'

    Gara momentaneamente sospesa, Muharrem Jashari (Kosovo) per infortunio.22:25

  35. 78'

    Isak Hien (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  36. 78'

    Fallo di Fisnik Asllani (Kosovo).22:23

  37. 75'

    Tentativo fallito. Fidan Aliti (Kosovo) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Florent Muslija con cross in seguito a un calcio da fermo.22:20

  39. 74'

    Fallo di Yasin Ayari (Svezia).22:20

  40. 74'

    Leon Avdullahu (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:20

  41. 74'

    Fallo di Emil Krafth (Svezia).22:19

  42. 74'

    Muharrem Jashari (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19

  43. 73'

    Tiro respinto. Ken Sema (Svezia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:18

  45. 73'

    Tentativo fallito. Florent Muslija (Kosovo) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra.22:18

  46. 72'

    Sostituzione, Svezia. Alexander Isak sostituisce Anthony Elanga.22:17

  47. 72'

    Tentativo fallito. Muharrem Jashari (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Mërgim Vojvoda.22:17

  48. 69'

    Fallo di Anthony Elanga (Svezia).22:15

  49. 69'

    Ilir Krasniqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  51. 69'

    Gara riprende.22:14

  52. 68'

    Gara momentaneamente sospesa, Dion Gallapeni (Kosovo) per infortunio.22:13

  53. 67'

    Sebastian Nanasi (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  54. 67'

    Fallo di Elvis Rexhbeçaj (Kosovo).22:12

  55. 66'

    Sostituzione, Svezia. Emil Krafth sostituisce Hjalmar Ekdal per infortunio.22:11

  57. 65'

    Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Hjalmar Ekdal (Svezia).22:10

  58. 62'

    Sostituzione, Svezia. Benjamin Nygren sostituisce Alexander Bernhardsson.22:07

  59. 60'

    Sostituzione, Kosovo. Muharrem Jashari sostituisce Albion Rrahmani.22:05

  60. 59'

    Sostituzione, Kosovo. Fisnik Asllani sostituisce Vedat Muriqi.22:04

  61. 58'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Ilir Krasniqi (Kosovo).22:03

  63. 58'

    Alexander Bernhardsson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03

  64. 58'

    Fallo di Albion Rrahmani (Kosovo).22:03

  65. 57'

    Fallo di Yasin Ayari (Svezia).22:02

  66. 57'

    Ilir Krasniqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02

  67. 52'

    Fuorigioco. Ken Sema(Svezia) prova il lancio lungo, ma Viktor Gyökeres e' colto in fuorigioco.21:57

  69. 51'

    Tentativo fallito. Albion Rrahmani (Kosovo) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mërgim Vojvoda con cross.21:56

  70. 49'

    Fuorigioco. Dion Gallapeni(Kosovo) prova il lancio lungo, ma Albion Rrahmani e' colto in fuorigioco.21:54

  71. 48'

    Fallo di Yasin Ayari (Svezia).21:54

  72. 48'

    Elvis Rexhbeçaj (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54

  73. 48'

    Fuorigioco. Arijanet Muric(Kosovo) prova il lancio lungo, ma Albion Rrahmani e' colto in fuorigioco.21:53

  75. 47'

    Alexander Bernhardsson (Svezia) e' ammonito per fallo.21:52

  76. 47'

    Fallo di Alexander Bernhardsson (Svezia).21:52

  77. 47'

    Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:52

  78. 46'

    Fuorigioco. Yasin Ayari(Svezia) prova il lancio lungo, ma Anthony Elanga e' colto in fuorigioco.21:51

  79. 46'

    Tiro respinto. Sebastian Nanasi (Svezia) un tiro di destro da centro area. Assist di Anton Salétros.21:51

  81. 46'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Leon Avdullahu (Kosovo).21:51

  82. Inizia il Secondo tempo Kosovo 2, Svezia 0.21:51

  83. 45'

    Sostituzione, Svezia. Sebastian Nanasi sostituisce Hugo Larsson.21:49

  84. 45'

    Sostituzione, Svezia. Ken Sema sostituisce Daniel Svensson.21:49

  85. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Kosovo 2, Svezia 0.21:33

  87. 45'+1'

    Fallo di Hjalmar Ekdal (Svezia).21:31

  88. 45'+1'

    Albion Rrahmani (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  89. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31

  90. 42'

    Gol! Kosovo 2, Svezia 0. Vedat Muriqi (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Albion Rrahmani in seguito a un contropiede.

    Guarda la scheda del giocatore Vedat Muriqi21:28

  91. 38'

    Anthony Elanga (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:24

  93. 38'

    Fallo di Fidan Aliti (Kosovo).21:24

  94. 35'

    Tiro parato. Leon Avdullahu (Kosovo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:21

  95. 35'

    Tiro respinto. Elvis Rexhbeçaj (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Vedat Muriqi.21:21

  96. 31'

    Tentativo fallito. Anton Salétros (Svezia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Viktor Gyökeres.21:17

  97. 30'

    Yasin Ayari (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16

  99. 30'

    Fallo di Leon Avdullahu (Kosovo).21:16

  100. 29'

    Tiro parato. Alexander Bernhardsson (Svezia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yasin Ayari con cross.21:14

  101. 26'

    Gol! Kosovo 1, Svezia 0. Elvis Rexhbeçaj (Kosovo) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra in seguito a un contropiede.21:12

  102. 26'

    Tiro parato. Elvis Rexhbeçaj (Kosovo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dion Gallapeni con passaggio filtrante.21:12

  103. 26'

    Tiro parato. Viktor Gyökeres (Svezia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Alexander Bernhardsson.21:12

  105. 23'

    Tentativo fallito. Anton Salétros (Svezia) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Daniel Svensson da calcio d'angolo.21:09

  106. 22'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Lumbardh Dellova (Kosovo).21:08

  107. 21'

    Tiro respinto. Yasin Ayari (Svezia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Viktor Gyökeres.21:07

  108. 19'

    Fallo di Gabriel Gudmundsson (Svezia).21:05

  109. 19'

    Florent Muslija (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  111. 18'

    Isak Hien (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  112. 18'

    Fallo di Vedat Muriqi (Kosovo).21:04

  113. 17'

    Fuorigioco. Alexander Bernhardsson(Svezia) prova il lancio lungo, ma Hugo Larsson e' colto in fuorigioco.21:03

  114. 14'

    Alexander Bernhardsson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:00

  115. 14'

    Fallo di Elvis Rexhbeçaj (Kosovo).21:00

  117. 13'

    Tentativo fallito. Anton Salétros (Svezia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.20:59

  118. 13'

    Tiro respinto. Anton Salétros (Svezia) un tiro di sinistro da fuori area.20:59

  119. 13'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Fidan Aliti (Kosovo).20:58

  120. 12'

    Fallo di mano di Elvis Rexhbeçaj (Kosovo).20:57

  121. 10'

    Tentativo fallito. Albion Rrahmani (Kosovo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Dion Gallapeni con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.20:56

  123. 9'

    Fallo di Anton Salétros (Svezia).20:55

  124. 9'

    Elvis Rexhbeçaj (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55

  125. 5'

    Fallo di Ilir Krasniqi (Kosovo).20:51

  126. 5'

    Yasin Ayari (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:51

  127. 4'

    Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Svezia) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra.20:49

  129. 2'

    Fallo di Leon Avdullahu (Kosovo).20:48

  130. 2'

    Daniel Svensson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48

  131. Vedat Muriqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47

  132. Fallo di Isak Hien (Svezia).20:47

  133. Inizia il Primo tempo.20:46

  135. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:39

Formazioni Kosovo - Svezia

Kosovo
Svezia
TITOLARI KOSOVO
  • (1) ARIJANET MURIC (P)
  • (3) FIDAN ALITI (D)
  • (5) LUMBARDH DELLOVA (D)
  • (2) DION GALLAPENI (D)
  • (4) ILIR KRASNIQI (D)
  • (15) MËRGIM VOJVODA (D)
  • (8) FLORENT MUSLIJA (C)
  • (10) LEON AVDULLAHU (C)
  • (6) ELVIS REXHBEÇAJ (C)
  • (9) ALBION RRAHMANI (C)
  • (18) VEDAT MURIQI (A)
PANCHINA KOSOVO
  • (17) ERMAL KRASNIQI (A)
  • (16) AMIR SAIPI (P)
  • (13) FLORIAN HAXHA (C)
  • (11) FISNIK ASLLANI (A)
  • (20) VELDIN HODZA (C)
  • (22) MUHARREM JASHARI (C)
  • (12) VISAR BEKAJ (P)
  • (23) LEART PAÇARADA (D)
  • (19) LINDON EMËRLLAHU (C)
  • (21) MERITON KORENICA (A)
ALLENATORE KOSOVO
  • Franco Foda
TITOLARI SVEZIA
  • (1) ROBIN OLSEN (P)
  • (5) GABRIEL GUDMUNDSSON (D)
  • (3) HJALMAR EKDAL (D)
  • (4) ISAK HIEN (D)
  • (14) ANTON SALÉTROS (C)
  • (20) HUGO LARSSON (C)
  • (18) YASIN AYARI (C)
  • (21) ALEXANDER BERNHARDSSON (C)
  • (8) DANIEL SVENSSON (C)
  • (17) VIKTOR GYÖKERES (A)
  • (11) ANTHONY ELANGA (A)
PANCHINA SVEZIA
  • (23) KRISTOFFER NORDFELDT (P)
  • (15) JORDAN LARSSON (A)
  • (19) AXEL NORÉN (D)
  • (7) LUCAS BERGVALL (C)
  • (12) VIKTOR JOHANSSON (P)
  • (16) JESPER KARLSTRÖM (C)
  • (6) SAMUEL DAHL (D)
  • (2) EMIL KRAFTH (D)
  • (10) BENJAMIN NYGREN (A)
  • (22) SEBASTIAN NANASI (C)
  • (9) ALEXANDER ISAK (A)
  • (13) KEN SEMA (C)
ALLENATORE SVEZIA
  • Jon Dahl Tomasson
PREPARTITA

Kosovo - Svezia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 20:45 allo stadio Stadiumi Fadil Vokrri di Prishtina.
Arbitro di Kosovo - Svezia sarà Allard Lindhout. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.

Dove vedere Kosovo-Svezia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Kosovo-Svezia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 8 settembre.

