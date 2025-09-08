Incontro terminato, Svizzera 3, Slovenia 0.
Secondo tempo terminato, Svizzera 3, Slovenia 0.22:37
Nico Elvedi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Benjamin Sesko (Slovenia).22:37
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:34
Sostituzione, Svizzera. Simon Sohm sostituisce Dan Ndoye.22:34
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Ricardo Rodríguez (Svizzera).22:33
Tiro respinto. Adam Gnezda Cerin (Slovenia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Svit Seslar.22:31
Sostituzione, Slovenia. Svit Seslar sostituisce Zan Vipotnik.22:30
Sostituzione, Slovenia. David Brekalo sostituisce Zan Karnicnik.22:29
Fallo di Dan Ndoye (Svizzera).22:29
Zan Karnicnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Tiro parato. Granit Xhaka (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.22:28
Tiro respinto. Johan Manzambi (Svizzera) un colpo di testa da centro area. Assist di Michel Aebischer con cross.22:28
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Dejan Petrovic (Slovenia).22:27
Fallo di Isaac Schmidt (Svizzera).22:25
Danijel Sturm (Slovenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:25
Fallo di Dan Ndoye (Svizzera).22:22
Zan Karnicnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:22
Sostituzione, Svizzera. Denis Zakaria sostituisce Breel Embolo.22:22
Fallo di Ricardo Rodríguez (Svizzera).22:18
Zan Vipotnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Dejan Petrovic (Slovenia) e' ammonito per fallo.22:13
Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di Dejan Petrovic (Slovenia).22:13
Fallo di Michel Aebischer (Svizzera).22:10
Tamar Svetlin (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Zan Karnicnik (Slovenia) e' ammonito per fallo.22:09
Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09
Fallo di Zan Karnicnik (Slovenia).22:09
Ricardo Rodríguez (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09
Fallo di Vanja Drkusic (Slovenia).22:09
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Gregor Kobel (Svizzera).22:08
Tiro parato. Benjamin Sesko (Slovenia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dejan Petrovic.22:08
Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Fallo di Jaka Bijol (Slovenia).22:07
Sostituzione, Svizzera. Isaac Schmidt sostituisce Silvan Widmer.22:05
Sostituzione, Svizzera. Johan Manzambi sostituisce Rubén Vargas.22:05
Sostituzione, Svizzera. Michel Aebischer sostituisce Fabian Rieder.22:05
Sostituzione, Slovenia. Danijel Sturm sostituisce Petar Stojanovic.22:05
Sostituzione, Slovenia. Tamar Svetlin sostituisce Timi Max Elsnik.22:05
Tentativo fallito. Breel Embolo (Svizzera) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Remo Freuler.22:04
Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:00
Fallo di Jaka Bijol (Slovenia).22:00
Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:55
Fallo di Petar Stojanovic (Slovenia).21:55
Gara riprende.21:54
Gara momentaneamente sospesa, Manuel Akanji (Svizzera) per infortunio.21:54
Fuorigioco. Ricardo Rodríguez(Svizzera) prova il lancio lungo, ma Breel Embolo e' colto in fuorigioco.21:53
Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51
Fallo di Zan Karnicnik (Slovenia).21:51
Tentativo fallito. Petar Stojanovic (Slovenia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Benjamin Sesko.21:50
Inizia il Secondo tempo Svizzera 3, Slovenia 0.21:49
Primo tempo terminato, Svizzera 3, Slovenia 0.21:33
Tentativo fallito. Zan Vipotnik (Slovenia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Erik Janza con cross.21:33
Tiro respinto. Zan Vipotnik (Slovenia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Petar Stojanovic.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31
Fuorigioco. Manuel Akanji(Svizzera) prova il lancio lungo, ma Silvan Widmer e' colto in fuorigioco.21:30
Fabian Rieder (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Vanja Drkusic (Slovenia).21:29
Tentativo fallito. Zan Vipotnik (Slovenia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Benjamin Sesko.21:28
Fallo di Remo Freuler (Svizzera).21:27
Dejan Petrovic (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Dan Ndoye (Svizzera).21:26
Petar Stojanovic (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:26
Gol! Svizzera 3, Slovenia 0. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Remo Freuler.
Gol! Svizzera 2, Slovenia 0. Breel Embolo (Svizzera) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Fabian Rieder con cross da calcio d'angolo.21:19
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Timi Max Elsnik (Slovenia).21:18
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Jan Oblak (Slovenia).21:17
Tiro parato. Fabian Rieder (Svizzera) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Remo Freuler.21:17
Fallo di Fabian Rieder (Svizzera).21:13
Zan Karnicnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:13
Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Jaka Bijol (Slovenia).21:13
Fabian Rieder (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Vanja Drkusic (Slovenia).21:12
Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Jaka Bijol (Slovenia).21:11
Tentativo fallito. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Granit Xhaka.21:08
Sostituzione, Slovenia. Dejan Petrovic sostituisce Sandi Lovric per infortunio.21:06
Tentativo fallito. Rubén Vargas (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Ricardo Rodríguez.21:06
Gol! Svizzera 1, Slovenia 0. Nico Elvedi (Svizzera) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rubén Vargas con cross da calcio d'angolo.21:04
Gara riprende.21:03
Gara momentaneamente sospesa, Sandi Lovric (Slovenia) per infortunio.21:03
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Jan Oblak (Slovenia).21:02
Tiro parato. Silvan Widmer (Svizzera) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:02
Rubén Vargas (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:01
Fallo di Sandi Lovric (Slovenia).21:01
Fabian Rieder (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:59
Fallo di Vanja Drkusic (Slovenia).20:59
Tiro respinto. Granit Xhaka (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Rubén Vargas.20:57
Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:56
Fallo di Timi Max Elsnik (Slovenia).20:56
Fallo di Breel Embolo (Svizzera).20:56
Jaka Bijol (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:56
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Jaka Bijol (Slovenia).20:54
Tentativo fallito. Rubén Vargas (Svizzera) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.20:53
Petar Stojanovic (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47
Fallo di Dan Ndoye (Svizzera).20:47
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:44
Svizzera - Slovenia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 20:45 allo stadio St. Jakob-Park di Basel.
Arbitro di Svizzera - Slovenia sarà François Letexier. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.
