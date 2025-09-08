Virgilio Sport
Svizzera-Slovenia: 3-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

8 Settembre 2025 ore 20:45
Svizzera
3
Slovenia
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 18' 1-0 Nico Elvedi
  2. 33' 2-0 Breel Embolo
  3. 38' 3-0 Dan Ndoye
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Svizzera 3, Slovenia 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Svizzera 3, Slovenia 0.22:37

  3. 90'+4'

    Nico Elvedi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  4. 90'+4'

    Fallo di Benjamin Sesko (Slovenia).22:37

  5. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:34

  6. 90'

    Sostituzione, Svizzera. Simon Sohm sostituisce Dan Ndoye.22:34

  7. 90'

    Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Ricardo Rodríguez (Svizzera).22:33

  9. 87'

    Tiro respinto. Adam Gnezda Cerin (Slovenia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Svit Seslar.22:31

  10. 86'

    Sostituzione, Slovenia. Svit Seslar sostituisce Zan Vipotnik.22:30

  11. 86'

    Sostituzione, Slovenia. David Brekalo sostituisce Zan Karnicnik.22:29

  12. 86'

    Fallo di Dan Ndoye (Svizzera).22:29

  13. 86'

    Zan Karnicnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  15. 85'

    Tiro parato. Granit Xhaka (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.22:28

  16. 85'

    Tiro respinto. Johan Manzambi (Svizzera) un colpo di testa da centro area. Assist di Michel Aebischer con cross.22:28

  17. 84'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Dejan Petrovic (Slovenia).22:27

  18. 81'

    Fallo di Isaac Schmidt (Svizzera).22:25

  19. 81'

    Danijel Sturm (Slovenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:25

  21. 79'

    Fallo di Dan Ndoye (Svizzera).22:22

  22. 79'

    Zan Karnicnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:22

  23. 78'

    Sostituzione, Svizzera. Denis Zakaria sostituisce Breel Embolo.22:22

  24. 74'

    Fallo di Ricardo Rodríguez (Svizzera).22:18

  25. 74'

    Zan Vipotnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  27. 70'

    Dejan Petrovic (Slovenia) e' ammonito per fallo.22:13

  28. 70'

    Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  29. 70'

    Fallo di Dejan Petrovic (Slovenia).22:13

  30. 67'

    Fallo di Michel Aebischer (Svizzera).22:10

  31. 67'

    Tamar Svetlin (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  33. 66'

    Zan Karnicnik (Slovenia) e' ammonito per fallo.22:09

  34. 66'

    Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09

  35. 66'

    Fallo di Zan Karnicnik (Slovenia).22:09

  36. 65'

    Ricardo Rodríguez (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09

  37. 65'

    Fallo di Vanja Drkusic (Slovenia).22:09

  39. 65'

    Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Gregor Kobel (Svizzera).22:08

  40. 64'

    Tiro parato. Benjamin Sesko (Slovenia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dejan Petrovic.22:08

  41. 63'

    Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  42. 63'

    Fallo di Jaka Bijol (Slovenia).22:07

  43. 62'

    Sostituzione, Svizzera. Isaac Schmidt sostituisce Silvan Widmer.22:05

  45. 62'

    Sostituzione, Svizzera. Johan Manzambi sostituisce Rubén Vargas.22:05

  46. 62'

    Sostituzione, Svizzera. Michel Aebischer sostituisce Fabian Rieder.22:05

  47. 61'

    Sostituzione, Slovenia. Danijel Sturm sostituisce Petar Stojanovic.22:05

  48. 61'

    Sostituzione, Slovenia. Tamar Svetlin sostituisce Timi Max Elsnik.22:05

  49. 61'

    Tentativo fallito. Breel Embolo (Svizzera) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Remo Freuler.22:04

  51. 57'

    Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:00

  52. 57'

    Fallo di Jaka Bijol (Slovenia).22:00

  53. 52'

    Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:55

  54. 52'

    Fallo di Petar Stojanovic (Slovenia).21:55

  55. 51'

    Gara riprende.21:54

  57. 50'

    Gara momentaneamente sospesa, Manuel Akanji (Svizzera) per infortunio.21:54

  58. 49'

    Fuorigioco. Ricardo Rodríguez(Svizzera) prova il lancio lungo, ma Breel Embolo e' colto in fuorigioco.21:53

  59. 48'

    Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51

  60. 48'

    Fallo di Zan Karnicnik (Slovenia).21:51

  61. 47'

    Tentativo fallito. Petar Stojanovic (Slovenia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Benjamin Sesko.21:50

  63. Inizia il Secondo tempo Svizzera 3, Slovenia 0.21:49

  64. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Svizzera 3, Slovenia 0.21:33

  65. 45'+3'

    Tentativo fallito. Zan Vipotnik (Slovenia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Erik Janza con cross.21:33

  66. 45'+2'

    Tiro respinto. Zan Vipotnik (Slovenia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Petar Stojanovic.21:32

  67. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31

  69. 44'

    Fuorigioco. Manuel Akanji(Svizzera) prova il lancio lungo, ma Silvan Widmer e' colto in fuorigioco.21:30

  70. 43'

    Fabian Rieder (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  71. 43'

    Fallo di Vanja Drkusic (Slovenia).21:29

  72. 43'

    Tentativo fallito. Zan Vipotnik (Slovenia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Benjamin Sesko.21:28

  73. 41'

    Fallo di Remo Freuler (Svizzera).21:27

  75. 41'

    Dejan Petrovic (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  76. 40'

    Fallo di Dan Ndoye (Svizzera).21:26

  77. 40'

    Petar Stojanovic (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:26

  78. 38'

    Gol! Svizzera 3, Slovenia 0. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Remo Freuler.

    Guarda la scheda del giocatore Dan Ndoye21:23

  79. 33'

    Gol! Svizzera 2, Slovenia 0. Breel Embolo (Svizzera) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Fabian Rieder con cross da calcio d'angolo.21:19

  81. 33'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Timi Max Elsnik (Slovenia).21:18

  82. 32'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Jan Oblak (Slovenia).21:17

  83. 32'

    Tiro parato. Fabian Rieder (Svizzera) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Remo Freuler.21:17

  84. 27'

    Fallo di Fabian Rieder (Svizzera).21:13

  85. 27'

    Zan Karnicnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:13

  87. 27'

    Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  88. 27'

    Fallo di Jaka Bijol (Slovenia).21:13

  89. 26'

    Fabian Rieder (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  90. 26'

    Fallo di Vanja Drkusic (Slovenia).21:12

  91. 25'

    Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  93. 25'

    Fallo di Jaka Bijol (Slovenia).21:11

  94. 22'

    Tentativo fallito. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Granit Xhaka.21:08

  95. 21'

    Sostituzione, Slovenia. Dejan Petrovic sostituisce Sandi Lovric per infortunio.21:06

  96. 20'

    Tentativo fallito. Rubén Vargas (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Ricardo Rodríguez.21:06

  97. 18'

    Gol! Svizzera 1, Slovenia 0. Nico Elvedi (Svizzera) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rubén Vargas con cross da calcio d'angolo.21:04

  99. 18'

    Gara riprende.21:03

  100. 17'

    Gara momentaneamente sospesa, Sandi Lovric (Slovenia) per infortunio.21:03

  101. 17'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Jan Oblak (Slovenia).21:02

  102. 17'

    Tiro parato. Silvan Widmer (Svizzera) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:02

  103. 16'

    Rubén Vargas (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:01

  105. 16'

    Fallo di Sandi Lovric (Slovenia).21:01

  106. 14'

    Fabian Rieder (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:59

  107. 14'

    Fallo di Vanja Drkusic (Slovenia).20:59

  108. 11'

    Tiro respinto. Granit Xhaka (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Rubén Vargas.20:57

  109. 11'

    Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:56

  111. 11'

    Fallo di Timi Max Elsnik (Slovenia).20:56

  112. 10'

    Fallo di Breel Embolo (Svizzera).20:56

  113. 10'

    Jaka Bijol (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:56

  114. 9'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Jaka Bijol (Slovenia).20:54

  115. 8'

    Tentativo fallito. Rubén Vargas (Svizzera) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.20:53

  117. Petar Stojanovic (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47

  118. Fallo di Dan Ndoye (Svizzera).20:47

  119. Inizia il Primo tempo.20:46

  120. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:44

Formazioni Svizzera - Slovenia

Svizzera
Slovenia
TITOLARI SVIZZERA
  • (1) GREGOR KOBEL (P)
  • (3) SILVAN WIDMER (D)
  • (4) NICO ELVEDI (D)
  • (5) MANUEL AKANJI (D)
  • (13) RICARDO RODRÍGUEZ (D)
  • (10) GRANIT XHAKA (C)
  • (11) DAN NDOYE (C)
  • (17) RUBÉN VARGAS (C)
  • (8) REMO FREULER (C)
  • (22) FABIAN RIEDER (A)
  • (7) BREEL EMBOLO (A)
PANCHINA SVIZZERA
  • (21) MARVIN KELLER (P)
  • (6) DENIS ZAKARIA (C)
  • (2) MIRO MUHEIM (D)
  • (14) JOËL MONTEIRO (A)
  • (12) PASCAL LORETZ (P)
  • (15) SIMON SOHM (C)
  • (16) VINCENT SIERRO (C)
  • (9) JOHAN MANZAMBI (C)
  • (18) AURÈLE AMENDA (D)
  • (20) MICHEL AEBISCHER (C)
  • (19) CEDRIC ITTEN (A)
  • (23) ISAAC SCHMIDT (D)
ALLENATORE SVIZZERA
  • Murat Yakin
TITOLARI SLOVENIA
  • (1) JAN OBLAK (P)
  • (6) JAKA BIJOL (D)
  • (2) ZAN KARNICNIK (D)
  • (13) ERIK JANZA (D)
  • (21) VANJA DRKUSIC (D)
  • (8) SANDI LOVRIC (C)
  • (10) TIMI MAX ELSNIK (C)
  • (22) ADAM GNEZDA CERIN (C)
  • (20) PETAR STOJANOVIC (C)
  • (18) ZAN VIPOTNIK (A)
  • (11) BENJAMIN SESKO (A)
PANCHINA SLOVENIA
  • (4) DEJAN PETROVIC (C)
  • (9) ANDRAZ SPORAR (A)
  • (15) TOMI HORVAT (C)
  • (14) TAMAR SVETLIN (C)
  • (3) JURE BALKOVEC (D)
  • (12) MARTIN TURK (P)
  • (7) SVIT SESLAR (C)
  • (19) DANIJEL STURM (A)
  • (5) DAVID ZEC (D)
  • (23) DAVID BREKALO (D)
  • (17) ADRIAN ZELJKOVIC (C)
  • (16) IGOR VEKIC (P)
ALLENATORE SLOVENIA
  • Matjaz Kek
PREPARTITA

Svizzera - Slovenia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 20:45 allo stadio St. Jakob-Park di Basel.
Arbitro di Svizzera - Slovenia sarà François Letexier. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Dove vedere Svizzera-Slovenia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Svizzera-Slovenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 8 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Svizzera - Slovenia Live

