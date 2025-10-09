Incontro terminato, Austria 10, San Marino 0.
Scale sicure in quota
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
Incontro terminato, Austria 10, San Marino 0.
Secondo tempo terminato, Austria 10, San Marino 0.22:37
Romano Schmid (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fallo di Marcello Mularoni (San Marino).22:35
Raul Florucz (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:34
Fallo di Alessandro Tosi (San Marino).22:34
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:34
Fallo di Alexander Prass (Austria).22:33
Gabriel Capicchioni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
David Alaba (Austria) e' ammonito.22:30
Gol! Austria 10, San Marino 0. Marko Arnautovic (Austria) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nikolaus Wurmbrand con cross.
Guarda la scheda del giocatore Marko Arnautovic22:28
Gol! Austria 9, San Marino 0. Marko Arnautovic (Austria) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Florian Grillitsch.
Guarda la scheda del giocatore Marko Arnautovic22:27
Romano Schmid (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Matteo Sammaritani (San Marino).22:26
Sostituzione, San Marino. Matteo Sammaritani sostituisce Giacomo Matteoni.22:25
Fallo di Marko Arnautovic (Austria).22:24
Michele Cevoli (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Tiro respinto. Florian Grillitsch (Austria) un tiro di destro da centro area. Assist di Raul Florucz.22:23
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Edoardo Colombo (San Marino).22:22
Tiro parato. Marko Arnautovic (Austria) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Konrad Laimer.22:22
Fallo di Florian Grillitsch (Austria).22:21
Valli Casadei (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Romano Schmid (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:21
Fallo di Marcello Mularoni (San Marino).22:21
Sostituzione, Austria. Alessandro Schöpf sostituisce Nicolas Seiwald.22:21
Gol! Austria 8, San Marino 0. Nikolaus Wurmbrand (Austria) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nicolas Seiwald.22:20
Tentativo fallito. Marko Arnautovic (Austria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nikolaus Wurmbrand con cross.22:18
Sostituzione, San Marino. Gabriel Capicchioni sostituisce Andrea Contadini.22:17
Sostituzione, Austria. Florian Grillitsch sostituisce Marcel Sabitzer.22:16
Sostituzione, Austria. Nikolaus Wurmbrand sostituisce Stefan Posch.22:15
Sostituzione, San Marino. Marcello Mularoni sostituisce Samuele Zannoni.22:11
Sostituzione, San Marino. Matteo Vitaioli sostituisce Filippo Berardi.22:11
Giacomo Matteoni (San Marino) e' ammonito per fallo.22:09
Alexander Prass (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09
Fallo di Giacomo Matteoni (San Marino).22:09
Fuorigioco. Kevin Danso(Austria) prova il lancio lungo, ma Raul Florucz e' colto in fuorigioco.22:08
Sostituzione, Austria. Marco Friedl sostituisce David Alaba.22:07
Sostituzione, Austria. Raul Florucz sostituisce Michael Gregoritsch.22:07
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Giacomo Matteoni (San Marino).22:04
Fallo di Michael Gregoritsch (Austria).22:02
Edoardo Colombo (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02
Tiro parato. Michael Gregoritsch (Austria) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marko Arnautovic.22:02
Tentativo fallito. Samuele Zannoni (San Marino) un tiro di destro da centro area tira alto.22:01
Tentativo fallito. Alexander Prass (Austria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco alto sulla sinistra. Assist di Michael Gregoritsch.22:00
Fallo di Romano Schmid (Austria).21:59
Lorenzo Capicchioni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59
Calcio d'angolo,San Marino. Calcio d'angolo causato da David Alaba (Austria).21:57
Tiro respinto. Filippo Berardi (San Marino) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Lorenzo Capicchioni.21:57
Tentativo fallito. Filippo Berardi (San Marino) un tiro di sinistro da centro area tira alto in seguito a un calcio da fermo.21:56
Fallo di Romano Schmid (Austria).21:55
Andrea Contadini (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:55
Decisione VAR: nessun rigore Austria.21:54
Gol! Austria 7, San Marino 0. Marko Arnautovic (Austria) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Romano Schmid con cross.
Guarda la scheda del giocatore Marko Arnautovic21:51
Fallo di Alexander Prass (Austria).21:50
Andrea Contadini (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:50
Inizia il Secondo tempo Austria 6, San Marino 0.21:49
Sostituzione, San Marino. Valli Casadei sostituisce Lorenzo Lazzari.21:49
Primo tempo terminato, Austria 6, San Marino 0.21:34
Tentativo fallito. David Alaba (Austria) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.21:33
Giacomo Valentini (San Marino) e' ammonito per fallo.21:32
Konrad Laimer (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32
Fallo di Giacomo Valentini (San Marino).21:32
Tiro parato. Samuele Zannoni (San Marino) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Lorenzo Lazzari con cross.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:31
Gol! Austria 6, San Marino 0. Konrad Laimer (Austria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alexander Prass.21:30
Tiro respinto. Konrad Laimer (Austria) un tiro di destro da centro area.21:28
Gol! Austria 5, San Marino 0. Stefan Posch (Austria) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola sotto la traversa in alto a destra. Assist di Kevin Danso da calcio d'angolo.
Guarda la scheda del giocatore Stefan Posch21:27
Tentativo fallito. Kevin Danso (Austria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di David Alaba con cross da calcio d'angolo.21:27
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Michele Cevoli (San Marino).21:26
Fallo di Romano Schmid (Austria).21:25
Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Tentativo fallito. Marko Arnautovic (Austria) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Konrad Laimer.21:25
Tiro respinto. Marcel Sabitzer (Austria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Konrad Laimer.21:25
Gara riprende.21:22
Gara momentaneamente sospesa, Romano Schmid (Austria) per infortunio.21:22
Filippo Berardi (San Marino) e' ammonito per fallo.21:21
Romano Schmid (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21
Fallo di Filippo Berardi (San Marino).21:21
Fallo di Marko Arnautovic (Austria).21:19
Giacomo Valentini (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Decisione VAR: Gol Austria 4-0 San Marino (Stefan Posch).21:18
Gol! Austria 4, San Marino 0. Stefan Posch (Austria) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Marcel Sabitzer.Rete assegnata dopo revisione del VAR.
Guarda la scheda del giocatore Stefan Posch21:15
Fuorigioco. Marko Arnautovic(Austria) prova il lancio lungo, ma Marcel Sabitzer e' colto in fuorigioco.21:13
Tiro parato. Marcel Sabitzer (Austria) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Romano Schmid.21:12
Tiro parato. Michael Gregoritsch (Austria) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di David Alaba con cross.21:11
Fallo di Alexander Prass (Austria).21:10
Giacomo Valentini (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:10
Gol! Austria 3, San Marino 0. Michael Gregoritsch (Austria) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Stefan Posch.21:09
Calcio d'angolo,San Marino. Calcio d'angolo causato da Kevin Danso (Austria).21:07
Fallo di Konrad Laimer (Austria).21:06
Lorenzo Capicchioni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Stefan Posch (Austria).21:05
Nicola Nanni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Tentativo fallito. Alexander Prass (Austria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Marcel Sabitzer.21:05
Fallo di Alexander Prass (Austria).21:03
Andrea Contadini (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Tentativo fallito. Stefan Posch (Austria) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Michael Gregoritsch con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:01
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Andrea Contadini (San Marino).21:01
Decisione VAR: no gol Austria 2-0 San Marino.20:59
GOL CANCELLATO DAL VAR: Michael Gregoritsch (Austria) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.20:57
Fuorigioco. Marko Arnautovic(Austria) prova il lancio lungo, ma Michael Gregoritsch e' colto in fuorigioco.20:57
Fallo di Marko Arnautovic (Austria).20:55
Michele Cevoli (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55
Gol! Austria 2, San Marino 0. Marko Arnautovic (Austria) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marcel Sabitzer con cross in seguito a un contropiede.
Guarda la scheda del giocatore Marko Arnautovic20:53
Gol! Austria 1, San Marino 0. Romano Schmid (Austria) un tiro di sinistro dalla lunga distanza palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di David Alaba.20:52
Stefan Posch (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:50
Fallo di Alessandro Tosi (San Marino).20:50
Marcel Sabitzer (Austria) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Romano Schmid.20:49
Kevin Danso (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:47
Fallo di Nicola Nanni (San Marino).20:47
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53
Austria - San Marino è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 9 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Ernst-Happel-Stadion di Wien.
Dove vedere Austria-San Marino di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Austria-San Marino si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 9 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND