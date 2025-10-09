Incontro terminato, Bielorussia 0, Danimarca 6.
Incontro terminato, Bielorussia 0, Danimarca 6.
Secondo tempo terminato, Bielorussia 0, Danimarca 6.22:44
Fallo di Patrick Dorgu (Danimarca).22:44
Evgeni Yablonskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Patrick Dorgu (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:43
Fallo di Gleb Kuchko (Bielorussia).22:43
Tiro parato. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Christian Eriksen con cross.22:42
Tiro parato. Christian Eriksen (Danimarca) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mikkel Damsgaard con passaggio filtrante.22:41
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:38
Decisione VAR: nessun rigore Danimarca.22:36
Tentativo fallito. Gleb Kuchko (Bielorussia) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra.22:32
Tentativo fallito. Jonas Wind (Danimarca) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mikkel Damsgaard.22:31
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Kirill Pechenin (Bielorussia).22:30
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Pavel Zabelin (Bielorussia).22:29
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Fedor Lapoukhov (Bielorussia).22:28
Tiro parato. Patrick Dorgu (Danimarca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Jonas Wind.22:28
Sostituzione, Bielorussia. Ruslan Lisakovich sostituisce Max Ebong.22:27
Sostituzione, Bielorussia. Gleb Kuchko sostituisce Vadim Pigas.22:27
Gol! Bielorussia 0, Danimarca 6. Anders Dreyer (Danimarca) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jonas Wind.22:26
Tentativo fallito. Jannik Vestergaard (Danimarca) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.22:25
Tiro respinto. Jannik Vestergaard (Danimarca) un colpo di testa da centro area. Assist di Mikkel Damsgaard con cross.22:25
Sostituzione, Danimarca. Jonas Wind sostituisce Rasmus Højlund.22:25
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Egor Parkhomenko (Bielorussia).22:25
Tiro respinto. Christian Eriksen (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area.22:24
Sostituzione, Bielorussia. Evgeni Malashevich sostituisce German Barkovskiy.22:20
Tentativo fallito. Nikita Korzun (Bielorussia) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Kirill Pechenin.22:19
Tiro parato. Christian Eriksen (Danimarca) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pierre-Emile Højbjerg con passaggio filtrante.22:18
Tentativo fallito. Rasmus Højlund (Danimarca) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Christian Eriksen da calcio d'angolo.22:17
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Leonardo Kapilevich (Bielorussia).22:16
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Max Ebong (Bielorussia).22:15
Gol! Bielorussia 0, Danimarca 5. Anders Dreyer (Danimarca) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lucas Høgsberg da calcio d'angolo.22:13
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Vadim Pigas (Bielorussia).22:13
Fallo di Patrick Dorgu (Danimarca).22:12
Vadim Pigas (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Sostituzione, Danimarca. Anders Dreyer sostituisce Gustav Isaksen.22:12
Sostituzione, Danimarca. Christian Nørgaard sostituisce Morten Hjulmand.22:12
Mikkel Damsgaard (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11
Fallo di Nikita Korzun (Bielorussia).22:11
Tiro parato. Kirill Pechenin (Bielorussia) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Nikita Demchenko con cross.22:09
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Lucas Høgsberg (Danimarca).22:07
Sostituzione, Bielorussia. Evgeni Yablonskiy sostituisce Vladislav Kalinin.22:06
Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Fallo di Vladislav Kalinin (Bielorussia).22:03
Tiro parato. Mikkel Damsgaard (Danimarca) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jannik Vestergaard.22:00
Tentativo fallito. Christian Eriksen (Danimarca) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Andreas Christensen con cross.21:58
Fuorigioco. Patrick Dorgu(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Rasmus Højlund e' colto in fuorigioco.21:56
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca).21:56
Tentativo fallito. Christian Eriksen (Danimarca) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Patrick Dorgu.21:54
Sostituzione, Danimarca. Lucas Høgsberg sostituisce Joachim Andersen.21:52
Inizia il Secondo tempo Bielorussia 0, Danimarca 4.21:53
Sostituzione, Danimarca. Christian Eriksen sostituisce Victor Froholdt.21:52
Sostituzione, Bielorussia. Nikita Demchenko sostituisce Trofim Melnichenko.21:52
Primo tempo terminato, Bielorussia 0, Danimarca 4.21:38
Gol! Bielorussia 0, Danimarca 4. Patrick Dorgu (Danimarca) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rasmus Højlund.
Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Vladislav Kalinin (Bielorussia).21:34
Fallo di Patrick Dorgu (Danimarca).21:34
Fedor Lapoukhov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Rasmus Højlund (Danimarca).21:32
Leonardo Kapilevich (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Tentativo fallito. Morten Hjulmand (Danimarca) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rasmus Højlund.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.21:30
Gol! Bielorussia 0, Danimarca 3. Rasmus Højlund (Danimarca) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.
Patrick Dorgu (Danimarca) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Pierre-Emile Højbjerg.21:30
Tentativo fallito. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Gustav Isaksen con suggerimento di testa.21:27
Tentativo fallito. Rasmus Højlund (Danimarca) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:23
Gara riprende.21:22
Gara momentaneamente sospesa, Patrick Dorgu (Danimarca) per infortunio.21:21
German Barkovskiy (Bielorussia) e' ammonito.21:19
Joachim Andersen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di German Barkovskiy (Bielorussia).21:19
Tiro respinto. Andreas Christensen (Danimarca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Gustav Isaksen.21:18
Patrick Dorgu (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18
Fallo di Trofim Melnichenko (Bielorussia).21:18
Patrick Dorgu (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:17
Fallo di Vadim Pigas (Bielorussia).21:17
Morten Hjulmand (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di German Barkovskiy (Bielorussia).21:12
Fallo di Joachim Andersen (Danimarca).21:11
German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11
Gol! Bielorussia 0, Danimarca 2. Rasmus Højlund (Danimarca) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Victor Froholdt.
Morten Hjulmand (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Nikita Korzun (Bielorussia).21:04
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Patrick Dorgu (Danimarca).21:03
Fallo di Jannik Vestergaard (Danimarca).21:02
Trofim Melnichenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Tentativo fallito. Trofim Melnichenko (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:01
Fallo di Gustav Isaksen (Danimarca).21:01
Kirill Pechenin (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:01
Vadim Pigas (Bielorussia) e' ammonito per fallo.20:59
Gol! Bielorussia 0, Danimarca 1. Victor Froholdt (Danimarca) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Andreas Christensen.20:59
Andreas Christensen (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:55
Fallo di Vladislav Kalinin (Bielorussia).20:55
Tentativo fallito. Rasmus Højlund (Danimarca) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Victor Froholdt con cross.20:54
Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) e' ammonito per fallo.20:50
Fallo di Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca).20:50
German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50
Fallo di Morten Hjulmand (Danimarca).20:49
Vladislav Kalinin (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49
Tiro respinto. Pavel Zabelin (Bielorussia) un colpo di testa da centro area. Assist di Max Ebong con cross.20:47
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Joachim Andersen (Danimarca).20:46
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:42
Bielorussia - Danimarca è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 9 ottobre alle ore 20:45 allo stadio ZTE Arena di Zalaegerszeg.
Dove vedere Bielorussia-Danimarca di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Bielorussia-Danimarca si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 9 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
