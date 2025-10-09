Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:38

Tentativo fallito. Jonas Wind (Danimarca) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mikkel Damsgaard.22:31

Tentativo fallito. Jannik Vestergaard (Danimarca) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.22:25

Tentativo fallito. Nikita Korzun (Bielorussia) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Kirill Pechenin.22:19

Fuorigioco. Patrick Dorgu(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Rasmus Højlund e' colto in fuorigioco.21:56

Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.21:30

German Barkovskiy (Bielorussia) e' ammonito.21:19

Tentativo fallito. Trofim Melnichenko (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:01

Vadim Pigas (Bielorussia) e' ammonito per fallo.20:59

Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) e' ammonito per fallo.20:50

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:42