Cipro-Bosnia ed Erzegovina: 2-2 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

9 Ottobre 2025 ore 20:45
Cipro
2
Bosnia ed Erzegovina
2
Partita finita
Arbitro:
  1. 10' 0-1 Nikola Katic
  2. 36' 0-2 Neofytos Michael (A)
  3. 45+1' 1-2 Konstantinos Laifis
  4. 90+6' 2-2 Ioannis Pittas (R)
0'
45'
90'
90'
101'

Incontro terminato, Cipro 2, Bosnia-Erzegovina 2.

  1. 90'+12'

    Secondo tempo terminato, Cipro 2, Bosnia-Erzegovina 2.22:47

  3. 90'+12'

    Tentativo fallito. Dino Besirovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nail Omerovic.22:47

  4. 90'+11'

    Fallo di Grigoris Kastanos (Cipro).22:47

  5. 90'+11'

    Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  6. 90'+11'

    Tiro parato. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Esmir Bajraktarevic con cross.22:46

  7. 90'+10'

    Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Charalambos Kyriakou (Cipro).22:46

  9. 90'+10'

    Gara riprende.22:45

  10. 90'+9'

    Gara momentaneamente sospesa, Evangelos Andreou (Cipro) per infortunio.22:44

  11. 90'+6'

    Gol! Cipro 2, Bosnia-Erzegovina 2. Ioannis Pittas (Cipro) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa.22:42

  12. 90'+4'

    Decisione VAR: rigore Cipro.22:39

  13. 90'+3'

    Rigore per Cipro. Andronikos Kakoullis e'stato atterrato in area di rigore.22:38

  15. 90'+3'

    Rigore concesso da Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina) per un fallo in area.22:38

  16. 90'+2'

    Tiro parato. Konstantinos Laifis (Cipro) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Grigoris Kastanos con cross.22:37

  17. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina).22:36

  18. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:36

  19. 90'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Dino Besirovic sostituisce Benjamin Tahirovic.22:35

  21. 89'

    Fallo di Kostas Pileas (Cipro).22:34

  22. 89'

    Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  23. 87'

    Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Neofytos Michael (Cipro).22:32

  24. 87'

    Tiro parato. Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Edin Dzeko.22:32

  25. 86'

    Tiro parato. Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nail Omerovic.22:31

  27. 85'

    Andreas Shikkis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  28. 85'

    Fallo di Nail Omerovic (Bosnia-Erzegovina).22:30

  29. 84'

    Fallo di Nikos Koutsakos (Cipro).22:30

  30. 84'

    Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  31. 84'

    Tiro respinto. Andronikos Kakoullis (Cipro) un colpo di testa da centro area. Assist di Evangelos Andreou con cross.22:29

  33. 83'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Nail Omerovic sostituisce Amar Memic.22:28

  34. 82'

    Tiro respinto. Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.22:27

  35. 81'

    Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.22:26

  36. 81'

    Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  37. 81'

    Fallo di Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina).22:26

  39. 80'

    Sostituzione, Cipro. Charalambos Kyriakou sostituisce Kostakis Artymatas.22:26

  40. 80'

    Sostituzione, Cipro. Nikos Koutsakos sostituisce Loizos Loizou.22:25

  41. 80'

    Sostituzione, Cipro. Evangelos Andreou sostituisce Marinos Tzionis.22:25

  42. 79'

    Tentativo fallito. Grigoris Kastanos (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:25

  43. 79'

    Tiro respinto. Kostas Pileas (Cipro) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Andronikos Kakoullis.22:24

  45. 78'

    Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  46. 78'

    Fallo di Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina).22:23

  47. 77'

    Tiro respinto. Loizos Loizou (Cipro) un tiro di sinistro da centro area.22:22

  48. 77'

    Andronikos Kakoullis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  49. 77'

    Fallo di Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina).22:22

  51. 76'

    Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Laifis (Cipro).22:21

  52. 75'

    Tiro respinto. Loizos Loizou (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ioannis Pittas.22:21

  53. 74'

    Tentativo fallito. Amar Memic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Edin Dzeko con suggerimento di testa.22:20

  54. 74'

    Fallo di Kostakis Artymatas (Cipro).22:19

  55. 74'

    Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  57. 72'

    Tentativo fallito. Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.22:18

  58. 72'

    Sostituzione, Cipro. Andronikos Kakoullis sostituisce Charalampos Charalampous.22:17

  59. 69'

    Fuorigioco. Grigoris Kastanos(Cipro) prova il lancio lungo, ma Kostas Pileas e' colto in fuorigioco.22:14

  60. 68'

    Kostakis Artymatas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  61. 68'

    Fallo di Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina).22:13

  63. 66'

    Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  64. 66'

    Fallo di Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina).22:11

  65. 65'

    Sostituzione, Cipro. Kostas Pileas sostituisce Anderson Correia.22:10

  66. 65'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Ivan Basic sostituisce Armin Gigovic.22:10

  67. 65'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Esmir Bajraktarevic sostituisce Kerim Alajbegovic.22:10

  69. 63'

    Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito.22:08

  70. 63'

    Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  71. 63'

    Fallo di Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina).22:08

  72. 61'

    Fallo di Anderson Correia (Cipro).22:06

  73. 61'

    Amar Memic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  75. 59'

    Marinos Tzionis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:04

  76. 59'

    Fallo di Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina).22:04

  77. 59'

    Neofytos Michael (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

  78. 59'

    Fallo di Dzenis Burnic (Bosnia-Erzegovina).22:04

  79. 58'

    Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Anderson Correia (Cipro).22:03

  81. 56'

    Fallo di mano di Grigoris Kastanos (Cipro).22:01

  82. 55'

    Fallo di Konstantinos Laifis (Cipro).22:00

  83. 55'

    Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00

  84. 55'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina).22:00

  85. 54'

    Gara riprende.21:59

  87. 52'

    Gara momentaneamente sospesa, Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) per infortunio.21:57

  88. 52'

    Tentativo fallito. Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Kerim Alajbegovic con cross in seguito a un calcio da fermo.21:57

  89. 51'

    Andreas Shikkis (Cipro) e' ammonito per fallo.21:56

  90. 51'

    Fallo di Andreas Shikkis (Cipro).21:56

  91. 51'

    Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:56

  93. 50'

    Fallo di Charalampos Charalampous (Cipro).21:55

  94. 50'

    Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55

  95. Inizia il Secondo tempo Cipro 1, Bosnia-Erzegovina 2.21:51

  96. 45'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Dzenis Burnic sostituisce Nihad Mujakic.21:50

  97. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Cipro 1, Bosnia-Erzegovina 2.21:35

  99. 45'+3'

    Tentativo fallito. Marinos Tzionis (Cipro) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Ioannis Pittas.21:33

  100. 45'+1'

    Gol! Cipro 1, Bosnia-Erzegovina 2. Konstantinos Laifis (Cipro) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:32

  101. 45'+1'

    Marinos Tzionis (Cipro) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da centro area. Assist di Loizos Loizou.21:32

  102. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:31

  103. 45'

    Anderson Correia (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:31

  105. 45'

    Fallo di Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina).21:31

  106. 45'

    Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.21:30

  107. 45'

    Andreas Shikkis (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:30

  108. 45'

    Fallo di Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina).21:30

  109. 43'

    Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  111. 43'

    Fallo di Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina).21:28

  112. 41'

    Fallo di Ioannis Pittas (Cipro).21:27

  113. 41'

    Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  114. 40'

    Fallo di Loizos Loizou (Cipro).21:25

  115. 40'

    Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  117. 39'

    Andreas Shikkis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  118. 39'

    Fallo di Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina).21:24

  119. 36'

    Autorete di Neofytos Michael, Cipro. Cipro 0, Bosnia-Erzegovina 2..21:22

  120. 35'

    Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Laifis (Cipro).21:21

  121. 35'

    Tiro respinto. Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Edin Dzeko.21:21

  123. 35'

    Andreas Shikkis (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:20

  124. 35'

    Fallo di Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina).21:20

  125. 33'

    Tentativo fallito. Kostakis Artymatas (Cipro) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:19

  126. 33'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina).21:18

  127. 32'

    Tentativo fallito. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Grigoris Kastanos con passaggio filtrante.21:17

  129. 30'

    Gara riprende.21:16

  130. 29'

    Gara momentaneamente sospesa, Loizos Loizou (Cipro) per infortunio.21:15

  131. 29'

    Nihad Mujakic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.21:14

  132. 29'

    Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  133. 29'

    Fallo di Nihad Mujakic (Bosnia-Erzegovina).21:14

  135. 29'

    Tiro respinto. Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Edin Dzeko con suggerimento di testa.21:14

  136. 28'

    Fallo di Grigoris Kastanos (Cipro).21:13

  137. 28'

    Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13

  138. 18'

    Tentativo fallito. Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra.21:04

  139. 16'

    Marinos Tzionis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:01

  141. 16'

    Fallo di Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina).21:01

  142. 15'

    Fallo di Andreas Shikkis (Cipro).21:01

  143. 15'

    Nihad Mujakic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:01

  144. 14'

    Fuorigioco. Grigoris Kastanos(Cipro) prova il lancio lungo, ma Loizos Loizou e' colto in fuorigioco.21:00

  145. 13'

    Fallo di Kostakis Artymatas (Cipro).20:59

  147. 13'

    Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59

  148. 10'

    Gol! Cipro 0, Bosnia-Erzegovina 1. Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un calcio da fermo.20:55

  149. 9'

    Anderson Correia (Cipro) e' ammonito per fallo.20:54

  150. 9'

    Amar Memic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:54

  151. 9'

    Fallo di Anderson Correia (Cipro).20:54

  153. 8'

    Fallo di Kostakis Artymatas (Cipro).20:54

  154. 8'

    Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54

  155. 6'

    Tiro parato. Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Edin Dzeko.20:52

  156. 5'

    Tentativo fallito. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Marinos Tzionis in seguito a un contropiede.20:50

  157. 4'

    Tentativo fallito. Kostakis Artymatas (Cipro) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Charalampos Charalampous in seguito a un calcio da fermo.20:50

  159. 4'

    Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:49

  160. 4'

    Fallo di Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina).20:49

  161. 3'

    Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:48

  162. 3'

    Fallo di Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina).20:48

  163. 2'

    Fuorigioco. Nikola Vasilj(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Armin Gigovic e' colto in fuorigioco.20:48

  165. Fuorigioco. Konstantinos Laifis(Cipro) prova il lancio lungo, ma Ioannis Pittas e' colto in fuorigioco.20:47

  166. Inizia il Primo tempo.20:46

  167. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:35

Formazioni Cipro - Bosnia ed Erzegovina

Cipro
Bosnia ed Erzegovina
TITOLARI CIPRO
  • (22) NEOFYTOS MICHAEL (P)
  • (19) KONSTANTINOS LAIFIS (D)
  • (7) ANDERSON CORREIA (D)
  • (17) ANDREAS SHIKKIS (D)
  • (16) STÉLIOS ANDREOU (D)
  • (10) LOIZOS LOIZOU (C)
  • (5) CHARALAMPOS CHARALAMPOUS (C)
  • (21) MARINOS TZIONIS (C)
  • (20) GRIGORIS KASTANOS (C)
  • (18) KOSTAKIS ARTYMATAS (C)
  • (9) IOANNIS PITTAS (A)
PANCHINA CIPRO
  • (3) NIKOLAS PANAGIOTOU (D)
  • (11) ANDRONIKOS KAKOULLIS (A)
  • (12) PANAGIOTIS KYRIAKOU (P)
  • (15) NIKOS KOUTSAKOS (A)
  • (14) GIORGOS MALEKKIDES (D)
  • (1) JOËL MALL (P)
  • (4) HECTOR KYPRIANOU (C)
  • (6) GIANNIS SATSIAS (C)
  • (8) IOANNIS KOUSOULOS (C)
  • (2) KOSTAS PILEAS (D)
  • (23) CHARALAMBOS KYRIAKOU (C)
  • (13) EVANGELOS ANDREOU (A)
ALLENATORE CIPRO
  • Apostolos Mantzios
TITOLARI BOSNIA ED ERZEGOVINA
  • (1) NIKOLA VASILJ (P)
  • (4) TARIK MUHAREMOVIC (D)
  • (2) NIHAD MUJAKIC (D)
  • (7) AMAR DEDIC (D)
  • (18) NIKOLA KATIC (D)
  • (19) KERIM ALAJBEGOVIC (C)
  • (14) IVAN SUNJIC (C)
  • (6) BENJAMIN TAHIROVIC (C)
  • (15) AMAR MEMIC (C)
  • (8) ARMIN GIGOVIC (C)
  • (11) EDIN DZEKO (A)
PANCHINA BOSNIA ED ERZEGOVINA
  • (22) MARTIN ZLOMISLIC (P)
  • (16) ADRIAN BARISIC (D)
  • (13) IVAN BASIC (C)
  • (21) HARIS TABAKOVIC (A)
  • (23) DINO BESIROVIC (C)
  • (9) SAMED BAZDAR (A)
  • (20) NAIL OMEROVIC (D)
  • (10) LUKA MENALO (A)
  • (12) OSMAN HADZIKIC (P)
  • (17) DZENIS BURNIC (C)
  • (3) DENNIS HADZIKADUNIC (D)
  • (5) ESMIR BAJRAKTAREVIC (A)
ALLENATORE BOSNIA ED ERZEGOVINA
  • Sergej Barbarez
PREPARTITA

Cipro - Bosnia ed Erzegovina è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 9 ottobre alle ore 20:45 allo stadio AEK Arena di Larnaca.

Dove vedere Cipro-Bosnia ed Erzegovina di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Cipro-Bosnia ed Erzegovina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 9 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026

