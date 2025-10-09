Incontro terminato, Cipro 2, Bosnia-Erzegovina 2.
Secondo tempo terminato, Cipro 2, Bosnia-Erzegovina 2.22:47
Tentativo fallito. Dino Besirovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nail Omerovic.22:47
Fallo di Grigoris Kastanos (Cipro).22:47
Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Tiro parato. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Esmir Bajraktarevic con cross.22:46
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Charalambos Kyriakou (Cipro).22:46
Gara riprende.22:45
Gara momentaneamente sospesa, Evangelos Andreou (Cipro) per infortunio.22:44
Gol! Cipro 2, Bosnia-Erzegovina 2. Ioannis Pittas (Cipro) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa.22:42
Decisione VAR: rigore Cipro.22:39
Rigore per Cipro. Andronikos Kakoullis e'stato atterrato in area di rigore.22:38
Rigore concesso da Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina) per un fallo in area.22:38
Tiro parato. Konstantinos Laifis (Cipro) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Grigoris Kastanos con cross.22:37
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina).22:36
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:36
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Dino Besirovic sostituisce Benjamin Tahirovic.22:35
Fallo di Kostas Pileas (Cipro).22:34
Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Neofytos Michael (Cipro).22:32
Tiro parato. Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Edin Dzeko.22:32
Tiro parato. Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nail Omerovic.22:31
Andreas Shikkis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Fallo di Nail Omerovic (Bosnia-Erzegovina).22:30
Fallo di Nikos Koutsakos (Cipro).22:30
Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Tiro respinto. Andronikos Kakoullis (Cipro) un colpo di testa da centro area. Assist di Evangelos Andreou con cross.22:29
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Nail Omerovic sostituisce Amar Memic.22:28
Tiro respinto. Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.22:27
Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.22:26
Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina).22:26
Sostituzione, Cipro. Charalambos Kyriakou sostituisce Kostakis Artymatas.22:26
Sostituzione, Cipro. Nikos Koutsakos sostituisce Loizos Loizou.22:25
Sostituzione, Cipro. Evangelos Andreou sostituisce Marinos Tzionis.22:25
Tentativo fallito. Grigoris Kastanos (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:25
Tiro respinto. Kostas Pileas (Cipro) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Andronikos Kakoullis.22:24
Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina).22:23
Tiro respinto. Loizos Loizou (Cipro) un tiro di sinistro da centro area.22:22
Andronikos Kakoullis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina).22:22
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Laifis (Cipro).22:21
Tiro respinto. Loizos Loizou (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ioannis Pittas.22:21
Tentativo fallito. Amar Memic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Edin Dzeko con suggerimento di testa.22:20
Fallo di Kostakis Artymatas (Cipro).22:19
Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Tentativo fallito. Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.22:18
Sostituzione, Cipro. Andronikos Kakoullis sostituisce Charalampos Charalampous.22:17
Fuorigioco. Grigoris Kastanos(Cipro) prova il lancio lungo, ma Kostas Pileas e' colto in fuorigioco.22:14
Kostakis Artymatas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina).22:13
Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina).22:11
Sostituzione, Cipro. Kostas Pileas sostituisce Anderson Correia.22:10
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Ivan Basic sostituisce Armin Gigovic.22:10
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Esmir Bajraktarevic sostituisce Kerim Alajbegovic.22:10
Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito.22:08
Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina).22:08
Fallo di Anderson Correia (Cipro).22:06
Amar Memic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Marinos Tzionis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:04
Fallo di Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina).22:04
Neofytos Michael (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Fallo di Dzenis Burnic (Bosnia-Erzegovina).22:04
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Anderson Correia (Cipro).22:03
Fallo di mano di Grigoris Kastanos (Cipro).22:01
Fallo di Konstantinos Laifis (Cipro).22:00
Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina).22:00
Gara riprende.21:59
Gara momentaneamente sospesa, Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) per infortunio.21:57
Tentativo fallito. Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Kerim Alajbegovic con cross in seguito a un calcio da fermo.21:57
Andreas Shikkis (Cipro) e' ammonito per fallo.21:56
Fallo di Andreas Shikkis (Cipro).21:56
Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:56
Fallo di Charalampos Charalampous (Cipro).21:55
Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55
Inizia il Secondo tempo Cipro 1, Bosnia-Erzegovina 2.21:51
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Dzenis Burnic sostituisce Nihad Mujakic.21:50
Primo tempo terminato, Cipro 1, Bosnia-Erzegovina 2.21:35
Tentativo fallito. Marinos Tzionis (Cipro) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Ioannis Pittas.21:33
Gol! Cipro 1, Bosnia-Erzegovina 2. Konstantinos Laifis (Cipro) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:32
Marinos Tzionis (Cipro) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da centro area. Assist di Loizos Loizou.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:31
Anderson Correia (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:31
Fallo di Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina).21:31
Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.21:30
Andreas Shikkis (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:30
Fallo di Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina).21:30
Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina).21:28
Fallo di Ioannis Pittas (Cipro).21:27
Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Loizos Loizou (Cipro).21:25
Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Andreas Shikkis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina).21:24
Autorete di Neofytos Michael, Cipro. Cipro 0, Bosnia-Erzegovina 2..21:22
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Laifis (Cipro).21:21
Tiro respinto. Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Edin Dzeko.21:21
Andreas Shikkis (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:20
Fallo di Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina).21:20
Tentativo fallito. Kostakis Artymatas (Cipro) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:19
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina).21:18
Tentativo fallito. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Grigoris Kastanos con passaggio filtrante.21:17
Gara riprende.21:16
Gara momentaneamente sospesa, Loizos Loizou (Cipro) per infortunio.21:15
Nihad Mujakic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.21:14
Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Nihad Mujakic (Bosnia-Erzegovina).21:14
Tiro respinto. Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Edin Dzeko con suggerimento di testa.21:14
Fallo di Grigoris Kastanos (Cipro).21:13
Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13
Tentativo fallito. Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra.21:04
Marinos Tzionis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:01
Fallo di Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina).21:01
Fallo di Andreas Shikkis (Cipro).21:01
Nihad Mujakic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:01
Fuorigioco. Grigoris Kastanos(Cipro) prova il lancio lungo, ma Loizos Loizou e' colto in fuorigioco.21:00
Fallo di Kostakis Artymatas (Cipro).20:59
Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59
Gol! Cipro 0, Bosnia-Erzegovina 1. Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un calcio da fermo.20:55
Anderson Correia (Cipro) e' ammonito per fallo.20:54
Amar Memic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:54
Fallo di Anderson Correia (Cipro).20:54
Fallo di Kostakis Artymatas (Cipro).20:54
Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54
Tiro parato. Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Edin Dzeko.20:52
Tentativo fallito. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Marinos Tzionis in seguito a un contropiede.20:50
Tentativo fallito. Kostakis Artymatas (Cipro) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Charalampos Charalampous in seguito a un calcio da fermo.20:50
Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:49
Fallo di Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina).20:49
Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:48
Fallo di Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina).20:48
Fuorigioco. Nikola Vasilj(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Armin Gigovic e' colto in fuorigioco.20:48
Fuorigioco. Konstantinos Laifis(Cipro) prova il lancio lungo, ma Ioannis Pittas e' colto in fuorigioco.20:47
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:35
Cipro - Bosnia ed Erzegovina è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 9 ottobre alle ore 20:45 allo stadio AEK Arena di Larnaca.
Dove vedere Cipro-Bosnia ed Erzegovina di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Cipro-Bosnia ed Erzegovina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 9 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
