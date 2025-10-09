Incontro terminato, Finlandia 2, Lituania 1.
Secondo tempo terminato, Finlandia 2, Lituania 1.19:54
Topi Keskinen (Finlandia) e' ammonito.19:53
Fallo di Nauris Petkevicius (Lituania).19:51
Robert Ivanov (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.19:49
Fallo di Kaan Kairinen (Finlandia).19:49
Vykintas Slivka (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Tomas Svedkauskas (Lituania).19:47
Tiro parato. Topi Keskinen (Finlandia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:47
Fallo di Topi Keskinen (Finlandia).19:44
Artemijus Tutyskinas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:44
Fallo di Robert Ivanov (Finlandia).19:42
Artemijus Tutyskinas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:42
Joel Pohjanpalo (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:42
Fallo di Edvinas Girdvainis (Lituania).19:42
Sostituzione, Finlandia. Topi Keskinen sostituisce Oliver Antman.19:41
Sostituzione, Finlandia. Matti Peltola sostituisce Leo Walta.19:41
Sostituzione, Finlandia. Adam Ståhl sostituisce Juho Lähteenmäki.19:41
Robert Ivanov (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:40
Fallo di Modestas Vorobjovas (Lituania).19:40
Fallo di Casper Terho (Finlandia).19:36
Artemijus Tutyskinas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:36
Sostituzione, Lituania. Gratas Sirgedas sostituisce Vilius Armalas.19:35
Sostituzione, Lituania. Nauris Petkevicius sostituisce Gytis Paulauskas.19:35
Fallo di Joel Pohjanpalo (Finlandia).19:35
Edvinas Girdvainis (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:35
Tiro parato. Vykintas Slivka (Lituania) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:33
Tiro respinto. Eligijus Jankauskas (Lituania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.19:33
Robert Ivanov (Finlandia) e' ammonito per fallo.19:30
Fallo di Robert Ivanov (Finlandia).19:30
Gytis Paulauskas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:30
Tentativo fallito. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Leo Walta.19:29
Fallo di Casper Terho (Finlandia).19:26
Artemijus Tutyskinas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Tiro parato. Casper Terho (Finlandia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nikolai Alho.19:26
Tentativo fallito. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Robin Lod.19:25
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Lituania).19:23
Sostituzione, Finlandia. Casper Terho sostituisce Benjamin Källman per infortunio.19:23
Nikolai Alho (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Fallo di Eligijus Jankauskas (Lituania).19:21
Sostituzione, Finlandia. Robin Lod sostituisce Adam Markhiev per infortunio.19:19
Sostituzione, Lituania. Eligijus Jankauskas sostituisce Artur Dolznikov.19:18
Sostituzione, Lituania. Vykintas Slivka sostituisce Paulius Golubickas.19:18
Tiro parato. Artur Dolznikov (Lituania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Modestas Vorobjovas.19:17
Fallo di Ville Koski (Finlandia).19:14
Artur Dolznikov (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Gol! Finlandia 2, Lituania 1. Adam Markhiev (Finlandia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Oliver Antman.19:13
Fallo di Ville Koski (Finlandia).19:11
Artur Dolznikov (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Fallo di mano di Adam Markhiev (Finlandia).19:09
Decisione VAR: Gol Finlandia 1-1 Lituania (Benjamin Källman).19:08
Gol! Finlandia 1, Lituania 1. Benjamin Källman (Finlandia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:06
Tentativo fallito. Justas Lasickas (Lituania) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Gvidas Gineitis.19:05
Inizia il Secondo tempo Finlandia 0, Lituania 1.19:04
Primo tempo terminato, Finlandia 0, Lituania 1.18:48
Fallo di Kaan Kairinen (Finlandia).18:47
Artemijus Tutyskinas (Lituania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:47
Fallo di Ville Koski (Finlandia).18:47
Justas Lasickas (Lituania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:47
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:47
Leo Walta (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Fallo di Modestas Vorobjovas (Lituania).18:46
Fallo di Joel Pohjanpalo (Finlandia).18:44
Edvinas Girdvainis (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:44
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Tomas Svedkauskas (Lituania).18:43
Tiro parato. Leo Walta (Finlandia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Oliver Antman.18:42
Tentativo fallito. Ville Koski (Finlandia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Leo Walta.18:40
Leo Walta (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:38
Fallo di Pijus Sirvys (Lituania).18:38
Kaan Kairinen (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:35
Fallo di Gytis Paulauskas (Lituania).18:35
Benjamin Källman (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:34
Fallo di Justas Lasickas (Lituania).18:34
Nikolai Alho (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:33
Fallo di Artur Dolznikov (Lituania).18:33
Fallo di Adam Markhiev (Finlandia).18:33
Justas Lasickas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:33
Fallo di Oliver Antman (Finlandia).18:31
Pijus Sirvys (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:31
Fallo di Nikolai Alho (Finlandia).18:30
Justas Lasickas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:30
Tentativo fallito. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Kaan Kairinen con cross da calcio d'angolo.18:29
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Justas Lasickas (Lituania).18:28
Gol! Finlandia 0, Lituania 1. Pijus Sirvys (Lituania) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:26
Tentativo fallito. Gytis Paulauskas (Lituania) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Gvidas Gineitis con cross.18:24
Fallo di Adam Markhiev (Finlandia).18:21
Paulius Golubickas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:21
Tiro parato. Adam Markhiev (Finlandia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Nikolai Alho con cross.18:21
Oliver Antman (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:20
Fallo di Pijus Sirvys (Lituania).18:20
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Tomas Svedkauskas (Lituania).18:16
Tiro parato. Leo Walta (Finlandia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Kaan Kairinen.18:16
Artur Dolznikov (Lituania) e' ammonito per fallo.18:15
Fallo di Artur Dolznikov (Lituania).18:15
Benjamin Källman (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:15
Fallo di Artur Dolznikov (Lituania).18:15
Adam Markhiev (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:15
Fallo di Paulius Golubickas (Lituania).18:14
Juho Lähteenmäki (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:14
Artur Dolznikov (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:13
Fallo di Ville Koski (Finlandia).18:13
Tentativo fallito. Pijus Sirvys (Lituania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Gvidas Gineitis con cross da calcio d'angolo.18:13
Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Kaan Kairinen (Finlandia).18:12
Tentativo fallito. Artemijus Tutyskinas (Lituania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Gvidas Gineitis con cross in seguito a un calcio da fermo.18:12
Fallo di Adam Markhiev (Finlandia).18:11
Justas Lasickas (Lituania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:11
Fallo di Oliver Antman (Finlandia).18:10
Pijus Sirvys (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:10
Fallo di Robert Ivanov (Finlandia).18:08
Gytis Paulauskas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:08
Inizia il Primo tempo.18:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:22
Finlandia - Lituania è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 9 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Helsinki Olympic Stadium di Helsinki.
Dove vedere Finlandia-Lituania di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Finlandia-Lituania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 9 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
