Finlandia-Lituania: 2-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

9 Ottobre 2025 ore 18:00
Finlandia
2
Lituania
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 25' 0-1 Pijus Sirvys
  2. 48' 1-1 Benjamin Källman
  3. 55' 2-1 Adam Markhiev
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Finlandia 2, Lituania 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Finlandia 2, Lituania 1.19:54

  3. 90'+4'

    Topi Keskinen (Finlandia) e' ammonito.19:53

  4. 90'+3'

    Fallo di Nauris Petkevicius (Lituania).19:51

  5. 90'+3'

    Robert Ivanov (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.19:49

  7. 90'

    Fallo di Kaan Kairinen (Finlandia).19:49

  9. 90'

    Vykintas Slivka (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49

  10. 89'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Tomas Svedkauskas (Lituania).19:47

  11. 89'

    Tiro parato. Topi Keskinen (Finlandia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:47

  12. 86'

    Fallo di Topi Keskinen (Finlandia).19:44

  13. 86'

    Artemijus Tutyskinas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:44

  15. 84'

    Fallo di Robert Ivanov (Finlandia).19:42

  16. 84'

    Artemijus Tutyskinas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:42

  17. 83'

    Joel Pohjanpalo (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:42

  18. 83'

    Fallo di Edvinas Girdvainis (Lituania).19:42

  19. 83'

    Sostituzione, Finlandia. Topi Keskinen sostituisce Oliver Antman.19:41

  21. 83'

    Sostituzione, Finlandia. Matti Peltola sostituisce Leo Walta.19:41

  22. 83'

    Sostituzione, Finlandia. Adam Ståhl sostituisce Juho Lähteenmäki.19:41

  23. 82'

    Robert Ivanov (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:40

  24. 82'

    Fallo di Modestas Vorobjovas (Lituania).19:40

  25. 78'

    Fallo di Casper Terho (Finlandia).19:36

  27. 78'

    Artemijus Tutyskinas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:36

  28. 77'

    Sostituzione, Lituania. Gratas Sirgedas sostituisce Vilius Armalas.19:35

  29. 77'

    Sostituzione, Lituania. Nauris Petkevicius sostituisce Gytis Paulauskas.19:35

  30. 76'

    Fallo di Joel Pohjanpalo (Finlandia).19:35

  31. 76'

    Edvinas Girdvainis (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:35

  33. 75'

    Tiro parato. Vykintas Slivka (Lituania) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:33

  34. 74'

    Tiro respinto. Eligijus Jankauskas (Lituania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.19:33

  35. 72'

    Robert Ivanov (Finlandia) e' ammonito per fallo.19:30

  36. 72'

    Fallo di Robert Ivanov (Finlandia).19:30

  37. 72'

    Gytis Paulauskas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:30

  39. 70'

    Tentativo fallito. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Leo Walta.19:29

  40. 68'

    Fallo di Casper Terho (Finlandia).19:26

  41. 68'

    Artemijus Tutyskinas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  42. 68'

    Tiro parato. Casper Terho (Finlandia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nikolai Alho.19:26

  43. 67'

    Tentativo fallito. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Robin Lod.19:25

  45. 65'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Lituania).19:23

  46. 65'

    Sostituzione, Finlandia. Casper Terho sostituisce Benjamin Källman per infortunio.19:23

  47. 63'

    Nikolai Alho (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

  48. 63'

    Fallo di Eligijus Jankauskas (Lituania).19:21

  49. 61'

    Sostituzione, Finlandia. Robin Lod sostituisce Adam Markhiev per infortunio.19:19

  51. 60'

    Sostituzione, Lituania. Eligijus Jankauskas sostituisce Artur Dolznikov.19:18

  52. 60'

    Sostituzione, Lituania. Vykintas Slivka sostituisce Paulius Golubickas.19:18

  53. 59'

    Tiro parato. Artur Dolznikov (Lituania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Modestas Vorobjovas.19:17

  54. 56'

    Fallo di Ville Koski (Finlandia).19:14

  55. 56'

    Artur Dolznikov (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  57. 55'

    Gol! Finlandia 2, Lituania 1. Adam Markhiev (Finlandia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Oliver Antman.19:13

  58. 53'

    Fallo di Ville Koski (Finlandia).19:11

  59. 53'

    Artur Dolznikov (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

  60. 51'

    Fallo di mano di Adam Markhiev (Finlandia).19:09

  61. 49'

    Decisione VAR: Gol Finlandia 1-1 Lituania (Benjamin Källman).19:08

  63. 48'

    Gol! Finlandia 1, Lituania 1. Benjamin Källman (Finlandia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:06

  64. 47'

    Tentativo fallito. Justas Lasickas (Lituania) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Gvidas Gineitis.19:05

  65. Inizia il Secondo tempo Finlandia 0, Lituania 1.19:04

  66. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Finlandia 0, Lituania 1.18:48

  67. 45'+1'

    Fallo di Kaan Kairinen (Finlandia).18:47

  69. 45'+1'

    Artemijus Tutyskinas (Lituania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:47

  70. 45'+1'

    Fallo di Ville Koski (Finlandia).18:47

  71. 45'+1'

    Justas Lasickas (Lituania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:47

  72. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:47

  73. 45'

    Leo Walta (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46

  75. 45'

    Fallo di Modestas Vorobjovas (Lituania).18:46

  76. 43'

    Fallo di Joel Pohjanpalo (Finlandia).18:44

  77. 43'

    Edvinas Girdvainis (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:44

  78. 41'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Tomas Svedkauskas (Lituania).18:43

  79. 41'

    Tiro parato. Leo Walta (Finlandia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Oliver Antman.18:42

  81. 39'

    Tentativo fallito. Ville Koski (Finlandia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Leo Walta.18:40

  82. 37'

    Leo Walta (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:38

  83. 37'

    Fallo di Pijus Sirvys (Lituania).18:38

  84. 34'

    Kaan Kairinen (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:35

  85. 34'

    Fallo di Gytis Paulauskas (Lituania).18:35

  87. 33'

    Benjamin Källman (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:34

  88. 33'

    Fallo di Justas Lasickas (Lituania).18:34

  89. 32'

    Nikolai Alho (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:33

  90. 32'

    Fallo di Artur Dolznikov (Lituania).18:33

  91. 32'

    Fallo di Adam Markhiev (Finlandia).18:33

  93. 32'

    Justas Lasickas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:33

  94. 30'

    Fallo di Oliver Antman (Finlandia).18:31

  95. 30'

    Pijus Sirvys (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:31

  96. 29'

    Fallo di Nikolai Alho (Finlandia).18:30

  97. 29'

    Justas Lasickas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:30

  99. 28'

    Tentativo fallito. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Kaan Kairinen con cross da calcio d'angolo.18:29

  100. 27'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Justas Lasickas (Lituania).18:28

  101. 25'

    Gol! Finlandia 0, Lituania 1. Pijus Sirvys (Lituania) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:26

  102. 23'

    Tentativo fallito. Gytis Paulauskas (Lituania) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Gvidas Gineitis con cross.18:24

  103. 20'

    Fallo di Adam Markhiev (Finlandia).18:21

  105. 20'

    Paulius Golubickas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:21

  106. 20'

    Tiro parato. Adam Markhiev (Finlandia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Nikolai Alho con cross.18:21

  107. 19'

    Oliver Antman (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:20

  108. 19'

    Fallo di Pijus Sirvys (Lituania).18:20

  109. 15'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Tomas Svedkauskas (Lituania).18:16

  111. 15'

    Tiro parato. Leo Walta (Finlandia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Kaan Kairinen.18:16

  112. 14'

    Artur Dolznikov (Lituania) e' ammonito per fallo.18:15

  113. 14'

    Fallo di Artur Dolznikov (Lituania).18:15

  114. 14'

    Benjamin Källman (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:15

  115. 14'

    Fallo di Artur Dolznikov (Lituania).18:15

  117. 14'

    Adam Markhiev (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:15

  118. 13'

    Fallo di Paulius Golubickas (Lituania).18:14

  119. 13'

    Juho Lähteenmäki (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:14

  120. 12'

    Artur Dolznikov (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:13

  121. 12'

    Fallo di Ville Koski (Finlandia).18:13

  123. 12'

    Tentativo fallito. Pijus Sirvys (Lituania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Gvidas Gineitis con cross da calcio d'angolo.18:13

  124. 11'

    Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Kaan Kairinen (Finlandia).18:12

  125. 11'

    Tentativo fallito. Artemijus Tutyskinas (Lituania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Gvidas Gineitis con cross in seguito a un calcio da fermo.18:12

  126. 10'

    Fallo di Adam Markhiev (Finlandia).18:11

  127. 10'

    Justas Lasickas (Lituania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:11

  129. 9'

    Fallo di Oliver Antman (Finlandia).18:10

  130. 9'

    Pijus Sirvys (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:10

  131. 7'

    Fallo di Robert Ivanov (Finlandia).18:08

  132. 7'

    Gytis Paulauskas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:08

  133. Inizia il Primo tempo.18:02

  135. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:22

Formazioni Finlandia - Lituania

Finlandia
Lituania
TITOLARI FINLANDIA
  • (12) VILJAMI SINISALO (P)
  • (17) NIKOLAI ALHO (D)
  • (5) JUHO LÄHTEENMÄKI (D)
  • (4) ROBERT IVANOV (D)
  • (21) VILLE KOSKI (D)
  • (11) ADAM MARKHIEV (C)
  • (9) LEO WALTA (C)
  • (14) KAAN KAIRINEN (C)
  • (19) BENJAMIN KÄLLMAN (A)
  • (20) JOEL POHJANPALO (A)
  • (7) OLIVER ANTMAN (A)
PANCHINA FINLANDIA
  • (6) NAATAN SKYTTÄ (C)
  • (3) ADAM STÅHL (D)
  • (2) MATTI PELTOLA (D)
  • (15) MIRO TENHO (D)
  • (8) ROBIN LOD (C)
  • (23) LUCAS BERGSTRÖM (P)
  • (18) ADRIAN SVANBÄCK (A)
  • (10) TEEMU PUKKI (A)
  • (13) ANSSI SUHONEN (C)
  • (16) TOPI KESKINEN (A)
  • (22) CASPER TERHO (A)
  • (1) JESSE JORONEN (P)
ALLENATORE FINLANDIA
  • Jacob Friis
TITOLARI LITUANIA
  • (12) TOMAS SVEDKAUSKAS (P)
  • (18) VILIUS ARMALAS (D)
  • (4) EDVINAS GIRDVAINIS (D)
  • (17) PIJUS SIRVYS (D)
  • (2) ARTEMIJUS TUTYSKINAS (D)
  • (13) JUSTAS LASICKAS (D)
  • (15) GVIDAS GINEITIS (C)
  • (22) PAULIUS GOLUBICKAS (C)
  • (7) ARTUR DOLZNIKOV (C)
  • (6) MODESTAS VOROBJOVAS (C)
  • (9) GYTIS PAULAUSKAS (A)
PANCHINA LITUANIA
  • (1) EDVINAS GERTMONAS (P)
  • (10) FEDOR CERNYCH (C)
  • (20) ELIGIJUS JANKAUSKAS (C)
  • (11) GRATAS SIRGEDAS (C)
  • (3) ROKAS LEKIATAS (D)
  • (21) NAURIS PETKEVICIUS (A)
  • (19) KLAUDIJUS UPSTAS (D)
  • (8) TOMAS KALINAUSKAS (A)
  • (23) VINCENTAS SARKAUSKAS (P)
  • (14) VYKINTAS SLIVKA (C)
  • (16) DOMANTAS ANTANAVICIUS (C)
  • (5) MARKAS BENETA (D)
ALLENATORE LITUANIA
  • Edgaras Jankauskas
PREPARTITA

Finlandia - Lituania è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 9 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Helsinki Olympic Stadium di Helsinki.

Dove vedere Finlandia-Lituania di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Finlandia-Lituania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 9 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Finlandia - Lituania Live

