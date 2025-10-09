Incontro terminato, Isole Far Oer 4, Montenegro 0.
Scale sicure in quota
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
Incontro terminato, Isole Far Oer 4, Montenegro 0.
Secondo tempo terminato, Isole Far Oer 4, Montenegro 0.22:34
Tentativo fallito. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! di poco a lato sulla destra. Assist di Andrej Kostic.22:33
Fallo di Andrija Vukcevic (Montenegro).22:31
Jóan Edmundsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:31
Tentativo fallito. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Andrej Kostic in seguito a un contropiede.22:30
Tiro respinto. Andrej Kostic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area.22:28
Marko Simun (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:27
Fallo di Jóan Edmundsson (Isole Far Oer).22:27
Gara riprende.22:27
Gara momentaneamente sospesa, Igor Nikic (Montenegro) per infortunio.22:26
Petur Knudsen (Isole Far Oer) colpisce il palo destro con un colpo di testa da centro area. Assist di Adrian Justinussen con cross da calcio d'angolo.22:26
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Nikola Krstovic (Montenegro).22:25
Tentativo fallito. Jann Benjaminsen (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:25
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Andrija Vukcevic (Montenegro).22:24
Fallo di Marko Simun (Montenegro).22:23
Géza Turi (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:23
Sostituzione, Isole Far Oer. Jann Benjaminsen sostituisce Jóannes Danielsen.22:23
Sostituzione, Montenegro. Andrej Kostic sostituisce Milutin Osmajic.22:22
Fallo di Andrija Vukcevic (Montenegro).22:22
Jóan Edmundsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Igor Nikic (Montenegro).22:19
Tiro parato. Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Adrian Justinussen.22:19
Tiro parato. Nikola Sipcic (Montenegro) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:18
Sostituzione, Isole Far Oer. Adrian Justinussen sostituisce Hanus Sørensen.22:17
Sostituzione, Isole Far Oer. Petur Knudsen sostituisce Árni Frederiksberg.22:17
Fallo di Viktor Djukanovic (Montenegro).22:15
Árni Frederiksberg (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Marko Simun (Montenegro).22:14
Odmar Færø (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Gol! Isole Far Oer 4, Montenegro 0. Árni Frederiksberg (Isole Far Oer) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:12
Rigore concesso da Andrija Vukcevic (Montenegro) per un fallo di mano in area.22:11
Tiro respinto. Jóan Edmundsson (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da centro area.22:11
Fallo di Andrej Bajovic (Montenegro).22:09
Martin Agnarsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Sostituzione, Isole Far Oer. Jóan Edmundsson sostituisce Meinhard Olsen.22:08
Sostituzione, Isole Far Oer. Géza Turi sostituisce Brandur Hendriksson.22:08
Fuorigioco. Viktor Djukanovic(Montenegro) prova il lancio lungo, ma Milutin Osmajic e' colto in fuorigioco.22:08
Sostituzione, Montenegro. Driton Camaj sostituisce Milan Roganovic.22:07
Sostituzione, Montenegro. Andrej Bajovic sostituisce Vasilije Adzic.22:07
Andrija Vukcevic (Montenegro) e' ammonito per fallo.22:06
Fallo di Andrija Vukcevic (Montenegro).22:06
Jóannes Danielsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Milutin Osmajic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:04
Fallo di Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).22:04
Tentativo fallito. Meinhard Olsen (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Hanus Sørensen con suggerimento di testa.22:04
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Stefan Savic (Montenegro).22:02
Sostituzione, Montenegro. Viktor Djukanovic sostituisce Marko Perovic.22:00
Milutin Osmajic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59
Fallo di Jákup Andreasen (Isole Far Oer).21:59
Fallo di Stefan Savic (Montenegro).21:59
Meinhard Olsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59
Marko Simun (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58
Fallo di Jóannes Danielsen (Isole Far Oer).21:58
Tiro parato. Brandur Hendriksson (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:58
Fallo di Milutin Osmajic (Montenegro).21:57
Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:57
Gol! Isole Far Oer 3, Montenegro 0. Hanus Sørensen (Isole Far Oer) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Árni Frederiksberg con cross.21:55
Tentativo fallito. Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Árni Frederiksberg con cross in seguito a un calcio da fermo.21:53
Marko Simun (Montenegro) e' ammonito per fallo.21:52
Fallo di Marko Simun (Montenegro).21:52
Jóannes Danielsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:52
Fallo di Milutin Osmajic (Montenegro).21:51
Hanus Sørensen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:51
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Milan Roganovic (Montenegro).21:50
Tiro parato. Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Árni Frederiksberg con cross.21:49
Fallo di Marko Simun (Montenegro).21:48
Jóannes Danielsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:48
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Nikola Sipcic (Montenegro).21:47
Marko Simun (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Fallo di Brandur Hendriksson (Isole Far Oer).21:46
Inizia il Secondo tempo Isole Far Oer 2, Montenegro 0.21:46
Primo tempo terminato, Isole Far Oer 2, Montenegro 0.21:30
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:30
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Nikola Sipcic (Montenegro).21:27
Fuorigioco. Vasilije Adzic(Montenegro) prova il lancio lungo, ma Stefan Savic e' colto in fuorigioco.21:25
Milutin Osmajic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:25
Fallo di Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).21:25
Fuorigioco. Árni Frederiksberg(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Meinhard Olsen e' colto in fuorigioco.21:24
Gol! Isole Far Oer 2, Montenegro 0. Árni Frederiksberg (Isole Far Oer) trasforma il calcio di punizione con un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:20
Fallo di Marko Perovic (Montenegro).21:19
Árni Frederiksberg (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:19
Fallo di Stefan Savic (Montenegro).21:16
Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Árni Frederiksberg (Isole Far Oer).21:15
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).21:13
Tiro respinto. Milutin Osmajic (Montenegro) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Milan Roganovic.21:13
Tentativo fallito. Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Martin Agnarsson con cross in seguito a un calcio da fermo.21:07
Fallo di Marko Simun (Montenegro).21:06
Brandur Hendriksson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:06
Tentativo fallito. Milutin Osmajic (Montenegro) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Marko Perovic con cross.21:06
Tentativo fallito. Vasilije Adzic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.21:04
Nikola Krstovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:04
Fallo di Odmar Færø (Isole Far Oer).21:04
Nikola Sipcic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Meinhard Olsen (Isole Far Oer).21:03
Marko Bakic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:01
Fallo di Meinhard Olsen (Isole Far Oer).21:01
Gol! Isole Far Oer 1, Montenegro 0. Hanus Sørensen (Isole Far Oer) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Árni Frederiksberg.21:00
Tiro parato. Marko Bakic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Nikola Krstovic.20:59
Tiro parato. Marko Simun (Montenegro) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nikola Krstovic.20:58
Fuorigioco. Hanus Sørensen(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Martin Agnarsson e' colto in fuorigioco.20:55
Fallo di mano di Marko Simun (Montenegro).20:52
Tentativo fallito. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Milutin Osmajic in seguito a un contropiede.20:50
Fallo di Marko Simun (Montenegro).20:47
Brandur Hendriksson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56
Isole Faroe - Montenegro è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 9 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Tórsvøllur di Tórshavn.
Dove vedere Isole Faroe-Montenegro di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Isole Faroe-Montenegro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 9 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND