Isole Faroe-Montenegro: 4-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

9 Ottobre 2025 ore 20:45
Isole Faroe
4
Montenegro
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 16' 1-0 Hanus Sørensen
  2. 36' 2-0 Árni Frederiksberg
  3. 55' 3-0 Hanus Sørensen
  4. 72' 4-0 Árni Frederiksberg (R)
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Isole Far Oer 4, Montenegro 0.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Isole Far Oer 4, Montenegro 0.22:34

  3. 90'+3'

    Tentativo fallito. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! di poco a lato sulla destra. Assist di Andrej Kostic.22:33

  4. 90'+1'

    Fallo di Andrija Vukcevic (Montenegro).22:31

  5. 90'+1'

    Jóan Edmundsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:31

  7. 90'

    Tentativo fallito. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Andrej Kostic in seguito a un contropiede.22:30

  9. 88'

    Tiro respinto. Andrej Kostic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area.22:28

  10. 87'

    Marko Simun (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:27

  11. 87'

    Fallo di Jóan Edmundsson (Isole Far Oer).22:27

  12. 86'

    Gara riprende.22:27

  13. 86'

    Gara momentaneamente sospesa, Igor Nikic (Montenegro) per infortunio.22:26

  15. 85'

    Petur Knudsen (Isole Far Oer) colpisce il palo destro con un colpo di testa da centro area. Assist di Adrian Justinussen con cross da calcio d'angolo.22:26

  16. 85'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Nikola Krstovic (Montenegro).22:25

  17. 84'

    Tentativo fallito. Jann Benjaminsen (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:25

  18. 84'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Andrija Vukcevic (Montenegro).22:24

  19. 83'

    Fallo di Marko Simun (Montenegro).22:23

  21. 83'

    Géza Turi (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:23

  22. 82'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Jann Benjaminsen sostituisce Jóannes Danielsen.22:23

  23. 82'

    Sostituzione, Montenegro. Andrej Kostic sostituisce Milutin Osmajic.22:22

  24. 82'

    Fallo di Andrija Vukcevic (Montenegro).22:22

  25. 82'

    Jóan Edmundsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22

  27. 79'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Igor Nikic (Montenegro).22:19

  28. 79'

    Tiro parato. Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Adrian Justinussen.22:19

  29. 78'

    Tiro parato. Nikola Sipcic (Montenegro) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:18

  30. 77'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Adrian Justinussen sostituisce Hanus Sørensen.22:17

  31. 76'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Petur Knudsen sostituisce Árni Frederiksberg.22:17

  33. 75'

    Fallo di Viktor Djukanovic (Montenegro).22:15

  34. 75'

    Árni Frederiksberg (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  35. 73'

    Fallo di Marko Simun (Montenegro).22:14

  36. 73'

    Odmar Færø (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  37. 72'

    Gol! Isole Far Oer 4, Montenegro 0. Árni Frederiksberg (Isole Far Oer) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:12

  39. 71'

    Rigore concesso da Andrija Vukcevic (Montenegro) per un fallo di mano in area.22:11

  40. 71'

    Tiro respinto. Jóan Edmundsson (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da centro area.22:11

  41. 69'

    Fallo di Andrej Bajovic (Montenegro).22:09

  42. 69'

    Martin Agnarsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  43. 68'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Jóan Edmundsson sostituisce Meinhard Olsen.22:08

  45. 68'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Géza Turi sostituisce Brandur Hendriksson.22:08

  46. 68'

    Fuorigioco. Viktor Djukanovic(Montenegro) prova il lancio lungo, ma Milutin Osmajic e' colto in fuorigioco.22:08

  47. 66'

    Sostituzione, Montenegro. Driton Camaj sostituisce Milan Roganovic.22:07

  48. 66'

    Sostituzione, Montenegro. Andrej Bajovic sostituisce Vasilije Adzic.22:07

  49. 65'

    Andrija Vukcevic (Montenegro) e' ammonito per fallo.22:06

  51. 65'

    Fallo di Andrija Vukcevic (Montenegro).22:06

  52. 65'

    Jóannes Danielsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  53. 64'

    Milutin Osmajic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:04

  54. 64'

    Fallo di Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).22:04

  55. 64'

    Tentativo fallito. Meinhard Olsen (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Hanus Sørensen con suggerimento di testa.22:04

  57. 62'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Stefan Savic (Montenegro).22:02

  58. 59'

    Sostituzione, Montenegro. Viktor Djukanovic sostituisce Marko Perovic.22:00

  59. 59'

    Milutin Osmajic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59

  60. 59'

    Fallo di Jákup Andreasen (Isole Far Oer).21:59

  61. 58'

    Fallo di Stefan Savic (Montenegro).21:59

  63. 58'

    Meinhard Olsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59

  64. 58'

    Marko Simun (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58

  65. 58'

    Fallo di Jóannes Danielsen (Isole Far Oer).21:58

  66. 58'

    Tiro parato. Brandur Hendriksson (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:58

  67. 57'

    Fallo di Milutin Osmajic (Montenegro).21:57

  69. 57'

    Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:57

  70. 55'

    Gol! Isole Far Oer 3, Montenegro 0. Hanus Sørensen (Isole Far Oer) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Árni Frederiksberg con cross.21:55

  71. 53'

    Tentativo fallito. Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Árni Frederiksberg con cross in seguito a un calcio da fermo.21:53

  72. 52'

    Marko Simun (Montenegro) e' ammonito per fallo.21:52

  73. 52'

    Fallo di Marko Simun (Montenegro).21:52

  75. 52'

    Jóannes Danielsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:52

  76. 51'

    Fallo di Milutin Osmajic (Montenegro).21:51

  77. 51'

    Hanus Sørensen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:51

  78. 50'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Milan Roganovic (Montenegro).21:50

  79. 49'

    Tiro parato. Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Árni Frederiksberg con cross.21:49

  81. 48'

    Fallo di Marko Simun (Montenegro).21:48

  82. 48'

    Jóannes Danielsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:48

  83. 47'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Nikola Sipcic (Montenegro).21:47

  84. 46'

    Marko Simun (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46

  85. 46'

    Fallo di Brandur Hendriksson (Isole Far Oer).21:46

  87. Inizia il Secondo tempo Isole Far Oer 2, Montenegro 0.21:46

  88. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Isole Far Oer 2, Montenegro 0.21:30

  89. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:30

  90. 43'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Nikola Sipcic (Montenegro).21:27

  91. 41'

    Fuorigioco. Vasilije Adzic(Montenegro) prova il lancio lungo, ma Stefan Savic e' colto in fuorigioco.21:25

  93. 41'

    Milutin Osmajic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:25

  94. 41'

    Fallo di Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).21:25

  95. 40'

    Fuorigioco. Árni Frederiksberg(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Meinhard Olsen e' colto in fuorigioco.21:24

  96. 36'

    Gol! Isole Far Oer 2, Montenegro 0. Árni Frederiksberg (Isole Far Oer) trasforma il calcio di punizione con un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:20

  97. 35'

    Fallo di Marko Perovic (Montenegro).21:19

  99. 35'

    Árni Frederiksberg (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:19

  100. 32'

    Fallo di Stefan Savic (Montenegro).21:16

  101. 32'

    Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  102. 31'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Árni Frederiksberg (Isole Far Oer).21:15

  103. 29'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).21:13

  105. 29'

    Tiro respinto. Milutin Osmajic (Montenegro) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Milan Roganovic.21:13

  106. 23'

    Tentativo fallito. Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Martin Agnarsson con cross in seguito a un calcio da fermo.21:07

  107. 22'

    Fallo di Marko Simun (Montenegro).21:06

  108. 22'

    Brandur Hendriksson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:06

  109. 21'

    Tentativo fallito. Milutin Osmajic (Montenegro) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Marko Perovic con cross.21:06

  111. 20'

    Tentativo fallito. Vasilije Adzic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.21:04

  112. 20'

    Nikola Krstovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:04

  113. 20'

    Fallo di Odmar Færø (Isole Far Oer).21:04

  114. 19'

    Nikola Sipcic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  115. 19'

    Fallo di Meinhard Olsen (Isole Far Oer).21:03

  117. 17'

    Marko Bakic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:01

  118. 17'

    Fallo di Meinhard Olsen (Isole Far Oer).21:01

  119. 16'

    Gol! Isole Far Oer 1, Montenegro 0. Hanus Sørensen (Isole Far Oer) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Árni Frederiksberg.21:00

  120. 15'

    Tiro parato. Marko Bakic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Nikola Krstovic.20:59

  121. 14'

    Tiro parato. Marko Simun (Montenegro) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nikola Krstovic.20:58

  123. 11'

    Fuorigioco. Hanus Sørensen(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Martin Agnarsson e' colto in fuorigioco.20:55

  124. 8'

    Fallo di mano di Marko Simun (Montenegro).20:52

  125. 6'

    Tentativo fallito. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Milutin Osmajic in seguito a un contropiede.20:50

  126. 3'

    Fallo di Marko Simun (Montenegro).20:47

  127. 3'

    Brandur Hendriksson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47

  129. Inizia il Primo tempo.20:45

  130. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

Formazioni Isole Faroe - Montenegro

Isole Faroe
Montenegro
TITOLARI ISOLE FAROE
  • (1) MATTIAS LAMHAUGE (P)
  • (5) ANDRIAS EDMUNDSSON (D)
  • (15) ODMAR FÆRØ (D)
  • (2) JÓANNES DANIELSEN (D)
  • (13) MARTIN AGNARSSON (D)
  • (16) GUNNAR VATNHAMAR (D)
  • (22) JÁKUP ANDREASEN (C)
  • (8) BRANDUR HENDRIKSSON (C)
  • (20) HANUS SØRENSEN (C)
  • (11) ÁRNI FREDERIKSBERG (C)
  • (10) MEINHARD OLSEN (A)
PANCHINA ISOLE FAROE
  • (18) PETUR KNUDSEN (A)
  • (9) PÁLL KLETTSKARD (A)
  • (23) BÁRDUR Á REYNATRØD (P)
  • (6) HÁLLUR HÁNSSON (C)
  • (14) JÓAN EDMUNDSSON (C)
  • (21) GÉZA TURI (C)
  • (19) JANN BENJAMINSEN (D)
  • (7) JÓANNES BJARTALÍD (A)
  • (12) BJARTI MØRK (P)
  • (4) ARNBJØRN SVENSSON (D)
  • (17) ADRIAN JUSTINUSSEN (A)
  • (3) VILJORMUR DAVIDSEN (D)
ALLENATORE ISOLE FAROE
  • Eydun Klakstein
TITOLARI MONTENEGRO
  • (13) IGOR NIKIC (P)
  • (2) ANDRIJA VUKCEVIC (D)
  • (15) STEFAN SAVIC (D)
  • (22) MILAN ROGANOVIC (D)
  • (23) NIKOLA SIPCIC (D)
  • (19) MARKO SIMUN (C)
  • (5) MARKO PEROVIC (C)
  • (10) VASILIJE ADZIC (C)
  • (18) MARKO BAKIC (C)
  • (9) NIKOLA KRSTOVIC (A)
  • (20) MILUTIN OSMAJIC (A)
PANCHINA MONTENEGRO
  • (8) ANDREJ KOSTIC (A)
  • (17) VIKTOR DJUKANOVIC (A)
  • (21) MILOS BRNOVIC (C)
  • (3) STEFAN MILIC (D)
  • (14) EDVIN KUC (C)
  • (4) MARKO VUKCEVIC (D)
  • (16) ANDREJ BAJOVIC (C)
  • (7) DRITON CAMAJ (A)
  • (6) MARKO TUCI (D)
  • (1) BALSA POPOVIC (P)
  • (12) DANIJEL PETKOVIC (P)
ALLENATORE MONTENEGRO
  • Mirko Vucinic
PREPARTITA

Isole Faroe - Montenegro è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 9 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Tórsvøllur di Tórshavn.

Dove vedere Isole Faroe-Montenegro di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Isole Faroe-Montenegro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 9 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Isole Faroe - Montenegro Live

