Incontro terminato, Malta 0, Olanda 4.
Scale sicure in quota
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
Incontro terminato, Malta 0, Olanda 4.
Secondo tempo terminato, Malta 0, Olanda 4.22:43
Gol! Malta 0, Olanda 4. Memphis Depay (Olanda) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Denzel Dumfries.22:42
Tiro respinto. Memphis Depay (Olanda) un tiro di destro da centro area. Assist di Jurriën Timber.22:41
Tiro respinto. Memphis Depay (Olanda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Justin Kluivert.22:41
Adam Magri Overend (Malta) e' ammonito per fallo.22:41
Denzel Dumfries (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Fallo di Adam Magri Overend (Malta).22:41
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:40
Fuorigioco. Matthew Guillaumier(Malta) prova il lancio lungo, ma Basil Tuma e' colto in fuorigioco.22:39
Tentativo fallito. Memphis Depay (Olanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Xavi Simons da calcio d'angolo.22:39
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Kurt Shaw (Malta).22:38
Tentativo fallito. Virgil van Dijk (Olanda) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Memphis Depay con cross da calcio d'angolo.22:38
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Kurt Shaw (Malta).22:37
Tiro respinto. Donyell Malen (Olanda) un tiro di destro da centro area. Assist di Justin Kluivert.22:37
Sostituzione, Malta. Basil Tuma sostituisce Irvin Cardona.22:36
Tentativo fallito. Memphis Depay (Olanda) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jurriën Timber.22:35
Fallo di Virgil van Dijk (Olanda).22:34
Kemar Reid (Malta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34
Tiro parato. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:33
Sostituzione, Olanda. Quilindschy Hartman sostituisce Micky van de Ven.22:33
Sostituzione, Olanda. Xavi Simons sostituisce Cody Gakpo.22:33
Sostituzione, Malta. Jodi Jones sostituisce Ilyas Chouaref.22:32
Sostituzione, Malta. Kemar Reid sostituisce Teddy Teuma.22:32
Teddy Teuma (Malta) e' ammonito per fallo.22:31
Tijjani Reijnders (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:31
Fallo di Teddy Teuma (Malta).22:31
Tiro respinto. Adam Magri Overend (Malta) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Ilyas Chouaref.22:28
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Henry Bonello (Malta).22:27
Tiro parato. Denzel Dumfries (Olanda) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Memphis Depay con cross.22:27
Tijjani Reijnders (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:25
Fallo di Teddy Teuma (Malta).22:25
Memphis Depay (Olanda) e' ammonito.22:22
Fuorigioco. Jurriën Timber(Olanda) prova il lancio lungo, ma Memphis Depay e' colto in fuorigioco.22:22
Sostituzione, Malta. Yannick Yankam sostituisce Alexander Satariano.22:21
Sostituzione, Malta. Adam Magri Overend sostituisce Joseph Mbong.22:21
Fallo di mano di Joseph Mbong (Malta).22:17
Sostituzione, Olanda. Memphis Depay sostituisce Wout Weghorst.22:16
Sostituzione, Olanda. Justin Kluivert sostituisce Frenkie de Jong.22:16
Sostituzione, Olanda. Donyell Malen sostituisce Jeremie Frimpong.22:16
Tentativo fallito. Virgil van Dijk (Olanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Cody Gakpo con cross da calcio d'angolo.22:15
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Ryan Camenzuli (Malta).22:14
Tiro respinto. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di destro da centro area. Assist di Wout Weghorst.22:14
Virgil van Dijk (Olanda) e' ammonito per fallo.22:10
Fallo di Virgil van Dijk (Olanda).22:10
Irvin Cardona (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:10
Fallo di Cody Gakpo (Olanda).22:09
Ilyas Chouaref (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Tentativo fallito. Alexander Satariano (Malta) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Teddy Teuma.22:07
Gol! Malta 0, Olanda 3. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Cody Gakpo.
Guarda la scheda del giocatore Tijjani Reijnders22:05
Fuorigioco. Jeremie Frimpong(Olanda) prova il lancio lungo, ma Cody Gakpo e' colto in fuorigioco.22:04
Irvin Cardona (Malta) e' ammonito per fallo.22:04
Micky van de Ven (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Fallo di Irvin Cardona (Malta).22:03
Tiro parato. Jeremie Frimpong (Olanda) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ryan Gravenberch.22:02
Fallo di Wout Weghorst (Olanda).22:00
Alexander Satariano (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00
Fuorigioco. Cody Gakpo(Olanda) prova il lancio lungo, ma Tijjani Reijnders e' colto in fuorigioco.21:58
Gol! Malta 0, Olanda 2. Cody Gakpo (Olanda) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:57
Enrico Pepe (Malta) e' ammonito per fallo.21:56
Rigore per Olanda. Wout Weghorst e'stato atterrato in area di rigore.21:56
Rigore concesso da Enrico Pepe (Malta) per un fallo in area.21:56
Inizia il Secondo tempo Malta 0, Olanda 1.21:54
Primo tempo terminato, Malta 0, Olanda 1.21:37
Tentativo fallito. Denzel Dumfries (Olanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Cody Gakpo con cross da calcio d'angolo.21:37
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Alexander Satariano (Malta).21:36
Wout Weghorst (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Enrico Pepe (Malta).21:35
Fallo di Wout Weghorst (Olanda).21:33
Kurt Shaw (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.21:32
Tijjani Reijnders (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32
Fallo di Enrico Pepe (Malta).21:32
Cody Gakpo (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Juan Corbalan (Malta).21:31
Tentativo fallito. Matthew Guillaumier (Malta) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra.21:30
Decisione VAR: nessun rigore Olanda.21:27
Tiro respinto. Wout Weghorst (Olanda) un colpo di testa da centro area. Assist di Cody Gakpo con cross.21:25
Ryan Camenzuli (Malta) e' ammonito per fallo.21:24
Jeremie Frimpong (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:24
Fallo di Ryan Camenzuli (Malta).21:24
Wout Weghorst (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23
Fallo di Enrico Pepe (Malta).21:23
Cody Gakpo (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Joseph Mbong (Malta).21:23
Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Denzel Dumfries (Olanda).21:22
Tiro respinto. Ilyas Chouaref (Malta) un tiro di destro da centro area. Assist di Matthew Guillaumier con cross.21:22
Tiro respinto. Ilyas Chouaref (Malta) un tiro di destro da fuori area. Assist di Juan Corbalan.21:21
Tiro respinto. Ryan Camenzuli (Malta) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Alexander Satariano.21:15
Gara riprende.21:12
Gara momentaneamente sospesa, Jurriën Timber (Olanda) per infortunio.21:11
Tiro respinto. Ryan Gravenberch (Olanda) un tiro di destro da centro area. Assist di Cody Gakpo.21:09
Ryan Gravenberch (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Alexander Satariano (Malta).21:06
Denzel Dumfries (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Ilyas Chouaref (Malta).21:03
Tentativo fallito. Cody Gakpo (Olanda) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Jeremie Frimpong in seguito a un contropiede.21:02
Cody Gakpo (Olanda) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Micky van de Ven.21:01
Gol! Malta 0, Olanda 1. Cody Gakpo (Olanda) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:59
Rigore per Olanda. Ryan Gravenberch e'stato atterrato in area di rigore.20:57
Rigore concesso da Kurt Shaw (Malta) per un fallo in area.20:57
Tiro parato. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ryan Gravenberch.20:57
Fallo di Micky van de Ven (Olanda).20:54
Joseph Mbong (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54
Fuorigioco. Frenkie de Jong(Olanda) prova il lancio lungo, ma Micky van de Ven e' colto in fuorigioco.20:52
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Kurt Shaw (Malta).20:50
Tiro respinto. Ryan Gravenberch (Olanda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Wout Weghorst.20:50
Tentativo fallito. Joseph Mbong (Malta) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra.20:49
Inizia il Primo tempo.20:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:35
Malta - Olanda è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 9 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Ta' Qali National Stadium di Attard.
Dove vedere Malta-Olanda di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Malta-Olanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 9 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND