Malta-Olanda: 0-4 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

9 Ottobre 2025 ore 20:45
Malta
0
Olanda
4
Partita finita
Arbitro:
  1. 12' 0-1 Cody Gakpo (R)
  2. 48' 0-2 Cody Gakpo (R)
  3. 57' 0-3 Tijjani Reijnders
  4. 90+3' 0-4 Memphis Depay
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Malta 0, Olanda 4.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Malta 0, Olanda 4.22:43

  3. 90'+3'

    Gol! Malta 0, Olanda 4. Memphis Depay (Olanda) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Denzel Dumfries.22:42

  4. 90'+3'

    Tiro respinto. Memphis Depay (Olanda) un tiro di destro da centro area. Assist di Jurriën Timber.22:41

  5. 90'+3'

    Tiro respinto. Memphis Depay (Olanda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Justin Kluivert.22:41

  6. 90'+2'

    Adam Magri Overend (Malta) e' ammonito per fallo.22:41

  7. 90'+2'

    Denzel Dumfries (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  9. 90'+2'

    Fallo di Adam Magri Overend (Malta).22:41

  10. 90'+2'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:40

  11. 90'+1'

    Fuorigioco. Matthew Guillaumier(Malta) prova il lancio lungo, ma Basil Tuma e' colto in fuorigioco.22:39

  12. 90'+1'

    Tentativo fallito. Memphis Depay (Olanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Xavi Simons da calcio d'angolo.22:39

  13. 90'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Kurt Shaw (Malta).22:38

  15. 89'

    Tentativo fallito. Virgil van Dijk (Olanda) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Memphis Depay con cross da calcio d'angolo.22:38

  16. 88'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Kurt Shaw (Malta).22:37

  17. 88'

    Tiro respinto. Donyell Malen (Olanda) un tiro di destro da centro area. Assist di Justin Kluivert.22:37

  18. 87'

    Sostituzione, Malta. Basil Tuma sostituisce Irvin Cardona.22:36

  19. 87'

    Tentativo fallito. Memphis Depay (Olanda) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jurriën Timber.22:35

  21. 85'

    Fallo di Virgil van Dijk (Olanda).22:34

  22. 85'

    Kemar Reid (Malta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34

  23. 85'

    Tiro parato. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:33

  24. 84'

    Sostituzione, Olanda. Quilindschy Hartman sostituisce Micky van de Ven.22:33

  25. 84'

    Sostituzione, Olanda. Xavi Simons sostituisce Cody Gakpo.22:33

  27. 84'

    Sostituzione, Malta. Jodi Jones sostituisce Ilyas Chouaref.22:32

  28. 84'

    Sostituzione, Malta. Kemar Reid sostituisce Teddy Teuma.22:32

  29. 83'

    Teddy Teuma (Malta) e' ammonito per fallo.22:31

  30. 83'

    Tijjani Reijnders (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:31

  31. 83'

    Fallo di Teddy Teuma (Malta).22:31

  33. 79'

    Tiro respinto. Adam Magri Overend (Malta) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Ilyas Chouaref.22:28

  34. 78'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Henry Bonello (Malta).22:27

  35. 78'

    Tiro parato. Denzel Dumfries (Olanda) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Memphis Depay con cross.22:27

  36. 76'

    Tijjani Reijnders (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:25

  37. 76'

    Fallo di Teddy Teuma (Malta).22:25

  39. 74'

    Memphis Depay (Olanda) e' ammonito.22:22

  40. 73'

    Fuorigioco. Jurriën Timber(Olanda) prova il lancio lungo, ma Memphis Depay e' colto in fuorigioco.22:22

  41. 73'

    Sostituzione, Malta. Yannick Yankam sostituisce Alexander Satariano.22:21

  42. 73'

    Sostituzione, Malta. Adam Magri Overend sostituisce Joseph Mbong.22:21

  43. 69'

    Fallo di mano di Joseph Mbong (Malta).22:17

  45. 67'

    Sostituzione, Olanda. Memphis Depay sostituisce Wout Weghorst.22:16

  46. 67'

    Sostituzione, Olanda. Justin Kluivert sostituisce Frenkie de Jong.22:16

  47. 67'

    Sostituzione, Olanda. Donyell Malen sostituisce Jeremie Frimpong.22:16

  48. 66'

    Tentativo fallito. Virgil van Dijk (Olanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Cody Gakpo con cross da calcio d'angolo.22:15

  49. 65'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Ryan Camenzuli (Malta).22:14

  51. 65'

    Tiro respinto. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di destro da centro area. Assist di Wout Weghorst.22:14

  52. 61'

    Virgil van Dijk (Olanda) e' ammonito per fallo.22:10

  53. 61'

    Fallo di Virgil van Dijk (Olanda).22:10

  54. 61'

    Irvin Cardona (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:10

  55. 60'

    Fallo di Cody Gakpo (Olanda).22:09

  57. 60'

    Ilyas Chouaref (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  58. 59'

    Tentativo fallito. Alexander Satariano (Malta) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Teddy Teuma.22:07

  59. 57'

    Gol! Malta 0, Olanda 3. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Cody Gakpo.

    Guarda la scheda del giocatore Tijjani Reijnders22:05

  60. 56'

    Fuorigioco. Jeremie Frimpong(Olanda) prova il lancio lungo, ma Cody Gakpo e' colto in fuorigioco.22:04

  61. 55'

    Irvin Cardona (Malta) e' ammonito per fallo.22:04

  63. 55'

    Micky van de Ven (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03

  64. 55'

    Fallo di Irvin Cardona (Malta).22:03

  65. 53'

    Tiro parato. Jeremie Frimpong (Olanda) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ryan Gravenberch.22:02

  66. 52'

    Fallo di Wout Weghorst (Olanda).22:00

  67. 52'

    Alexander Satariano (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00

  69. 49'

    Fuorigioco. Cody Gakpo(Olanda) prova il lancio lungo, ma Tijjani Reijnders e' colto in fuorigioco.21:58

  70. 48'

    Gol! Malta 0, Olanda 2. Cody Gakpo (Olanda) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:57

  71. 47'

    Enrico Pepe (Malta) e' ammonito per fallo.21:56

  72. 47'

    Rigore per Olanda. Wout Weghorst e'stato atterrato in area di rigore.21:56

  73. 47'

    Rigore concesso da Enrico Pepe (Malta) per un fallo in area.21:56

  75. Inizia il Secondo tempo Malta 0, Olanda 1.21:54

  76. 45'+6'

    Primo tempo terminato, Malta 0, Olanda 1.21:37

  77. 45'+5'

    Tentativo fallito. Denzel Dumfries (Olanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Cody Gakpo con cross da calcio d'angolo.21:37

  78. 45'+5'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Alexander Satariano (Malta).21:36

  79. 45'+4'

    Wout Weghorst (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  81. 45'+4'

    Fallo di Enrico Pepe (Malta).21:35

  82. 45'+2'

    Fallo di Wout Weghorst (Olanda).21:33

  83. 45'+2'

    Kurt Shaw (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  84. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.21:32

  85. 45'

    Tijjani Reijnders (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32

  87. 45'

    Fallo di Enrico Pepe (Malta).21:32

  88. 44'

    Cody Gakpo (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  89. 44'

    Fallo di Juan Corbalan (Malta).21:31

  90. 43'

    Tentativo fallito. Matthew Guillaumier (Malta) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra.21:30

  91. 40'

    Decisione VAR: nessun rigore Olanda.21:27

  93. 38'

    Tiro respinto. Wout Weghorst (Olanda) un colpo di testa da centro area. Assist di Cody Gakpo con cross.21:25

  94. 37'

    Ryan Camenzuli (Malta) e' ammonito per fallo.21:24

  95. 37'

    Jeremie Frimpong (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:24

  96. 37'

    Fallo di Ryan Camenzuli (Malta).21:24

  97. 37'

    Wout Weghorst (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23

  99. 37'

    Fallo di Enrico Pepe (Malta).21:23

  100. 36'

    Cody Gakpo (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  101. 36'

    Fallo di Joseph Mbong (Malta).21:23

  102. 35'

    Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Denzel Dumfries (Olanda).21:22

  103. 35'

    Tiro respinto. Ilyas Chouaref (Malta) un tiro di destro da centro area. Assist di Matthew Guillaumier con cross.21:22

  105. 35'

    Tiro respinto. Ilyas Chouaref (Malta) un tiro di destro da fuori area. Assist di Juan Corbalan.21:21

  106. 28'

    Tiro respinto. Ryan Camenzuli (Malta) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Alexander Satariano.21:15

  107. 26'

    Gara riprende.21:12

  108. 24'

    Gara momentaneamente sospesa, Jurriën Timber (Olanda) per infortunio.21:11

  109. 22'

    Tiro respinto. Ryan Gravenberch (Olanda) un tiro di destro da centro area. Assist di Cody Gakpo.21:09

  111. 19'

    Ryan Gravenberch (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  112. 19'

    Fallo di Alexander Satariano (Malta).21:06

  113. 17'

    Denzel Dumfries (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  114. 17'

    Fallo di Ilyas Chouaref (Malta).21:03

  115. 16'

    Tentativo fallito. Cody Gakpo (Olanda) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Jeremie Frimpong in seguito a un contropiede.21:02

  117. 15'

    Cody Gakpo (Olanda) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Micky van de Ven.21:01

  118. 12'

    Gol! Malta 0, Olanda 1. Cody Gakpo (Olanda) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:59

  119. 11'

    Rigore per Olanda. Ryan Gravenberch e'stato atterrato in area di rigore.20:57

  120. 11'

    Rigore concesso da Kurt Shaw (Malta) per un fallo in area.20:57

  121. 10'

    Tiro parato. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ryan Gravenberch.20:57

  123. 7'

    Fallo di Micky van de Ven (Olanda).20:54

  124. 7'

    Joseph Mbong (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54

  125. 6'

    Fuorigioco. Frenkie de Jong(Olanda) prova il lancio lungo, ma Micky van de Ven e' colto in fuorigioco.20:52

  126. 3'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Kurt Shaw (Malta).20:50

  127. 3'

    Tiro respinto. Ryan Gravenberch (Olanda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Wout Weghorst.20:50

  129. 3'

    Tentativo fallito. Joseph Mbong (Malta) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra.20:49

  130. Inizia il Primo tempo.20:47

  131. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:35

Formazioni Malta - Olanda

Malta
Olanda
TITOLARI MALTA
  • (1) HENRY BONELLO (P)
  • (5) KURT SHAW (D)
  • (3) RYAN CAMENZULI (D)
  • (21) JUAN CORBALAN (D)
  • (13) ENRICO PEPE (D)
  • (6) MATTHEW GUILLAUMIER (C)
  • (10) TEDDY TEUMA (C)
  • (9) ILYAS CHOUAREF (C)
  • (7) JOSEPH MBONG (C)
  • (23) ALEXANDER SATARIANO (C)
  • (11) IRVIN CARDONA (A)
PANCHINA MALTA
  • (8) YANNICK YANKAM (C)
  • (22) ADAM MAGRI OVEREND (D)
  • (2) JEAN BORG (D)
  • (14) BASIL TUMA (A)
  • (19) JODI JONES (A)
  • (20) BRANDON PAIBER (C)
  • (4) GABRIEL MENTZ (D)
  • (15) MYLES BEERMAN (D)
  • (17) KEMAR REID (C)
  • (12) JAMES SISSONS (P)
  • (16) RASHED AL-TUMI (P)
  • (18) KEAN SCICLUNA (D)
ALLENATORE MALTA
  • Emilio De Leo
TITOLARI OLANDA
  • (1) BART VERBRUGGEN (P)
  • (3) JURRIËN TIMBER (D)
  • (22) DENZEL DUMFRIES (D)
  • (4) VIRGIL VAN DIJK (D)
  • (15) MICKY VAN DE VEN (D)
  • (21) FRENKIE DE JONG (C)
  • (14) TIJJANI REIJNDERS (C)
  • (8) RYAN GRAVENBERCH (C)
  • (9) WOUT WEGHORST (A)
  • (12) JEREMIE FRIMPONG (A)
  • (11) CODY GAKPO (A)
PANCHINA OLANDA
  • (18) DONYELL MALEN (A)
  • (19) JUSTIN KLUIVERT (A)
  • (17) QUILINDSCHY HARTMAN (D)
  • (13) ROBIN ROEFS (P)
  • (16) JERDY SCHOUTEN (C)
  • (23) MARK FLEKKEN (P)
  • (10) MEMPHIS DEPAY (A)
  • (6) STEFAN DE VRIJ (D)
  • (7) XAVI SIMONS (C)
  • (2) JAN PAUL VAN HECKE (D)
  • (20) TEUN KOOPMEINERS (C)
  • (5) NATHAN AKÉ (D)
ALLENATORE OLANDA
  • Ronald Koeman
PREPARTITA

Malta - Olanda è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 9 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Ta' Qali National Stadium di Attard.

Dove vedere Malta-Olanda di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Malta-Olanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 9 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Malta - Olanda Live

