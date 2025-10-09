Incontro terminato, Repubblica Ceca 0, Croazia 0.
Scale sicure in quota
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
Incontro terminato, Repubblica Ceca 0, Croazia 0.
Secondo tempo terminato, Repubblica Ceca 0, Croazia 0.22:35
Kristijan Jakic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fallo di Ondrej Lingr (Repubblica Ceca).22:35
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:34
Tiro respinto. Marco Pasalic (Croazia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Petar Sucic.22:33
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Tomás Chory (Repubblica Ceca).22:32
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Tomás Chory (Repubblica Ceca).22:31
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Martin Vitík (Repubblica Ceca).22:30
Tentativo fallito. Franjo Ivanovic (Croazia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola di poco alto sulla sinistra. Assist di Petar Sucic con suggerimento di testa da calcio d'angolo.22:29
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Vladimír Coufal (Repubblica Ceca).22:28
Luka Modric (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Fallo di Lukás Cerv (Repubblica Ceca).22:28
Fallo di Duje Caleta-Car (Croazia).22:28
Tomás Chory (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28
Tentativo fallito. Andrej Kramaric (Croazia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Franjo Ivanovic con suggerimento di testa.22:26
Tiro respinto. Luka Modric (Croazia) un tiro di destro da fuori area.22:26
Tentativo fallito. Tomás Chory (Repubblica Ceca) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Václav Cerny con cross.22:25
Tiro parato. Petar Sucic (Croazia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Franjo Ivanovic.22:23
Sostituzione, Croazia. Toni Fruk sostituisce Ivan Perisic.22:21
Tiro parato. Ivan Perisic (Croazia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Marco Pasalic con cross.22:20
Sostituzione, Repubblica Ceca. Ondrej Lingr sostituisce Pavel Sulc.22:19
Sostituzione, Repubblica Ceca. Václav Cerny sostituisce Lukás Provod.22:19
Andrej Kramaric (Croazia) e' ammonito per fallo.22:18
Fallo di Andrej Kramaric (Croazia).22:18
Matej Vydra (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Pavel Sulc (Repubblica Ceca).22:17
Petar Sucic (Croazia) e' ammonito per fallo.22:16
Fallo di Petar Sucic (Croazia).22:16
Pavel Sulc (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:16
Josip Sutalo (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Tomás Chory (Repubblica Ceca).22:15
Tiro respinto. Ivan Perisic (Croazia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Petar Sucic con suggerimento di testa.22:12
Tentativo fallito. Lukás Provod (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:11
Tiro respinto. Martin Vitík (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Matej Vydra.22:11
Kristijan Jakic (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:08
Fallo di Lukás Cerv (Repubblica Ceca).22:08
Tiro respinto. Marco Pasalic (Croazia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kristijan Jakic.22:07
Kristijan Jakic (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:06
Fallo di Jaroslav Zeleny (Repubblica Ceca).22:06
Sostituzione, Repubblica Ceca. Matej Vydra sostituisce Vasil Kusej.22:05
Sostituzione, Croazia. Franjo Ivanovic sostituisce Mario Pasalic.22:05
Sostituzione, Croazia. Marco Pasalic sostituisce Ante Budimir.22:05
Fallo di mano di Martin Vitík (Repubblica Ceca).22:03
Josip Sutalo (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00
Fallo di Vasil Kusej (Repubblica Ceca).22:00
Tentativo fallito. Pavel Sulc (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:58
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Dominik Livakovic (Croazia).21:58
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Petar Sucic (Croazia).21:57
Fallo di mano di Tomás Chory (Repubblica Ceca).21:56
Tentativo fallito. Tomás Chory (Repubblica Ceca) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Vasil Kusej con cross da calcio d'angolo.21:55
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Ivan Perisic (Croazia).21:54
Tiro respinto. Tomás Soucek (Repubblica Ceca) un tiro di destro da centro area. Assist di Lukás Provod con cross.21:53
Josko Gvardiol (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52
Fallo di Lukás Provod (Repubblica Ceca).21:52
Inizia il Secondo tempo Repubblica Ceca 0, Croazia 0.21:48
Primo tempo terminato, Repubblica Ceca 0, Croazia 0.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31
Fuorigioco. Tomás Soucek(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma Vasil Kusej e' colto in fuorigioco.21:27
Dominik Livakovic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Tomás Soucek (Repubblica Ceca).21:24
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Josip Sutalo (Croazia).21:23
Tentativo fallito. Ivan Perisic (Croazia) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Kristijan Jakic con cross.21:23
Fuorigioco. Lukás Provod(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma Tomás Chory e' colto in fuorigioco.21:20
Fallo di Tomás Soucek (Repubblica Ceca).21:18
Petar Sucic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Tentativo fallito. Ivan Perisic (Croazia) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Luka Modric da calcio d'angolo.21:14
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Vasil Kusej (Repubblica Ceca).21:14
Tiro respinto. Lukás Provod (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Tomás Chory.21:12
Tiro parato. Pavel Sulc (Repubblica Ceca) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Vasil Kusej.21:11
Tiro respinto. Lukás Cerv (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area.21:10
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Duje Caleta-Car (Croazia).21:10
Tiro parato. Lukás Provod (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:09
Lukás Cerv (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08
Fallo di Andrej Kramaric (Croazia).21:08
Gara riprende.21:05
Gara momentaneamente sospesa, Martin Vitík (Repubblica Ceca) per infortunio.21:03
Fallo di Martin Vitík (Repubblica Ceca).21:03
Josip Sutalo (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Josko Gvardiol (Croazia).21:02
Vladimír Coufal (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:02
Ante Budimir (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:58
Fallo di Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).20:58
Kristijan Jakic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:56
Fallo di Vasil Kusej (Repubblica Ceca).20:56
Ante Budimir (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:55
Fallo di Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).20:55
Fuorigioco. Jaroslav Zeleny(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma Tomás Soucek e' colto in fuorigioco.20:55
Tentativo fallito. Tomás Soucek (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Pavel Sulc.20:54
Fuorigioco. Martin Vitík(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma Tomás Chory e' colto in fuorigioco.20:54
Fallo di Mario Pasalic (Croazia).20:54
Tomás Soucek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:54
Josip Sutalo (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50
Fallo di Lukás Provod (Repubblica Ceca).20:50
Fallo di Ante Budimir (Croazia).20:49
Lukás Cerv (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:49
Fallo di Josko Gvardiol (Croazia).20:48
Pavel Sulc (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48
Fallo di Tomás Chory (Repubblica Ceca).20:46
Josip Sutalo (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:28
Repubblica Ceca - Croazia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 9 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Fortuna Arena di Prague.
Dove vedere Repubblica Ceca-Croazia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Repubblica Ceca-Croazia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 9 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND