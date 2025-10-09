Virgilio Sport
Repubblica Ceca-Croazia: 0-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

9 Ottobre 2025 ore 20:45
Repubblica Ceca
0
Croazia
0
Partita finita
Arbitro:
    0'
    45'
    90'
    90'
    92'

    Incontro terminato, Repubblica Ceca 0, Croazia 0.

    1. 90'+3'

      Secondo tempo terminato, Repubblica Ceca 0, Croazia 0.22:35

    3. 90'+2'

      Kristijan Jakic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

    4. 90'+2'

      Fallo di Ondrej Lingr (Repubblica Ceca).22:35

    5. 90'+1'

      Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:34

    6. 90'

      Tiro respinto. Marco Pasalic (Croazia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Petar Sucic.22:33

    7. 89'

      Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Tomás Chory (Repubblica Ceca).22:32

    9. 88'

      Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Tomás Chory (Repubblica Ceca).22:31

    10. 88'

      Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Martin Vitík (Repubblica Ceca).22:30

    11. 87'

      Tentativo fallito. Franjo Ivanovic (Croazia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola di poco alto sulla sinistra. Assist di Petar Sucic con suggerimento di testa da calcio d'angolo.22:29

    12. 86'

      Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Vladimír Coufal (Repubblica Ceca).22:28

    13. 86'

      Luka Modric (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

    15. 86'

      Fallo di Lukás Cerv (Repubblica Ceca).22:28

    16. 85'

      Fallo di Duje Caleta-Car (Croazia).22:28

    17. 85'

      Tomás Chory (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28

    18. 84'

      Tentativo fallito. Andrej Kramaric (Croazia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Franjo Ivanovic con suggerimento di testa.22:26

    19. 83'

      Tiro respinto. Luka Modric (Croazia) un tiro di destro da fuori area.22:26

    21. 82'

      Tentativo fallito. Tomás Chory (Repubblica Ceca) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Václav Cerny con cross.22:25

    22. 80'

      Tiro parato. Petar Sucic (Croazia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Franjo Ivanovic.22:23

    23. 78'

      Sostituzione, Croazia. Toni Fruk sostituisce Ivan Perisic.22:21

    24. 77'

      Tiro parato. Ivan Perisic (Croazia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Marco Pasalic con cross.22:20

    25. 76'

      Sostituzione, Repubblica Ceca. Ondrej Lingr sostituisce Pavel Sulc.22:19

    27. 76'

      Sostituzione, Repubblica Ceca. Václav Cerny sostituisce Lukás Provod.22:19

    28. 75'

      Andrej Kramaric (Croazia) e' ammonito per fallo.22:18

    29. 75'

      Fallo di Andrej Kramaric (Croazia).22:18

    30. 75'

      Matej Vydra (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

    31. 74'

      Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Pavel Sulc (Repubblica Ceca).22:17

    33. 73'

      Petar Sucic (Croazia) e' ammonito per fallo.22:16

    34. 73'

      Fallo di Petar Sucic (Croazia).22:16

    35. 73'

      Pavel Sulc (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:16

    36. 73'

      Josip Sutalo (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

    37. 73'

      Fallo di Tomás Chory (Repubblica Ceca).22:15

    39. 70'

      Tiro respinto. Ivan Perisic (Croazia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Petar Sucic con suggerimento di testa.22:12

    40. 69'

      Tentativo fallito. Lukás Provod (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:11

    41. 69'

      Tiro respinto. Martin Vitík (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Matej Vydra.22:11

    42. 66'

      Kristijan Jakic (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:08

    43. 66'

      Fallo di Lukás Cerv (Repubblica Ceca).22:08

    45. 64'

      Tiro respinto. Marco Pasalic (Croazia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kristijan Jakic.22:07

    46. 63'

      Kristijan Jakic (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:06

    47. 63'

      Fallo di Jaroslav Zeleny (Repubblica Ceca).22:06

    48. 62'

      Sostituzione, Repubblica Ceca. Matej Vydra sostituisce Vasil Kusej.22:05

    49. 62'

      Sostituzione, Croazia. Franjo Ivanovic sostituisce Mario Pasalic.22:05

    51. 62'

      Sostituzione, Croazia. Marco Pasalic sostituisce Ante Budimir.22:05

    52. 61'

      Fallo di mano di Martin Vitík (Repubblica Ceca).22:03

    53. 58'

      Josip Sutalo (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00

    54. 58'

      Fallo di Vasil Kusej (Repubblica Ceca).22:00

    55. 56'

      Tentativo fallito. Pavel Sulc (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:58

    57. 55'

      Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Dominik Livakovic (Croazia).21:58

    58. 54'

      Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Petar Sucic (Croazia).21:57

    59. 53'

      Fallo di mano di Tomás Chory (Repubblica Ceca).21:56

    60. 52'

      Tentativo fallito. Tomás Chory (Repubblica Ceca) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Vasil Kusej con cross da calcio d'angolo.21:55

    61. 52'

      Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Ivan Perisic (Croazia).21:54

    63. 51'

      Tiro respinto. Tomás Soucek (Repubblica Ceca) un tiro di destro da centro area. Assist di Lukás Provod con cross.21:53

    64. 50'

      Josko Gvardiol (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52

    65. 50'

      Fallo di Lukás Provod (Repubblica Ceca).21:52

    66. Inizia il Secondo tempo Repubblica Ceca 0, Croazia 0.21:48

    67. 45'+1'

      Primo tempo terminato, Repubblica Ceca 0, Croazia 0.21:31

    69. 45'+1'

      Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31

    70. 42'

      Fuorigioco. Tomás Soucek(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma Vasil Kusej e' colto in fuorigioco.21:27

    71. 39'

      Dominik Livakovic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

    72. 39'

      Fallo di Tomás Soucek (Repubblica Ceca).21:24

    73. 38'

      Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Josip Sutalo (Croazia).21:23

    75. 38'

      Tentativo fallito. Ivan Perisic (Croazia) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Kristijan Jakic con cross.21:23

    76. 35'

      Fuorigioco. Lukás Provod(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma Tomás Chory e' colto in fuorigioco.21:20

    77. 33'

      Fallo di Tomás Soucek (Repubblica Ceca).21:18

    78. 33'

      Petar Sucic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

    79. 29'

      Tentativo fallito. Ivan Perisic (Croazia) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Luka Modric da calcio d'angolo.21:14

    81. 29'

      Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Vasil Kusej (Repubblica Ceca).21:14

    82. 27'

      Tiro respinto. Lukás Provod (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Tomás Chory.21:12

    83. 26'

      Tiro parato. Pavel Sulc (Repubblica Ceca) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Vasil Kusej.21:11

    84. 25'

      Tiro respinto. Lukás Cerv (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area.21:10

    85. 25'

      Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Duje Caleta-Car (Croazia).21:10

    87. 24'

      Tiro parato. Lukás Provod (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:09

    88. 23'

      Lukás Cerv (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08

    89. 23'

      Fallo di Andrej Kramaric (Croazia).21:08

    90. 20'

      Gara riprende.21:05

    91. 19'

      Gara momentaneamente sospesa, Martin Vitík (Repubblica Ceca) per infortunio.21:03

    93. 18'

      Fallo di Martin Vitík (Repubblica Ceca).21:03

    94. 18'

      Josip Sutalo (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

    95. 17'

      Fallo di Josko Gvardiol (Croazia).21:02

    96. 17'

      Vladimír Coufal (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:02

    97. 13'

      Ante Budimir (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:58

    99. 13'

      Fallo di Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).20:58

    100. 11'

      Kristijan Jakic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:56

    101. 11'

      Fallo di Vasil Kusej (Repubblica Ceca).20:56

    102. 10'

      Ante Budimir (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:55

    103. 10'

      Fallo di Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).20:55

    105. 10'

      Fuorigioco. Jaroslav Zeleny(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma Tomás Soucek e' colto in fuorigioco.20:55

    106. 9'

      Tentativo fallito. Tomás Soucek (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Pavel Sulc.20:54

    107. 9'

      Fuorigioco. Martin Vitík(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma Tomás Chory e' colto in fuorigioco.20:54

    108. 9'

      Fallo di Mario Pasalic (Croazia).20:54

    109. 9'

      Tomás Soucek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:54

    111. 5'

      Josip Sutalo (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50

    112. 5'

      Fallo di Lukás Provod (Repubblica Ceca).20:50

    113. 4'

      Fallo di Ante Budimir (Croazia).20:49

    114. 4'

      Lukás Cerv (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:49

    115. 3'

      Fallo di Josko Gvardiol (Croazia).20:48

    117. 3'

      Pavel Sulc (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48

    118. 2'

      Fallo di Tomás Chory (Repubblica Ceca).20:46

    119. 2'

      Josip Sutalo (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46

    120. Inizia il Primo tempo.20:45

    121. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:28

    Formazioni Repubblica Ceca - Croazia

    Repubblica Ceca
    Croazia
    TITOLARI REPUBBLICA CECA
    • (16) MATEJ KOVÁR (P)
    • (6) MARTIN VITÍK (D)
    • (7) LADISLAV KREJCÍ (D)
    • (20) JAROSLAV ZELENY (D)
    • (5) VLADIMÍR COUFAL (D)
    • (22) TOMÁS SOUCEK (C)
    • (9) VASIL KUSEJ (C)
    • (12) LUKÁS CERV (C)
    • (15) PAVEL SULC (C)
    • (14) LUKÁS PROVOD (C)
    • (19) TOMÁS CHORY (A)
    PANCHINA REPUBBLICA CECA
    • (17) DAVID JURÁSEK (D)
    • (1) MARTIN JEDLICKA (P)
    • (8) MICHAL SADÍLEK (C)
    • (18) VÁCLAV CERNY (A)
    • (10) MATEJ VYDRA (A)
    • (23) LUKÁS HORNÍCEK (P)
    • (11) ADAM KARABEC (C)
    • (3) VÁCLAV JEMELKA (D)
    • (2) DAVID ZIMA (D)
    • (4) MICHAL BERAN (C)
    • (21) ALEX KRÁL (C)
    • (13) ONDREJ LINGR (C)
    ALLENATORE REPUBBLICA CECA
    • Ivan Hasek
    TITOLARI CROAZIA
    • (1) DOMINIK LIVAKOVIC (P)
    • (5) DUJE CALETA-CAR (D)
    • (18) KRISTIJAN JAKIC (D)
    • (6) JOSIP SUTALO (D)
    • (4) JOSKO GVARDIOL (D)
    • (14) IVAN PERISIC (C)
    • (17) PETAR SUCIC (C)
    • (9) ANDREJ KRAMARIC (C)
    • (15) MARIO PASALIC (C)
    • (10) LUKA MODRIC (C)
    • (11) ANTE BUDIMIR (A)
    PANCHINA CROAZIA
    • (2) IVAN SMOLCIC (D)
    • (22) LUKA VUSKOVIC (D)
    • (19) TONI FRUK (C)
    • (7) LOVRO MAJER (C)
    • (12) DOMINIK KOTARSKI (P)
    • (16) MARTIN BATURINA (C)
    • (23) IVICA IVUSIC (P)
    • (13) NIKOLA MORO (C)
    • (21) MARCO PASALIC (A)
    • (3) MARIN PONGRACIC (D)
    • (20) FRANJO IVANOVIC (A)
    • (8) MATEO KOVACIC (C)
    ALLENATORE CROAZIA
    • Zlatko Dalic
    PREPARTITA

    Repubblica Ceca - Croazia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
    La partita è in programma il giorno 9 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Fortuna Arena di Prague.

    Dove vedere Repubblica Ceca-Croazia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
    Repubblica Ceca-Croazia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 9 ottobre.

    Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Repubblica Ceca - Croazia Live

