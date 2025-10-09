Virgilio Sport
Scozia-Grecia: 3-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

9 Ottobre 2025 ore 20:45
Scozia
3
Grecia
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 62' 0-1 Kostas Tsimikas
  2. 64' 1-1 Ryan Christie
  3. 80' 2-1 Lewis Ferguson
  4. 90+3' 3-1 Lyndon Dykes
0'
45'
90'
90'
97'

Incontro terminato, Scozia 3, Grecia 1.

  1. 90'+8'

    Secondo tempo terminato, Scozia 3, Grecia 1.22:43

  3. 90'+7'

    Lewis Ferguson (Scozia) e' ammonito.22:43

  4. 90'+7'

    Petros Mantalos (Grecia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42

  5. 90'+7'

    Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).22:42

  6. 90'+6'

    Gara riprende.22:42

  7. 90'+6'

    Gara momentaneamente sospesa, (Grecia).22:42

  9. 90'+5'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:41

  10. 90'+5'

    Georgios Vagiannidis (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:40

  11. 90'+5'

    Fallo di Lyndon Dykes (Scozia).22:40

  12. 90'+3'

    Gol! Scozia 3, Grecia 1. Lyndon Dykes (Scozia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola sotto la traversa.22:38

  13. 90'+2'

    Fallo di Petros Mantalos (Grecia).22:38

  15. 90'+2'

    Lewis Ferguson (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:38

  16. 90'+2'

    Sostituzione, Scozia. Scott McKenna sostituisce Andy Robertson.22:38

  17. 90'+2'

    Tentativo fallito. Christos Mouzakitis (Grecia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:37

  18. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Angus Gunn (Scozia).22:37

  19. 90'+1'

    Tiro parato. Konstantinos Karetsas (Grecia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Christos Mouzakitis.22:37

  21. 87'

    Tiro respinto. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Petros Mantalos.22:33

  22. 85'

    Fallo di Kostas Tsimikas (Grecia).22:31

  23. 85'

    John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:31

  24. 84'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Mavropanos (Grecia).22:30

  25. 84'

    Sostituzione, Scozia. Lyndon Dykes sostituisce Ché Adams.22:29

  27. 83'

    Sostituzione, Scozia. Kieran Tierney sostituisce Ryan Christie.22:29

  28. 83'

    Sostituzione, Grecia. Christos Mouzakitis sostituisce Christos Zafeiris.22:29

  29. 83'

    Sostituzione, Grecia. Petros Mantalos sostituisce Dimitrios Kourbelis.22:29

  30. 82'

    Fotis Ioannidis (Grecia) e' ammonito.22:28

  31. 82'

    Fuorigioco. Christos Tzolis(Grecia) prova il lancio lungo, ma Kostas Tsimikas e' colto in fuorigioco.22:28

  33. 80'

    Gol! Scozia 2, Grecia 1. Lewis Ferguson (Scozia) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un calcio da fermo.

    Guarda la scheda del giocatore Lewis Ferguson22:25

  34. 80'

    Tentativo fallito. Lewis Ferguson (Scozia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Andy Robertson con cross in seguito a un calcio da fermo.22:25

  35. 79'

    Kostas Tsimikas (Grecia) e' ammonito per fallo.22:24

  36. 79'

    Fallo di Kostas Tsimikas (Grecia).22:24

  37. 79'

    Lewis Ferguson (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:24

  39. 75'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Fotis Ioannidis (Grecia).22:21

  40. 75'

    Tiro respinto. Ché Adams (Scozia) un tiro di destro da centro area. Assist di Billy Gilmour.22:21

  41. 74'

    Fallo di Christos Zafeiris (Grecia).22:20

  42. 74'

    Lewis Ferguson (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:20

  43. 73'

    Fallo di Konstantinos Mavropanos (Grecia).22:19

  45. 73'

    Scott McTominay (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  46. 73'

    Tentativo fallito. Giannis Konstantelias (Grecia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:19

  47. 73'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Grant Hanley (Scozia).22:18

  48. 72'

    Sostituzione, Grecia. Giannis Konstantelias sostituisce Tasos Bakasetas.22:18

  49. 72'

    Sostituzione, Grecia. Konstantinos Karetsas sostituisce Vangelis Pavlidis.22:18

  51. 72'

    Sostituzione, Grecia. Fotis Ioannidis sostituisce Giorgos Masouras.22:18

  52. 72'

    Ryan Christie (Scozia) e' ammonito per fallo.22:17

  53. 72'

    Georgios Vagiannidis (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:17

  54. 72'

    Fallo di Ryan Christie (Scozia).22:17

  55. 71'

    Tiro respinto. Tasos Bakasetas (Grecia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kostas Tsimikas.22:16

  57. 69'

    Tasos Bakasetas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  58. 69'

    Fallo di Billy Gilmour (Scozia).22:14

  59. 68'

    Georgios Vagiannidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  60. 68'

    Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).22:14

  61. 67'

    Fallo di Christos Tzolis (Grecia).22:13

  63. 67'

    Anthony Ralston (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:13

  64. 64'

    Gol! Scozia 1, Grecia 1. Ryan Christie (Scozia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta da calcio d'angolo.22:10

  65. 64'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Georgios Vagiannidis (Grecia).22:09

  66. 62'

    Gol! Scozia 0, Grecia 1. Kostas Tsimikas (Grecia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.

    Guarda la scheda del giocatore Kostas Tsimikas22:08

  67. 62'

    Tiro respinto. Vangelis Pavlidis (Grecia) un tiro di destro da centro area. Assist di Tasos Bakasetas.22:08

  69. 59'

    Tentativo fallito. Konstantinos Mavropanos (Grecia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:05

  70. 59'

    Sostituzione, Scozia. Billy Gilmour sostituisce Ben Gannon-Doak.22:04

  71. 58'

    Sostituzione, Scozia. Anthony Ralston sostituisce Aaron Hickey.22:04

  72. 57'

    Gara riprende.22:03

  73. 56'

    Gara momentaneamente sospesa, Aaron Hickey (Scozia) per infortunio.22:01

  75. 55'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Grant Hanley (Scozia).22:01

  76. 54'

    Tentativo fallito. Giorgos Masouras (Grecia) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto. Assist di Vangelis Pavlidis.22:00

  77. 53'

    Tentativo fallito. Grant Hanley (Scozia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Andy Robertson con cross in seguito a un calcio da fermo.21:58

  78. 52'

    Fallo di Vangelis Pavlidis (Grecia).21:58

  79. 52'

    Lewis Ferguson (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:58

  81. 51'

    Fallo di Kostas Tsimikas (Grecia).21:57

  82. 51'

    John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57

  83. 50'

    Fallo di Christos Tzolis (Grecia).21:56

  84. 50'

    John Souttar (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56

  85. 48'

    Christos Zafeiris (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54

  87. 48'

    Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).21:54

  88. 47'

    Tentativo fallito. Vangelis Pavlidis (Grecia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Kostas Tsimikas con cross.21:52

  89. Inizia il Secondo tempo Scozia 0, Grecia 0.21:51

  90. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Scozia 0, Grecia 0.21:34

  91. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:34

  93. 45'

    Vangelis Pavlidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  94. 45'

    Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).21:32

  95. 44'

    Christos Zafeiris (Grecia) e' ammonito.21:31

  96. 44'

    Christos Zafeiris (Grecia) cade ma ha simulato.21:31

  97. 42'

    Fallo di Christos Tzolis (Grecia).21:30

  99. 42'

    Aaron Hickey (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  100. 41'

    Vangelis Pavlidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  101. 41'

    Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).21:29

  102. 38'

    Vangelis Pavlidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  103. 38'

    Fallo di John Souttar (Scozia).21:26

  105. 34'

    Dimitrios Kourbelis (Grecia) e' ammonito per fallo.21:21

  106. 33'

    Fallo di Dimitrios Kourbelis (Grecia).21:21

  107. 33'

    John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21

  108. 33'

    Tiro parato. Vangelis Pavlidis (Grecia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Giorgos Masouras.21:20

  109. 31'

    Fallo di Georgios Vagiannidis (Grecia).21:18

  111. 31'

    Ben Gannon-Doak (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  112. 30'

    Fallo di Dimitrios Kourbelis (Grecia).21:18

  113. 30'

    Ryan Christie (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  114. 26'

    Fallo di Dimitrios Kourbelis (Grecia).21:14

  115. 26'

    Scott McTominay (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  117. 25'

    Christos Tzolis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:12

  118. 25'

    Fallo di Aaron Hickey (Scozia).21:12

  119. 22'

    Fuorigioco. Konstantinos Tzolakis(Grecia) prova il lancio lungo, ma Vangelis Pavlidis e' colto in fuorigioco.21:10

  120. 20'

    Fuorigioco. Kostas Tsimikas(Grecia) prova il lancio lungo, ma Christos Tzolis e' colto in fuorigioco.21:07

  121. 17'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Georgios Vagiannidis (Grecia).21:05

  123. 17'

    Fallo di mano di Georgios Vagiannidis (Grecia).21:04

  124. 17'

    Tiro respinto. Tasos Bakasetas (Grecia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Christos Tzolis.21:04

  125. 16'

    Georgios Vagiannidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  126. 16'

    Fallo di Ché Adams (Scozia).21:03

  127. 15'

    Fallo di Christos Tzolis (Grecia).21:02

  129. 15'

    Aaron Hickey (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  130. 14'

    Tentativo fallito. Kostas Tsimikas (Grecia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:02

  131. 14'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Ryan Christie (Scozia).21:01

  132. 14'

    Tiro respinto. Tasos Bakasetas (Grecia) un tiro di sinistro da centro area.21:01

  133. 10'

    Konstantinos Mavropanos (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57

  135. 10'

    Fallo di Ché Adams (Scozia).20:57

  136. 8'

    Tentativo fallito. Vangelis Pavlidis (Grecia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Tasos Bakasetas.20:55

  137. 5'

    Fallo di Christos Zafeiris (Grecia).20:53

  138. 5'

    Ché Adams (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53

  139. 4'

    Fallo di Christos Tzolis (Grecia).20:51

  141. 4'

    John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51

  142. 3'

    Tiro respinto. Ché Adams (Scozia) un tiro di destro da oltre 25 metri. Assist di Ben Gannon-Doak.20:51

  143. 2'

    Tiro respinto. John McGinn (Scozia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ryan Christie.20:49

  144. Inizia il Primo tempo.20:48

  145. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:37

Formazioni Scozia - Grecia

Scozia
Grecia
TITOLARI SCOZIA
  • (1) ANGUS GUNN (P)
  • (15) JOHN SOUTTAR (D)
  • (5) GRANT HANLEY (D)
  • (2) AARON HICKEY (D)
  • (3) ANDY ROBERTSON (D)
  • (11) RYAN CHRISTIE (C)
  • (19) LEWIS FERGUSON (C)
  • (7) JOHN MCGINN (C)
  • (17) BEN GANNON-DOAK (C)
  • (4) SCOTT MCTOMINAY (C)
  • (10) CHÉ ADAMS (A)
PANCHINA SCOZIA
  • (9) LYNDON DYKES (A)
  • (14) LENNON MILLER (C)
  • (8) BILLY GILMOUR (C)
  • (16) SCOTT MCKENNA (D)
  • (13) JACK HENDRY (D)
  • (22) ANTHONY RALSTON (D)
  • (23) KENNY MCLEAN (C)
  • (20) KIERON BOWIE (A)
  • (12) LIAM KELLY (P)
  • (18) GEORGE HIRST (A)
  • (21) CRAIG GORDON (P)
  • (6) KIERAN TIERNEY (D)
ALLENATORE SCOZIA
  • Steve Clarke
TITOLARI GRECIA
  • (12) KONSTANTINOS TZOLAKIS (P)
  • (4) KONSTANTINOS MAVROPANOS (D)
  • (3) KONSTANTINOS KOULIERAKIS (D)
  • (21) KOSTAS TSIMIKAS (D)
  • (2) GEORGIOS VAGIANNIDIS (D)
  • (6) DIMITRIOS KOURBELIS (C)
  • (11) TASOS BAKASETAS (C)
  • (16) CHRISTOS ZAFEIRIS (C)
  • (7) GIORGOS MASOURAS (C)
  • (10) CHRISTOS TZOLIS (C)
  • (14) VANGELIS PAVLIDIS (A)
PANCHINA GRECIA
  • (22) DIMITRIOS GIANNOULIS (D)
  • (23) MANOLIS SIOPIS (C)
  • (13) CHRISTOS MANDAS (P)
  • (15) LAZAROS ROTA (D)
  • (19) KONSTANTINOS KARETSAS (C)
  • (17) CHRISTOS MOUZAKITIS (C)
  • (9) TASOS DOUVIKAS (A)
  • (18) GIANNIS KONSTANTELIAS (C)
  • (8) FOTIS IOANNIDIS (A)
  • (20) PETROS MANTALOS (C)
  • (5) GIANNIS MICHAILIDIS (D)
  • (1) ODYSSEAS VLACHODIMOS (P)
ALLENATORE GRECIA
  • Ivan Jovanovic
PREPARTITA

Scozia - Grecia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 9 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Hampden Park di Glasgow.

Dove vedere Scozia-Grecia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Scozia-Grecia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 9 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Scozia - Grecia Live

Virgilio Sport
