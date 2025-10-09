Incontro terminato, Scozia 3, Grecia 1.
Secondo tempo terminato, Scozia 3, Grecia 1.22:43
Lewis Ferguson (Scozia) e' ammonito.22:43
Petros Mantalos (Grecia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42
Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).22:42
Gara riprende.22:42
Gara momentaneamente sospesa, (Grecia).22:42
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:41
Georgios Vagiannidis (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:40
Fallo di Lyndon Dykes (Scozia).22:40
Gol! Scozia 3, Grecia 1. Lyndon Dykes (Scozia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola sotto la traversa.22:38
Fallo di Petros Mantalos (Grecia).22:38
Lewis Ferguson (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:38
Sostituzione, Scozia. Scott McKenna sostituisce Andy Robertson.22:38
Tentativo fallito. Christos Mouzakitis (Grecia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:37
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Angus Gunn (Scozia).22:37
Tiro parato. Konstantinos Karetsas (Grecia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Christos Mouzakitis.22:37
Tiro respinto. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Petros Mantalos.22:33
Fallo di Kostas Tsimikas (Grecia).22:31
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:31
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Mavropanos (Grecia).22:30
Sostituzione, Scozia. Lyndon Dykes sostituisce Ché Adams.22:29
Sostituzione, Scozia. Kieran Tierney sostituisce Ryan Christie.22:29
Sostituzione, Grecia. Christos Mouzakitis sostituisce Christos Zafeiris.22:29
Sostituzione, Grecia. Petros Mantalos sostituisce Dimitrios Kourbelis.22:29
Fotis Ioannidis (Grecia) e' ammonito.22:28
Fuorigioco. Christos Tzolis(Grecia) prova il lancio lungo, ma Kostas Tsimikas e' colto in fuorigioco.22:28
Gol! Scozia 2, Grecia 1. Lewis Ferguson (Scozia) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un calcio da fermo.
Guarda la scheda del giocatore Lewis Ferguson22:25
Tentativo fallito. Lewis Ferguson (Scozia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Andy Robertson con cross in seguito a un calcio da fermo.22:25
Kostas Tsimikas (Grecia) e' ammonito per fallo.22:24
Fallo di Kostas Tsimikas (Grecia).22:24
Lewis Ferguson (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:24
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Fotis Ioannidis (Grecia).22:21
Tiro respinto. Ché Adams (Scozia) un tiro di destro da centro area. Assist di Billy Gilmour.22:21
Fallo di Christos Zafeiris (Grecia).22:20
Lewis Ferguson (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:20
Fallo di Konstantinos Mavropanos (Grecia).22:19
Scott McTominay (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Tentativo fallito. Giannis Konstantelias (Grecia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:19
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Grant Hanley (Scozia).22:18
Sostituzione, Grecia. Giannis Konstantelias sostituisce Tasos Bakasetas.22:18
Sostituzione, Grecia. Konstantinos Karetsas sostituisce Vangelis Pavlidis.22:18
Sostituzione, Grecia. Fotis Ioannidis sostituisce Giorgos Masouras.22:18
Ryan Christie (Scozia) e' ammonito per fallo.22:17
Georgios Vagiannidis (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:17
Fallo di Ryan Christie (Scozia).22:17
Tiro respinto. Tasos Bakasetas (Grecia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kostas Tsimikas.22:16
Tasos Bakasetas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fallo di Billy Gilmour (Scozia).22:14
Georgios Vagiannidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).22:14
Fallo di Christos Tzolis (Grecia).22:13
Anthony Ralston (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:13
Gol! Scozia 1, Grecia 1. Ryan Christie (Scozia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta da calcio d'angolo.22:10
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Georgios Vagiannidis (Grecia).22:09
Gol! Scozia 0, Grecia 1. Kostas Tsimikas (Grecia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.
Guarda la scheda del giocatore Kostas Tsimikas22:08
Tiro respinto. Vangelis Pavlidis (Grecia) un tiro di destro da centro area. Assist di Tasos Bakasetas.22:08
Tentativo fallito. Konstantinos Mavropanos (Grecia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:05
Sostituzione, Scozia. Billy Gilmour sostituisce Ben Gannon-Doak.22:04
Sostituzione, Scozia. Anthony Ralston sostituisce Aaron Hickey.22:04
Gara riprende.22:03
Gara momentaneamente sospesa, Aaron Hickey (Scozia) per infortunio.22:01
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Grant Hanley (Scozia).22:01
Tentativo fallito. Giorgos Masouras (Grecia) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto. Assist di Vangelis Pavlidis.22:00
Tentativo fallito. Grant Hanley (Scozia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Andy Robertson con cross in seguito a un calcio da fermo.21:58
Fallo di Vangelis Pavlidis (Grecia).21:58
Lewis Ferguson (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:58
Fallo di Kostas Tsimikas (Grecia).21:57
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57
Fallo di Christos Tzolis (Grecia).21:56
John Souttar (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56
Christos Zafeiris (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54
Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).21:54
Tentativo fallito. Vangelis Pavlidis (Grecia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Kostas Tsimikas con cross.21:52
Inizia il Secondo tempo Scozia 0, Grecia 0.21:51
Primo tempo terminato, Scozia 0, Grecia 0.21:34
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:34
Vangelis Pavlidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).21:32
Christos Zafeiris (Grecia) e' ammonito.21:31
Christos Zafeiris (Grecia) cade ma ha simulato.21:31
Fallo di Christos Tzolis (Grecia).21:30
Aaron Hickey (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Vangelis Pavlidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).21:29
Vangelis Pavlidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di John Souttar (Scozia).21:26
Dimitrios Kourbelis (Grecia) e' ammonito per fallo.21:21
Fallo di Dimitrios Kourbelis (Grecia).21:21
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21
Tiro parato. Vangelis Pavlidis (Grecia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Giorgos Masouras.21:20
Fallo di Georgios Vagiannidis (Grecia).21:18
Ben Gannon-Doak (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Dimitrios Kourbelis (Grecia).21:18
Ryan Christie (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Dimitrios Kourbelis (Grecia).21:14
Scott McTominay (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Christos Tzolis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:12
Fallo di Aaron Hickey (Scozia).21:12
Fuorigioco. Konstantinos Tzolakis(Grecia) prova il lancio lungo, ma Vangelis Pavlidis e' colto in fuorigioco.21:10
Fuorigioco. Kostas Tsimikas(Grecia) prova il lancio lungo, ma Christos Tzolis e' colto in fuorigioco.21:07
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Georgios Vagiannidis (Grecia).21:05
Fallo di mano di Georgios Vagiannidis (Grecia).21:04
Tiro respinto. Tasos Bakasetas (Grecia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Christos Tzolis.21:04
Georgios Vagiannidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Ché Adams (Scozia).21:03
Fallo di Christos Tzolis (Grecia).21:02
Aaron Hickey (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Tentativo fallito. Kostas Tsimikas (Grecia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:02
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Ryan Christie (Scozia).21:01
Tiro respinto. Tasos Bakasetas (Grecia) un tiro di sinistro da centro area.21:01
Konstantinos Mavropanos (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57
Fallo di Ché Adams (Scozia).20:57
Tentativo fallito. Vangelis Pavlidis (Grecia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Tasos Bakasetas.20:55
Fallo di Christos Zafeiris (Grecia).20:53
Ché Adams (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53
Fallo di Christos Tzolis (Grecia).20:51
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51
Tiro respinto. Ché Adams (Scozia) un tiro di destro da oltre 25 metri. Assist di Ben Gannon-Doak.20:51
Tiro respinto. John McGinn (Scozia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ryan Christie.20:49
Inizia il Primo tempo.20:48
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:37
Scozia - Grecia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 9 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Hampden Park di Glasgow.
Dove vedere Scozia-Grecia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Scozia-Grecia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 9 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
