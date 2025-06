Secondo tempo terminato, Isole Far Oer 2, Gibilterra 1.22:38

Patrik Johannesen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

Sostituzione, Isole Far Oer. Jákup Andreasen sostituisce Brandur Hendriksson.22:33

Fuorigioco. Jóan Edmundsson(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Patrik Johannesen e' colto in fuorigioco.22:32

Gol! Isole Far Oer 2, Gibilterra 1. Patrik Johannesen (Isole Far Oer) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Jóannes Danielsen.22:28

Fuorigioco. James Scanlon(Gibilterra) prova il lancio lungo, ma Jaiden Bartolo e' colto in fuorigioco.22:27

Tentativo fallito. Patrik Johannesen (Isole Far Oer) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Hállur Hánsson.22:25

Tiro respinto. Brandur Hendriksson (Isole Far Oer) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Hanus Sørensen.22:24

Fuorigioco. Jóan Edmundsson(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Jóannes Danielsen e' colto in fuorigioco.22:23

Tiro parato. Jóan Edmundsson (Isole Far Oer) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Jóannes Danielsen con suggerimento di testa.22:23

Tentativo fallito. Brandur Hendriksson (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Gunnar Vatnhamar.22:20

Tentativo fallito. Jóan Edmundsson (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.22:20

Tiro respinto. Jóan Edmundsson (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Daniel Johansen.22:20

Odmar Færø (Isole Far Oer) e' ammonito per fallo.22:18

Fallo di Odmar Færø (Isole Far Oer).22:18

Fallo di Hállur Hánsson (Isole Far Oer).22:17

Sostituzione, Isole Far Oer. Jóan Edmundsson sostituisce Árni Frederiksberg.22:17

Patrik Johannesen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

Calcio d'angolo,Gibilterra. Calcio d'angolo causato da Brandur Hendriksson (Isole Far Oer).22:15

Fallo di Patrik Johannesen (Isole Far Oer).22:15

71'

Gol! Isole Far Oer 1, Gibilterra 1. Árni Frederiksberg (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.22:14