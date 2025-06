Grazie per aver seguito la diretta di Italia-Moldova 2-0 valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Nazionale italiana.22:45

90'+6' Finisce qui. Italia-Moldova 2-0.22:39

90'+5' Prova ancora Stina, ma questa volta è Coppola a chiudere in scivolata. Chiude l'azione poi un mancino impreciso di Reabciuk: palla altissima.22:37

90'+4' Lungo cross dalla sinistra di Cambiaso per Lucca, per il colpo di testa di quest'ultimo termina lontanissimo dalla porta.22:36

90'+3' Donnarumma regala palla a Stina, ma il classe 1998 conclude centrale: il portiere azzurro si scusa con i compagni e con il pubblico.22:36

90'+3' Continuano gli errori tecnici da parte degli Azzurri: l'ultimo tra questi è l'imbucata di Maldini per Tonali, con la palla che termina sul fondo.22:35

90'+1' Segnalati sei minuti di recupero.22:33

90' L'arbitro ferma il gioco perché Bastoni è rimasto a terra in area per un problema fisico.22:32

88' Serie di doppi passi di Orsolini che, dopo aver ricevuto da Lucca in area, conclude con il destro, trovando la respinta di Avram.22:31

87' Orsolini sbaglia completamente il passaggio regalando palla agli avversari, ma Perciun viene chiuso all'ultimo da Di Lorenzo, che la mette in calcio d'angolo.22:30

85' Sugli sviluppi della punizione laterale arriva il colpo di testa di Motpan: Donnarumma, attento, blocca in zona primo palo.22:28

85' 1o ammonito Italia: cartellino giallo per Davide Frattesi. Il centrocampista allarga troppo il braccio, colpendo sul volto Stina.22:28

84' Il difensore azzurro lascia il campo e raggiunge gli spogliatoi vistosamente dolorante e accompagnato dallo staff medico. Al suo posto Spalletti decide di inserire Coppola.22:26

83' 5a sostituzione Italia: esce Luca Ranieri, entra Diego Coppola.22:26

80' Duro contrasto tra Ranieri e Baboglo: l'arbitro ferma subito il gioco per far entrare gli staff medici.22:23

79' Platica riceve largo sulla destra, converge verso il centro e con il mancino prova una conclusione: palla lontanissima dalla porta azzurra.22:21

78' Il corner battuto dalla sinistra viene respinto ben due volte dalla difesa della Moldova. L'Italia non riesce a trovare il 3-0.22:21

78' Maldini prova subito un dribbling sulla sinistra, ma Dumbravanu non ci casca e chiude in angolo.22:20

77' 4a sostituzione Italia: esce Giacomo Raspadori, entra Daniel Maldini.22:19

75' Platica stoppa una palla alta sulla trequarti di destra, poi calcia colpendo a mezza altezza: palla lontana dalla porta difesa da Donnarumma.22:17

74' Lungo lancio dalle retrovie di Bastoni per l'inserimento in area di Frattesi: il centrocampista stoppa bene ma, a tu per tu con Avram, calcia centralmente debolmente. 22:16

72' 5a sostituzione Moldova: esce Artur Ionita, entra Cristian Dros.22:15

72' 4a sostituzione Moldova: esce Ion Nicolaescu, entra Vitalie Damascan.22:15

71' 3a sostituzione Italia: esce Mateo Retegui, entra Lorenzo Lucca.22:14

71' 1o ammonito Moldova: cartellino giallo per Ion Nicolaescu. L'attaccante interviene in netto ritardo ai danni di Bastoni e viene sanzionato dall'arbitro.22:14

70' Traversone dalla trequarti di destra di Di Lorenzo con Raspadori che, tutto solo, stoppa di petto in zona secondo palo, per poi essere chiuso un attimo prima della conclusione.22:12

69' Cambiaso arriva al cross dal fondo di sinistra, con Orsolini che prova a colpire in rovesciata in zona secondo palo, non riescendo però ad impattare la sfera.22:11

66' 3a sostituzione Moldova: esce Virgiliu Postolachi, entra Sergiu Perciun.22:09

66' 2a sostituzione Moldova: esce Mihail Caimacov, entra Victor Stina.22:08

63' Orsolini prova a rientrare sul mancino in zona trequarti, ma termina a terra: la palla resta lì, con Tonali che conclude forte, ma centrale. Avram respinge con i pugni.22:06

61' Barella prova ad alzare una traiettoria verso l'area di rigore da posizione centrale in zona trequarti, ma Frattesi non riesce a stoppare la palla, con questa che termina sul fondo.22:04

58' 1a sostituzione Moldova: esce Stefan Bodisteanu, entra Nichita Motpan.22:00

58' Schema su corner per l'Italia, che va da sinistra a destra per liberare la conclusione dal limite di Orsolini: palla alta sopra la traversa.22:00

56' Retegui riceve spalle alla porta, si gira e conclude con il destro: palla deviata in calcio d'angolo.21:58

55' Doppia conclusione di Frattesi: in entrambi i casi la palla viene respinta da Mudrac, posizionato davanti alla porta di Avram.21:58

54' Tentativo di contropiede da parte della Moldova, con Postolachi che rientra sul destro al limite, ma la sua conclusione a giro termina lontana dalla porta difesa da Donnarumma.21:57

53' Retegui riceve in area sulla destra e, da posizione defilata, prova il cross basso al centro, dove però non c'è nessuno: Dumbravanu non se ne accorge e in scivolata mette sul fondo.21:56

52' Cross dalla destra di Raspadori, con Frattesi che colpisce di testa: palla lontana dalla porta difesa da Avram.21:55

50' GOL! ITALIA-Moldova 2-0! Rete di Cambiaso! Azione personale di Orsolini che raggiunge il fondo di destra dopo un doppio passo: il suo cross viene colpito male da Frattesi, ma alle sue spalle ci pensa Cambiaso a mettere in rete con il destro.



49' Nicolaescu di testa! Cross a rientrare dalla destra di Platica, con Nicolaescu che gira bene di testa in area: palla fuori di un soffio rispetto al palo di sinistra.21:52

48' Il corner battuto da Raspadori è preda della difesa ospite, che di testa appoggia per il portiere Avram.21:51

48' Serie di cross dell'Italia tutti respinti dalla difesa della Moldova: l'ultimo, però, termina in calcio d'angolo.21:50

47' Orsolini si fa subito dare palla sulla destra, salta Reabciuk e viene travolto. Calcio di punizione laterale per gli Azzurri.21:49

46' Via alla ripresa. Possesso per la Moldova.21:47

46' 2a sostituzione Italia: esce Samuele Ricci, entra Nicolò Barella.22:14

46' 1a sostituzione Italia: esce Federico Dimarco, entra Riccardo Orsolini.21:48

Nel corso del primo tempo è stato anche annullato un gol alla Moldova sullo 0-0, per un fuorigioco millimetrico di Nicolaescu. Nel finale, poi, gli ospiti sono andati più volte vicini al pareggio, rischiando di rimettere il risultato in equilibrio.21:35

L'Italia prova fin da subito a trovare i varchi per concludere verso la porta di Avram, ma i ritmi troppi bassi e la Moldova ben schierata non concedono conclusioni alla formazione di Spalletti. La gara si sblocca al 40', con Raspadori che approfitta di una respinta corta in area di rigore, realizzando con un mancino all'angolino basso di sinistra.21:34

Gli Azzurri rientrano verso gli spogliatoi tra un mix di fischi e applausi. Non convince la prestazione degli uomini di Spalletti ma, nonostante ciò, l'Italia chiude la prima frazione in vantaggio grazie alla rete di Raspadori.21:33

45'+1' Finisce il primo tempo: Italia-Moldova 1-0.21:32

45'+1' Altro corner dalla sinistra per gli ospiti, ancora una volta Dumbravanu colpisce di testa: palla alta sopra la traversa.21:32

45'+1' Segnalato un minuto di recupero.21:31

45' Dimarco salva sulla linea! Sugli sviluppi del corner per gli ospiti arriva il colpo di testa a botta sicura di Dumbravanu verso destra, con Dimarco che ci mette il petto e salva sulla linea.21:31

44' Reabciuk continua a farsi vivo davanti, riuscendo ad arrivare al cross dalla sinistra: Di Lorenzo ci mette la schiena e respinge in corner.21:30

43' Doppia occasione Moldova! Sugli sviluppi del corner per gli ospiti arriva la conclusione dalla distanza di Reabciuk, con Donnarumma che la vede all'ultimo e respinge ccorto verso sinistra. Sulla sfera arriva Ionita, che incrocia col mancino di un soffio a lato.21:29

43' La Moldova prova a farsi subito vedere avanti, con Nicolaescu che riceve e conclude dal limite dell'area sulla destra: palla deviata in calcio d'angolo.21:28

40' GOL! ITALIA-Moldova 1-0! Rete di Raspadori! Lunga azione degli Azzurri, con l'ennesimo cross dalla sinistra, questa volta di Ranieri: la difesa ospite respinge corto, con Raspadori che è il più veloce di tutti a concludere con il mancino, mettendo in buca d'angolo verso sinistra.



38' Retegui col mancino! Dimarco crossa verso il primo palo, con Retegui che colpisce a mezza altezza con il mancino, mettendo però a lato rispetto al palo di sinistra.21:24

37' Prova Dimarco! Prima vera accelerazione dell'Italia, con Dimarco che serve Tonali e corre in area per chiudere l'uno-due: la sua conclusione termina sull'esterno della rete, vicina al palo di sinistra.21:23

32' Altro tentativo dell'Italia: questa volta è Retegui che riceve spalle alla porta in area di rigore, si gira e calcia con il mancino. Conclusione centrale, con Avram che blocca in due tempi.21:18

30' Siamo giunti alla mezz'ora di gioco: ancora risultato in parità tra Italia e Moldova.21:16

29' Intanto viene ammonito il ct della Moldova per proteste per non aver concesso il precedente calcio di rigore.21:14

29' Altro contropiede della Moldova, con Nicolaescu che viene liberato al tiro: la conclusione, da posizione defilata, termina alta sopra la traversa.21:14

27' Contropiede veloce della Moldova dopo un passaggio errato a centrocampo di Ricci, con Postolachi che serve Caimacov in area di rigore: quest'ultimo termina a terra dopo un contatto con Dimarco, ma l'arbitro invita a continuare. Proteste degli ospiti.21:13

25' Anche in questo caso il corner azzurro non porta ad una conclusione: l'Italia prova comunque a consolidare il possesso.21:11

25' Di Lorenzo riceve sulla destra, rientra benissimo sul mancino e crossa dentro l'area: in zona secondo palo Platica colpisce di testa rischiando l'autogol, ma anticipando Tonali dietro di lui. Palla in calcio d'angolo.21:10

22' Il corner battuto da Dimarco termina con un nulla di fatto: la Moldova continua ad allontanare ogni possibile pericolo.21:07

21' Cambiaso prova l'uno contro uno sul fondo di destra, ma viene chiuso in calcio d'angolo da Reabciuk.21:06

20' Cambio di gioco di Dimarco per Cambiaso: l'esterno della Juventus rientra sul mancino e crossa verso il secondo palo, con Baboglo che anticipa all'ultimo Retegui, favorendo l'uscita in presa di Avram.21:06

18' Cross di Dimarco dalla trequarti sinistra, con Frattesi che prova un tacco volante dal limite dell'area: palla molto alta sopra la traversa.21:03

17' Traversa di Ranieri! Punizione battuta da Raspadori, con il numero 10 che crossa al centro dell'area dove Ranieri stacca perfettamente di testa, trovando però la parte superiore della traversa.21:02

16' Duro intervento di Dumbravanu ai danni di Retegui in zona trequarti, con l'arbitro che decide di fischiare nonostante il possesso sia ancora in favore degli Azzurri: viene richiamato il difensore della Moldova.21:02

15' Primo tentativo dell'Italia. Tonali scambia con Dimarco sulla sinistra, poi riceve nuovamente al limite dell'area: il centrocampista azzurro ha il tempo di prendere la mira, per poi calciare però alto, con la palla che termina lontana dalla traversa.21:00

13' Corner battuto corto da Dimarco, che poi riceve nuovamente e crossa basso e teso verso il primo palo: Avram non si fida e respinge lateralmente. L'Italia consolida il possesso.20:59

12' Frattesi riceve in area dopo uno stop sbagliato da parte di Retegui, prova la conclusione ma viene murato: palla in calcio d'angolo.20:58

12' Raspadori prova ad imbucare con un tocco di punta per Frattesi, con il centrocampista che non arriva sulla sfera: Avram riceve sui piedi, poi attende qualche secondo prima di bloccare.20:57

10' Gol annullato alla Moldova! Sovrapposizione sulla sinistra di Reabciuk, che viene premiato da Postolachi per poi crossare perfettamente al centro, con Nicolaescu che di testa anticipa Ranieri e insacca verso destra. Tutto inutile però, per posizione di offside.20:56

7' L'Italia cerca spazio per trovare la conclusione, ma la Moldova è ben chiusa all'interno della propria trequarti di rigore. Faticano gli uomini di Spalletti a superare la retroguardia in divisa rossa.20:53

5' Passaggio impreciso di Frattesi per Di Lorenzo, con il centrocampista che mette direttamente in fallo laterale.20:50

3' Dagli sviluppi del corner battuto dagli ospiti l'Italia prova a partire in contropiede, ma Raspadori commette fallo su Platica.20:48

2' Bodisteanu arriva al cross sul fondo di sinistra, trovando la respinta con il corpo da parte di Di Lorenzo: il primo calcio d'angolo del match è in favore della Moldova.20:48

Via al match. Primo possesso per l'Italia.20:46

A dirigere il match ci sarà l’arbitro svizzero Urs Schnyder.19:57

Clescenco schiera Avram tra i pali, con Baboglo e Dumbravanu ai lati di Mudrac. In mezzo al campo ci saranno Ionista e Bodisteanu, mentre larghi sulle fasce ecco Platica e Reabciuk. Davanti Nicolaescu agirà da punta nel tridente completato da Caimacov e Postolachi.19:57

FORMAZIONI UFFICIALI: La Moldova si dispone con un 3-4-3: Avram – Baboglo, Mudrac, Dumbravanu – Platica, Ionita, Bodisteanu, Reabciuk – Caimacov, Nicolaescu, Postolachi.20:12

Spalletti effettua qualche cambio rispetto alla formazione vista con la Norvegia. Restano fuori dunque Coppola, Zappacosta, Rovella e Udogie, con Ranieri a completare il terzetto difensivo insieme a Bastoni e Di Lorenzo di fronte alla porta difesa da Donnarumma. In mezzo al campo tocca a Ricci, affiancato da Frattesi e Tonali e con Cambiaso e Dimarco larghi sulle fasce. Davanti ci sarà ancora Raspadori a supporto di Retegui.20:46

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Italia scende in campo con un 3-5-1-1: Donnarumma – Di Lorenzo, Bastoni, Ranieri – Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco – Raspadori – Retegui.20:46

La Moldova ha invece già disputato due partite in questa fase qualificatoria, entrambe perse in casa: prima il 5-0 all’esordio contro la Norvegia, poi il 3-2 contro l’Estonia.20:11

Per Spalletti sarà l’ultima partita alla guida dell’Italia: il percorso del ct si conclude dunque dopo meno di due anni, con gli Azzurri chiamati a trovare un nuovo commissario tecnico per puntare alla qualificazione ai prossimi Mondiali.17:38

Dopo lo 0-3 subito in Norvegia, l’Italia è ora praticamente obbligata a vincere tutte le altre partite del girone, cercando anche di segnare quanti più gol possibile, visto il primato dei norvegesi a punteggio pieno (con tre partite disputate) con una differenza reti già di +10.17:38

Al MAPEI Stadium di Reggio Emilia l’Italia di Luciano Spalletti ospita la Moldova di Serghei Clescenco, in quella che per gli Azzurri è la seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026.20:11

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Italia-Moldova, gara valida per la seconda giornata della qualificazione ai Mondiali 2026.20:11