Albania-Lettonia: 1-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

9 Settembre 2025 ore 20:45
Albania
1
Lettonia
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 25' 1-0 Kristjan Asllani (R)
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Albania 1, Lettonia 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Albania 1, Lettonia 0.22:38

  3. 90'+3'

    Fallo di mano di Mirlind Daku (Albania).22:38

  4. 90'+3'

    Tentativo fallito. Antonijs Cernomordijs (Lettonia) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Andrejs Ciganiks con cross in seguito a un calcio da fermo.22:37

  5. 90'+2'

    Fallo di Mirlind Daku (Albania).22:37

  6. 90'+2'

    Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  7. 90'+1'

    Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  9. 90'+1'

    Fallo di Bruno Melnis (Lettonia).22:36

  10. 90'+1'

    Sostituzione, Albania. Marash Kumbulla sostituisce Armando Broja.22:35

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:35

  12. 90'

    Fuorigioco. Aleksejs Saveljevs(Lettonia) prova il lancio lungo, ma Roberts Savalnieks e' colto in fuorigioco.22:35

  13. 87'

    Fallo di mano di Bruno Melnis (Lettonia).22:31

  15. 86'

    Tentativo fallito. Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) un colpo di testa da centro area tira alto da calcio d'angolo.22:31

  16. 86'

    Tiro respinto. Antonijs Cernomordijs (Lettonia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Roberts Savalnieks con cross.22:31

  17. 86'

    Sostituzione, Lettonia. Marko Regza sostituisce Raivis Jurkovskis.22:30

  18. 86'

    Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Juljan Shehu (Albania).22:30

  19. 85'

    Tiro parato. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Aleksejs Saveljevs.22:29

  21. 83'

    Fallo di Mirlind Daku (Albania).22:28

  22. 83'

    Roberts Savalnieks (Lettonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:28

  23. 83'

    Sostituzione, Albania. Adrion Pajaziti sostituisce Qazim Laçi.22:27

  24. 83'

    Sostituzione, Albania. Mirlind Daku sostituisce Rey Manaj.22:27

  25. 82'

    Tiro respinto. Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Bruno Melnis.22:26

  27. 80'

    Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Berat Djimsiti (Albania).22:25

  28. 80'

    Tiro respinto. Bruno Melnis (Lettonia) un colpo di testa da centro area. Assist di Andrejs Ciganiks con cross.22:25

  29. 79'

    Fallo di Rey Manaj (Albania).22:24

  30. 79'

    Antonijs Cernomordijs (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  31. 78'

    Armando Broja (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  33. 78'

    Fallo di Andrejs Ciganiks (Lettonia).22:22

  34. 78'

    Sostituzione, Lettonia. Bruno Melnis sostituisce Dario Sits.22:22

  35. 71'

    Tentativo fallito. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Renars Varslavans.22:15

  36. 69'

    Tiro parato. Arbër Hoxha (Albania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kristjan Asllani.22:13

  37. 68'

    Fallo di Rey Manaj (Albania).22:12

  39. 68'

    Andrejs Ciganiks (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  40. 67'

    Sostituzione, Albania. Arbër Hoxha sostituisce Nedim Bajrami.22:12

  41. 67'

    Tiro parato. Nedim Bajrami (Albania) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Mario Mitaj.22:11

  42. 64'

    Tentativo fallito. Dario Sits (Lettonia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.22:08

  43. 62'

    Fallo di mano di Andrejs Ciganiks (Lettonia).22:06

  45. 61'

    Sostituzione, Lettonia. Vladislavs Gutkovskis sostituisce Eduards Daskevics.22:05

  46. 61'

    Sostituzione, Lettonia. Aleksejs Saveljevs sostituisce Lukass Vapne.22:05

  47. 59'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Antonijs Cernomordijs (Lettonia).22:03

  48. 56'

    Tentativo fallito. Berat Djimsiti (Albania) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:00

  49. 55'

    Antonijs Cernomordijs (Lettonia) e' ammonito per fallo.21:59

  51. 55'

    Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:59

  52. 55'

    Fallo di Antonijs Cernomordijs (Lettonia).21:59

  53. 52'

    Tentativo fallito. Nedim Bajrami (Albania) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Elseid Hysaj con cross.21:56

  54. 50'

    Fallo di mano di Nedim Bajrami (Albania).21:55

  55. 50'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Roberts Savalnieks (Lettonia).21:54

  57. 49'

    Armando Broja (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:53

  58. 49'

    Fallo di Andrejs Ciganiks (Lettonia).21:53

  59. 47'

    Tentativo fallito. Qazim Laçi (Albania) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Elseid Hysaj.21:51

  60. Inizia il Secondo tempo Albania 1, Lettonia 0.21:50

  61. 45'

    Sostituzione, Lettonia. Roberts Savalnieks sostituisce Deniss Melniks.21:49

  63. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Albania 1, Lettonia 0.21:34

  64. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:32

  65. 45'

    Mario Mitaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31

  66. 45'

    Fallo di Deniss Melniks (Lettonia).21:31

  67. 44'

    Tentativo fallito. Raivis Jurkovskis (Lettonia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Eduards Daskevics con cross.21:30

  69. 43'

    Fallo di Mario Mitaj (Albania).21:29

  70. 43'

    Dario Sits (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  71. 40'

    Fallo di Juljan Shehu (Albania).21:26

  72. 40'

    Lukass Vapne (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  73. 34'

    Tentativo fallito. Daniels Balodis (Lettonia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Andrejs Ciganiks con cross da calcio d'angolo.21:21

  75. 34'

    Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Arlind Ajeti (Albania).21:20

  76. 31'

    Fallo di Rey Manaj (Albania).21:18

  77. 31'

    Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:18

  78. 31'

    Tentativo fallito. Kristjan Asllani (Albania) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Rey Manaj.21:17

  79. 30'

    Tentativo fallito. Rey Manaj (Albania) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Elseid Hysaj.21:16

  81. 28'

    Tentativo fallito. Arlind Ajeti (Albania) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Kristjan Asllani con cross in seguito a un calcio da fermo.21:14

  82. 27'

    Raivis Jurkovskis (Lettonia) e' ammonito per fallo.21:13

  83. 27'

    Nedim Bajrami (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:13

  84. 27'

    Fallo di Raivis Jurkovskis (Lettonia).21:13

  85. 25'

    Gol! Albania 1, Lettonia 0. Kristjan Asllani (Albania) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.

    Guarda la scheda del giocatore Kristjan Asllani21:11

  87. 23'

    Rigore concesso da Deniss Melniks (Lettonia) per un fallo di mano in area.21:09

  88. 21'

    Tentativo fallito. Qazim Laçi (Albania) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Juljan Shehu.21:08

  89. 20'

    Gara riprende.21:06

  90. 20'

    Gara momentaneamente sospesa, Kristjan Asllani (Albania) per infortunio.21:06

  91. 19'

    Tentativo fallito. Armando Broja (Albania) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Elseid Hysaj.21:05

  93. 17'

    Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  94. 17'

    Fallo di Deniss Melniks (Lettonia).21:03

  95. 17'

    Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Juljan Shehu (Albania).21:03

  96. 16'

    Fallo di Juljan Shehu (Albania).21:02

  97. 16'

    Raivis Jurkovskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  99. 16'

    Gara riprende.21:02

  100. 15'

    Dario Sits (Lettonia) e' ammonito per fallo.21:01

  101. 15'

    Gara momentaneamente sospesa, Kristjan Asllani (Albania) per infortunio.21:01

  102. 14'

    Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:01

  103. 14'

    Fallo di Dario Sits (Lettonia).21:01

  105. 11'

    Gara riprende.20:57

  106. 9'

    Gara momentaneamente sospesa, Deniss Melniks (Lettonia) per infortunio.20:55

  107. 9'

    Tiro respinto. Qazim Laçi (Albania) un colpo di testa da centro area. Assist di Elseid Hysaj con cross.20:55

  108. 4'

    Tentativo fallito. Nedim Bajrami (Albania) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.20:50

  109. Inizia il Primo tempo.20:47

  111. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:37

Formazioni Albania - Lettonia

Albania
Lettonia
TITOLARI ALBANIA
  • (1) THOMAS STRAKOSHA (P)
  • (3) MARIO MITAJ (D)
  • (5) ARLIND AJETI (D)
  • (6) BERAT DJIMSITI (D)
  • (4) ELSEID HYSAJ (D)
  • (8) KRISTJAN ASLLANI (C)
  • (18) JULJAN SHEHU (C)
  • (22) ARMANDO BROJA (C)
  • (10) NEDIM BAJRAMI (C)
  • (14) QAZIM LAÇI (C)
  • (7) REY MANAJ (A)
PANCHINA ALBANIA
  • (23) SIMON SIMONI (P)
  • (19) MIRLIND DAKU (A)
  • (20) ENIS ÇOKAJ (C)
  • (9) JASIR ASANI (A)
  • (12) MARIO DAJSINANI (P)
  • (13) NASER ALIJI (D)
  • (16) MEDON BERISHA (C)
  • (17) CRISTIAN SHPENDI (A)
  • (11) ADRION PAJAZITI (C)
  • (15) MARASH KUMBULLA (D)
  • (21) ARBËR HOXHA (A)
  • (2) IVÁN BALLIU (D)
ALLENATORE ALBANIA
  • Sylvio Mendes Campos Júnior
TITOLARI LETTONIA
  • (1) KRISJANIS ZVIEDRIS (P)
  • (21) DENISS MELNIKS (D)
  • (14) ANDREJS CIGANIKS (D)
  • (5) ANTONIJS CERNOMORDIJS (D)
  • (13) RAIVIS JURKOVSKIS (D)
  • (2) DANIELS BALODIS (D)
  • (17) LUKASS VAPNE (C)
  • (8) RENARS VARSLAVANS (C)
  • (15) DMITRIJS ZELENKOVS (C)
  • (7) EDUARDS DASKEVICS (C)
  • (18) DARIO SITS (A)
PANCHINA LETTONIA
  • (19) MAKSIMS TONISEVS (D)
  • (20) MARKO REGZA (A)
  • (3) VITALIJS JAGODINSKIS (D)
  • (10) BRUNO MELNIS (A)
  • (22) ALEKSEJS SAVELJEVS (C)
  • (4) ROBERTS VEIPS (D)
  • (9) VLADISLAVS GUTKOVSKIS (A)
  • (11) ROBERTS SAVALNIEKS (D)
  • (16) ALVIS JAUNZEMS (D)
  • (6) KRISTERS PENKEVICS (C)
  • (23) RIHARDS MATREVICS (P)
  • (12) FRENKS OROLS (P)
ALLENATORE LETTONIA
  • Paolo Nicolato
PREPARTITA

Albania - Lettonia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 20:45 allo stadio Arena Kombetare di Tirana.
Arbitro di Albania - Lettonia sarà Damian Sylwestrzak. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.

Dove vedere Albania-Lettonia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Albania-Lettonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 9 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Albania - Lettonia Live

