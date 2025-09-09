Incontro terminato, Albania 1, Lettonia 0.
Secondo tempo terminato, Albania 1, Lettonia 0.22:38
Fallo di mano di Mirlind Daku (Albania).22:38
Tentativo fallito. Antonijs Cernomordijs (Lettonia) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Andrejs Ciganiks con cross in seguito a un calcio da fermo.22:37
Fallo di Mirlind Daku (Albania).22:37
Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Fallo di Bruno Melnis (Lettonia).22:36
Sostituzione, Albania. Marash Kumbulla sostituisce Armando Broja.22:35
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:35
Fuorigioco. Aleksejs Saveljevs(Lettonia) prova il lancio lungo, ma Roberts Savalnieks e' colto in fuorigioco.22:35
Fallo di mano di Bruno Melnis (Lettonia).22:31
Tentativo fallito. Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) un colpo di testa da centro area tira alto da calcio d'angolo.22:31
Tiro respinto. Antonijs Cernomordijs (Lettonia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Roberts Savalnieks con cross.22:31
Sostituzione, Lettonia. Marko Regza sostituisce Raivis Jurkovskis.22:30
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Juljan Shehu (Albania).22:30
Tiro parato. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Aleksejs Saveljevs.22:29
Fallo di Mirlind Daku (Albania).22:28
Roberts Savalnieks (Lettonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:28
Sostituzione, Albania. Adrion Pajaziti sostituisce Qazim Laçi.22:27
Sostituzione, Albania. Mirlind Daku sostituisce Rey Manaj.22:27
Tiro respinto. Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Bruno Melnis.22:26
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Berat Djimsiti (Albania).22:25
Tiro respinto. Bruno Melnis (Lettonia) un colpo di testa da centro area. Assist di Andrejs Ciganiks con cross.22:25
Fallo di Rey Manaj (Albania).22:24
Antonijs Cernomordijs (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Armando Broja (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Andrejs Ciganiks (Lettonia).22:22
Sostituzione, Lettonia. Bruno Melnis sostituisce Dario Sits.22:22
Tentativo fallito. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Renars Varslavans.22:15
Tiro parato. Arbër Hoxha (Albania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kristjan Asllani.22:13
Fallo di Rey Manaj (Albania).22:12
Andrejs Ciganiks (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Sostituzione, Albania. Arbër Hoxha sostituisce Nedim Bajrami.22:12
Tiro parato. Nedim Bajrami (Albania) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Mario Mitaj.22:11
Tentativo fallito. Dario Sits (Lettonia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.22:08
Fallo di mano di Andrejs Ciganiks (Lettonia).22:06
Sostituzione, Lettonia. Vladislavs Gutkovskis sostituisce Eduards Daskevics.22:05
Sostituzione, Lettonia. Aleksejs Saveljevs sostituisce Lukass Vapne.22:05
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Antonijs Cernomordijs (Lettonia).22:03
Tentativo fallito. Berat Djimsiti (Albania) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:00
Antonijs Cernomordijs (Lettonia) e' ammonito per fallo.21:59
Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:59
Fallo di Antonijs Cernomordijs (Lettonia).21:59
Tentativo fallito. Nedim Bajrami (Albania) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Elseid Hysaj con cross.21:56
Fallo di mano di Nedim Bajrami (Albania).21:55
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Roberts Savalnieks (Lettonia).21:54
Armando Broja (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:53
Fallo di Andrejs Ciganiks (Lettonia).21:53
Tentativo fallito. Qazim Laçi (Albania) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Elseid Hysaj.21:51
Inizia il Secondo tempo Albania 1, Lettonia 0.21:50
Sostituzione, Lettonia. Roberts Savalnieks sostituisce Deniss Melniks.21:49
Primo tempo terminato, Albania 1, Lettonia 0.21:34
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:32
Mario Mitaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31
Fallo di Deniss Melniks (Lettonia).21:31
Tentativo fallito. Raivis Jurkovskis (Lettonia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Eduards Daskevics con cross.21:30
Fallo di Mario Mitaj (Albania).21:29
Dario Sits (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Juljan Shehu (Albania).21:26
Lukass Vapne (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Tentativo fallito. Daniels Balodis (Lettonia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Andrejs Ciganiks con cross da calcio d'angolo.21:21
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Arlind Ajeti (Albania).21:20
Fallo di Rey Manaj (Albania).21:18
Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:18
Tentativo fallito. Kristjan Asllani (Albania) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Rey Manaj.21:17
Tentativo fallito. Rey Manaj (Albania) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Elseid Hysaj.21:16
Tentativo fallito. Arlind Ajeti (Albania) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Kristjan Asllani con cross in seguito a un calcio da fermo.21:14
Raivis Jurkovskis (Lettonia) e' ammonito per fallo.21:13
Nedim Bajrami (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:13
Fallo di Raivis Jurkovskis (Lettonia).21:13
Gol! Albania 1, Lettonia 0. Kristjan Asllani (Albania) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.
Rigore concesso da Deniss Melniks (Lettonia) per un fallo di mano in area.21:09
Tentativo fallito. Qazim Laçi (Albania) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Juljan Shehu.21:08
Gara riprende.21:06
Gara momentaneamente sospesa, Kristjan Asllani (Albania) per infortunio.21:06
Tentativo fallito. Armando Broja (Albania) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Elseid Hysaj.21:05
Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Deniss Melniks (Lettonia).21:03
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Juljan Shehu (Albania).21:03
Fallo di Juljan Shehu (Albania).21:02
Raivis Jurkovskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Gara riprende.21:02
Dario Sits (Lettonia) e' ammonito per fallo.21:01
Gara momentaneamente sospesa, Kristjan Asllani (Albania) per infortunio.21:01
Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:01
Fallo di Dario Sits (Lettonia).21:01
Gara riprende.20:57
Gara momentaneamente sospesa, Deniss Melniks (Lettonia) per infortunio.20:55
Tiro respinto. Qazim Laçi (Albania) un colpo di testa da centro area. Assist di Elseid Hysaj con cross.20:55
Tentativo fallito. Nedim Bajrami (Albania) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.20:50
Inizia il Primo tempo.20:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:37
Albania - Lettonia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 20:45 allo stadio Arena Kombetare di Tirana.
Arbitro di Albania - Lettonia sarà Damian Sylwestrzak. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.
Dove vedere Albania-Lettonia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Albania-Lettonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 9 settembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
