Incontro terminato, Armenia 2, Irlanda 1.
Secondo tempo terminato, Armenia 2, Irlanda 1.19:59
Kamo Hovhannisyan (Armenia) e' ammonito per fallo.19:58
Fallo di Kamo Hovhannisyan (Armenia).19:58
Liam Scales (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:58
Gara riprende.19:54
Gara momentaneamente sospesa, Ognjen Cancarevic (Armenia) per infortunio.19:53
Ognjen Cancarevic (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Fallo di Evan Ferguson (Irlanda).19:53
Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:53
Fallo di Killian Phillips (Irlanda).19:53
Decisione VAR: no gol Armenia 2-1 Irlanda.19:52
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.19:50
GOL CANCELLATO DAL VAR: Artur Serobyan (Armenia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.19:48
Fuorigioco. Vahan Bichakhchyan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Nair Tiknizyan e' colto in fuorigioco.19:48
Tiro parato. Eduard Spertsyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Zhirayr Shaghoyan.19:46
Fallo di Artur Serobyan (Armenia).19:43
Liam Scales (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:43
Sostituzione, Irlanda. Liam Scales sostituisce Ryan Manning.19:41
Tiro parato. Vahan Bichakhchyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:40
Jason Knight (Irlanda) e' ammonito per fallo.19:39
Artur Serobyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:39
Fallo di Jason Knight (Irlanda).19:39
Sostituzione, Armenia. Artur Serobyan sostituisce Lucas Zelarayán.19:38
Sostituzione, Armenia. Zhirayr Shaghoyan sostituisce Tigran Barseghyan.19:38
Tiro respinto. Adam Idah (Irlanda) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Nathan Collins.19:37
Gara riprende.19:36
Gara momentaneamente sospesa, Ognjen Cancarevic (Armenia) per infortunio.19:34
Tiro parato. Ryan Manning (Irlanda) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:34
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Nathan Collins (Irlanda).19:32
Tiro respinto. Vahan Bichakhchyan (Armenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Lucas Zelarayán.19:32
Tiro parato. Nair Tiknizyan (Armenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Eduard Spertsyan con passaggio filtrante.19:32
Sostituzione, Irlanda. Killian Phillips sostituisce Josh Cullen per infortunio.19:30
Sostituzione, Irlanda. Mikey Johnston sostituisce Finn Azaz.19:30
Tentativo fallito. Tigran Barseghyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Lucas Zelarayán.19:29
Fallo di Sergey Muradyan (Armenia).19:28
Finn Azaz (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:28
Tiro parato. Vahan Bichakhchyan (Armenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:28
Sostituzione, Armenia. Vahan Bichakhchyan sostituisce Grant-Leon Ranos.19:26
Lucas Zelarayán (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Fallo di Kasey McAteer (Irlanda).19:26
Tiro parato. Tigran Barseghyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lucas Zelarayán.19:24
Tentativo fallito. Kasey McAteer (Irlanda) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jason Knight.19:21
Fallo di Grant-Leon Ranos (Armenia).19:20
Ryan Manning (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:20
Fallo di Kasey McAteer (Irlanda).19:20
Fallo di Tigran Barseghyan (Armenia).19:19
Dara O'Shea (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Gol! Armenia 2, Irlanda 1. Evan Ferguson (Irlanda) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Adam Idah con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.
Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Fallo di Josh Cullen (Irlanda).19:15
Tentativo fallito. Lucas Zelarayán (Armenia) un tiro di destro da oltre 30 metri sulla sinistra di poco alto sulla sinistra.19:13
Gol! Armenia 2, Irlanda 0. Grant-Leon Ranos (Armenia) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Nair Tiknizyan.19:11
Tigran Barseghyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Finn Azaz (Irlanda).19:06
Inizia il Secondo tempo Armenia 1, Irlanda 0.19:05
Sostituzione, Irlanda. Adam Idah sostituisce Jack Taylor.19:05
Sostituzione, Irlanda. Kasey McAteer sostituisce Chiedozie Ogbene.19:05
Primo tempo terminato, Armenia 1, Irlanda 0.18:49
Gol! Armenia 1, Irlanda 0. Eduard Spertsyan (Armenia) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.18:47
Rigore per Armenia. Lucas Zelarayán e'stato atterrato in area di rigore.18:45
Rigore concesso da Nathan Collins (Irlanda) per un fallo in area.18:45
Tentativo fallito. Tigran Barseghyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ugochukwu Iwu.18:40
Ugochukwu Iwu (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:39
Fallo di Nathan Collins (Irlanda).18:39
Grant-Leon Ranos (Armenia) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area.18:36
Tiro respinto. Grant-Leon Ranos (Armenia) un tiro di destro da centro area. Assist di Tigran Barseghyan.18:36
Tigran Barseghyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:34
Fallo di Ryan Manning (Irlanda).18:34
Tentativo fallito. Nathan Collins (Irlanda) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola tira alto. Assist di Jake O'Brien con cross.18:33
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Ognjen Cancarevic (Armenia).18:31
Tiro parato. Jack Taylor (Irlanda) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Evan Ferguson.18:31
Fallo di Lucas Zelarayán (Armenia).18:30
Josh Cullen (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:30
Tentativo fallito. Lucas Zelarayán (Armenia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Tigran Barseghyan.18:23
Fallo di Tigran Barseghyan (Armenia).18:20
Dara O'Shea (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:20
Tiro parato. Lucas Zelarayán (Armenia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Tigran Barseghyan.18:19
Sergey Muradyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:18
Fallo di Evan Ferguson (Irlanda).18:18
Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:17
Fallo di Jack Taylor (Irlanda).18:17
Fallo di Jack Taylor (Irlanda).18:15
Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:15
Fuorigioco. Nathan Collins(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Chiedozie Ogbene e' colto in fuorigioco.18:14
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Erik Piloyan (Armenia).18:10
Fallo di Nair Tiknizyan (Armenia).18:08
Chiedozie Ogbene (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:08
Fallo di Grant-Leon Ranos (Armenia).18:07
Dara O'Shea (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:07
Tiro respinto. Evan Ferguson (Irlanda) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile!.18:05
Tiro parato. Finn Azaz (Irlanda) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ryan Manning.18:02
Inizia il Primo tempo.18:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:59
Armenia - Irlanda è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 18:00 allo stadio Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan.
Arbitro di Armenia - Irlanda sarà Goga Kikacheishvili. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.
Dove vedere Armenia-Irlanda di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Armenia-Irlanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 9 settembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
