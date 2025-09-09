Virgilio Sport
Armenia-Irlanda: 2-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

9 Settembre 2025 ore 18:00
Armenia
2
Irlanda
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 45+1' 1-0 Eduard Spertsyan (R)
  2. 51' 2-0 Grant-Leon Ranos
  3. 57' 2-1 Evan Ferguson
0'
45'
90'
90'
98'

Incontro terminato, Armenia 2, Irlanda 1.

  1. 90'+9'

    Secondo tempo terminato, Armenia 2, Irlanda 1.19:59

  3. 90'+9'

    Kamo Hovhannisyan (Armenia) e' ammonito per fallo.19:58

  4. 90'+9'

    Fallo di Kamo Hovhannisyan (Armenia).19:58

  5. 90'+9'

    Liam Scales (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:58

  6. 90'+5'

    Gara riprende.19:54

  7. 90'+4'

    Gara momentaneamente sospesa, Ognjen Cancarevic (Armenia) per infortunio.19:53

  9. 90'+3'

    Ognjen Cancarevic (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53

  10. 90'+3'

    Fallo di Evan Ferguson (Irlanda).19:53

  11. 90'+3'

    Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:53

  12. 90'+3'

    Fallo di Killian Phillips (Irlanda).19:53

  13. 90'+2'

    Decisione VAR: no gol Armenia 2-1 Irlanda.19:52

  15. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.19:50

  16. 88'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Artur Serobyan (Armenia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.19:48

  17. 88'

    Fuorigioco. Vahan Bichakhchyan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Nair Tiknizyan e' colto in fuorigioco.19:48

  18. 86'

    Tiro parato. Eduard Spertsyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Zhirayr Shaghoyan.19:46

  19. 83'

    Fallo di Artur Serobyan (Armenia).19:43

  21. 83'

    Liam Scales (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:43

  22. 81'

    Sostituzione, Irlanda. Liam Scales sostituisce Ryan Manning.19:41

  23. 81'

    Tiro parato. Vahan Bichakhchyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:40

  24. 80'

    Jason Knight (Irlanda) e' ammonito per fallo.19:39

  25. 79'

    Artur Serobyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:39

  27. 79'

    Fallo di Jason Knight (Irlanda).19:39

  28. 79'

    Sostituzione, Armenia. Artur Serobyan sostituisce Lucas Zelarayán.19:38

  29. 79'

    Sostituzione, Armenia. Zhirayr Shaghoyan sostituisce Tigran Barseghyan.19:38

  30. 77'

    Tiro respinto. Adam Idah (Irlanda) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Nathan Collins.19:37

  31. 76'

    Gara riprende.19:36

  33. 75'

    Gara momentaneamente sospesa, Ognjen Cancarevic (Armenia) per infortunio.19:34

  34. 75'

    Tiro parato. Ryan Manning (Irlanda) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:34

  35. 72'

    Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Nathan Collins (Irlanda).19:32

  36. 72'

    Tiro respinto. Vahan Bichakhchyan (Armenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Lucas Zelarayán.19:32

  37. 72'

    Tiro parato. Nair Tiknizyan (Armenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Eduard Spertsyan con passaggio filtrante.19:32

  39. 70'

    Sostituzione, Irlanda. Killian Phillips sostituisce Josh Cullen per infortunio.19:30

  40. 70'

    Sostituzione, Irlanda. Mikey Johnston sostituisce Finn Azaz.19:30

  41. 69'

    Tentativo fallito. Tigran Barseghyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Lucas Zelarayán.19:29

  42. 68'

    Fallo di Sergey Muradyan (Armenia).19:28

  43. 68'

    Finn Azaz (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:28

  45. 68'

    Tiro parato. Vahan Bichakhchyan (Armenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:28

  46. 67'

    Sostituzione, Armenia. Vahan Bichakhchyan sostituisce Grant-Leon Ranos.19:26

  47. 66'

    Lucas Zelarayán (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  48. 66'

    Fallo di Kasey McAteer (Irlanda).19:26

  49. 64'

    Tiro parato. Tigran Barseghyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lucas Zelarayán.19:24

  51. 62'

    Tentativo fallito. Kasey McAteer (Irlanda) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jason Knight.19:21

  52. 60'

    Fallo di Grant-Leon Ranos (Armenia).19:20

  53. 60'

    Ryan Manning (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  54. 60'

    Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:20

  55. 60'

    Fallo di Kasey McAteer (Irlanda).19:20

  57. 60'

    Fallo di Tigran Barseghyan (Armenia).19:19

  58. 60'

    Dara O'Shea (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

  59. 57'

    Gol! Armenia 2, Irlanda 1. Evan Ferguson (Irlanda) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Adam Idah con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.

    Guarda la scheda del giocatore Evan Ferguson19:16

  60. 56'

    Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  61. 56'

    Fallo di Josh Cullen (Irlanda).19:15

  63. 53'

    Tentativo fallito. Lucas Zelarayán (Armenia) un tiro di destro da oltre 30 metri sulla sinistra di poco alto sulla sinistra.19:13

  64. 51'

    Gol! Armenia 2, Irlanda 0. Grant-Leon Ranos (Armenia) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Nair Tiknizyan.19:11

  65. 47'

    Tigran Barseghyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  66. 47'

    Fallo di Finn Azaz (Irlanda).19:06

  67. Inizia il Secondo tempo Armenia 1, Irlanda 0.19:05

  69. 45'

    Sostituzione, Irlanda. Adam Idah sostituisce Jack Taylor.19:05

  70. 45'

    Sostituzione, Irlanda. Kasey McAteer sostituisce Chiedozie Ogbene.19:05

  71. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Armenia 1, Irlanda 0.18:49

  72. 45'+1'

    Gol! Armenia 1, Irlanda 0. Eduard Spertsyan (Armenia) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:47

  73. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.18:47

  75. 44'

    Rigore per Armenia. Lucas Zelarayán e'stato atterrato in area di rigore.18:45

  76. 44'

    Rigore concesso da Nathan Collins (Irlanda) per un fallo in area.18:45

  77. 39'

    Tentativo fallito. Tigran Barseghyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ugochukwu Iwu.18:40

  78. 38'

    Ugochukwu Iwu (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:39

  79. 38'

    Fallo di Nathan Collins (Irlanda).18:39

  81. 35'

    Grant-Leon Ranos (Armenia) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area.18:36

  82. 35'

    Tiro respinto. Grant-Leon Ranos (Armenia) un tiro di destro da centro area. Assist di Tigran Barseghyan.18:36

  83. 33'

    Tigran Barseghyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:34

  84. 33'

    Fallo di Ryan Manning (Irlanda).18:34

  85. 32'

    Tentativo fallito. Nathan Collins (Irlanda) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola tira alto. Assist di Jake O'Brien con cross.18:33

  87. 30'

    Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Ognjen Cancarevic (Armenia).18:31

  88. 30'

    Tiro parato. Jack Taylor (Irlanda) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Evan Ferguson.18:31

  89. 29'

    Fallo di Lucas Zelarayán (Armenia).18:30

  90. 29'

    Josh Cullen (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:30

  91. 22'

    Tentativo fallito. Lucas Zelarayán (Armenia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Tigran Barseghyan.18:23

  93. 19'

    Fallo di Tigran Barseghyan (Armenia).18:20

  94. 19'

    Dara O'Shea (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:20

  95. 18'

    Tiro parato. Lucas Zelarayán (Armenia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Tigran Barseghyan.18:19

  96. 17'

    Sergey Muradyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:18

  97. 17'

    Fallo di Evan Ferguson (Irlanda).18:18

  99. 16'

    Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:17

  100. 16'

    Fallo di Jack Taylor (Irlanda).18:17

  101. 14'

    Fallo di Jack Taylor (Irlanda).18:15

  102. 14'

    Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:15

  103. 13'

    Fuorigioco. Nathan Collins(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Chiedozie Ogbene e' colto in fuorigioco.18:14

  105. 9'

    Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Erik Piloyan (Armenia).18:10

  106. 7'

    Fallo di Nair Tiknizyan (Armenia).18:08

  107. 7'

    Chiedozie Ogbene (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:08

  108. 6'

    Fallo di Grant-Leon Ranos (Armenia).18:07

  109. 6'

    Dara O'Shea (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:07

  111. 4'

    Tiro respinto. Evan Ferguson (Irlanda) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile!.18:05

  112. Tiro parato. Finn Azaz (Irlanda) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ryan Manning.18:02

  113. Inizia il Primo tempo.18:01

  114. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:59

Formazioni Armenia - Irlanda

Armenia
Irlanda
TITOLARI ARMENIA
  • (1) OGNJEN CANCAREVIC (P)
  • (3) ERIK PILOYAN (D)
  • (2) SERGEY MURADYAN (D)
  • (4) GEORGI HARUTYUNYAN (D)
  • (6) UGOCHUKWU IWU (C)
  • (21) NAIR TIKNIZYAN (C)
  • (13) KAMO HOVHANNISYAN (C)
  • (8) EDUARD SPERTSYAN (C)
  • (10) LUCAS ZELARAYÁN (A)
  • (11) TIGRAN BARSEGHYAN (A)
  • (17) GRANT-LEON RANOS (A)
PANCHINA ARMENIA
  • (12) ARSEN BEGLARYAN (P)
  • (14) GOR MANVELYAN (C)
  • (19) EDGAR GRIGORYAN (D)
  • (15) KAREN NALBANDYAN (C)
  • (22) ZHIRAYR SHAGHOYAN (A)
  • (7) EDGAR SEVIKYAN (C)
  • (18) HOVHANNES HARUTYUNYAN (C)
  • (9) ARTUR SEROBYAN (A)
  • (23) VAHAN BICHAKHCHYAN (C)
  • (5) ERIK SIMONYAN (D)
  • (16) HENRI AVAGYAN (P)
  • (20) ARTAK DASHYAN (C)
ALLENATORE ARMENIA
  • Eghishe Melikyan
TITOLARI IRLANDA
  • (1) CAOIMHÍN KELLEHER (P)
  • (4) DARA O'SHEA (D)
  • (22) NATHAN COLLINS (D)
  • (5) JAKE O'BRIEN (D)
  • (8) JASON KNIGHT (C)
  • (20) CHIEDOZIE OGBENE (C)
  • (6) JOSH CULLEN (C)
  • (3) RYAN MANNING (C)
  • (11) FINN AZAZ (A)
  • (9) EVAN FERGUSON (A)
  • (14) JACK TAYLOR (A)
PANCHINA IRLANDA
  • (17) KASEY MCATEER (C)
  • (10) ADAM IDAH (A)
  • (2) MATT DOHERTY (D)
  • (13) KILLIAN PHILLIPS (C)
  • (23) MARK TRAVERS (P)
  • (18) BOSUN LAWAL (D)
  • (19) JOHNNY KENNY (A)
  • (15) LIAM SCALES (D)
  • (21) JOSHUA HONOHAN (D)
  • (12) JIMMY DUNNE (D)
  • (16) GAVIN BAZUNU (P)
  • (7) MIKEY JOHNSTON (A)
ALLENATORE IRLANDA
  • Heimir Hallgrímsson
PREPARTITA

Armenia - Irlanda è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 18:00 allo stadio Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan.
Arbitro di Armenia - Irlanda sarà Goga Kikacheishvili. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Dove vedere Armenia-Irlanda di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Armenia-Irlanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 9 settembre.

