Incontro terminato, Azerbaijan 1, Ucraina 1.
Secondo tempo terminato, Azerbaijan 1, Ucraina 1.19:55
Tiro parato. Mykola Shaparenko (Ucraina) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Heorhii Sudakov.19:55
Tiro parato. Nazar Voloshyn (Ucraina) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yehor Yarmoliuk.19:54
Tiro respinto. Illia Zabarnyi (Ucraina) un tiro di destro da fuori area. Assist di Yehor Yarmoliuk.19:54
Sahruddin Mahammadaliyev (Azerbaijan) e' ammonito.19:53
Tentativo fallito. Mykola Matviienko (Ucraina) un tiro di sinistro da centro area tira alto da calcio d'angolo.19:53
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Elvin Cafarquliyev (Azerbaijan).19:52
Mykola Shaparenko (Ucraina) e' ammonito per fallo.19:51
Fallo di Mykola Shaparenko (Ucraina).19:51
Musa Qurbanli (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Fallo di Artem Dovbyk (Ucraina).19:50
Sahruddin Mahammadaliyev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Elvin Badalov (Azerbaijan).19:49
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.19:49
Tentativo fallito. Artem Dovbyk (Ucraina) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Heorhii Sudakov con cross.19:48
Tiro respinto. Oleksandr Zubkov (Ucraina) un tiro di destro da fuori area.19:46
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Azerbaijan).19:46
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Azerbaijan).19:45
Tiro respinto. Illia Zabarnyi (Ucraina) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola.19:45
Bohdan Mykhailichenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:45
Fallo di Emin Mahmudov (Azerbaijan).19:45
Gara riprende.19:42
Sostituzione, Ucraina. Bohdan Mykhailichenko sostituisce Oleksandr Zinchenko.19:42
Gara momentaneamente sospesa, Emin Mahmudov (Azerbaijan) per infortunio.19:42
Emin Mahmudov (Azerbaijan) e' ammonito per fallo.19:42
Mykola Shaparenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:42
Fallo di Emin Mahmudov (Azerbaijan).19:42
Tiro parato. Oleksandr Zubkov (Ucraina) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mykola Shaparenko.19:38
Sostituzione, Azerbaijan. Sabuhi Abdullazada sostituisce Abdulla Xaybulayev per infortunio.19:36
Gara riprende.19:33
Sostituzione, Ucraina. Nazar Voloshyn sostituisce Artem Bondarenko.19:33
Sostituzione, Ucraina. Mykola Shaparenko sostituisce Oleh Ocheretko.19:33
Gara momentaneamente sospesa, Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) per infortunio.19:32
Gol! Azerbaijan 1, Ucraina 1. Emin Mahmudov (Azerbaijan) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:30
Oleksandr Zinchenko (Ucraina) e' ammonito per fallo di mano.19:29
Decisione VAR: rigore Azerbaijan.19:28
Rigore concesso da Oleksandr Zinchenko (Ucraina) per un fallo di mano in area.19:27
Tiro respinto. Toral Bayramov (Azerbaijan) un colpo di testa da centro area. Assist di Elvin Cafarquliyev con cross.19:27
Fallo di mano di Yehor Yarmoliuk (Ucraina).19:25
Sostituzione, Azerbaijan. Abbas Hüseynov sostituisce Qismat Aliyev.19:25
Sostituzione, Azerbaijan. Anatoli Nuriyev sostituisce Renat Dadashov.19:24
Sostituzione, Azerbaijan. Musa Qurbanli sostituisce Mahir Emreli.19:24
Fallo di Illia Zabarnyi (Ucraina).19:22
Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Illia Zabarnyi (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Fallo di Renat Dadashov (Azerbaijan).19:20
Sostituzione, Ucraina. Artem Dovbyk sostituisce Vladyslav Vanat.19:19
Sostituzione, Ucraina. Yehor Yarmoliuk sostituisce Ivan Kaliuzhnyi.19:19
Fallo di Yukhym Konoplia (Ucraina).19:18
Elvin Cafarquliyev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Gara riprende.19:16
Gara momentaneamente sospesa, Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) per infortunio.19:15
Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina) e' ammonito per fallo.19:15
Fallo di Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina).19:15
Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:15
Yukhym Konoplia (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Fallo di Toral Bayramov (Azerbaijan).19:11
Sostituzione, Azerbaijan. Toral Bayramov sostituisce Rüstam Ahmadzada.19:11
Gol! Azerbaijan 0, Ucraina 1. Heorhii Sudakov (Ucraina) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Oleksandr Zubkov.19:09
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Azerbaijan).19:07
Tiro respinto. Oleksandr Zinchenko (Ucraina) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Mykola Matviienko.19:07
Tiro respinto. Heorhii Sudakov (Ucraina) un tiro di destro da fuori area. Assist di Artem Bondarenko.19:06
Fallo di Heorhii Sudakov (Ucraina).19:04
Qismat Aliyev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:04
Oleksandr Zubkov (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Fallo di Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan).19:04
Inizia il Secondo tempo Azerbaijan 0, Ucraina 0.19:03
Primo tempo terminato, Azerbaijan 0, Ucraina 0.18:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.18:45
Tiro parato. Oleksandr Zubkov (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:44
Tiro respinto. Artem Bondarenko (Ucraina) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Heorhii Sudakov.18:44
Gara riprende.18:42
Gara momentaneamente sospesa, Anatoliy Trubin (Ucraina) per infortunio.18:41
Renat Dadashov (Azerbaijan) e' ammonito per fallo.18:41
Anatoliy Trubin (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:41
Fallo di Renat Dadashov (Azerbaijan).18:41
Tentativo fallito. Mahir Emreli (Azerbaijan) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Emin Mahmudov con cross da calcio d'angolo.18:40
Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Anatoliy Trubin (Ucraina).18:39
Tiro parato. Emin Mahmudov (Azerbaijan) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa.18:39
Fallo di Yukhym Konoplia (Ucraina).18:37
Elvin Cafarquliyev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:37
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Renat Dadashov (Azerbaijan).18:36
Tiro respinto. Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola. Assist di Oleksandr Zubkov con cross.18:36
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Elvin Cafarquliyev (Azerbaijan).18:36
Tiro respinto. Heorhii Sudakov (Ucraina) un tiro di destro da fuori area. Assist di Oleksandr Zinchenko.18:35
Gara riprende.18:33
Gara momentaneamente sospesa, Rüstam Ahmadzada (Azerbaijan) per infortunio.18:33
Fallo di Oleh Ocheretko (Ucraina).18:32
Sahruddin Mahammadaliyev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:32
Oleh Ocheretko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:31
Fallo di Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan).18:31
Gara riprende.18:30
Gara momentaneamente sospesa, (Ucraina).18:30
Fallo di mano di Rüstam Ahmadzada (Azerbaijan).18:29
Fallo di Vladyslav Vanat (Ucraina).18:28
Anton Krivotsyuk (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:28
Fuorigioco. Ivan Kaliuzhnyi(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Vladyslav Vanat e' colto in fuorigioco.18:19
Fallo di Rüstam Ahmadzada (Azerbaijan).18:17
Yukhym Konoplia (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:17
Fuorigioco. Elvin Cafarquliyev(Azerbaijan) prova il lancio lungo, ma Rüstam Ahmadzada e' colto in fuorigioco.18:16
Tentativo fallito. Heorhii Sudakov (Ucraina) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Oleksandr Zubkov da calcio d'angolo.18:11
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Elvin Cafarquliyev (Azerbaijan).18:10
Fallo di Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina).18:09
Renat Dadashov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:09
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Elvin Badalov (Azerbaijan).18:09
Decisione VAR: nessun rigore Ucraina.18:04
Inizia il Primo tempo.18:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:52
Azerbaijan - Ucraina è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 18:00 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.
Arbitro di Azerbaijan - Ucraina sarà Vasilis Fotias. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.
Dove vedere Azerbaijan-Ucraina di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Azerbaijan-Ucraina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 9 settembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
