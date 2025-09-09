Virgilio Sport
Azerbaijan-Ucraina: 1-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

9 Settembre 2025 ore 18:00
Azerbaijan
1
Ucraina
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 51' 0-1 Heorhii Sudakov
  2. 72' 1-1 Emin Mahmudov (R)
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Azerbaijan 1, Ucraina 1.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Azerbaijan 1, Ucraina 1.19:55

  3. 90'+7'

    Tiro parato. Mykola Shaparenko (Ucraina) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Heorhii Sudakov.19:55

  4. 90'+6'

    Tiro parato. Nazar Voloshyn (Ucraina) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yehor Yarmoliuk.19:54

  5. 90'+6'

    Tiro respinto. Illia Zabarnyi (Ucraina) un tiro di destro da fuori area. Assist di Yehor Yarmoliuk.19:54

  6. 90'+5'

    Sahruddin Mahammadaliyev (Azerbaijan) e' ammonito.19:53

  7. 90'+5'

    Tentativo fallito. Mykola Matviienko (Ucraina) un tiro di sinistro da centro area tira alto da calcio d'angolo.19:53

  9. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Elvin Cafarquliyev (Azerbaijan).19:52

  10. 90'+3'

    Mykola Shaparenko (Ucraina) e' ammonito per fallo.19:51

  11. 90'+3'

    Fallo di Mykola Shaparenko (Ucraina).19:51

  12. 90'+3'

    Musa Qurbanli (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51

  13. 90'+2'

    Fallo di Artem Dovbyk (Ucraina).19:50

  15. 90'+2'

    Sahruddin Mahammadaliyev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50

  16. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Elvin Badalov (Azerbaijan).19:49

  17. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.19:49

  18. 90'

    Tentativo fallito. Artem Dovbyk (Ucraina) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Heorhii Sudakov con cross.19:48

  19. 88'

    Tiro respinto. Oleksandr Zubkov (Ucraina) un tiro di destro da fuori area.19:46

  21. 88'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Azerbaijan).19:46

  22. 87'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Azerbaijan).19:45

  23. 87'

    Tiro respinto. Illia Zabarnyi (Ucraina) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola.19:45

  24. 87'

    Bohdan Mykhailichenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:45

  25. 87'

    Fallo di Emin Mahmudov (Azerbaijan).19:45

  27. 84'

    Gara riprende.19:42

  28. 84'

    Sostituzione, Ucraina. Bohdan Mykhailichenko sostituisce Oleksandr Zinchenko.19:42

  29. 84'

    Gara momentaneamente sospesa, Emin Mahmudov (Azerbaijan) per infortunio.19:42

  30. 84'

    Emin Mahmudov (Azerbaijan) e' ammonito per fallo.19:42

  31. 84'

    Mykola Shaparenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:42

  33. 84'

    Fallo di Emin Mahmudov (Azerbaijan).19:42

  34. 80'

    Tiro parato. Oleksandr Zubkov (Ucraina) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mykola Shaparenko.19:38

  35. 78'

    Sostituzione, Azerbaijan. Sabuhi Abdullazada sostituisce Abdulla Xaybulayev per infortunio.19:36

  36. 75'

    Gara riprende.19:33

  37. 75'

    Sostituzione, Ucraina. Nazar Voloshyn sostituisce Artem Bondarenko.19:33

  39. 75'

    Sostituzione, Ucraina. Mykola Shaparenko sostituisce Oleh Ocheretko.19:33

  40. 74'

    Gara momentaneamente sospesa, Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) per infortunio.19:32

  41. 72'

    Gol! Azerbaijan 1, Ucraina 1. Emin Mahmudov (Azerbaijan) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:30

  42. 71'

    Oleksandr Zinchenko (Ucraina) e' ammonito per fallo di mano.19:29

  43. 70'

    Decisione VAR: rigore Azerbaijan.19:28

  45. 69'

    Rigore concesso da Oleksandr Zinchenko (Ucraina) per un fallo di mano in area.19:27

  46. 69'

    Tiro respinto. Toral Bayramov (Azerbaijan) un colpo di testa da centro area. Assist di Elvin Cafarquliyev con cross.19:27

  47. 67'

    Fallo di mano di Yehor Yarmoliuk (Ucraina).19:25

  48. 67'

    Sostituzione, Azerbaijan. Abbas Hüseynov sostituisce Qismat Aliyev.19:25

  49. 66'

    Sostituzione, Azerbaijan. Anatoli Nuriyev sostituisce Renat Dadashov.19:24

  51. 66'

    Sostituzione, Azerbaijan. Musa Qurbanli sostituisce Mahir Emreli.19:24

  52. 64'

    Fallo di Illia Zabarnyi (Ucraina).19:22

  53. 64'

    Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

  54. 62'

    Illia Zabarnyi (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  55. 62'

    Fallo di Renat Dadashov (Azerbaijan).19:20

  57. 61'

    Sostituzione, Ucraina. Artem Dovbyk sostituisce Vladyslav Vanat.19:19

  58. 61'

    Sostituzione, Ucraina. Yehor Yarmoliuk sostituisce Ivan Kaliuzhnyi.19:19

  59. 60'

    Fallo di Yukhym Konoplia (Ucraina).19:18

  60. 60'

    Elvin Cafarquliyev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

  61. 58'

    Gara riprende.19:16

  63. 57'

    Gara momentaneamente sospesa, Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) per infortunio.19:15

  64. 57'

    Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina) e' ammonito per fallo.19:15

  65. 57'

    Fallo di Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina).19:15

  66. 57'

    Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:15

  67. 53'

    Yukhym Konoplia (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

  69. 53'

    Fallo di Toral Bayramov (Azerbaijan).19:11

  70. 53'

    Sostituzione, Azerbaijan. Toral Bayramov sostituisce Rüstam Ahmadzada.19:11

  71. 51'

    Gol! Azerbaijan 0, Ucraina 1. Heorhii Sudakov (Ucraina) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Oleksandr Zubkov.19:09

  72. 49'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Azerbaijan).19:07

  73. 49'

    Tiro respinto. Oleksandr Zinchenko (Ucraina) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Mykola Matviienko.19:07

  75. 48'

    Tiro respinto. Heorhii Sudakov (Ucraina) un tiro di destro da fuori area. Assist di Artem Bondarenko.19:06

  76. 46'

    Fallo di Heorhii Sudakov (Ucraina).19:04

  77. 46'

    Qismat Aliyev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:04

  78. 46'

    Oleksandr Zubkov (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  79. 46'

    Fallo di Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan).19:04

  81. Inizia il Secondo tempo Azerbaijan 0, Ucraina 0.19:03

  82. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Azerbaijan 0, Ucraina 0.18:48

  83. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.18:45

  84. 45'

    Tiro parato. Oleksandr Zubkov (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:44

  85. 45'

    Tiro respinto. Artem Bondarenko (Ucraina) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Heorhii Sudakov.18:44

  87. 43'

    Gara riprende.18:42

  88. 42'

    Gara momentaneamente sospesa, Anatoliy Trubin (Ucraina) per infortunio.18:41

  89. 42'

    Renat Dadashov (Azerbaijan) e' ammonito per fallo.18:41

  90. 42'

    Anatoliy Trubin (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:41

  91. 42'

    Fallo di Renat Dadashov (Azerbaijan).18:41

  93. 40'

    Tentativo fallito. Mahir Emreli (Azerbaijan) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Emin Mahmudov con cross da calcio d'angolo.18:40

  94. 39'

    Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Anatoliy Trubin (Ucraina).18:39

  95. 39'

    Tiro parato. Emin Mahmudov (Azerbaijan) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa.18:39

  96. 38'

    Fallo di Yukhym Konoplia (Ucraina).18:37

  97. 38'

    Elvin Cafarquliyev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:37

  99. 37'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Renat Dadashov (Azerbaijan).18:36

  100. 37'

    Tiro respinto. Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola. Assist di Oleksandr Zubkov con cross.18:36

  101. 36'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Elvin Cafarquliyev (Azerbaijan).18:36

  102. 36'

    Tiro respinto. Heorhii Sudakov (Ucraina) un tiro di destro da fuori area. Assist di Oleksandr Zinchenko.18:35

  103. 34'

    Gara riprende.18:33

  105. 34'

    Gara momentaneamente sospesa, Rüstam Ahmadzada (Azerbaijan) per infortunio.18:33

  106. 32'

    Fallo di Oleh Ocheretko (Ucraina).18:32

  107. 32'

    Sahruddin Mahammadaliyev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:32

  108. 31'

    Oleh Ocheretko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:31

  109. 31'

    Fallo di Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan).18:31

  111. 31'

    Gara riprende.18:30

  112. 31'

    Gara momentaneamente sospesa, (Ucraina).18:30

  113. 30'

    Fallo di mano di Rüstam Ahmadzada (Azerbaijan).18:29

  114. 29'

    Fallo di Vladyslav Vanat (Ucraina).18:28

  115. 29'

    Anton Krivotsyuk (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:28

  117. 20'

    Fuorigioco. Ivan Kaliuzhnyi(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Vladyslav Vanat e' colto in fuorigioco.18:19

  118. 18'

    Fallo di Rüstam Ahmadzada (Azerbaijan).18:17

  119. 18'

    Yukhym Konoplia (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:17

  120. 17'

    Fuorigioco. Elvin Cafarquliyev(Azerbaijan) prova il lancio lungo, ma Rüstam Ahmadzada e' colto in fuorigioco.18:16

  121. 11'

    Tentativo fallito. Heorhii Sudakov (Ucraina) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Oleksandr Zubkov da calcio d'angolo.18:11

  123. 11'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Elvin Cafarquliyev (Azerbaijan).18:10

  124. 10'

    Fallo di Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina).18:09

  125. 10'

    Renat Dadashov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:09

  126. 9'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Elvin Badalov (Azerbaijan).18:09

  127. 5'

    Decisione VAR: nessun rigore Ucraina.18:04

  129. Inizia il Primo tempo.18:00

  130. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:52

Formazioni Azerbaijan - Ucraina

Azerbaijan
Ucraina
TITOLARI AZERBAIJAN
  • (1) SAHRUDDIN MAHAMMADALIYEV (P)
  • (3) ELVIN CAFARQULIYEV (D)
  • (21) QISMAT ALIYEV (D)
  • (14) ELVIN BADALOV (D)
  • (5) ANTON KRIVOTSYUK (D)
  • (4) BAHLUL MUSTAFAZADA (D)
  • (19) RÜSTAM AHMADZADA (C)
  • (15) ABDULLA XAYBULAYEV (C)
  • (8) EMIN MAHMUDOV (C)
  • (10) MAHIR EMRELI (C)
  • (9) RENAT DADASHOV (A)
PANCHINA AZERBAIJAN
  • (7) ANATOLI NURIYEV (C)
  • (18) CALAL HÜSEYNOV (D)
  • (13) ABBAS HÜSEYNOV (D)
  • (22) MUSA QURBANLI (A)
  • (11) OZAN KÖKÇÜ (A)
  • (23) RZA CAFAROV (P)
  • (12) AYDIN BAYRAMOV (P)
  • (17) TORAL BAYRAMOV (D)
  • (6) SABUHI ABDULLAZADA (C)
  • (16) CEYHUN NURIYEV (C)
  • (20) ISMAYIL IBRAHIMLI (C)
  • (2) RAHMAN DASDAMIROV (D)
ALLENATORE AZERBAIJAN
  • Aykhan Abbasov
TITOLARI UCRAINA
  • (12) ANATOLIY TRUBIN (P)
  • (17) OLEKSANDR ZINCHENKO (D)
  • (13) ILLIA ZABARNYI (D)
  • (22) MYKOLA MATVIIENKO (D)
  • (2) YUKHYM KONOPLIA (D)
  • (19) ARTEM BONDARENKO (C)
  • (6) IVAN KALIUZHNYI (C)
  • (14) OLEH OCHERETKO (C)
  • (20) OLEKSANDR ZUBKOV (A)
  • (8) HEORHII SUDAKOV (A)
  • (7) VLADYSLAV VANAT (A)
PANCHINA UCRAINA
  • (16) NAZAR VOLOSHYN (C)
  • (1) HEORHII BUSHCHAN (P)
  • (11) ARTEM DOVBYK (A)
  • (18) YEHOR YARMOLIUK (C)
  • (5) VALERII BONDAR (D)
  • (3) TARAS MYKHAVKO (D)
  • (10) MYKOLA SHAPARENKO (C)
  • (4) OLEKSANDR SVATOK (D)
  • (23) DMYTRO RIZNYK (P)
  • (15) BOHDAN MYKHAILICHENKO (D)
  • (21) OLEKSANDR NAZARENKO (C)
ALLENATORE UCRAINA
  • Serhii Rebrov
PREPARTITA

Azerbaijan - Ucraina è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 18:00 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.
Arbitro di Azerbaijan - Ucraina sarà Vasilis Fotias. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.

Dove vedere Azerbaijan-Ucraina di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Azerbaijan-Ucraina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 9 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Azerbaijan - Ucraina Live

Virgilio Sport
