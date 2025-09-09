Incontro terminato, Bosnia-Erzegovina 1, Austria 2.
Secondo tempo terminato, Bosnia-Erzegovina 1, Austria 2.22:40
Tiro parato. Alexander Prass (Austria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Marcel Sabitzer.22:40
Kevin Danso (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Fallo di Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina).22:39
Michael Gregoritsch (Austria) e' ammonito.22:39
Secondo cartellino giallo per Patrick Wimmer (Austria) per fallo.22:38
Fallo di Patrick Wimmer (Austria).22:38
Kerim-Sam Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:38
Fallo di Patrick Wimmer (Austria).22:38
Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Sostituzione, Austria. Alexander Prass sostituisce Christoph Baumgartner.22:37
Christoph Baumgartner (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Fallo di Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina).22:36
Tiro respinto. Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:36
Tentativo fallito. Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:35
Fallo di Christoph Baumgartner (Austria).22:34
Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:34
Marko Arnautovic (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina).22:34
Phillipp Mwene (Austria) e' ammonito.22:32
Marcel Sabitzer (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina).22:31
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Samed Bazdar sostituisce Nihad Mujakic.22:31
Patrick Wimmer (Austria) e' ammonito per fallo.22:30
Fallo di Patrick Wimmer (Austria).22:30
Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.22:30
Marko Arnautovic (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:29
Fallo di Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).22:29
Tiro parato. Marcel Sabitzer (Austria) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Christoph Baumgartner.22:29
Patrick Wimmer (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Fallo di Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina).22:28
Fallo di Marko Arnautovic (Austria).22:27
Nihad Mujakic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di Christoph Baumgartner (Austria).22:24
Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Gara riprende.22:24
Gara momentaneamente sospesa, (Austria).22:23
Tiro parato. Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa.22:23
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Phillipp Mwene (Austria).22:22
Sostituzione, Austria. Kevin Danso sostituisce David Alaba per infortunio.22:22
Fallo di Konrad Laimer (Austria).22:20
Kerim-Sam Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Gara riprende.22:20
Gara momentaneamente sospesa, David Alaba (Austria) per infortunio.22:20
Marko Arnautovic (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Fallo di Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina).22:18
Tiro parato. Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tarik Muharemovic con suggerimento di testa.22:17
Tiro respinto. Kerim-Sam Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area.22:17
Tentativo fallito. Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ivan Basic in seguito a un calcio da fermo.22:17
Fallo di Patrick Wimmer (Austria).22:16
Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:16
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Kerim-Sam Alajbegovic sostituisce Benjamin Tahirovic.22:16
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Ivan Basic sostituisce Amar Memic.22:16
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Esmir Bajraktarevic sostituisce Armin Gigovic.22:16
Fuorigioco. Nikola Katic(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Armin Gigovic e' colto in fuorigioco.22:14
Marcel Sabitzer (Austria) e' ammonito.22:14
Fuorigioco. Alexander Schlager(Austria) prova il lancio lungo, ma Marko Arnautovic e' colto in fuorigioco.22:14
Fallo di Marcel Sabitzer (Austria).22:11
Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11
Fallo di Marcel Sabitzer (Austria).22:11
Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Gol! Bosnia-Erzegovina 1, Austria 2. Konrad Laimer (Austria) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra.22:09
Tiro respinto. Marko Arnautovic (Austria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Konrad Laimer.22:09
Tentativo fallito. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Nihad Mujakic con cross.22:07
Gioco pericoloso di Nicolas Seiwald (Austria).22:06
Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:06
Sostituzione, Austria. Florian Grillitsch sostituisce Xaver Schlager.22:06
Sostituzione, Austria. Patrick Wimmer sostituisce Romano Schmid.22:06
Sostituzione, Austria. Marko Arnautovic sostituisce Michael Gregoritsch.22:06
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Jusuf Gazibegovic sostituisce Amar Dedic per infortunio.22:02
Gara riprende.22:02
Gara momentaneamente sospesa, Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) per infortunio.22:01
Fallo di Konrad Laimer (Austria).22:00
Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00
Xaver Schlager (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:56
Fallo di Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).21:56
Gol! Bosnia-Erzegovina 1, Austria 1. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ermedin Demirovic.
Gol! Bosnia-Erzegovina 0, Austria 1. Marcel Sabitzer (Austria) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra.21:52
Inizia il Secondo tempo Bosnia-Erzegovina 0, Austria 0.21:49
Primo tempo terminato, Bosnia-Erzegovina 0, Austria 0.21:32
Tiro respinto. Marcel Sabitzer (Austria) un tiro di destro da fuori area.21:32
Nihad Mujakic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.21:31
Christoph Baumgartner (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31
Fallo di Nihad Mujakic (Bosnia-Erzegovina).21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31
Fallo di Marcel Sabitzer (Austria).21:30
Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Xaver Schlager (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina).21:29
Tentativo fallito. Michael Gregoritsch (Austria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di David Alaba con cross da calcio d'angolo.21:27
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina).21:26
Tiro respinto. Michael Gregoritsch (Austria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Christoph Baumgartner.21:26
Tentativo fallito. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Benjamin Tahirovic in seguito a un calcio da fermo.21:24
Fallo di Nicolas Seiwald (Austria).21:23
Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23
Fuorigioco. Christoph Baumgartner(Austria) prova il lancio lungo, ma Michael Gregoritsch e' colto in fuorigioco.21:20
Tentativo fallito. Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Amar Memic con cross.21:20
Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Christoph Baumgartner (Austria).21:19
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Nicolas Seiwald (Austria).21:16
Tentativo fallito. Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro dalla lunga distanza tira alto.21:14
Fallo di Phillipp Mwene (Austria).21:14
Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Nicolas Seiwald (Austria).21:13
Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fuorigioco. Edin Dzeko(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Ivan Sunjic e' colto in fuorigioco.21:11
Fallo di Amar Memic (Bosnia-Erzegovina).21:11
Xaver Schlager (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Tentativo fallito. Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Nikola Katic con suggerimento di testa.21:10
Tentativo fallito. Philipp Lienhart (Austria) un tiro di destro da centro area tira alto in seguito a un calcio da fermo.21:09
Fallo di Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).21:07
Christoph Baumgartner (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07
Fallo di Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina).21:05
Christoph Baumgartner (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Michael Gregoritsch (Austria).21:02
Fallo di Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina).21:00
Christoph Baumgartner (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:00
Tiro parato. Marcel Sabitzer (Austria) un tiro di destro da oltre 25 metri parato sotto la traversa. Assist di Xaver Schlager.20:57
Tentativo fallito. Christoph Baumgartner (Austria) un colpo di testa da centro area tira alto da calcio d'angolo.20:57
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Nihad Mujakic (Bosnia-Erzegovina).20:56
Tentativo fallito. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ermedin Demirovic con suggerimento di testa.20:55
Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:54
Fallo di Romano Schmid (Austria).20:54
Tiro respinto. Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Edin Dzeko con suggerimento di testa.20:54
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Konrad Laimer (Austria).20:54
Fallo di Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina).20:52
Christoph Baumgartner (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:52
Fallo di Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina).20:49
Xaver Schlager (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49
Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49
Fallo di Konrad Laimer (Austria).20:49
Tentativo fallito. Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Benjamin Tahirovic con cross in seguito a un calcio da fermo.20:47
Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:46
Fallo di Xaver Schlager (Austria).20:46
Tentativo fallito. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nihad Mujakic con cross.20:46
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:31
Bosnia ed Erzegovina - Austria è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 20:45 allo stadio Bilino Polje di Zenica.
Arbitro di Bosnia ed Erzegovina - Austria sarà Jesús Gil Manzano. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.
Dove vedere Bosnia ed Erzegovina-Austria di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Bosnia ed Erzegovina-Austria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 9 settembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
