Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Bosnia ed Erzegovina-Austria: 1-2 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

9 Settembre 2025 ore 20:45
Bosnia ed Erzegovina
1
Austria
2
Partita finita
Arbitro:
  1. 49' 0-1 Marcel Sabitzer
  2. 50' 1-1 Edin Dzeko
  3. 65' 1-2 Konrad Laimer
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Bosnia-Erzegovina 1, Austria 2.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Bosnia-Erzegovina 1, Austria 2.22:40

  3. 90'+6'

    Tiro parato. Alexander Prass (Austria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Marcel Sabitzer.22:40

  4. 90'+6'

    Kevin Danso (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  5. 90'+6'

    Fallo di Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina).22:39

  6. 90'+5'

    Michael Gregoritsch (Austria) e' ammonito.22:39

  7. 90'+4'

    Secondo cartellino giallo per Patrick Wimmer (Austria) per fallo.22:38

  9. 90'+4'

    Fallo di Patrick Wimmer (Austria).22:38

  10. 90'+4'

    Kerim-Sam Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:38

  11. 90'+4'

    Fallo di Patrick Wimmer (Austria).22:38

  12. 90'+4'

    Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  13. 90'+3'

    Sostituzione, Austria. Alexander Prass sostituisce Christoph Baumgartner.22:37

  15. 90'+3'

    Christoph Baumgartner (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  16. 90'+3'

    Fallo di Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina).22:36

  17. 90'+2'

    Tiro respinto. Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:36

  18. 90'+1'

    Tentativo fallito. Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:35

  19. 90'+1'

    Fallo di Christoph Baumgartner (Austria).22:34

  21. 90'+1'

    Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  22. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:34

  23. 90'

    Marko Arnautovic (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  24. 90'

    Fallo di Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina).22:34

  25. 89'

    Phillipp Mwene (Austria) e' ammonito.22:32

  27. 88'

    Marcel Sabitzer (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  28. 88'

    Fallo di Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina).22:31

  29. 87'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Samed Bazdar sostituisce Nihad Mujakic.22:31

  30. 87'

    Patrick Wimmer (Austria) e' ammonito per fallo.22:30

  31. 87'

    Fallo di Patrick Wimmer (Austria).22:30

  33. 87'

    Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  34. 86'

    Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.22:30

  35. 86'

    Marko Arnautovic (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:29

  36. 86'

    Fallo di Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).22:29

  37. 85'

    Tiro parato. Marcel Sabitzer (Austria) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Christoph Baumgartner.22:29

  39. 84'

    Patrick Wimmer (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  40. 84'

    Fallo di Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina).22:28

  41. 84'

    Fallo di Marko Arnautovic (Austria).22:27

  42. 84'

    Nihad Mujakic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  43. 81'

    Fallo di Christoph Baumgartner (Austria).22:24

  45. 81'

    Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  46. 80'

    Gara riprende.22:24

  47. 80'

    Gara momentaneamente sospesa, (Austria).22:23

  48. 79'

    Tiro parato. Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa.22:23

  49. 79'

    Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Phillipp Mwene (Austria).22:22

  51. 78'

    Sostituzione, Austria. Kevin Danso sostituisce David Alaba per infortunio.22:22

  52. 76'

    Fallo di Konrad Laimer (Austria).22:20

  53. 76'

    Kerim-Sam Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  54. 76'

    Gara riprende.22:20

  55. 76'

    Gara momentaneamente sospesa, David Alaba (Austria) per infortunio.22:20

  57. 74'

    Marko Arnautovic (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  58. 74'

    Fallo di Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina).22:18

  59. 74'

    Tiro parato. Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tarik Muharemovic con suggerimento di testa.22:17

  60. 73'

    Tiro respinto. Kerim-Sam Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area.22:17

  61. 73'

    Tentativo fallito. Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ivan Basic in seguito a un calcio da fermo.22:17

  63. 73'

    Fallo di Patrick Wimmer (Austria).22:16

  64. 73'

    Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:16

  65. 72'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Kerim-Sam Alajbegovic sostituisce Benjamin Tahirovic.22:16

  66. 72'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Ivan Basic sostituisce Amar Memic.22:16

  67. 72'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Esmir Bajraktarevic sostituisce Armin Gigovic.22:16

  69. 71'

    Fuorigioco. Nikola Katic(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Armin Gigovic e' colto in fuorigioco.22:14

  70. 70'

    Marcel Sabitzer (Austria) e' ammonito.22:14

  71. 70'

    Fuorigioco. Alexander Schlager(Austria) prova il lancio lungo, ma Marko Arnautovic e' colto in fuorigioco.22:14

  72. 68'

    Fallo di Marcel Sabitzer (Austria).22:11

  73. 68'

    Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11

  75. 67'

    Fallo di Marcel Sabitzer (Austria).22:11

  76. 67'

    Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  77. 65'

    Gol! Bosnia-Erzegovina 1, Austria 2. Konrad Laimer (Austria) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra.22:09

  78. 65'

    Tiro respinto. Marko Arnautovic (Austria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Konrad Laimer.22:09

  79. 63'

    Tentativo fallito. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Nihad Mujakic con cross.22:07

  81. 62'

    Gioco pericoloso di Nicolas Seiwald (Austria).22:06

  82. 62'

    Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:06

  83. 62'

    Sostituzione, Austria. Florian Grillitsch sostituisce Xaver Schlager.22:06

  84. 62'

    Sostituzione, Austria. Patrick Wimmer sostituisce Romano Schmid.22:06

  85. 62'

    Sostituzione, Austria. Marko Arnautovic sostituisce Michael Gregoritsch.22:06

  87. 58'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Jusuf Gazibegovic sostituisce Amar Dedic per infortunio.22:02

  88. 58'

    Gara riprende.22:02

  89. 57'

    Gara momentaneamente sospesa, Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) per infortunio.22:01

  90. 56'

    Fallo di Konrad Laimer (Austria).22:00

  91. 56'

    Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00

  93. 52'

    Xaver Schlager (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:56

  94. 52'

    Fallo di Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).21:56

  95. 50'

    Gol! Bosnia-Erzegovina 1, Austria 1. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ermedin Demirovic.

    Guarda la scheda del giocatore Edin Dzeko21:54

  96. 49'

    Gol! Bosnia-Erzegovina 0, Austria 1. Marcel Sabitzer (Austria) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra.21:52

  97. Inizia il Secondo tempo Bosnia-Erzegovina 0, Austria 0.21:49

  99. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Bosnia-Erzegovina 0, Austria 0.21:32

  100. 45'+2'

    Tiro respinto. Marcel Sabitzer (Austria) un tiro di destro da fuori area.21:32

  101. 45'+1'

    Nihad Mujakic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.21:31

  102. 45'+1'

    Christoph Baumgartner (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31

  103. 45'+1'

    Fallo di Nihad Mujakic (Bosnia-Erzegovina).21:31

  105. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31

  106. 45'

    Fallo di Marcel Sabitzer (Austria).21:30

  107. 45'

    Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  108. 44'

    Xaver Schlager (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  109. 44'

    Fallo di Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina).21:29

  111. 42'

    Tentativo fallito. Michael Gregoritsch (Austria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di David Alaba con cross da calcio d'angolo.21:27

  112. 41'

    Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina).21:26

  113. 41'

    Tiro respinto. Michael Gregoritsch (Austria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Christoph Baumgartner.21:26

  114. 38'

    Tentativo fallito. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Benjamin Tahirovic in seguito a un calcio da fermo.21:24

  115. 38'

    Fallo di Nicolas Seiwald (Austria).21:23

  117. 38'

    Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23

  118. 35'

    Fuorigioco. Christoph Baumgartner(Austria) prova il lancio lungo, ma Michael Gregoritsch e' colto in fuorigioco.21:20

  119. 35'

    Tentativo fallito. Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Amar Memic con cross.21:20

  120. 34'

    Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  121. 34'

    Fallo di Christoph Baumgartner (Austria).21:19

  123. 31'

    Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Nicolas Seiwald (Austria).21:16

  124. 29'

    Tentativo fallito. Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro dalla lunga distanza tira alto.21:14

  125. 29'

    Fallo di Phillipp Mwene (Austria).21:14

  126. 29'

    Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  127. 28'

    Fallo di Nicolas Seiwald (Austria).21:13

  129. 28'

    Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  130. 26'

    Fuorigioco. Edin Dzeko(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Ivan Sunjic e' colto in fuorigioco.21:11

  131. 26'

    Fallo di Amar Memic (Bosnia-Erzegovina).21:11

  132. 26'

    Xaver Schlager (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  133. 25'

    Tentativo fallito. Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Nikola Katic con suggerimento di testa.21:10

  135. 24'

    Tentativo fallito. Philipp Lienhart (Austria) un tiro di destro da centro area tira alto in seguito a un calcio da fermo.21:09

  136. 22'

    Fallo di Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).21:07

  137. 22'

    Christoph Baumgartner (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07

  138. 20'

    Fallo di Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina).21:05

  139. 20'

    Christoph Baumgartner (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  141. 17'

    Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  142. 17'

    Fallo di Michael Gregoritsch (Austria).21:02

  143. 15'

    Fallo di Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina).21:00

  144. 15'

    Christoph Baumgartner (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:00

  145. 12'

    Tiro parato. Marcel Sabitzer (Austria) un tiro di destro da oltre 25 metri parato sotto la traversa. Assist di Xaver Schlager.20:57

  147. 12'

    Tentativo fallito. Christoph Baumgartner (Austria) un colpo di testa da centro area tira alto da calcio d'angolo.20:57

  148. 11'

    Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Nihad Mujakic (Bosnia-Erzegovina).20:56

  149. 10'

    Tentativo fallito. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ermedin Demirovic con suggerimento di testa.20:55

  150. 9'

    Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:54

  151. 9'

    Fallo di Romano Schmid (Austria).20:54

  153. 9'

    Tiro respinto. Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Edin Dzeko con suggerimento di testa.20:54

  154. 9'

    Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Konrad Laimer (Austria).20:54

  155. 7'

    Fallo di Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina).20:52

  156. 7'

    Christoph Baumgartner (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:52

  157. 4'

    Fallo di Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina).20:49

  159. 4'

    Xaver Schlager (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49

  160. 4'

    Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49

  161. 4'

    Fallo di Konrad Laimer (Austria).20:49

  162. 2'

    Tentativo fallito. Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Benjamin Tahirovic con cross in seguito a un calcio da fermo.20:47

  163. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:46

  165. Fallo di Xaver Schlager (Austria).20:46

  166. Tentativo fallito. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nihad Mujakic con cross.20:46

  167. Inizia il Primo tempo.20:46

  168. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:31

Formazioni Bosnia ed Erzegovina - Austria

Bosnia ed Erzegovina
Austria
TITOLARI BOSNIA ED ERZEGOVINA
  • (1) NIKOLA VASILJ (P)
  • (18) NIKOLA KATIC (D)
  • (7) AMAR DEDIC (D)
  • (4) TARIK MUHAREMOVIC (D)
  • (2) NIHAD MUJAKIC (D)
  • (14) IVAN SUNJIC (C)
  • (6) BENJAMIN TAHIROVIC (C)
  • (15) AMAR MEMIC (C)
  • (8) ARMIN GIGOVIC (C)
  • (10) ERMEDIN DEMIROVIC (A)
  • (11) EDIN DZEKO (A)
PANCHINA BOSNIA ED ERZEGOVINA
  • (23) JUSUF GAZIBEGOVIC (D)
  • (5) ESMIR BAJRAKTAREVIC (A)
  • (12) OSMAN HADZIKIC (P)
  • (20) HARIS HAJRADINOVIC (C)
  • (3) EMAN KOSPO (D)
  • (13) IVAN BASIC (C)
  • (9) SAMED BAZDAR (A)
  • (17) DZENIS BURNIC (C)
  • (22) MARTIN ZLOMISLIC (P)
  • (21) NAIL OMEROVIC (D)
  • (19) KERIM-SAM ALAJBEGOVIC (A)
  • (16) ADRIAN BARISIC (D)
ALLENATORE BOSNIA ED ERZEGOVINA
  • Sergej Barbarez
TITOLARI AUSTRIA
  • (1) ALEXANDER SCHLAGER (P)
  • (15) PHILIPP LIENHART (D)
  • (20) KONRAD LAIMER (D)
  • (8) DAVID ALABA (D)
  • (16) PHILLIPP MWENE (D)
  • (18) ROMANO SCHMID (C)
  • (6) NICOLAS SEIWALD (C)
  • (4) XAVER SCHLAGER (C)
  • (19) CHRISTOPH BAUMGARTNER (A)
  • (9) MARCEL SABITZER (A)
  • (11) MICHAEL GREGORITSCH (A)
PANCHINA AUSTRIA
  • (12) TOBIAS LAWAL (P)
  • (2) ALEXANDER PRASS (D)
  • (7) MARKO ARNAUTOVIC (A)
  • (13) PATRICK PENTZ (P)
  • (10) FLORIAN GRILLITSCH (C)
  • (5) ALESSANDRO SCHÖPF (C)
  • (3) KEVIN DANSO (D)
  • (17) MARCO GRÜLL (A)
  • (22) RAUL FLORUCZ (A)
  • (14) LEOPOLD QUERFELD (D)
  • (23) ANDREAS WEIMANN (A)
  • (21) PATRICK WIMMER (C)
ALLENATORE AUSTRIA
  • Ralf Rangnick
PREPARTITA

Bosnia ed Erzegovina - Austria è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 20:45 allo stadio Bilino Polje di Zenica.
Arbitro di Bosnia ed Erzegovina - Austria sarà Jesús Gil Manzano. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Dove vedere Bosnia ed Erzegovina-Austria di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Bosnia ed Erzegovina-Austria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 9 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio