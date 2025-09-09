Virgilio Sport
Cipro-Romania: 2-2 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

9 Settembre 2025 ore 20:45
Cipro
2
Romania
2
Partita finita
Arbitro:
  1. 2' 0-1 Denis Dragus
  2. 18' 0-2 Denis Dragus
  3. 29' 1-2 Loizos Loizou
  4. 76' 2-2 Charalampos Charalampous
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Cipro 2, Romania 2.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Cipro 2, Romania 2.22:39

  3. 90'+4'

    Fuorigioco. Konstantinos Laifis(Cipro) prova il lancio lungo, ma Andronikos Kakoullis e' colto in fuorigioco.22:37

  4. 90'+3'

    Andreas Shikkis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  5. 90'+3'

    Fallo di David Miculescu (Romania).22:36

  6. 90'+3'

    Tentativo fallito. Ioannis Pittas (Cipro) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Charalampos Charalampous con cross da calcio d'angolo.22:36

  7. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Virgil Ghita (Romania).22:35

  9. 90'+2'

    Tiro parato. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:35

  10. 90'+1'

    Fallo di Nikos Koutsakos (Cipro).22:34

  11. 90'+1'

    Andrei Ratiu (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  12. 90'+1'

    Charalampos Charalampous (Cipro) e' ammonito.22:34

  13. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:34

  15. 90'

    Tentativo fallito. David Miculescu (Romania) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Andrei Ratiu con cross.22:33

  16. 89'

    Andronikos Kakoullis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  17. 89'

    Fallo di Denis Dragus (Romania).22:32

  18. 88'

    Sostituzione, Cipro. Nikos Koutsakos sostituisce Marinos Tzionis.22:31

  19. 86'

    Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  21. 86'

    Fallo di Florin Tanase (Romania).22:29

  22. 85'

    Sostituzione, Romania. Florin Tanase sostituisce Adrian Sut per infortunio.22:28

  23. 83'

    Fallo di mano di Deian Sorescu (Romania).22:27

  24. 83'

    Tentativo fallito. Grigoris Kastanos (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Charalampos Charalampous.22:26

  25. 82'

    Tiro respinto. Grigoris Kastanos (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Charalambos Kyriakou.22:25

  27. 81'

    Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  28. 81'

    Fallo di Adrian Sut (Romania).22:24

  29. 80'

    Sostituzione, Romania. Deian Sorescu sostituisce Dennis Man.22:23

  30. 80'

    Sostituzione, Romania. Adrian Sut sostituisce Razvan Marin.22:23

  31. 80'

    Fallo di mano di Denis Dragus (Romania).22:23

  33. 78'

    Tiro respinto. Andronikos Kakoullis (Cipro) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Charalampos Charalampous.22:22

  34. 76'

    Gol! Cipro 2, Romania 2. Charalampos Charalampous (Cipro) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Andronikos Kakoullis con suggerimento di testa.22:20

  35. 76'

    Tentativo fallito. Charalambos Kyriakou (Cipro) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:19

  36. 71'

    Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  37. 71'

    Fallo di Razvan Marin (Romania).22:14

  39. 70'

    Tiro parato. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Charalampos Charalampous.22:13

  40. 69'

    Charalampos Charalampous (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:12

  41. 69'

    Fallo di Marius Marin (Romania).22:12

  42. 68'

    Sostituzione, Cipro. Charalambos Kyriakou sostituisce Ioannis Kosti.22:11

  43. 66'

    Fallo di Andronikos Kakoullis (Cipro).22:09

  45. 66'

    David Miculescu (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09

  46. 65'

    Sostituzione, Romania. David Miculescu sostituisce Alex Dobre.22:08

  47. 63'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Virgil Ghita (Romania).22:06

  48. 62'

    Sostituzione, Cipro. Charalampos Charalampous sostituisce Ioannis Kousoulos.22:06

  49. 62'

    Sostituzione, Cipro. Andronikos Kakoullis sostituisce Loizos Loizou.22:05

  51. 60'

    Ioannis Kousoulos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:03

  52. 60'

    Fallo di Nicolae Stanciu (Romania).22:03

  53. 60'

    Tentativo fallito. Konstantinos Laifis (Cipro) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Loizos Loizou.22:03

  54. 59'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Virgil Ghita (Romania).22:02

  55. 58'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Andrei Burca (Romania).22:02

  57. 58'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Andrei Ratiu (Romania).22:01

  58. 57'

    Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00

  59. 57'

    Fallo di Dennis Man (Romania).22:00

  60. 56'

    Tiro respinto. Marinos Tzionis (Cipro) un tiro di destro da centro area. Assist di Loizos Loizou con cross.21:59

  61. 54'

    Ioannis Pittas (Cipro) e' ammonito.21:57

  63. 54'

    Fallo di Ioannis Pittas (Cipro).21:57

  64. 54'

    Marius Marin (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57

  65. 53'

    Tentativo fallito. Nicolae Stanciu (Romania) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dennis Man.21:56

  66. 52'

    Tiro parato. Marinos Tzionis (Cipro) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ioannis Pittas.21:56

  67. 51'

    Andreas Shikkis (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:55

  69. 51'

    Fallo di Alex Dobre (Romania).21:55

  70. 48'

    Ioannis Kousoulos (Cipro) e' ammonito per fallo.21:51

  71. 48'

    Fallo di Ioannis Kousoulos (Cipro).21:51

  72. 48'

    Nicusor Bancu (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51

  73. 47'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Andrei Burca (Romania).21:50

  75. 46'

    Fallo di Andreas Shikkis (Cipro).21:49

  76. 46'

    Alex Dobre (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49

  77. 45'

    Sostituzione, Cipro. Anderson Correia sostituisce Kostas Pileas.21:48

  78. Inizia il Secondo tempo Cipro 1, Romania 2.21:49

  79. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Cipro 1, Romania 2.21:33

  81. 45'+2'

    Andreas Shikkis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  82. 45'+2'

    Fallo di Alex Dobre (Romania).21:32

  83. 45'+1'

    Fallo di Ioannis Kousoulos (Cipro).21:31

  84. 45'+1'

    Nicolae Stanciu (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  85. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31

  87. 45'

    Fuorigioco. Christos Shielis(Cipro) prova il lancio lungo, ma Loizos Loizou e' colto in fuorigioco.21:30

  88. 44'

    Andrei Burca (Romania) e' ammonito per fallo.21:29

  89. 43'

    Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  90. 43'

    Fallo di Andrei Burca (Romania).21:29

  91. 43'

    Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Andreas Shikkis (Cipro).21:28

  93. 41'

    Tiro parato. Dennis Man (Romania) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nicusor Bancu.21:26

  94. 35'

    Tiro parato. Nicolae Stanciu (Romania) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:20

  95. 34'

    Tiro respinto. Marius Marin (Romania) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Denis Dragus.21:20

  96. 33'

    Tentativo fallito. Christos Shielis (Cipro) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Kostas Pileas con cross in seguito a un calcio da fermo.21:19

  97. 33'

    Andreas Shikkis (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:18

  99. 33'

    Fallo di Alex Dobre (Romania).21:18

  100. 32'

    Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  101. 32'

    Fallo di Nicusor Bancu (Romania).21:17

  102. 31'

    Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  103. 31'

    Fallo di Andrei Ratiu (Romania).21:16

  105. 29'

    Gol! Cipro 1, Romania 2. Loizos Loizou (Cipro) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Grigoris Kastanos.21:14

  106. 29'

    Tentativo fallito. Grigoris Kastanos (Cipro) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra.21:14

  107. 27'

    Ioannis Pittas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13

  108. 27'

    Fallo di Marius Marin (Romania).21:13

  109. 27'

    Fallo di Loizos Loizou (Cipro).21:12

  111. 27'

    Nicusor Bancu (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  112. 26'

    Gara riprende.21:11

  113. 26'

    Gara momentaneamente sospesa, Denis Dragus (Romania) per infortunio.21:11

  114. 24'

    Tiro parato. Grigoris Kastanos (Cipro) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marinos Tzionis con cross.21:10

  115. 24'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Horatiu Moldovan (Romania).21:09

  117. 24'

    Tiro parato. Marinos Tzionis (Cipro) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ioannis Kosti.21:09

  118. 22'

    Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:07

  119. 22'

    Fallo di Alex Dobre (Romania).21:07

  120. 21'

    Nicusor Bancu (Romania) e' ammonito per fallo.21:06

  121. 21'

    Andreas Shikkis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  123. 21'

    Fallo di Nicusor Bancu (Romania).21:06

  124. 19'

    Tiro parato. Kostas Pileas (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:05

  125. 19'

    Tiro respinto. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ioannis Kosti con cross.21:05

  126. 18'

    Gol! Cipro 0, Romania 2. Denis Dragus (Romania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Razvan Marin in seguito a un contropiede.

    Denis Dragus

  127. 12'

    Ioannis Kosti (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:57

  129. 12'

    Fallo di Virgil Ghita (Romania).20:57

  130. 8'

    Tiro parato. Denis Dragus (Romania) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alex Dobre.20:53

  131. 5'

    Gara riprende.20:50

  132. 4'

    Gara momentaneamente sospesa, (Romania).20:49

  133. 2'

    Gol! Cipro 0, Romania 1. Denis Dragus (Romania) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.

    Denis Dragus

  135. Fallo di Denis Dragus (Romania).20:46

  136. Ioannis Kousoulos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46

  137. Inizia il Primo tempo.20:46

  138. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:39

Formazioni Cipro - Romania

Cipro
Romania
TITOLARI CIPRO
  • (12) FABIANO (P)
  • (16) ANDREAS SHIKKIS (D)
  • (19) KONSTANTINOS LAIFIS (D)
  • (2) KOSTAS PILEAS (D)
  • (15) CHRISTOS SHIELIS (D)
  • (20) GRIGORIS KASTANOS (C)
  • (17) LOIZOS LOIZOU (C)
  • (8) IOANNIS KOUSOULOS (C)
  • (21) MARINOS TZIONIS (C)
  • (13) IOANNIS KOSTI (C)
  • (9) IOANNIS PITTAS (A)
PANCHINA CIPRO
  • (4) STÉLIOS ANDREOU (D)
  • (10) PIEROS SOTIRIOU (A)
  • (14) NIKOS KOUTSAKOS (A)
  • (22) NEOFYTOS MICHAEL (P)
  • (18) KOSTAKIS ARTYMATAS (C)
  • (6) GIANNIS SATSIAS (C)
  • (3) NIKOLAS PANAGIOTOU (D)
  • (1) JOËL MALL (P)
  • (23) CHARALAMBOS KYRIAKOU (C)
  • (7) ANDERSON CORREIA (D)
  • (11) ANDRONIKOS KAKOULLIS (A)
  • (5) CHARALAMPOS CHARALAMPOUS (C)
ALLENATORE CIPRO
  • Apostolos Mantzios
TITOLARI ROMANIA
  • (12) HORATIU MOLDOVAN (P)
  • (15) ANDREI BURCA (D)
  • (5) VIRGIL GHITA (D)
  • (11) NICUSOR BANCU (D)
  • (2) ANDREI RATIU (D)
  • (10) NICOLAE STANCIU (C)
  • (6) MARIUS MARIN (C)
  • (18) RAZVAN MARIN (C)
  • (7) DENIS DRAGUS (A)
  • (20) DENNIS MAN (A)
  • (14) ALEX DOBRE (A)
PANCHINA ROMANIA
  • (19) FLORIN TANASE (C)
  • (22) ALEXANDRU MITRITA (A)
  • (4) ALEXANDRU CHIPCIU (C)
  • (13) VLADIMIR SCRECIU (C)
  • (1) STEFAN TÂRNOVANU (P)
  • (23) DEIAN SORESCU (A)
  • (17) DAVID MICULESCU (A)
  • (16) RAZVAN SAVA (P)
  • (3) MIHAI POPESCU (D)
  • (21) DARIUS OLARU (C)
  • (8) ADRIAN SUT (C)
  • (9) STEFAN BAIARAM (A)
ALLENATORE ROMANIA
  • Mircea Lucescu
PREPARTITA

Cipro - Romania è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 20:45 allo stadio GSP Stadium di Nicosia.
Arbitro di Cipro - Romania sarà Matej Jug. Al VAR invece ci sarà Asmir Sagrkovic.

Dove vedere Cipro-Romania di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Cipro-Romania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 9 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Cipro - Romania Live

