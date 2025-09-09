Incontro terminato, Cipro 2, Romania 2.
Secondo tempo terminato, Cipro 2, Romania 2.22:39
Fuorigioco. Konstantinos Laifis(Cipro) prova il lancio lungo, ma Andronikos Kakoullis e' colto in fuorigioco.22:37
Andreas Shikkis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Fallo di David Miculescu (Romania).22:36
Tentativo fallito. Ioannis Pittas (Cipro) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Charalampos Charalampous con cross da calcio d'angolo.22:36
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Virgil Ghita (Romania).22:35
Tiro parato. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:35
Fallo di Nikos Koutsakos (Cipro).22:34
Andrei Ratiu (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Charalampos Charalampous (Cipro) e' ammonito.22:34
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:34
Tentativo fallito. David Miculescu (Romania) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Andrei Ratiu con cross.22:33
Andronikos Kakoullis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Fallo di Denis Dragus (Romania).22:32
Sostituzione, Cipro. Nikos Koutsakos sostituisce Marinos Tzionis.22:31
Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Fallo di Florin Tanase (Romania).22:29
Sostituzione, Romania. Florin Tanase sostituisce Adrian Sut per infortunio.22:28
Fallo di mano di Deian Sorescu (Romania).22:27
Tentativo fallito. Grigoris Kastanos (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Charalampos Charalampous.22:26
Tiro respinto. Grigoris Kastanos (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Charalambos Kyriakou.22:25
Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Adrian Sut (Romania).22:24
Sostituzione, Romania. Deian Sorescu sostituisce Dennis Man.22:23
Sostituzione, Romania. Adrian Sut sostituisce Razvan Marin.22:23
Fallo di mano di Denis Dragus (Romania).22:23
Tiro respinto. Andronikos Kakoullis (Cipro) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Charalampos Charalampous.22:22
Gol! Cipro 2, Romania 2. Charalampos Charalampous (Cipro) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Andronikos Kakoullis con suggerimento di testa.22:20
Tentativo fallito. Charalambos Kyriakou (Cipro) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:19
Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fallo di Razvan Marin (Romania).22:14
Tiro parato. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Charalampos Charalampous.22:13
Charalampos Charalampous (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:12
Fallo di Marius Marin (Romania).22:12
Sostituzione, Cipro. Charalambos Kyriakou sostituisce Ioannis Kosti.22:11
Fallo di Andronikos Kakoullis (Cipro).22:09
David Miculescu (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09
Sostituzione, Romania. David Miculescu sostituisce Alex Dobre.22:08
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Virgil Ghita (Romania).22:06
Sostituzione, Cipro. Charalampos Charalampous sostituisce Ioannis Kousoulos.22:06
Sostituzione, Cipro. Andronikos Kakoullis sostituisce Loizos Loizou.22:05
Ioannis Kousoulos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:03
Fallo di Nicolae Stanciu (Romania).22:03
Tentativo fallito. Konstantinos Laifis (Cipro) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Loizos Loizou.22:03
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Virgil Ghita (Romania).22:02
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Andrei Burca (Romania).22:02
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Andrei Ratiu (Romania).22:01
Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00
Fallo di Dennis Man (Romania).22:00
Tiro respinto. Marinos Tzionis (Cipro) un tiro di destro da centro area. Assist di Loizos Loizou con cross.21:59
Ioannis Pittas (Cipro) e' ammonito.21:57
Fallo di Ioannis Pittas (Cipro).21:57
Marius Marin (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57
Tentativo fallito. Nicolae Stanciu (Romania) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dennis Man.21:56
Tiro parato. Marinos Tzionis (Cipro) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ioannis Pittas.21:56
Andreas Shikkis (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:55
Fallo di Alex Dobre (Romania).21:55
Ioannis Kousoulos (Cipro) e' ammonito per fallo.21:51
Fallo di Ioannis Kousoulos (Cipro).21:51
Nicusor Bancu (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Andrei Burca (Romania).21:50
Fallo di Andreas Shikkis (Cipro).21:49
Alex Dobre (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49
Sostituzione, Cipro. Anderson Correia sostituisce Kostas Pileas.21:48
Inizia il Secondo tempo Cipro 1, Romania 2.21:49
Primo tempo terminato, Cipro 1, Romania 2.21:33
Andreas Shikkis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Alex Dobre (Romania).21:32
Fallo di Ioannis Kousoulos (Cipro).21:31
Nicolae Stanciu (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31
Fuorigioco. Christos Shielis(Cipro) prova il lancio lungo, ma Loizos Loizou e' colto in fuorigioco.21:30
Andrei Burca (Romania) e' ammonito per fallo.21:29
Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Andrei Burca (Romania).21:29
Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Andreas Shikkis (Cipro).21:28
Tiro parato. Dennis Man (Romania) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nicusor Bancu.21:26
Tiro parato. Nicolae Stanciu (Romania) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:20
Tiro respinto. Marius Marin (Romania) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Denis Dragus.21:20
Tentativo fallito. Christos Shielis (Cipro) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Kostas Pileas con cross in seguito a un calcio da fermo.21:19
Andreas Shikkis (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:18
Fallo di Alex Dobre (Romania).21:18
Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Nicusor Bancu (Romania).21:17
Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di Andrei Ratiu (Romania).21:16
Gol! Cipro 1, Romania 2. Loizos Loizou (Cipro) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Grigoris Kastanos.21:14
Tentativo fallito. Grigoris Kastanos (Cipro) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra.21:14
Ioannis Pittas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13
Fallo di Marius Marin (Romania).21:13
Fallo di Loizos Loizou (Cipro).21:12
Nicusor Bancu (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Gara riprende.21:11
Gara momentaneamente sospesa, Denis Dragus (Romania) per infortunio.21:11
Tiro parato. Grigoris Kastanos (Cipro) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marinos Tzionis con cross.21:10
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Horatiu Moldovan (Romania).21:09
Tiro parato. Marinos Tzionis (Cipro) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ioannis Kosti.21:09
Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:07
Fallo di Alex Dobre (Romania).21:07
Nicusor Bancu (Romania) e' ammonito per fallo.21:06
Andreas Shikkis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Nicusor Bancu (Romania).21:06
Tiro parato. Kostas Pileas (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:05
Tiro respinto. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ioannis Kosti con cross.21:05
Gol! Cipro 0, Romania 2. Denis Dragus (Romania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Razvan Marin in seguito a un contropiede.
Ioannis Kosti (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:57
Fallo di Virgil Ghita (Romania).20:57
Tiro parato. Denis Dragus (Romania) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alex Dobre.20:53
Gara riprende.20:50
Gara momentaneamente sospesa, (Romania).20:49
Gol! Cipro 0, Romania 1. Denis Dragus (Romania) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.
Fallo di Denis Dragus (Romania).20:46
Ioannis Kousoulos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:39
Cipro - Romania è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 20:45 allo stadio GSP Stadium di Nicosia.
Arbitro di Cipro - Romania sarà Matej Jug. Al VAR invece ci sarà Asmir Sagrkovic.
