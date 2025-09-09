Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:39

PREPARTITA

Cipro - Romania è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 20:45 allo stadio GSP Stadium di Nicosia.

Arbitro di Cipro - Romania sarà Matej Jug. Al VAR invece ci sarà Asmir Sagrkovic.

Dove vedere Cipro-Romania di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Cipro-Romania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 9 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026