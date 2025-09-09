Virgilio Sport
Francia-Islanda: 2-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

9 Settembre 2025 ore 20:45
Francia
2
Islanda
1
Partita finita
  1. 21' 0-1 Andri Gudjohnsen
  2. 45' 1-1 Kylian Mbappé (R)
  3. 62' 2-1 Bradley Barcola
0'
45'
90'
90'
97'

Incontro terminato, Francia 2, Islanda 1.

  1. 90'+8'

    Secondo tempo terminato, Francia 2, Islanda 1.22:48

  3. 90'+8'

    Adrien Rabiot (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  4. 90'+8'

    Fallo di Sævar Magnússon (Islanda).22:47

  5. 90'+7'

    Tentativo fallito. Mikael Ellertsson (Islanda) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Kristian Hlynsson.22:46

  6. 90'+6'

    Sostituzione, Francia. Hugo Ekitiké sostituisce Michael Olise.22:45

  7. 90'+5'

    Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Ibrahima Konaté (Francia).22:44

  9. 90'+5'

    Tiro respinto. Kristian Hlynsson (Islanda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Hákon Haraldsson.22:44

  10. 90'+2'

    Kylian Mbappé (Francia) e' ammonito.22:41

  11. 90'+1'

    Fallo di Manu Koné (Francia).22:41

  12. 90'+1'

    Hákon Haraldsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:41

  13. 90'+1'

    Michael Olise (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:40

  15. 90'+1'

    Fallo di Mikael Ellertsson (Islanda).22:40

  16. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:40

  17. 89'

    Decisione VAR: no gol Francia 2-1 Islanda.22:39

  18. 88'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Andri Gudjohnsen (Islanda) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:37

  19. 88'

    Ibrahima Konaté (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  21. 88'

    Fallo di Andri Gudjohnsen (Islanda).22:37

  22. 85'

    Tentativo fallito. Sverrir Ingason (Islanda) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Hákon Haraldsson in seguito a un calcio da fermo.22:35

  23. 85'

    Fallo di Manu Koné (Francia).22:34

  24. 85'

    Andri Gudjohnsen (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34

  25. 82'

    Sostituzione, Islanda. Kristian Hlynsson sostituisce Daníel Grétarsson.22:31

  27. 81'

    Tentativo fallito. Manu Koné (Francia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Michael Olise.22:30

  28. 77'

    Fuorigioco. Kingsley Coman(Francia) prova il lancio lungo, ma Kylian Mbappé e' colto in fuorigioco.22:27

  29. 76'

    Tentativo fallito. Victor Pálsson (Islanda) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Hákon Haraldsson con cross da calcio d'angolo.22:25

  30. 75'

    Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Ibrahima Konaté (Francia).22:24

  31. 74'

    Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Manu Koné.22:24

  33. 72'

    Manu Koné (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:21

  34. 72'

    Fallo di Daníel Grétarsson (Islanda).22:21

  35. 71'

    Kingsley Coman (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  36. 71'

    Fallo di Victor Pálsson (Islanda).22:21

  37. 70'

    Sostituzione, Francia. Adrien Rabiot sostituisce Marcus Thuram.22:20

  39. 70'

    Gara riprende.22:20

  40. 70'

    Sostituzione, Islanda. Stefán Thórdarson sostituisce Ísak Bergmann Jóhannesson.22:20

  41. 70'

    Sostituzione, Islanda. Thórir Helgason sostituisce Jón Dagur Thorsteinsson per infortunio.22:19

  42. 68'

    Gara momentaneamente sospesa, Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda) per infortunio.22:18

  43. 68'

    Aurélien Tchouaméni (Francia) e' stato espulso.22:18

  45. 68'

    Decisione VAR: nessun incremento cartellino Aurélien Tchouaméni (Francia).22:17

  46. 67'

    Andri Gudjohnsen (Islanda) e' ammonito.22:16

  47. 67'

    Fallo di Aurélien Tchouaméni (Francia).22:16

  48. 67'

    Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  49. 64'

    Aurélien Tchouaméni (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  51. 64'

    Fallo di Sævar Magnússon (Islanda).22:14

  52. 64'

    Sostituzione, Islanda. Sævar Magnússon sostituisce Daníel Gudjohnsen.22:13

  53. 63'

    Sostituzione, Islanda. Bjarki Bjarkason sostituisce Mikael Anderson.22:13

  54. 63'

    Sostituzione, Francia. Kingsley Coman sostituisce Bradley Barcola.22:13

  55. 63'

    Sostituzione, Francia. Malo Gusto sostituisce Jules Koundé.22:13

  57. 62'

    Gol! Francia 2, Islanda 1. Bradley Barcola (Francia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kylian Mbappé.22:11

  58. 59'

    Tentativo fallito. Marcus Thuram (Francia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Manu Koné.22:08

  59. 57'

    Fallo di Aurélien Tchouaméni (Francia).22:07

  60. 57'

    Daníel Gudjohnsen (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  61. 55'

    Tentativo fallito. Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.22:05

  63. 54'

    Theo Hernández (Francia) e' ammonito per fallo.22:04

  64. 54'

    Fallo di Theo Hernández (Francia).22:04

  65. 54'

    Mikael Anderson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:04

  66. 53'

    Fuorigioco. Michael Olise(Francia) prova il lancio lungo, ma Bradley Barcola e' colto in fuorigioco.22:02

  67. 52'

    Michael Olise (Francia) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Aurélien Tchouaméni.22:02

  69. 51'

    Fallo di Michael Olise (Francia).22:01

  70. 51'

    Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:01

  71. 50'

    Michael Olise (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:59

  72. 50'

    Fallo di Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda).21:59

  73. 48'

    Michael Olise (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58

  75. 48'

    Fallo di Hákon Haraldsson (Islanda).21:58

  76. 47'

    Marcus Thuram (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:56

  77. 47'

    Fallo di Victor Pálsson (Islanda).21:56

  78. 46'

    Tiro parato. Marcus Thuram (Francia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Michael Olise.21:56

  79. Inizia il Secondo tempo Francia 1, Islanda 1.21:55

  81. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Francia 1, Islanda 1.21:39

  82. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:35

  83. 45'

    Gol! Francia 1, Islanda 1. Kylian Mbappé (Francia) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:34

  84. 44'

    Mikael Anderson (Islanda) e' ammonito per fallo.21:33

  85. 43'

    Decisione VAR: rigore Francia.21:32

  87. 43'

    Rigore per Francia. Marcus Thuram e'stato atterrato in area di rigore.21:32

  88. 43'

    Rigore concesso da Mikael Anderson (Islanda) per un fallo in area.21:32

  89. 38'

    Tiro respinto. Marcus Thuram (Francia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Theo Hernández.21:27

  90. 37'

    Fuorigioco. Jón Dagur Thorsteinsson(Islanda) prova il lancio lungo, ma Andri Gudjohnsen e' colto in fuorigioco.21:26

  91. 36'

    Tentativo fallito. Bradley Barcola (Francia) un tiro di destro da centro area di poco alto in seguito a un calcio da fermo.21:25

  93. 35'

    Ibrahima Konaté (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:24

  94. 35'

    Fallo di Daníel Gudjohnsen (Islanda).21:24

  95. 33'

    Fallo di mano di Marcus Thuram (Francia).21:22

  96. 33'

    Tiro parato. Manu Koné (Francia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:22

  97. 33'

    Tiro parato. Marcus Thuram (Francia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Aurélien Tchouaméni con cross.21:22

  99. 31'

    Theo Hernández (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  100. 31'

    Fallo di Mikael Anderson (Islanda).21:20

  101. 30'

    Fuorigioco. Dayot Upamecano(Francia) prova il lancio lungo, ma Kylian Mbappé e' colto in fuorigioco.21:19

  102. 29'

    Manu Koné (Francia) e' ammonito per fallo.21:18

  103. 29'

    Fallo di Manu Koné (Francia).21:18

  105. 29'

    Mikael Anderson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  106. 28'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda).21:17

  107. 28'

    Tiro parato. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa.21:17

  108. 28'

    Tiro respinto. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da centro area. Assist di Michael Olise con passaggio filtrante.21:17

  109. 27'

    Gara riprende.21:16

  111. 25'

    Gara momentaneamente sospesa, Sverrir Ingason (Islanda) per infortunio.21:15

  112. 25'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Sverrir Ingason (Islanda).21:14

  113. 23'

    Fallo di Manu Koné (Francia).21:12

  114. 23'

    Hákon Haraldsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  115. 21'

    Gol! Francia 0, Islanda 1. Andri Gudjohnsen (Islanda) un tiro di destro da centro area sotto la traversa.21:10

  117. 19'

    Tentativo fallito. Marcus Thuram (Francia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Kylian Mbappé con cross da calcio d'angolo.21:08

  118. 18'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Victor Pálsson (Islanda).21:07

  119. 16'

    Tentativo fallito. Manu Koné (Francia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Kylian Mbappé.21:05

  120. 15'

    Tiro parato. Marcus Thuram (Francia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Michael Olise con passaggio filtrante.21:04

  121. 14'

    Tiro respinto. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro da fuori area.21:03

  123. 11'

    Tentativo fallito. Manu Koné (Francia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:00

  124. 11'

    Tiro respinto. Marcus Thuram (Francia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kylian Mbappé.21:00

  125. 11'

    Tiro parato. Mikael Anderson (Islanda) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jón Dagur Thorsteinsson.21:00

  126. 10'

    Fallo di Marcus Thuram (Francia).20:59

  127. 10'

    Victor Pálsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59

  129. 10'

    Gara riprende.20:59

  130. 9'

    Gara momentaneamente sospesa, Theo Hernández (Francia) per infortunio.20:58

  131. 8'

    Fallo di Dayot Upamecano (Francia).20:57

  132. 8'

    Daníel Gudjohnsen (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57

  133. 4'

    Dayot Upamecano (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53

  135. 4'

    Fallo di Daníel Gudjohnsen (Islanda).20:53

  136. 3'

    Fallo di Manu Koné (Francia).20:52

  137. 3'

    Hákon Haraldsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52

  138. 2'

    Tiro parato. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jules Koundé.20:51

  139. Inizia il Primo tempo.20:50

  141. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:44

Formazioni Francia - Islanda

Francia
Islanda
TITOLARI FRANCIA
  • (16) MIKE MAIGNAN (P)
  • (22) THEO HERNÁNDEZ (D)
  • (5) JULES KOUNDÉ (D)
  • (4) DAYOT UPAMECANO (D)
  • (15) IBRAHIMA KONATÉ (D)
  • (20) BRADLEY BARCOLA (C)
  • (9) MARCUS THURAM (C)
  • (13) MANU KONÉ (C)
  • (8) AURÉLIEN TCHOUAMÉNI (C)
  • (11) MICHAEL OLISE (C)
  • (10) KYLIAN MBAPPÉ (A)
PANCHINA FRANCIA
  • (14) ADRIEN RABIOT (C)
  • (3) LUCAS DIGNE (D)
  • (21) LUCAS HERNÁNDEZ (D)
  • (6) KHÉPHREN THURAM (C)
  • (2) BENJAMIN PAVARD (D)
  • (19) HUGO EKITIKÉ (A)
  • (1) BRICE SAMBA (P)
  • (7) KINGSLEY COMAN (A)
  • (17) MALO GUSTO (D)
  • (23) LUCAS CHEVALIER (P)
  • (18) MAGHNES AKLIOUCHE (C)
ALLENATORE FRANCIA
  • Didier Deschamps
TITOLARI ISLANDA
  • (1) ELÍAS ÓLAFSSON (P)
  • (18) MIKAEL ANDERSON (D)
  • (3) DANÍEL GRÉTARSSON (D)
  • (4) VICTOR PÁLSSON (D)
  • (23) MIKAEL ELLERTSSON (D)
  • (5) SVERRIR INGASON (D)
  • (8) ÍSAK BERGMANN JÓHANNESSON (C)
  • (11) JÓN DAGUR THORSTEINSSON (C)
  • (7) HÁKON HARALDSSON (C)
  • (21) DANÍEL GUDJOHNSEN (A)
  • (22) ANDRI GUDJOHNSEN (A)
PANCHINA ISLANDA
  • (10) BRYNJÓLFUR WILLUMSSON (A)
  • (13) ANTON EINARSSON (P)
  • (15) WILLUM WILLUMSSON (C)
  • (12) HÁKON VALDIMARSSON (P)
  • (20) KRISTIAN HLYNSSON (C)
  • (14) THÓRIR HELGASON (C)
  • (17) GÍSLI THÓRDARSON (C)
  • (16) STEFÁN THÓRDARSON (C)
  • (2) LOGI TÓMASSON (D)
  • (19) BJARKI BJARKASON (C)
  • (6) HJÖRTUR HERMANNSSON (D)
  • (9) SÆVAR MAGNÚSSON (A)
ALLENATORE ISLANDA
  • Arnar Gunnlaugsson
Francia - Islanda è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 20:45 allo stadio Parc des Princes di Paris.
Arbitro di Francia - Islanda sarà António Nobre. Al VAR invece ci sarà André Filipe Domingues da Silva Narciso.

