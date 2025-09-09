Incontro terminato, Francia 2, Islanda 1.
Secondo tempo terminato, Francia 2, Islanda 1.22:48
Adrien Rabiot (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Fallo di Sævar Magnússon (Islanda).22:47
Tentativo fallito. Mikael Ellertsson (Islanda) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Kristian Hlynsson.22:46
Sostituzione, Francia. Hugo Ekitiké sostituisce Michael Olise.22:45
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Ibrahima Konaté (Francia).22:44
Tiro respinto. Kristian Hlynsson (Islanda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Hákon Haraldsson.22:44
Kylian Mbappé (Francia) e' ammonito.22:41
Fallo di Manu Koné (Francia).22:41
Hákon Haraldsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:41
Michael Olise (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:40
Fallo di Mikael Ellertsson (Islanda).22:40
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:40
Decisione VAR: no gol Francia 2-1 Islanda.22:39
GOL CANCELLATO DAL VAR: Andri Gudjohnsen (Islanda) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:37
Ibrahima Konaté (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Andri Gudjohnsen (Islanda).22:37
Tentativo fallito. Sverrir Ingason (Islanda) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Hákon Haraldsson in seguito a un calcio da fermo.22:35
Fallo di Manu Koné (Francia).22:34
Andri Gudjohnsen (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34
Sostituzione, Islanda. Kristian Hlynsson sostituisce Daníel Grétarsson.22:31
Tentativo fallito. Manu Koné (Francia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Michael Olise.22:30
Fuorigioco. Kingsley Coman(Francia) prova il lancio lungo, ma Kylian Mbappé e' colto in fuorigioco.22:27
Tentativo fallito. Victor Pálsson (Islanda) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Hákon Haraldsson con cross da calcio d'angolo.22:25
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Ibrahima Konaté (Francia).22:24
Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Manu Koné.22:24
Manu Koné (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:21
Fallo di Daníel Grétarsson (Islanda).22:21
Kingsley Coman (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di Victor Pálsson (Islanda).22:21
Sostituzione, Francia. Adrien Rabiot sostituisce Marcus Thuram.22:20
Gara riprende.22:20
Sostituzione, Islanda. Stefán Thórdarson sostituisce Ísak Bergmann Jóhannesson.22:20
Sostituzione, Islanda. Thórir Helgason sostituisce Jón Dagur Thorsteinsson per infortunio.22:19
Gara momentaneamente sospesa, Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda) per infortunio.22:18
Aurélien Tchouaméni (Francia) e' stato espulso.22:18
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Aurélien Tchouaméni (Francia).22:17
Andri Gudjohnsen (Islanda) e' ammonito.22:16
Fallo di Aurélien Tchouaméni (Francia).22:16
Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Aurélien Tchouaméni (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fallo di Sævar Magnússon (Islanda).22:14
Sostituzione, Islanda. Sævar Magnússon sostituisce Daníel Gudjohnsen.22:13
Sostituzione, Islanda. Bjarki Bjarkason sostituisce Mikael Anderson.22:13
Sostituzione, Francia. Kingsley Coman sostituisce Bradley Barcola.22:13
Sostituzione, Francia. Malo Gusto sostituisce Jules Koundé.22:13
Gol! Francia 2, Islanda 1. Bradley Barcola (Francia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kylian Mbappé.22:11
Tentativo fallito. Marcus Thuram (Francia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Manu Koné.22:08
Fallo di Aurélien Tchouaméni (Francia).22:07
Daníel Gudjohnsen (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Tentativo fallito. Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.22:05
Theo Hernández (Francia) e' ammonito per fallo.22:04
Fallo di Theo Hernández (Francia).22:04
Mikael Anderson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:04
Fuorigioco. Michael Olise(Francia) prova il lancio lungo, ma Bradley Barcola e' colto in fuorigioco.22:02
Michael Olise (Francia) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Aurélien Tchouaméni.22:02
Fallo di Michael Olise (Francia).22:01
Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:01
Michael Olise (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:59
Fallo di Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda).21:59
Michael Olise (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58
Fallo di Hákon Haraldsson (Islanda).21:58
Marcus Thuram (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:56
Fallo di Victor Pálsson (Islanda).21:56
Tiro parato. Marcus Thuram (Francia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Michael Olise.21:56
Inizia il Secondo tempo Francia 1, Islanda 1.21:55
Primo tempo terminato, Francia 1, Islanda 1.21:39
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:35
Gol! Francia 1, Islanda 1. Kylian Mbappé (Francia) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:34
Mikael Anderson (Islanda) e' ammonito per fallo.21:33
Decisione VAR: rigore Francia.21:32
Rigore per Francia. Marcus Thuram e'stato atterrato in area di rigore.21:32
Rigore concesso da Mikael Anderson (Islanda) per un fallo in area.21:32
Tiro respinto. Marcus Thuram (Francia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Theo Hernández.21:27
Fuorigioco. Jón Dagur Thorsteinsson(Islanda) prova il lancio lungo, ma Andri Gudjohnsen e' colto in fuorigioco.21:26
Tentativo fallito. Bradley Barcola (Francia) un tiro di destro da centro area di poco alto in seguito a un calcio da fermo.21:25
Ibrahima Konaté (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:24
Fallo di Daníel Gudjohnsen (Islanda).21:24
Fallo di mano di Marcus Thuram (Francia).21:22
Tiro parato. Manu Koné (Francia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:22
Tiro parato. Marcus Thuram (Francia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Aurélien Tchouaméni con cross.21:22
Theo Hernández (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Mikael Anderson (Islanda).21:20
Fuorigioco. Dayot Upamecano(Francia) prova il lancio lungo, ma Kylian Mbappé e' colto in fuorigioco.21:19
Manu Koné (Francia) e' ammonito per fallo.21:18
Fallo di Manu Koné (Francia).21:18
Mikael Anderson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda).21:17
Tiro parato. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa.21:17
Tiro respinto. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da centro area. Assist di Michael Olise con passaggio filtrante.21:17
Gara riprende.21:16
Gara momentaneamente sospesa, Sverrir Ingason (Islanda) per infortunio.21:15
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Sverrir Ingason (Islanda).21:14
Fallo di Manu Koné (Francia).21:12
Hákon Haraldsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Gol! Francia 0, Islanda 1. Andri Gudjohnsen (Islanda) un tiro di destro da centro area sotto la traversa.21:10
Tentativo fallito. Marcus Thuram (Francia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Kylian Mbappé con cross da calcio d'angolo.21:08
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Victor Pálsson (Islanda).21:07
Tentativo fallito. Manu Koné (Francia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Kylian Mbappé.21:05
Tiro parato. Marcus Thuram (Francia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Michael Olise con passaggio filtrante.21:04
Tiro respinto. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro da fuori area.21:03
Tentativo fallito. Manu Koné (Francia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:00
Tiro respinto. Marcus Thuram (Francia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kylian Mbappé.21:00
Tiro parato. Mikael Anderson (Islanda) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jón Dagur Thorsteinsson.21:00
Fallo di Marcus Thuram (Francia).20:59
Victor Pálsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59
Gara riprende.20:59
Gara momentaneamente sospesa, Theo Hernández (Francia) per infortunio.20:58
Fallo di Dayot Upamecano (Francia).20:57
Daníel Gudjohnsen (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57
Dayot Upamecano (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53
Fallo di Daníel Gudjohnsen (Islanda).20:53
Fallo di Manu Koné (Francia).20:52
Hákon Haraldsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52
Tiro parato. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jules Koundé.20:51
Inizia il Primo tempo.20:50
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:44
Francia - Islanda è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 20:45 allo stadio Parc des Princes di Paris.
Arbitro di Francia - Islanda sarà António Nobre. Al VAR invece ci sarà André Filipe Domingues da Silva Narciso.
