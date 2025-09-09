Incontro terminato, Norvegia 11, Moldavia 1.
Secondo tempo terminato, Norvegia 11, Moldavia 1.22:33
Sostituzione, Norvegia. Aune Heggebø sostituisce Erling Haaland.22:33
Gol! Norvegia 11, Moldavia 1. Thelo Aasgaard (Norvegia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Erling Haaland con suggerimento di testa.22:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:31
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Leo Østigård (Norvegia).22:30
Sostituzione, Moldavia. Cristian Dros sostituisce Mihail Caimacov.22:29
Tiro respinto. Thelo Aasgaard (Norvegia) un colpo di testa da centro area. Assist di Julian Ryerson con cross.22:28
Tiro parato. Torbjørn Heggem (Norvegia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Julian Ryerson con cross.22:27
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Cristian Avram (Moldavia).22:27
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Sergiu Platica (Moldavia).22:26
Martin Ødegaard (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Victor Bogaciuc (Moldavia).22:26
Tentativo fallito. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sander Berge.22:25
Gol! Norvegia 10, Moldavia 1. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Julian Ryerson da calcio d'angolo.22:24
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Artur Craciun (Moldavia).22:23
Tiro respinto. Andreas Schjelderup (Norvegia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Martin Ødegaard.22:23
Fallo di David Møller Wolfe (Norvegia).22:22
Maxim Cojocaru (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:22
Sostituzione, Moldavia. Victor Bogaciuc sostituisce Vadim Rata.22:20
Gol! Norvegia 9, Moldavia 1. Thelo Aasgaard (Norvegia) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.22:20
Rigore per Norvegia. Oscar Bobb e'stato atterrato in area di rigore.22:18
Rigore concesso da Vadim Rata (Moldavia) per un fallo in area.22:18
Gol! Norvegia 8, Moldavia 1. Thelo Aasgaard (Norvegia) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra.22:17
Tiro parato. Erling Haaland (Norvegia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Oscar Bobb.22:17
Tiro respinto. Thelo Aasgaard (Norvegia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Martin Ødegaard.22:17
Autorete di Leo Østigård, Norvegia. Norvegia 7, Moldavia 1..
Sostituzione, Norvegia. Leo Østigård sostituisce Kristoffer Ajer.22:14
Sostituzione, Norvegia. Andreas Schjelderup sostituisce Antonio Nusa.22:14
Fallo di mano di Stefan Bodisteanu (Moldavia).22:13
Julian Ryerson (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:12
Fallo di Stefan Bodisteanu (Moldavia).22:12
Tiro parato. Oscar Bobb (Norvegia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Antonio Nusa.22:10
Gol! Norvegia 7, Moldavia 0. Thelo Aasgaard (Norvegia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:08
Tiro respinto. Martin Ødegaard (Norvegia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Oscar Bobb.22:08
Sostituzione, Norvegia. Oscar Bobb sostituisce Alexander Sørloth.22:05
Sostituzione, Norvegia. Thelo Aasgaard sostituisce Felix Myhre.22:05
Tentativo fallito. Martin Ødegaard (Norvegia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Sander Berge in seguito a un contropiede.22:04
Tiro respinto. Alexander Sørloth (Norvegia) un colpo di testa da centro area.22:02
Erling Haaland (Norvegia) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area.22:02
Sostituzione, Moldavia. Maxim Cojocaru sostituisce Nichita Motpan.22:02
Tiro respinto. Martin Ødegaard (Norvegia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Julian Ryerson.22:01
Tiro respinto. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro da centro area. Assist di Martin Ødegaard.22:01
Mihail Caimacov (Moldavia) e' ammonito per fallo.21:59
Julian Ryerson (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:59
Fallo di Mihail Caimacov (Moldavia).21:59
Tentativo fallito. Alexander Sørloth (Norvegia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Martin Ødegaard con cross in seguito a un calcio da fermo.21:57
Felix Myhre (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:56
Fallo di Stefan Bodisteanu (Moldavia).21:56
Gol! Norvegia 6, Moldavia 0. Erling Haaland (Norvegia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di David Møller Wolfe in seguito a un contropiede.21:53
Fallo di Julian Ryerson (Norvegia).21:51
Oleg Reabciuk (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51
Tiro respinto. Martin Ødegaard (Norvegia) un tiro di sinistro da fuori area.21:50
Antonio Nusa (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49
Fallo di Nichita Motpan (Moldavia).21:49
Inizia il Secondo tempo Norvegia 5, Moldavia 0.21:46
Sostituzione, Moldavia. Daniel Dumbravanu sostituisce Artur Ionita.21:46
Sostituzione, Moldavia. Stefan Bodisteanu sostituisce Virgiliu Postolachi.21:46
Primo tempo terminato, Norvegia 5, Moldavia 0.21:31
Gol! Norvegia 5, Moldavia 0. Martin Ødegaard (Norvegia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un contropiede.21:30
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30
Gol! Norvegia 4, Moldavia 0. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Martin Ødegaard con passaggio filtrante.21:27
Tentativo fallito. Artur Ionita (Moldavia) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Oleg Reabciuk con cross.21:25
Gol! Norvegia 3, Moldavia 0. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Martin Ødegaard in seguito a un contropiede.21:21
Fallo di Sander Berge (Norvegia).21:19
Virgiliu Postolachi (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Tiro parato. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Martin Ødegaard con passaggio filtrante.21:17
Tentativo fallito. Alexander Sørloth (Norvegia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Antonio Nusa con cross in seguito a un calcio da fermo.21:16
Martin Ødegaard (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15
Fallo di Vladyslav Baboglo (Moldavia).21:15
Gara riprende.21:14
Gara momentaneamente sospesa, Julian Ryerson (Norvegia) per infortunio.21:13
Fallo di Julian Ryerson (Norvegia).21:11
Virgiliu Postolachi (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:11
Tiro parato. Alexander Sørloth (Norvegia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Julian Ryerson con cross.21:10
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Cristian Avram (Moldavia).21:09
Tiro parato. Martin Ødegaard (Norvegia) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Sander Berge.21:09
Tiro respinto. Ion Nicolaescu (Moldavia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Virgiliu Postolachi.21:07
David Møller Wolfe (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:02
Fallo di Mihail Caimacov (Moldavia).21:02
Fallo di David Møller Wolfe (Norvegia).20:59
Mihail Caimacov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59
Fallo di Julian Ryerson (Norvegia).20:58
Oleg Reabciuk (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58
Gol! Norvegia 2, Moldavia 0. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Felix Myhre.20:55
Tentativo fallito. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.20:54
Tentativo fallito. Martin Ødegaard (Norvegia) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Antonio Nusa.20:51
Gol! Norvegia 1, Moldavia 0. Felix Myhre (Norvegia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Erling Haaland.20:50
Tiro respinto. Alexander Sørloth (Norvegia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Felix Myhre.20:50
Tiro respinto. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di David Møller Wolfe con cross.20:49
Martin Ødegaard (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:45
Fallo di Artur Ionita (Moldavia).20:45
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:33
Norvegia - Moldova è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 20:45 allo stadio Ullevaal Stadion di Oslo.
Arbitro di Norvegia - Moldova sarà Balazs Berke. Al VAR invece ci sarà Tamás Bognár.
