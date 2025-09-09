Virgilio Sport
Norvegia-Moldova: 11-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

9 Settembre 2025 ore 20:45
Norvegia
11
Moldova
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 6' 1-0 Felix Myhre
  2. 11' 2-0 Erling Haaland
  3. 36' 3-0 Erling Haaland
  4. 43' 4-0 Erling Haaland
  5. 45+1' 5-0 Martin Ødegaard
  6. 52' 6-0 Erling Haaland
  7. 67' 7-0 Thelo Aasgaard
  8. 74' 7-1 Leo Østigård (A)
  9. 76' 8-1 Thelo Aasgaard
  10. 79' 9-1 Thelo Aasgaard (R)
  11. 83' 10-1 Erling Haaland
  12. 90+1' 11-1 Thelo Aasgaard
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Norvegia 11, Moldavia 1.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Norvegia 11, Moldavia 1.22:33

  3. 90'+2'

    Sostituzione, Norvegia. Aune Heggebø sostituisce Erling Haaland.22:33

  4. 90'+1'

    Gol! Norvegia 11, Moldavia 1. Thelo Aasgaard (Norvegia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Erling Haaland con suggerimento di testa.22:32

  5. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:31

  6. 89'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Leo Østigård (Norvegia).22:30

  7. 88'

    Sostituzione, Moldavia. Cristian Dros sostituisce Mihail Caimacov.22:29

  9. 87'

    Tiro respinto. Thelo Aasgaard (Norvegia) un colpo di testa da centro area. Assist di Julian Ryerson con cross.22:28

  10. 86'

    Tiro parato. Torbjørn Heggem (Norvegia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Julian Ryerson con cross.22:27

  11. 86'

    Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Cristian Avram (Moldavia).22:27

  12. 86'

    Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Sergiu Platica (Moldavia).22:26

  13. 85'

    Martin Ødegaard (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  15. 85'

    Fallo di Victor Bogaciuc (Moldavia).22:26

  16. 84'

    Tentativo fallito. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sander Berge.22:25

  17. 83'

    Gol! Norvegia 10, Moldavia 1. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Julian Ryerson da calcio d'angolo.22:24

  18. 83'

    Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Artur Craciun (Moldavia).22:23

  19. 83'

    Tiro respinto. Andreas Schjelderup (Norvegia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Martin Ødegaard.22:23

  21. 81'

    Fallo di David Møller Wolfe (Norvegia).22:22

  22. 81'

    Maxim Cojocaru (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:22

  23. 80'

    Sostituzione, Moldavia. Victor Bogaciuc sostituisce Vadim Rata.22:20

  24. 79'

    Gol! Norvegia 9, Moldavia 1. Thelo Aasgaard (Norvegia) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.22:20

  25. 78'

    Rigore per Norvegia. Oscar Bobb e'stato atterrato in area di rigore.22:18

  27. 78'

    Rigore concesso da Vadim Rata (Moldavia) per un fallo in area.22:18

  28. 76'

    Gol! Norvegia 8, Moldavia 1. Thelo Aasgaard (Norvegia) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra.22:17

  29. 76'

    Tiro parato. Erling Haaland (Norvegia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Oscar Bobb.22:17

  30. 76'

    Tiro respinto. Thelo Aasgaard (Norvegia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Martin Ødegaard.22:17

  31. 74'

    Autorete di Leo Østigård, Norvegia. Norvegia 7, Moldavia 1..

    Guarda la scheda del giocatore Leo Østigård

  33. 73'

    Sostituzione, Norvegia. Leo Østigård sostituisce Kristoffer Ajer.22:14

  34. 73'

    Sostituzione, Norvegia. Andreas Schjelderup sostituisce Antonio Nusa.22:14

  35. 72'

    Fallo di mano di Stefan Bodisteanu (Moldavia).22:13

  36. 71'

    Julian Ryerson (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:12

  37. 71'

    Fallo di Stefan Bodisteanu (Moldavia).22:12

  39. 70'

    Tiro parato. Oscar Bobb (Norvegia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Antonio Nusa.22:10

  40. 67'

    Gol! Norvegia 7, Moldavia 0. Thelo Aasgaard (Norvegia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:08

  41. 67'

    Tiro respinto. Martin Ødegaard (Norvegia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Oscar Bobb.22:08

  42. 64'

    Sostituzione, Norvegia. Oscar Bobb sostituisce Alexander Sørloth.22:05

  43. 64'

    Sostituzione, Norvegia. Thelo Aasgaard sostituisce Felix Myhre.22:05

  45. 63'

    Tentativo fallito. Martin Ødegaard (Norvegia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Sander Berge in seguito a un contropiede.22:04

  46. 62'

    Tiro respinto. Alexander Sørloth (Norvegia) un colpo di testa da centro area.22:02

  47. 62'

    Erling Haaland (Norvegia) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area.22:02

  48. 61'

    Sostituzione, Moldavia. Maxim Cojocaru sostituisce Nichita Motpan.22:02

  49. 60'

    Tiro respinto. Martin Ødegaard (Norvegia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Julian Ryerson.22:01

  51. 60'

    Tiro respinto. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro da centro area. Assist di Martin Ødegaard.22:01

  52. 58'

    Mihail Caimacov (Moldavia) e' ammonito per fallo.21:59

  53. 58'

    Julian Ryerson (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:59

  54. 58'

    Fallo di Mihail Caimacov (Moldavia).21:59

  55. 56'

    Tentativo fallito. Alexander Sørloth (Norvegia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Martin Ødegaard con cross in seguito a un calcio da fermo.21:57

  57. 55'

    Felix Myhre (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:56

  58. 55'

    Fallo di Stefan Bodisteanu (Moldavia).21:56

  59. 52'

    Gol! Norvegia 6, Moldavia 0. Erling Haaland (Norvegia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di David Møller Wolfe in seguito a un contropiede.21:53

  60. 50'

    Fallo di Julian Ryerson (Norvegia).21:51

  61. 50'

    Oleg Reabciuk (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51

  63. 50'

    Tiro respinto. Martin Ødegaard (Norvegia) un tiro di sinistro da fuori area.21:50

  64. 48'

    Antonio Nusa (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49

  65. 48'

    Fallo di Nichita Motpan (Moldavia).21:49

  66. Inizia il Secondo tempo Norvegia 5, Moldavia 0.21:46

  67. 45'

    Sostituzione, Moldavia. Daniel Dumbravanu sostituisce Artur Ionita.21:46

  69. 45'

    Sostituzione, Moldavia. Stefan Bodisteanu sostituisce Virgiliu Postolachi.21:46

  70. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Norvegia 5, Moldavia 0.21:31

  71. 45'+1'

    Gol! Norvegia 5, Moldavia 0. Martin Ødegaard (Norvegia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un contropiede.21:30

  72. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30

  73. 43'

    Gol! Norvegia 4, Moldavia 0. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Martin Ødegaard con passaggio filtrante.21:27

  75. 40'

    Tentativo fallito. Artur Ionita (Moldavia) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Oleg Reabciuk con cross.21:25

  76. 36'

    Gol! Norvegia 3, Moldavia 0. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Martin Ødegaard in seguito a un contropiede.21:21

  77. 35'

    Fallo di Sander Berge (Norvegia).21:19

  78. 35'

    Virgiliu Postolachi (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  79. 33'

    Tiro parato. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Martin Ødegaard con passaggio filtrante.21:17

  81. 32'

    Tentativo fallito. Alexander Sørloth (Norvegia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Antonio Nusa con cross in seguito a un calcio da fermo.21:16

  82. 31'

    Martin Ødegaard (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15

  83. 31'

    Fallo di Vladyslav Baboglo (Moldavia).21:15

  84. 29'

    Gara riprende.21:14

  85. 28'

    Gara momentaneamente sospesa, Julian Ryerson (Norvegia) per infortunio.21:13

  87. 27'

    Fallo di Julian Ryerson (Norvegia).21:11

  88. 27'

    Virgiliu Postolachi (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:11

  89. 26'

    Tiro parato. Alexander Sørloth (Norvegia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Julian Ryerson con cross.21:10

  90. 25'

    Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Cristian Avram (Moldavia).21:09

  91. 25'

    Tiro parato. Martin Ødegaard (Norvegia) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Sander Berge.21:09

  93. 23'

    Tiro respinto. Ion Nicolaescu (Moldavia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Virgiliu Postolachi.21:07

  94. 18'

    David Møller Wolfe (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:02

  95. 18'

    Fallo di Mihail Caimacov (Moldavia).21:02

  96. 15'

    Fallo di David Møller Wolfe (Norvegia).20:59

  97. 15'

    Mihail Caimacov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59

  99. 14'

    Fallo di Julian Ryerson (Norvegia).20:58

  100. 14'

    Oleg Reabciuk (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58

  101. 11'

    Gol! Norvegia 2, Moldavia 0. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Felix Myhre.20:55

  102. 10'

    Tentativo fallito. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.20:54

  103. 7'

    Tentativo fallito. Martin Ødegaard (Norvegia) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Antonio Nusa.20:51

  105. 6'

    Gol! Norvegia 1, Moldavia 0. Felix Myhre (Norvegia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Erling Haaland.20:50

  106. 5'

    Tiro respinto. Alexander Sørloth (Norvegia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Felix Myhre.20:50

  107. 5'

    Tiro respinto. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di David Møller Wolfe con cross.20:49

  108. Martin Ødegaard (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:45

  109. Fallo di Artur Ionita (Moldavia).20:45

  111. Inizia il Primo tempo.20:45

  112. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:33

Formazioni Norvegia - Moldova

Norvegia
Moldova
TITOLARI NORVEGIA
  • (1) ØRJAN NYLAND (P)
  • (3) KRISTOFFER AJER (D)
  • (5) DAVID MØLLER WOLFE (D)
  • (14) JULIAN RYERSON (D)
  • (17) TORBJØRN HEGGEM (D)
  • (8) SANDER BERGE (C)
  • (11) FELIX MYHRE (C)
  • (10) MARTIN ØDEGAARD (C)
  • (9) ERLING HAALAND (A)
  • (7) ALEXANDER SØRLOTH (A)
  • (20) ANTONIO NUSA (A)
PANCHINA NORVEGIA
  • (23) ANDREAS SCHJELDERUP (A)
  • (15) AUNE HEGGEBØ (A)
  • (19) ARON DØNNUM (C)
  • (6) PATRICK BERG (C)
  • (18) THELO AASGAARD (C)
  • (4) LEO ØSTIGÅRD (D)
  • (2) MORTEN THORSBY (C)
  • (16) MARCUS PEDERSEN (D)
  • (21) ANDREAS HANCHE-OLSEN (D)
  • (13) EGIL SELVIK (P)
  • (22) OSCAR BOBB (C)
  • (12) MATHIAS DYNGELAND (P)
ALLENATORE NORVEGIA
  • Ståle Solbakken
TITOLARI MOLDOVA
  • (12) CRISTIAN AVRAM (P)
  • (20) SERGIU PLATICA (D)
  • (2) OLEG REABCIUK (D)
  • (14) ARTUR CRACIUN (D)
  • (4) VLADYSLAV BABOGLO (D)
  • (8) NICHITA MOTPAN (D)
  • (22) VADIM RATA (C)
  • (17) VIRGILIU POSTOLACHI (C)
  • (7) ARTUR IONITA (C)
  • (11) MIHAIL CAIMACOV (C)
  • (9) ION NICOLAESCU (A)
PANCHINA MOLDOVA
  • (19) DANIEL DUMBRAVANU (D)
  • (21) SERGIU PERCIUN (C)
  • (10) STEFAN BODISTEANU (C)
  • (1) NICOLAI CEBOTARI (P)
  • (6) CRISTIAN DROS (C)
  • (15) ION BORS (D)
  • (16) VICTOR STÎNA (C)
  • (23) EMIL TÎMBUR (P)
  • (5) IURIE IOVU (D)
  • (3) MIHAIL STEFAN (D)
  • (13) MAXIM COJOCARU (A)
  • (18) VICTOR BOGACIUC (C)
ALLENATORE MOLDOVA
  • Serghei Clescenco
PREPARTITA

Norvegia - Moldova è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 20:45 allo stadio Ullevaal Stadion di Oslo.
Arbitro di Norvegia - Moldova sarà Balazs Berke. Al VAR invece ci sarà Tamás Bognár.

Dove vedere Norvegia-Moldova di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Norvegia-Moldova si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 9 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Norvegia - Moldova Live

Virgilio Sport
