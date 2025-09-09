Incontro terminato, Serbia 0, Inghilterra 5.
Incontro terminato, Serbia 0, Inghilterra 5.
Secondo tempo terminato, Serbia 0, Inghilterra 5.22:38
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:35
Gol! Serbia 0, Inghilterra 5. Marcus Rashford (Inghilterra) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:35
Decisione VAR: rigore Inghilterra.22:33
Rigore per Inghilterra. Ollie Watkins e'stato atterrato in area di rigore.22:32
Rigore concesso da Strahinja Erakovic (Serbia) per un fallo in area.22:32
Fallo di Elliot Anderson (Inghilterra).22:31
Sasa Lukic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Tiro respinto. Elliot Anderson (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marcus Rashford.22:29
Jarrod Bowen (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:29
Fallo di Sasa Lukic (Serbia).22:29
Tiro respinto. Jarrod Bowen (Inghilterra) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Morgan Rogers.22:29
Elliot Anderson (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di Aleksandar Mitrovic (Serbia).22:27
Fuorigioco. Jarrod Bowen(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Ollie Watkins e' colto in fuorigioco.22:26
Tiro respinto. Marc Guéhi (Inghilterra) un colpo di testa da centro area. Assist di Jarrod Bowen con cross.22:26
Sostituzione, Inghilterra. Jordan Henderson sostituisce Declan Rice.22:26
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Djordje Petrovic (Serbia).22:25
Tiro parato. Declan Rice (Inghilterra) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marc Guéhi.22:25
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Djordje Petrovic (Serbia).22:23
Tiro parato. Marcus Rashford (Inghilterra) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tino Livramento.22:23
Fallo di Ollie Watkins (Inghilterra).22:23
Strahinja Pavlovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Sostituzione, Serbia. Milos Veljkovic sostituisce Andrija Zivkovic.22:21
Sostituzione, Inghilterra. Ollie Watkins sostituisce Harry Kane.22:20
Sostituzione, Inghilterra. Jarrod Bowen sostituisce Noni Madueke.22:20
Gol! Serbia 0, Inghilterra 4. Marc Guéhi (Inghilterra) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Declan Rice con cross in seguito a un calcio da fermo.22:19
Nikola Milenkovic (Serbia) e' stato espulso.22:17
Harry Kane (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17
Fallo di Nikola Milenkovic (Serbia).22:17
Sostituzione, Serbia. Aleksandar Mitrovic sostituisce Dusan Vlahovic.22:15
Sostituzione, Inghilterra. Marcus Rashford sostituisce Anthony Gordon.22:14
Sostituzione, Inghilterra. Djed Spence sostituisce Reece James.22:13
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Strahinja Pavlovic (Serbia).22:12
Tiro respinto. Declan Rice (Inghilterra) un tiro di destro da centro area.22:12
Anthony Gordon (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Lazar Samardzic (Serbia).22:08
Tiro parato. Declan Rice (Inghilterra) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anthony Gordon.22:07
Sostituzione, Serbia. Lazar Samardzic sostituisce Ivan Ilic.22:06
Fuorigioco. Sasa Lukic(Serbia) prova il lancio lungo, ma Dusan Vlahovic e' colto in fuorigioco.22:05
Gara riprende.22:03
Gara momentaneamente sospesa, Andrija Zivkovic (Serbia) per infortunio.22:02
Fallo di Anthony Gordon (Inghilterra).22:01
Andrija Zivkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Morgan Rogers (Inghilterra).22:00
Tiro respinto. Strahinja Pavlovic (Serbia) un colpo di testa da centro area. Assist di Filip Kostic con cross.21:59
Fallo di Reece James (Inghilterra).21:59
Luka Jovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:59
Gol! Serbia 0, Inghilterra 3. Ezri Konsa (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marc Guéhi in seguito a un calcio da fermo.21:57
Tentativo fallito. Marc Guéhi (Inghilterra) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:57
Tiro parato. Anthony Gordon (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Declan Rice.21:57
Declan Rice (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:56
Fallo di Ivan Ilic (Serbia).21:56
Tiro respinto. Declan Rice (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area. Assist di Reece James.21:56
Tentativo fallito. Declan Rice (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Morgan Rogers.21:54
Gara riprende.21:52
Gara momentaneamente sospesa, Elliot Anderson (Inghilterra) per infortunio.21:51
Fallo di Morgan Rogers (Inghilterra).21:50
Luka Jovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:50
Inizia il Secondo tempo Serbia 0, Inghilterra 2.21:50
Sostituzione, Serbia. Luka Jovic sostituisce Kosta Nedeljkovic.21:50
Sostituzione, Serbia. Filip Kostic sostituisce Veljko Birmancevic.21:50
Primo tempo terminato, Serbia 0, Inghilterra 2.21:33
Tentativo fallito. Dusan Vlahovic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Andrija Zivkovic.21:33
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:32
Tiro respinto. Andrija Zivkovic (Serbia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Veljko Birmancevic.21:29
Tino Livramento (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27
Fallo di Ivan Ilic (Serbia).21:27
Anthony Gordon (Inghilterra) e' ammonito per fallo.21:27
Fallo di Anthony Gordon (Inghilterra).21:27
Kosta Nedeljkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Gara riprende.21:26
Gara momentaneamente sospesa, (Inghilterra).21:25
Fallo di Noni Madueke (Inghilterra).21:24
Strahinja Pavlovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Elliot Anderson (Inghilterra).21:23
Dusan Vlahovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23
Gol! Serbia 0, Inghilterra 2. Noni Madueke (Inghilterra) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Morgan Rogers.21:22
Gol! Serbia 0, Inghilterra 1. Harry Kane (Inghilterra) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Declan Rice con cross da calcio d'angolo.21:19
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Veljko Birmancevic (Serbia).21:19
Tiro respinto. Reece James (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area.21:18
Sasa Lukic (Serbia) e' ammonito per fallo.21:16
Harry Kane (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16
Fallo di Sasa Lukic (Serbia).21:16
Tiro parato. Anthony Gordon (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Morgan Rogers.21:16
Tentativo fallito. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra.21:15
Tiro respinto. Noni Madueke (Inghilterra) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Morgan Rogers con passaggio filtrante.21:15
Anthony Gordon (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:14
Fallo di Ivan Ilic (Serbia).21:14
Fallo di Reece James (Inghilterra).21:13
Andrija Zivkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Tiro parato. Anthony Gordon (Inghilterra) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Marc Guéhi.21:12
Tentativo fallito. Anthony Gordon (Inghilterra) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Harry Kane con suggerimento di testa.21:12
Tiro respinto. Declan Rice (Inghilterra) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Reece James con cross.21:09
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Strahinja Pavlovic (Serbia).21:05
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Declan Rice (Inghilterra).21:04
Fallo di Reece James (Inghilterra).21:01
Veljko Birmancevic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Strahinja Pavlovic (Serbia).20:56
Fuorigioco. Reece James(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Noni Madueke e' colto in fuorigioco.20:54
Reece James (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53
Fallo di Dusan Vlahovic (Serbia).20:53
Tiro parato. Declan Rice (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Elliot Anderson.20:53
Noni Madueke (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:48
Fallo di Veljko Birmancevic (Serbia).20:48
Inizia il Primo tempo.20:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:26
