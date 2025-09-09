Virgilio Sport
Serbia-Inghilterra: 0-5 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

9 Settembre 2025 ore 20:45
Serbia
0
Inghilterra
5
Partita finita
Arbitro:
  1. 33' 0-1 Harry Kane
  2. 35' 0-2 Noni Madueke
  3. 52' 0-3 Ezri Konsa
  4. 75' 0-4 Marc Guéhi
  5. 90' 0-5 Marcus Rashford (R)
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Serbia 0, Inghilterra 5.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Serbia 0, Inghilterra 5.22:38

  3. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:35

  4. 90'

    Gol! Serbia 0, Inghilterra 5. Marcus Rashford (Inghilterra) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:35

  5. 89'

    Decisione VAR: rigore Inghilterra.22:33

  6. 88'

    Rigore per Inghilterra. Ollie Watkins e'stato atterrato in area di rigore.22:32

  7. 88'

    Rigore concesso da Strahinja Erakovic (Serbia) per un fallo in area.22:32

  9. 86'

    Fallo di Elliot Anderson (Inghilterra).22:31

  10. 86'

    Sasa Lukic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  11. 85'

    Tiro respinto. Elliot Anderson (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marcus Rashford.22:29

  12. 85'

    Jarrod Bowen (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:29

  13. 85'

    Fallo di Sasa Lukic (Serbia).22:29

  15. 84'

    Tiro respinto. Jarrod Bowen (Inghilterra) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Morgan Rogers.22:29

  16. 82'

    Elliot Anderson (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  17. 82'

    Fallo di Aleksandar Mitrovic (Serbia).22:27

  18. 82'

    Fuorigioco. Jarrod Bowen(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Ollie Watkins e' colto in fuorigioco.22:26

  19. 82'

    Tiro respinto. Marc Guéhi (Inghilterra) un colpo di testa da centro area. Assist di Jarrod Bowen con cross.22:26

  21. 81'

    Sostituzione, Inghilterra. Jordan Henderson sostituisce Declan Rice.22:26

  22. 80'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Djordje Petrovic (Serbia).22:25

  23. 80'

    Tiro parato. Declan Rice (Inghilterra) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marc Guéhi.22:25

  24. 79'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Djordje Petrovic (Serbia).22:23

  25. 79'

    Tiro parato. Marcus Rashford (Inghilterra) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tino Livramento.22:23

  27. 78'

    Fallo di Ollie Watkins (Inghilterra).22:23

  28. 78'

    Strahinja Pavlovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  29. 76'

    Sostituzione, Serbia. Milos Veljkovic sostituisce Andrija Zivkovic.22:21

  30. 76'

    Sostituzione, Inghilterra. Ollie Watkins sostituisce Harry Kane.22:20

  31. 76'

    Sostituzione, Inghilterra. Jarrod Bowen sostituisce Noni Madueke.22:20

  33. 75'

    Gol! Serbia 0, Inghilterra 4. Marc Guéhi (Inghilterra) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Declan Rice con cross in seguito a un calcio da fermo.22:19

  34. 72'

    Nikola Milenkovic (Serbia) e' stato espulso.22:17

  35. 72'

    Harry Kane (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17

  36. 72'

    Fallo di Nikola Milenkovic (Serbia).22:17

  37. 70'

    Sostituzione, Serbia. Aleksandar Mitrovic sostituisce Dusan Vlahovic.22:15

  39. 69'

    Sostituzione, Inghilterra. Marcus Rashford sostituisce Anthony Gordon.22:14

  40. 69'

    Sostituzione, Inghilterra. Djed Spence sostituisce Reece James.22:13

  41. 67'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Strahinja Pavlovic (Serbia).22:12

  42. 67'

    Tiro respinto. Declan Rice (Inghilterra) un tiro di destro da centro area.22:12

  43. 63'

    Anthony Gordon (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  45. 63'

    Fallo di Lazar Samardzic (Serbia).22:08

  46. 63'

    Tiro parato. Declan Rice (Inghilterra) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anthony Gordon.22:07

  47. 61'

    Sostituzione, Serbia. Lazar Samardzic sostituisce Ivan Ilic.22:06

  48. 61'

    Fuorigioco. Sasa Lukic(Serbia) prova il lancio lungo, ma Dusan Vlahovic e' colto in fuorigioco.22:05

  49. 58'

    Gara riprende.22:03

  51. 57'

    Gara momentaneamente sospesa, Andrija Zivkovic (Serbia) per infortunio.22:02

  52. 56'

    Fallo di Anthony Gordon (Inghilterra).22:01

  53. 56'

    Andrija Zivkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01

  54. 55'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Morgan Rogers (Inghilterra).22:00

  55. 55'

    Tiro respinto. Strahinja Pavlovic (Serbia) un colpo di testa da centro area. Assist di Filip Kostic con cross.21:59

  57. 54'

    Fallo di Reece James (Inghilterra).21:59

  58. 54'

    Luka Jovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:59

  59. 52'

    Gol! Serbia 0, Inghilterra 3. Ezri Konsa (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marc Guéhi in seguito a un calcio da fermo.21:57

  60. 52'

    Tentativo fallito. Marc Guéhi (Inghilterra) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:57

  61. 52'

    Tiro parato. Anthony Gordon (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Declan Rice.21:57

  63. 52'

    Declan Rice (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:56

  64. 52'

    Fallo di Ivan Ilic (Serbia).21:56

  65. 51'

    Tiro respinto. Declan Rice (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area. Assist di Reece James.21:56

  66. 49'

    Tentativo fallito. Declan Rice (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Morgan Rogers.21:54

  67. 47'

    Gara riprende.21:52

  69. 47'

    Gara momentaneamente sospesa, Elliot Anderson (Inghilterra) per infortunio.21:51

  70. 46'

    Fallo di Morgan Rogers (Inghilterra).21:50

  71. 46'

    Luka Jovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:50

  72. Inizia il Secondo tempo Serbia 0, Inghilterra 2.21:50

  73. 45'

    Sostituzione, Serbia. Luka Jovic sostituisce Kosta Nedeljkovic.21:50

  75. 45'

    Sostituzione, Serbia. Filip Kostic sostituisce Veljko Birmancevic.21:50

  76. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Serbia 0, Inghilterra 2.21:33

  77. 45'+1'

    Tentativo fallito. Dusan Vlahovic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Andrija Zivkovic.21:33

  78. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:32

  79. 42'

    Tiro respinto. Andrija Zivkovic (Serbia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Veljko Birmancevic.21:29

  81. 41'

    Tino Livramento (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27

  82. 41'

    Fallo di Ivan Ilic (Serbia).21:27

  83. 40'

    Anthony Gordon (Inghilterra) e' ammonito per fallo.21:27

  84. 40'

    Fallo di Anthony Gordon (Inghilterra).21:27

  85. 40'

    Kosta Nedeljkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  87. 39'

    Gara riprende.21:26

  88. 38'

    Gara momentaneamente sospesa, (Inghilterra).21:25

  89. 37'

    Fallo di Noni Madueke (Inghilterra).21:24

  90. 37'

    Strahinja Pavlovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  91. 37'

    Fallo di Elliot Anderson (Inghilterra).21:23

  93. 37'

    Dusan Vlahovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23

  94. 35'

    Gol! Serbia 0, Inghilterra 2. Noni Madueke (Inghilterra) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Morgan Rogers.21:22

  95. 33'

    Gol! Serbia 0, Inghilterra 1. Harry Kane (Inghilterra) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Declan Rice con cross da calcio d'angolo.21:19

  96. 32'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Veljko Birmancevic (Serbia).21:19

  97. 31'

    Tiro respinto. Reece James (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area.21:18

  99. 29'

    Sasa Lukic (Serbia) e' ammonito per fallo.21:16

  100. 29'

    Harry Kane (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16

  101. 29'

    Fallo di Sasa Lukic (Serbia).21:16

  102. 29'

    Tiro parato. Anthony Gordon (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Morgan Rogers.21:16

  103. 28'

    Tentativo fallito. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra.21:15

  105. 28'

    Tiro respinto. Noni Madueke (Inghilterra) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Morgan Rogers con passaggio filtrante.21:15

  106. 27'

    Anthony Gordon (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:14

  107. 27'

    Fallo di Ivan Ilic (Serbia).21:14

  108. 26'

    Fallo di Reece James (Inghilterra).21:13

  109. 26'

    Andrija Zivkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  111. 26'

    Tiro parato. Anthony Gordon (Inghilterra) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Marc Guéhi.21:12

  112. 25'

    Tentativo fallito. Anthony Gordon (Inghilterra) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Harry Kane con suggerimento di testa.21:12

  113. 23'

    Tiro respinto. Declan Rice (Inghilterra) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Reece James con cross.21:09

  114. 19'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Strahinja Pavlovic (Serbia).21:05

  115. 17'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Declan Rice (Inghilterra).21:04

  117. 15'

    Fallo di Reece James (Inghilterra).21:01

  118. 15'

    Veljko Birmancevic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  119. 9'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Strahinja Pavlovic (Serbia).20:56

  120. 7'

    Fuorigioco. Reece James(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Noni Madueke e' colto in fuorigioco.20:54

  121. 7'

    Reece James (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53

  123. 7'

    Fallo di Dusan Vlahovic (Serbia).20:53

  124. 6'

    Tiro parato. Declan Rice (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Elliot Anderson.20:53

  125. 2'

    Noni Madueke (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:48

  126. 2'

    Fallo di Veljko Birmancevic (Serbia).20:48

  127. Inizia il Primo tempo.20:47

  129. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:26

Formazioni Serbia - Inghilterra

Serbia
Inghilterra
TITOLARI SERBIA
  • (1) DJORDJE PETROVIC (P)
  • (16) STRAHINJA ERAKOVIC (D)
  • (3) STRAHINJA PAVLOVIC (D)
  • (4) NIKOLA MILENKOVIC (D)
  • (7) VELJKO BIRMANCEVIC (C)
  • (10) SASA LUKIC (C)
  • (5) NEMANJA MAKSIMOVIC (C)
  • (2) KOSTA NEDELJKOVIC (C)
  • (23) DUSAN VLAHOVIC (A)
  • (14) ANDRIJA ZIVKOVIC (A)
  • (17) IVAN ILIC (A)
PANCHINA SERBIA
  • (20) LAZAR SAMARDZIC (C)
  • (15) SRDJAN BABIC (D)
  • (13) MILOS VELJKOVIC (D)
  • (21) VELJKO ILIC (P)
  • (19) UROS RACIC (C)
  • (9) ALEKSANDAR MITROVIC (A)
  • (8) LUKA JOVIC (A)
  • (11) FILIP KOSTIC (C)
  • (22) ALEKSANDAR KATAI (C)
  • (18) NIKOLA STULIC (A)
  • (6) NEMANJA GUDELJ (C)
  • (12) DRAGAN ROSIC (P)
ALLENATORE SERBIA
  • Dragan Stojkovic
TITOLARI INGHILTERRA
  • (1) JORDAN PICKFORD (P)
  • (5) EZRI KONSA (D)
  • (6) MARC GUÉHI (D)
  • (2) REECE JAMES (D)
  • (16) TINO LIVRAMENTO (D)
  • (4) DECLAN RICE (C)
  • (15) MORGAN ROGERS (C)
  • (23) ELLIOT ANDERSON (C)
  • (21) NONI MADUEKE (C)
  • (7) ANTHONY GORDON (C)
  • (9) HARRY KANE (A)
PANCHINA INGHILTERRA
  • (18) RUBEN LOFTUS-CHEEK (C)
  • (3) JARELL QUANSAH (D)
  • (10) EBERECHI EZE (C)
  • (12) DAN BURN (D)
  • (8) JORDAN HENDERSON (C)
  • (14) DJED SPENCE (D)
  • (11) MARCUS RASHFORD (A)
  • (22) JAMES TRAFFORD (P)
  • (17) MORGAN GIBBS-WHITE (C)
  • (19) OLLIE WATKINS (A)
  • (13) DEAN HENDERSON (P)
  • (20) JARROD BOWEN (A)
ALLENATORE INGHILTERRA
  • Thomas Tuchel
PREPARTITA

Serbia - Inghilterra è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 20:45 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.
Arbitro di Serbia - Inghilterra sarà Clément Turpin. Al VAR invece ci sarà Willy Delajod.

Dove vedere Serbia-Inghilterra di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Serbia-Inghilterra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 9 settembre.

Virgilio Sport
