Incontro terminato, Ungheria 2, Portogallo 3.
Incontro terminato, Ungheria 2, Portogallo 3.
Secondo tempo terminato, Ungheria 2, Portogallo 3.22:40
João Palhinha (Portogallo) e' ammonito.22:40
Fallo di Gonçalo Ramos (Portogallo).22:40
Loïc Négo (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Tentativo fallito. João Félix (Portogallo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nuno Mendes.22:38
João Félix (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Dániel Lukács (Ungheria).22:37
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:35
Sostituzione, Ungheria. Zsombor Gruber sostituisce Bendegúz Bolla.22:34
Sostituzione, Ungheria. Márton Dárdai sostituisce Milos Kerkez.22:34
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Attila Szalai (Ungheria).22:34
Sostituzione, Portogallo. António Silva sostituisce Vitinha.22:32
Sostituzione, Portogallo. Gonçalo Ramos sostituisce Cristiano Ronaldo.22:32
Gol! Ungheria 2, Portogallo 3. João Cancelo (Portogallo) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bernardo Silva.22:30
Gol! Ungheria 2, Portogallo 2. Barnabás Varga (Ungheria) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Loïc Négo con cross.22:28
Fallo di Bernardo Silva (Portogallo).22:28
Bence Ötvös (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Tentativo fallito. João Félix (Portogallo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di João Cancelo.22:27
Sostituzione, Ungheria. Milán Vitális sostituisce Callum Styles.22:26
Nuno Mendes (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Bendegúz Bolla (Ungheria).22:26
Sostituzione, Portogallo. João Félix sostituisce João Neves.22:24
Sostituzione, Portogallo. João Palhinha sostituisce Pedro Neto.22:24
Fuorigioco. Pedro Neto(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Cristiano Ronaldo e' colto in fuorigioco.22:23
João Neves (Portogallo) e' ammonito per fallo.22:21
Fallo di João Neves (Portogallo).22:21
Dominik Szoboszlai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Tentativo fallito. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:19
Fallo di mano di Trincão (Portogallo).22:18
Fallo di mano di Rúben Dias (Portogallo).22:17
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Willi Orbán (Ungheria).22:16
Tiro respinto. Pedro Neto (Portogallo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bernardo Silva.22:16
Fuorigioco. Trincão(Portogallo) prova il lancio lungo, ma João Neves e' colto in fuorigioco.22:15
Gara riprende.22:15
Gara momentaneamente sospesa, Milos Kerkez (Ungheria) per infortunio.22:14
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Balázs Tóth (Ungheria).22:13
Tiro parato. João Cancelo (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pedro Neto.22:13
Sostituzione, Portogallo. Trincão sostituisce Bruno Fernandes.22:11
Sostituzione, Ungheria. Dániel Lukács sostituisce Zsolt Nagy.22:05
Sostituzione, Ungheria. Bence Ötvös sostituisce Alex Tóth.22:05
Gol! Ungheria 1, Portogallo 2. Cristiano Ronaldo (Portogallo) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.
Guarda la scheda del giocatore Cristiano Ronaldo22:02
Barnabás Varga (Ungheria) e' ammonito.22:01
Rigore concesso da Loïc Négo (Ungheria) per un fallo di mano in area.22:01
Tiro respinto. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un tiro di destro da centro area. Assist di Bruno Fernandes con cross.22:01
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Milos Kerkez (Ungheria).22:00
Tentativo fallito. Milos Kerkez (Ungheria) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Bendegúz Bolla con cross.21:58
Fuorigioco. Rúben Neves(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Nuno Mendes e' colto in fuorigioco.21:56
Inizia il Secondo tempo Ungheria 1, Portogallo 1.21:50
Primo tempo terminato, Ungheria 1, Portogallo 1.21:34
Fuorigioco. Barnabás Varga(Ungheria) prova il lancio lungo, ma Zsolt Nagy e' colto in fuorigioco.21:34
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:32
Tentativo fallito. João Cancelo (Portogallo) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Vitinha.21:27
Tiro parato. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Pedro Neto.21:26
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Vitinha (Portogallo).21:24
Gol! Ungheria 1, Portogallo 1. Bernardo Silva (Portogallo) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di João Cancelo.21:22
Tentativo fallito. Zsolt Nagy (Ungheria) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Callum Styles.21:21
João Cancelo (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Milos Kerkez (Ungheria).21:19
Tentativo fallito. Nuno Mendes (Portogallo) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Bernardo Silva.21:18
Tiro parato. João Neves (Portogallo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vitinha con passaggio filtrante.21:18
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Balázs Tóth (Ungheria).21:17
Tiro parato. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di João Neves.21:17
João Neves (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di Alex Tóth (Ungheria).21:16
Tentativo fallito. João Cancelo (Portogallo) un colpo di testa da centro area tira alto da calcio d'angolo.21:12
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Willi Orbán (Ungheria).21:11
Nuno Mendes (Portogallo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:10
Fallo di Bendegúz Bolla (Ungheria).21:10
Gol! Ungheria 1, Portogallo 0. Barnabás Varga (Ungheria) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Zsolt Nagy con cross in seguito a un contropiede.21:07
Fuorigioco. Bruno Fernandes(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Cristiano Ronaldo e' colto in fuorigioco.21:05
Fallo di Nuno Mendes (Portogallo).21:04
Dominik Szoboszlai (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:04
Tiro respinto. Nuno Mendes (Portogallo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bruno Fernandes.21:00
Fallo di João Cancelo (Portogallo).20:58
Barnabás Varga (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:58
Fallo di João Cancelo (Portogallo).20:55
Milos Kerkez (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55
Fallo di mano di Bernardo Silva (Portogallo).20:52
Inizia il Primo tempo.20:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:30
Ungheria - Portogallo è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 20:45 allo stadio Puskás Aréna di Budapest.
Arbitro di Ungheria - Portogallo sarà Erik Lambrechts. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.
Dove vedere Ungheria-Portogallo di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Ungheria-Portogallo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 9 settembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND