Ungheria-Portogallo: 2-3 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

9 Settembre 2025 ore 20:45
Ungheria
2
Portogallo
3
Partita finita
Arbitro:
  1. 21' 1-0 Barnabás Varga
  2. 36' 1-1 Bernardo Silva
  3. 58' 1-2 Cristiano Ronaldo (R)
  4. 84' 2-2 Barnabás Varga
  5. 86' 2-3 João Cancelo
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Ungheria 2, Portogallo 3.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Ungheria 2, Portogallo 3.22:40

  3. 90'+5'

    João Palhinha (Portogallo) e' ammonito.22:40

  4. 90'+5'

    Fallo di Gonçalo Ramos (Portogallo).22:40

  5. 90'+5'

    Loïc Négo (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  6. 90'+3'

    Tentativo fallito. João Félix (Portogallo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nuno Mendes.22:38

  7. 90'+2'

    João Félix (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  9. 90'+2'

    Fallo di Dániel Lukács (Ungheria).22:37

  10. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:35

  11. 90'

    Sostituzione, Ungheria. Zsombor Gruber sostituisce Bendegúz Bolla.22:34

  12. 90'

    Sostituzione, Ungheria. Márton Dárdai sostituisce Milos Kerkez.22:34

  13. 89'

    Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Attila Szalai (Ungheria).22:34

  15. 87'

    Sostituzione, Portogallo. António Silva sostituisce Vitinha.22:32

  16. 87'

    Sostituzione, Portogallo. Gonçalo Ramos sostituisce Cristiano Ronaldo.22:32

  17. 86'

    Gol! Ungheria 2, Portogallo 3. João Cancelo (Portogallo) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bernardo Silva.22:30

  18. 84'

    Gol! Ungheria 2, Portogallo 2. Barnabás Varga (Ungheria) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Loïc Négo con cross.22:28

  19. 83'

    Fallo di Bernardo Silva (Portogallo).22:28

  21. 83'

    Bence Ötvös (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  22. 82'

    Tentativo fallito. João Félix (Portogallo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di João Cancelo.22:27

  23. 81'

    Sostituzione, Ungheria. Milán Vitális sostituisce Callum Styles.22:26

  24. 81'

    Nuno Mendes (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  25. 81'

    Fallo di Bendegúz Bolla (Ungheria).22:26

  27. 79'

    Sostituzione, Portogallo. João Félix sostituisce João Neves.22:24

  28. 79'

    Sostituzione, Portogallo. João Palhinha sostituisce Pedro Neto.22:24

  29. 78'

    Fuorigioco. Pedro Neto(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Cristiano Ronaldo e' colto in fuorigioco.22:23

  30. 77'

    João Neves (Portogallo) e' ammonito per fallo.22:21

  31. 77'

    Fallo di João Neves (Portogallo).22:21

  33. 77'

    Dominik Szoboszlai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  34. 74'

    Tentativo fallito. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:19

  35. 73'

    Fallo di mano di Trincão (Portogallo).22:18

  36. 72'

    Fallo di mano di Rúben Dias (Portogallo).22:17

  37. 71'

    Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Willi Orbán (Ungheria).22:16

  39. 71'

    Tiro respinto. Pedro Neto (Portogallo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bernardo Silva.22:16

  40. 71'

    Fuorigioco. Trincão(Portogallo) prova il lancio lungo, ma João Neves e' colto in fuorigioco.22:15

  41. 70'

    Gara riprende.22:15

  42. 70'

    Gara momentaneamente sospesa, Milos Kerkez (Ungheria) per infortunio.22:14

  43. 69'

    Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Balázs Tóth (Ungheria).22:13

  45. 69'

    Tiro parato. João Cancelo (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pedro Neto.22:13

  46. 66'

    Sostituzione, Portogallo. Trincão sostituisce Bruno Fernandes.22:11

  47. 60'

    Sostituzione, Ungheria. Dániel Lukács sostituisce Zsolt Nagy.22:05

  48. 60'

    Sostituzione, Ungheria. Bence Ötvös sostituisce Alex Tóth.22:05

  49. 58'

    Gol! Ungheria 1, Portogallo 2. Cristiano Ronaldo (Portogallo) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.

    Guarda la scheda del giocatore Cristiano Ronaldo22:02

  51. 56'

    Barnabás Varga (Ungheria) e' ammonito.22:01

  52. 56'

    Rigore concesso da Loïc Négo (Ungheria) per un fallo di mano in area.22:01

  53. 56'

    Tiro respinto. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un tiro di destro da centro area. Assist di Bruno Fernandes con cross.22:01

  54. 55'

    Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Milos Kerkez (Ungheria).22:00

  55. 53'

    Tentativo fallito. Milos Kerkez (Ungheria) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Bendegúz Bolla con cross.21:58

  57. 51'

    Fuorigioco. Rúben Neves(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Nuno Mendes e' colto in fuorigioco.21:56

  58. Inizia il Secondo tempo Ungheria 1, Portogallo 1.21:50

  59. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Ungheria 1, Portogallo 1.21:34

  60. 45'+3'

    Fuorigioco. Barnabás Varga(Ungheria) prova il lancio lungo, ma Zsolt Nagy e' colto in fuorigioco.21:34

  61. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:32

  63. 41'

    Tentativo fallito. João Cancelo (Portogallo) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Vitinha.21:27

  64. 40'

    Tiro parato. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Pedro Neto.21:26

  65. 38'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Vitinha (Portogallo).21:24

  66. 36'

    Gol! Ungheria 1, Portogallo 1. Bernardo Silva (Portogallo) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di João Cancelo.21:22

  67. 34'

    Tentativo fallito. Zsolt Nagy (Ungheria) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Callum Styles.21:21

  69. 33'

    João Cancelo (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  70. 33'

    Fallo di Milos Kerkez (Ungheria).21:19

  71. 32'

    Tentativo fallito. Nuno Mendes (Portogallo) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Bernardo Silva.21:18

  72. 32'

    Tiro parato. João Neves (Portogallo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vitinha con passaggio filtrante.21:18

  73. 31'

    Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Balázs Tóth (Ungheria).21:17

  75. 31'

    Tiro parato. Cristiano Ronaldo (Portogallo) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di João Neves.21:17

  76. 30'

    João Neves (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  77. 30'

    Fallo di Alex Tóth (Ungheria).21:16

  78. 26'

    Tentativo fallito. João Cancelo (Portogallo) un colpo di testa da centro area tira alto da calcio d'angolo.21:12

  79. 25'

    Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Willi Orbán (Ungheria).21:11

  81. 24'

    Nuno Mendes (Portogallo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:10

  82. 24'

    Fallo di Bendegúz Bolla (Ungheria).21:10

  83. 21'

    Gol! Ungheria 1, Portogallo 0. Barnabás Varga (Ungheria) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Zsolt Nagy con cross in seguito a un contropiede.21:07

  84. 19'

    Fuorigioco. Bruno Fernandes(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Cristiano Ronaldo e' colto in fuorigioco.21:05

  85. 17'

    Fallo di Nuno Mendes (Portogallo).21:04

  87. 17'

    Dominik Szoboszlai (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:04

  88. 14'

    Tiro respinto. Nuno Mendes (Portogallo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bruno Fernandes.21:00

  89. 12'

    Fallo di João Cancelo (Portogallo).20:58

  90. 12'

    Barnabás Varga (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:58

  91. 9'

    Fallo di João Cancelo (Portogallo).20:55

  93. 9'

    Milos Kerkez (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55

  94. 5'

    Fallo di mano di Bernardo Silva (Portogallo).20:52

  95. Inizia il Primo tempo.20:47

  96. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:30

Formazioni Ungheria - Portogallo

Ungheria
Portogallo
TITOLARI UNGHERIA
  • (12) BALÁZS TÓTH (P)
  • (7) LOÏC NÉGO (D)
  • (11) MILOS KERKEZ (D)
  • (4) ATTILA SZALAI (D)
  • (6) WILLI ORBÁN (D)
  • (21) ALEX TÓTH (C)
  • (18) ZSOLT NAGY (C)
  • (14) BENDEGÚZ BOLLA (C)
  • (17) CALLUM STYLES (C)
  • (10) DOMINIK SZOBOSZLAI (C)
  • (19) BARNABÁS VARGA (A)
PANCHINA UNGHERIA
  • (5) GÁBOR SZALAI (D)
  • (20) BENCE DÁRDAI (C)
  • (15) MÁRTON DÁRDAI (D)
  • (8) MILÁN VITÁLIS (C)
  • (13) ZSOMBOR GRUBER (A)
  • (9) BARNA TÓTH (A)
  • (23) BENCE ÖTVÖS (C)
  • (2) ATTILA OSVÁTH (D)
  • (3) ÁRON CSONGVAI (C)
  • (1) DÉNES DIBUSZ (P)
  • (22) PÉTER SZAPPANOS (P)
  • (16) DÁNIEL LUKÁCS (A)
ALLENATORE UNGHERIA
  • Marco Rossi
TITOLARI PORTOGALLO
  • (1) DIOGO COSTA (P)
  • (21) RÚBEN NEVES (D)
  • (19) NUNO MENDES (D)
  • (3) RÚBEN DIAS (D)
  • (20) JOÃO CANCELO (D)
  • (23) VITINHA (C)
  • (15) JOÃO NEVES (C)
  • (10) BERNARDO SILVA (C)
  • (8) BRUNO FERNANDES (C)
  • (18) PEDRO NETO (C)
  • (7) CRISTIANO RONALDO (A)
PANCHINA PORTOGALLO
  • (5) RENATO VEIGA (D)
  • (16) TRINCÃO (A)
  • (11) JOÃO FÉLIX (A)
  • (4) ANTÓNIO SILVA (D)
  • (14) GONÇALO INÁCIO (D)
  • (2) NUNO TAVARES (D)
  • (12) JOSÉ SÁ (P)
  • (6) JOÃO PALHINHA (C)
  • (22) RUI SILVA (P)
  • (9) GONÇALO RAMOS (A)
  • (13) POTE (C)
ALLENATORE PORTOGALLO
  • Roberto Martínez
PREPARTITA

Ungheria - Portogallo è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 20:45 allo stadio Puskás Aréna di Budapest.
Arbitro di Ungheria - Portogallo sarà Erik Lambrechts. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Dove vedere Ungheria-Portogallo di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Ungheria-Portogallo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 9 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Ungheria - Portogallo Live

