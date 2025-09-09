Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:30

PREPARTITA

Ungheria - Portogallo è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 20:45 allo stadio Puskás Aréna di Budapest.

Arbitro di Ungheria - Portogallo sarà Erik Lambrechts. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Dove vedere Ungheria-Portogallo di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Ungheria-Portogallo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 9 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026