La Superbike torna in pista dopo la pausa estiva, si corre Gara 1 del GP di Francia, nono appuntamento del Mondiale 2026. E c’è sempre il solito Nicolò Bulega in pole position. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Nicolò Bulega (491 pt.)
- Iker Lecuona (358 pt.)
- Yari Montella (211 pt.)
- Alex Lowes (182 pt.)
- Sam Lowes (177 pt.)
Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) allunga la propria striscia di pole position consecutive: ora sono dieci le pole di fila per il leader del Campionato che partirà davanti a tutti anche al Circuit de Nevers Magny-Cours: alle spalle del prossimo pilota del Team VR46 in MotoGP, c’è Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) e Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati).
Yari Montella (Barni Spark Racing Team) in 1’34.872 firma il quarto tempo a 554 millesimi da Bulega. Alberto Surra (Motocorsa Racing) sale dall’11^ alla quinta casella e si mette dietro Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) staccato di 906 millesimi da Bulega.
Gara 1 del Gran Premio di Francia si disputa sul Circuito di Magny-Cours. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 15.30 di sabato 5 settembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
- Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’34.318
- Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.168
- Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.278
- Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.554
- Alberto Surra (Motocorsa Racing) +0.823
- Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +0.906