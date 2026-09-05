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SBK, diretta live GP Francia gara 1 a Magny-Cours

Il racconto in diretta di Gara 1 del GP di Francia del Mondiale 2026 di Superbike. Si corre sul Circuito di Magny-Cours. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 15.30 di sabato 5 settembre 2026

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Inizio alle ore 15:30

Cronaca in diretta

  1. La classifica dopo i primi 8 round del Mondiale è la seguente: 1. Nicolò Bulega (Ducati) 491 punti, 2. Iker Lecuona (Ducati) 358 punti, 3. Yari Montella (Ducati) 211 punti, 4. Alex Lowes (Bimota) 182 punti, 5. Sam Lowes (Ducati) 177 punti.

    15:16

  2. Bulega scatterà dalla pole position anche in questa gara-1. In prima fila con lui ci sono Sam Lowes e Iker Lecuona. Partono dalla seconda fila Yari Montella, Alberto Surra e Alex Lowes.

    15:15

  4. Nicolò Bulega si presenta alla gara come leader incontrastato del Mondiale: ha vinto tutte le corse disputate tranne gara-1 dello scorso appuntamento a Donington, nel Regno Unito, dove Iker Lecuona ha interrotto la lunghissima striscia di 18 secondi posti consecutivi.

    15:14

  5. Benvenuti alla diretta scritta del GP di Francia, nono appuntamento del Mondiale 2026 di Superbike. Si corre sul circuito storico di Magny-Cours, lungo 4.4 km e con un lay-out di 17 curve.

    15:12

La Superbike torna in pista dopo la pausa estiva, si corre Gara 1 del GP di Francia, nono appuntamento del Mondiale 2026. E c’è sempre il solito Nicolò Bulega in pole position. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Nicolò Bulega (491 pt.)
  2. Iker Lecuona (358 pt.)
  3. Yari Montella (211 pt.)
  4. Alex Lowes (182 pt.)
  5. Sam Lowes (177 pt.)

Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) allunga la propria striscia di pole position consecutive: ora sono dieci le pole di fila per il leader del Campionato che partirà davanti a tutti anche al Circuit de Nevers Magny-Cours: alle spalle del prossimo pilota del Team VR46 in MotoGP, c’è Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) e Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati).

Yari Montella (Barni Spark Racing Team) in 1’34.872 firma il quarto tempo a 554 millesimi da Bulega. Alberto Surra (Motocorsa Racing) sale dall’11^ alla quinta casella e si mette dietro Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) staccato di 906 millesimi da Bulega.

Gara 1 del Gran Premio di Francia si disputa sul Circuito di Magny-Cours. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 15.30 di sabato 5 settembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

  1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’34.318
  2. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.168
  3. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.278
  4. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.554
  5. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +0.823
  6. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +0.906
SBK, diretta live GP Francia gara 1 a Magny-Cours Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Nicolo Bulega
    Aruba.it Racing - Ducati
    00:01:34.318
  2. Sam Lowes
    ELF Marc VDS Racing Team
    00:01:34.486
  3. Iker Lecuona
    Aruba.it Racing - Ducati
    00:01:34.596
  4. Yari Montella
    Barni Spark Racing Team
    00:01:34.872
  5. Alberto Surra
    Motocorsa Racing
    00:01:35.141
  6. Alexander Lowes
    Bimota by Kawasaki Racing Team
    00:01:35.224
  7. Thomas Bridewell
    Superbike Advocates
    00:01:35.225
  8. Lorenzo Baldassarri
    Team GoEleven
    00:01:35.281
  9. Xavier Vierge
    PATA Maxus Yamaha
    00:01:35.449
  10. Jake Dixon
    Honda HRC
    00:01:35.460
  11. Andrea Locatelli
    PATA Maxus Yamaha
    00:01:35.469
  12. Garrett Gerloff
    Kawasaki WorldSBK Team
    00:01:35.523
  13. Remy Gardner
    GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
    00:01:35.554
  14. Alvaro Bautista
    Barni Spark Racing Team
    00:01:35.601
  15. Stefano Manzi
    GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
    00:01:35.675
  16. Somkiat Chantra
    Honda HRC
    00:01:35.796
  17. Axel Bassani
    Bimota by Kawasaki Racing Team
    00:01:35.808
  18. Danilo Petrucci
    ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
    00:01:35.953
  19. Miguel Oliveira
    ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
    00:01:36.080
  20. Mattia Rato
    Motoxracing WorldSBK Team
    00:01:36.101
French Round - Circuit de Nevers Magny-Cours 05/09/2026
Circuit de Nevers Magny-Cours

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:30
  • Circuito: Circuit de Nevers Magny-Cours
  • Città: Magny-cours
  • Nazione: Francia
  • Numero di giri: 21
  • Lunghezza giro: 4.411 KM
  • Lunghezza gara: 92.631 KM

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