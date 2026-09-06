Cronaca in diretta

Nicolò Bulega ha ulteriormente consolidato la leadership in un Mondiale completamente dominato finora aggiudicandosi gara-1 e la Superpole Race davanti al compagno di squadra, Iker Lecuona.

Non c’è due senza tre. Va a caccia dell’ennesima tripletta stagionale Nicolò Bulega che ha già vinto gara 1 e Superpole della Superbike al GP di Francia, nono appuntamento del Mondiale 2026. Ad un passo dal titolo il futuro pilota VR46 in MotoGP affronta coi favori del pronostico Gara 2. La classifica piloti è attualmente così composta:

Nicolò Bulega (491 pt.) Iker Lecuona (358 pt.) Yari Montella (211 pt.) Alex Lowes (182 pt.) Sam Lowes (177 pt.)

Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) inarrestabile anche a Magny-Cours, dopo aver vinto ieri Gara 1, vince anche la Superpole Race del Round di Francia e fa un ulteriore passo avanti verso la conquista del titolo nel Campionato del Mondo Superbike. Bulega si regala la 25^ vittoria stagionale su 26 prove, portandosi a due sole lunghezze dal record stagionale di 27 che appartiene ad Alvaro Bautista. 21° secondo posto per Iker Lecuona mentre Sam Lowes cade all’ultimo giro in curva 3 mentre era terzo. Il podio è quindi completato da Yari Montella (Barni Spark Racing Team).

Gara 2 del Gran Premio di Francia si disputa sul Circuito di Magny-Cours. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 6 settembre 2026. Questo l’ordine d’arrivo della Superpole disputata in mattinata:

Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +2.073 Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +5.400 Alberto Surra (Motocorsa Racing) +6.773 Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +7.325 Tommy Bridewell (Superbikes Advocates) +10.269 Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) +12.775 Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) +14.518