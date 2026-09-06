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SBK, diretta live GP Francia gara 2 a Magny-Cours

Il racconto in diretta di Gara 2 del GP di Francia del Mondiale 2026 di Superbike. Si corre sul Circuito di Magny-Cours. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 6 settembre 2026

Aggiornamento:

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Inizio alle ore 14:00

Cronaca in diretta

  1. Questa la classifica del Mondiale alla vigilia di gara-2: 1. Nicolò Bulega (Ducati) 528 punti, 2. Iker Lecuona (Ducati) 387 pt, 3. Yari Montella (Ducati) 231 pt, 4. Alex Lowes (Bimota) 198 pt, 5. Sam Lowes (Ducati) 193, 6. Axel Bassani (Bimota) 162, 7. Lorenzo Baldassarri (Ducati) 158.

    13:39

  2. Nicolò Bulega ha ulteriormente consolidato la leadership in un Mondiale completamente dominato finora aggiudicandosi gara-1 e la Superpole Race davanti al compagno di squadra, Iker Lecuona.

    13:37

  4. Benvenuti alla diretta scritta di gara-2 del GP di Francia, sul tracciato storico di Magny-Cours, nono appuntamento del Mondiale di Superbike 2026.

    13:35

Non c’è due senza tre. Va a caccia dell’ennesima tripletta stagionale Nicolò Bulega che ha già vinto gara 1 e Superpole della Superbike al GP di Francia, nono appuntamento del Mondiale 2026. Ad un passo dal titolo il futuro pilota VR46 in MotoGP affronta coi favori del pronostico Gara 2. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Nicolò Bulega (491 pt.)
  2. Iker Lecuona (358 pt.)
  3. Yari Montella (211 pt.)
  4. Alex Lowes (182 pt.)
  5. Sam Lowes (177 pt.)

Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) inarrestabile anche a Magny-Cours, dopo aver vinto ieri Gara 1, vince anche la Superpole Race del Round di Francia e fa un ulteriore passo avanti verso la conquista del titolo nel Campionato del Mondo Superbike. Bulega si regala la 25^ vittoria stagionale su 26 prove, portandosi a due sole lunghezze dal record stagionale di 27 che appartiene ad Alvaro Bautista. 21° secondo posto per Iker Lecuona mentre Sam Lowes cade all’ultimo giro in curva 3 mentre era terzo. Il podio è quindi completato da Yari Montella (Barni Spark Racing Team).

Gara 2 del Gran Premio di Francia si disputa sul Circuito di Magny-Cours. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 6 settembre 2026. Questo l’ordine d’arrivo della Superpole disputata in mattinata:

  1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)
  2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +2.073
  3. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +5.400
  4. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +6.773
  5. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +7.325
  6. Tommy Bridewell (Superbikes Advocates) +10.269
  7. Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) +12.775
  8. Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) +14.518
SBK, diretta live GP Francia gara 2 a Magny-Cours Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Nicolo Bulega
    Aruba.it Racing - Ducati
    00:15:52.648
  2. Iker Lecuona
    Aruba.it Racing - Ducati
    00:00:02.073
  3. Yari Montella
    Barni Spark Racing Team
    00:00:05.400
  4. Alberto Surra
    Motocorsa Racing
    00:00:06.773
  5. Alexander Lowes
    Bimota by Kawasaki Racing Team
    00:00:07.325
  6. Thomas Bridewell
    Superbike Advocates
    00:00:10.269
  7. Lorenzo Baldassarri
    Team GoEleven
    00:00:12.775
  8. Remy Gardner
    GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
    00:00:14.518
  9. Xavier Vierge
    PATA Maxus Yamaha
    00:00:14.891
  10. Andrea Locatelli
    PATA Maxus Yamaha
    00:00:14.920
  11. Axel Bassani
    Bimota by Kawasaki Racing Team
    00:00:15.344
  12. Miguel Oliveira
    ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
    00:00:16.000
  13. Garrett Gerloff
    Kawasaki WorldSBK Team
    00:00:16.133
  14. Jake Dixon
    Honda HRC
    00:00:16.557
  15. Alvaro Bautista
    Barni Spark Racing Team
    00:00:17.530
  16. Danilo Petrucci
    ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
    00:00:19.210
  17. Somkiat Chantra
    Honda HRC
    00:00:20.093
  18. Stefano Manzi
    GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
    00:00:25.192
  19. Sam Lowes
    ELF Marc VDS Racing Team
    RITIRATO
  20. Mattia Rato
    Motoxracing WorldSBK Team
    RITIRATO
French Round - Circuit de Nevers Magny-Cours 06/09/2026
Circuit de Nevers Magny-Cours

Altri dati:

  • Ora inizio: 14:00
  • Circuito: Circuit de Nevers Magny-Cours
  • Città: Magny-cours
  • Nazione: Francia
  • Numero di giri: 21
  • Lunghezza giro: 4.411 KM
  • Lunghezza gara: 92.631 KM

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