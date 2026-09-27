E’ qui la festa! Nicolò Bulega ha vinto il Mondiale Superbike 2026 e lo ha fatto in casa, a Cremona nel Round Italia, terzultima prova del campionato. Non è bastato a Iker Lecuona vincere dominando anche Gara 2 completando il week end perfetto sulla pista lombarda. Senza prendere rischi, Bulega è arrivato 2°, così come ieri in Gara 1 e stamattina nella Superpole Race. E con due gare alla fine della stagione diventa così irraggiungibile per lo spagnolo. Grande festa per l’ennesima doppietta del Team Aruba Ducati con Yari Montella, altra moto di Panigale, sul podio.

Bulega riporta il titolo in Italia dopo l’ultima volta, 14 anni fa, con Max Biaggi. Ed è il primo italiano a vincerlo con la Ducati. Nicolò ha dominato questa stagione dall’alto di 26 vittorie su 30 manche, prima di Cremona erano 26 su 27. Ora lo aspetta il finale di stagione e poi il sogno che si avvera con il passaggio in MotoGP dove nel 2027 correrà con il Team VR46 di Valentino Rossi.