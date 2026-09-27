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Cremona, è qui la festa: Bulega è campione del mondo Superbike! In Gara 2 basta il 2° posto dietro Lecuona

Il racconto in diretta del GP d'Italia, decimo appuntamento del Mondiale Superbike 2026. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 15.30 di domenica 27 settembre 2026

Aggiornamento:

E’ qui la festa! Nicolò Bulega ha vinto il Mondiale Superbike 2026 e lo ha fatto in casa, a Cremona nel Round Italia, terzultima prova del campionato. Non è bastato a Iker Lecuona vincere dominando anche Gara 2 completando il week end perfetto sulla pista lombarda. Senza prendere rischi, Bulega è arrivato 2°, così come ieri in Gara 1 e stamattina nella Superpole Race. E con due gare alla fine della stagione diventa così irraggiungibile per lo spagnolo. Grande festa per l’ennesima doppietta del Team Aruba Ducati con Yari Montella, altra moto di Panigale, sul podio.

Bulega riporta il titolo in Italia dopo l’ultima volta, 14 anni fa, con Max Biaggi. Ed è il primo italiano a vincerlo con la Ducati. Nicolò ha dominato questa stagione dall’alto di 26 vittorie su 30 manche, prima di Cremona erano 26 su 27. Ora lo aspetta il finale di stagione e poi il sogno che si avvera con il passaggio in MotoGP dove nel 2027 correrà con il Team VR46 di Valentino Rossi.

Il racconto della gara

  1. Grazie per aver seguito la diretta scritta di Gara 2 dell'Italian Round, ora la Superbike si sposta nella penisola iberica con gli appuntamenti in Portogallo e Spagna che chiuderanno la stagione 2026.

    16:21

  2. 602 punti in classifica per Nicolò Bulega, 469 per Lecuona che, come detto, non potrò dunque raggiungere l'italiano. Montella consolida il terzo posto nel mondiale salendo a 269 punti, 43 in più rispetto ad Alex Lowes.

    16:19

  4. Grandi festeggiamenti ai box e in pista per la vittoria di Bulega che riporta il titolo piloti in casa Ducati dopo le due edizioni vinte da Razgatlioglu in sella alla BMW.

    16:12

  5. Bulega è dunque il secondo italiano a conquistare il titolo Superbike dopo Max Biaggi, campione nel 2010 e 2012, ma è il primo a farlo in sella alla Ducati. Arriva dunque l'alloro per il pilota emiliano, autentico dominatore di questa stagione.

    16:09

  6. Lecuona scatta bene al via e, come ieri e stamattina, non viene più passato fino alla bandiera a scacchi. Dietro lo spagnolo chiude Bulega autore di una gara di grande concentrazione che culmina con la conquista matematica del titolo mondiale. Sul terzo gradino del podio si piazza Montella, bravo ad avere ragione del connazionale Surra. Alex Lowes, Dixon, Baldassarri, Gerloff, Bassani e Locatelli completano la top ten odierna.

    16:07

  7. BANDIERA A SCACCHI! Lecuona fa tripletta a Cremona, dietro di lui Bulega vince il titolo mondiale! Tripudio Ducati sul circuito lombardo. Al terzo posto chiude Montella del Barni Spark Racing Team, squadra campione del mondo tra gli indipendenti.

    16:05

  8. ULTIMO GIRO! Nicolò Bulega è ormai a poche centinaia di metri dal titolo mondiale 2026!

    16:04

  10. GIRO 22. Lecuona continua a guadagnare su Bulega, la tripletta a Cremona è quasi realtà per lo spagnolo.

    16:03

  11. GIRO 21. Lecuona martella ancora mentre Bulega sembra aver ormai tirato i remi in barca. Montella è vicinissimo al proprio 14esimo podio della stagione.

    16:02

  12. GIRO 20. Tre giri al termine con Lecuona in totale controllo della situazione, concentrazione massima per Bulega che ormai vede il titolo mondiale.

    16:01

  13. GIRO 19. Montella intanto aumenta a 1"5 il proprio vantaggio su Surra, quasi blindando il terzo posto.

    15:59

  14. GIRO 18. Settimo posto per Baldassarri che ha saltato sia Bassani che Gerloff. Gran rimonta dell'italiano in questo finale.

    15:59

  16. GIRO 17. Quasi sei secondi di vantaggio per Lecuona su Bulega, lo spagnolo è ormai a un passo dalla sua prima tripletta in Superbike.

    15:57

  17. GIRO 16. Surra non molla e rimane a un secondo da Montella. Potrebbero esserci scintille tra i due nel finale per provare ad agguantare il terzo gradino del podio.

    15:56

  18. GIRO 15. Baldassarri si è unito alla lotta per il settimo posto con un gran giro che lo ha riportato sotto a Gerloff e Bassani. Davanti sempre Lecuona-Bulega-Montella.

    15:54

  19. GIRO 14. Si è sgranato il gruppo, l'unica coppia in lotta al momento è quella formata da Gerloff e Bassani che si stanno giocando il settimo posto.

    15:52

  20. GIRO 13. Gran ritmo di Montella che ha scavato un solco di un secondo tra sé e Surra.

    15:51

  22. GIRO 12. SAM LOWES A TERRA! Il britannico finisce nella ghiaia alla 13 e getta alle ortiche la chance di ottenere un quarto o quinto posto.

    15:49

  23. GIRO 11. Due secondi tra Lecuona e Bulega, poi cinque tra l'italiano e la coppia Montella-Surra.

    15:47

  24. GIRO 10. Montella e Surra sono sempre incollati e in lotta per il terzo posto. Dietro di loro anche i due Lowes sono in bagarre per il quinto posto.

    15:46

  25. GIRO 9. Grandissima lotta nelle retrovie dove si è formato un trenino con Locatelli, Baldassarri e Vierge in lotta per il decimo posto.

    15:45

  26. GIRO 8. Sempre Lecuona-Bulega-Montella-Surra-Alex Lowes nelle prime cinque posizioni.

    15:43

  28. GIRO 7. Gestione totale di Bulega che lascia andare via Lecuona ma comunque aumenta il proprio margine sugli inseguitori.

    15:41

  29. GIRO 6. Un secondo di vantaggio per Lecuona su Bulega che, a sua volta, ne ha oltre tre su Montella e Surra. Dietro ai due italiani ora ci sono i gemelli Lowes.

    15:40

  30. GIRO 5. CADUTA DI BRIDEWELL! Curva 10 fatale anche per il britannico targato Ducati.

    15:38

  31. GIRO 4. Sette decimi tra Lecuona e Bulega, sembra che per l'italiano stia prevalendo la prudenza.

    15:37

  32. GIRO 3. Montella infila Surra e si porta al terzo posto, davanti intanto Bulega non sembra intenzionato a lasciar scappare Lecuona, nonostante l'ampio margine sul sesto posto, ora occupato da Bridewell.

    15:35

  34. GIRO 2. A TERRA OLIVEIRA! Scivolata fatale al pilota portoghese che chiude la propria gara nella ghiaia della curva 10.

    15:33

  35. GIRO 1. Lecuona passa primo sul traguardo davanti a Bulega, Surra, Montella, Oliveira, Alex e Sam Lowes.

    15:32

  36. PARTITI! Scattano bene Lecuona e Bulega che tengono il comando della corsa. Bene anche Surra che sta cercando di tenere a bada Montella.

    15:31

  37. I piloti sono impegnati nel giro di ricognizione, splende il sole sul tracciato lombardo e le condizioni sono ideali per la gara di oggi.

    15:29

  38. Lecuona scatta al palo anche oggi con Bulega e Surra a completare la prima fila. In seconda ci sono Sam Lowes, Montella e Baldassarri.

    15:22

  40. E' il momento dell'Inno di Mameli sulla griglia di partenza. Manca ormai davvero poco al via della gara che chiude il weekend cremonese.

    15:19

  41. Iker Lecuona, suo compagno di team ufficiale Ducati, proverà il tutto per tutto anche oggi pomeriggio, pur sapendo che anche una vittoria, come quelle ottenute ieri in Gara 1 e stamattina in Superpole Race, potrebbe non bastare.

    15:18

  42. Dopo la Superpole Race della mattina, Nicolò Bulega è a un passo dalla conquista del titolo Mondiale. Gli basterà infatti arrivare almeno quinto per ottenere matematicamente la vittoria nel campionato.

    15:17

  43. Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Gara 2 dell'Italian Round del Mondiale Superbike. Si corre sul tracciato di Cremona.

    15:15

Terzo match point per Bulega. La Superbike torna in pista per Gara 2 del GP d’Italia, decimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti dopo Gara 1 e Superpole Race entrambe vinte da Lecuona su Nicolò è attualmente così composta:

  1. Nicolò Bulega (582 pt.)
  2. Iker Lecuona (444 pt.)
  3. Yari Montella (253 pt.)
  4. Sam Lowes (219 pt.)
  5. Alex Lowes (115 pt.)

Dopo la vittoria di Lecuona in Gara 1 lo spagnolo ha fatto doppietta nella Superpole Race annullando il secondo match-point mondiale a Bulega, secondo al traguardo come ieri (Alberto Surra a podio davanti a Yari Montella). L’appuntamento con la vittoria aritmetica del mondiale per Nicolò è così rimandato a Gara-2. Bulega deve arrivare almeno quinto per festeggiare il titolo prima degli ultimi due Round alla fine del campionato, 4 gare e 2 Superpole: Estoril (Portogallo, 10-11 ottobre) e Jerez (Spagna, 17-18 ottobre).

Gara 2 Gran Premio d’Italia si disputa sul Circuito di Cremona. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 15.30 di domenica 27 settembre 2026. Questi i primi nove alla fine della Superpole Race:

  1. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)
  2. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) +2.005
  3. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +5.314
  4. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +5.550
  5. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +6.540
  6. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +7.772
  7. Tommy Bridewell (Superbikes Advocates) +9.386
  8. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +11.197
  9. Jake Dixon (Honda HRC) +13.294
Cremona, è qui la festa: Bulega è campione del mondo Superbike! In Gara 2 basta il 2° posto dietro Lecuona Fonte: Ansa

Ordine di arrivo

  1. Iker Lecuona
    Aruba.it Racing - Ducati
    00:34:02.443
  2. Nicolo Bulega
    Aruba.it Racing - Ducati
    +00:00:08.590
  3. Yari Montella
    Barni Spark Racing Team
    +00:00:12.724
  4. Alberto Surra
    Motocorsa Racing
    +00:00:13.914
  5. Alexander Lowes
    Bimota by Kawasaki Racing Team
    +00:00:17.159
  6. Jake Dixon
    Honda HRC
    +00:00:20.917
  7. Lorenzo Baldassarri
    Team GoEleven
    +00:00:21.405
  8. Garrett Gerloff
    Kawasaki WorldSBK Team
    +00:00:24.398
  9. Axel Bassani
    Bimota by Kawasaki Racing Team
    +00:00:27.293
  10. Andrea Locatelli
    PATA Maxus Yamaha
    +00:00:31.636
  11. Stefano Manzi
    GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
    +00:00:32.060
  12. Danilo Petrucci
    ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
    +00:00:35.183
  13. Somkiat Chantra
    Honda HRC
    +00:00:35.438
  14. Loris Baz
    MGM Optical Express Racing
    +00:00:39.961
  15. Mattia Rato
    Motoxracing WorldSBK Team
    +00:00:40.359
  16. Twan Smits
    Motoxracing WorldSBK Team
    +00:00:49.678
  17. Xavier Vierge
    PATA Maxus Yamaha
    RITIRATO
  18. Sam Lowes
    ELF Marc VDS Racing Team
    RITIRATO
  19. Thomas Bridewell
    Superbike Advocates
    RITIRATO
  20. Alvaro Bautista
    Barni Spark Racing Team
    RITIRATO
  21. Miguel Oliveira
    ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
    RITIRATO
Italian Round - Cremona Circuit 27/09/2026
Cremona Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:30
  • Circuito: Cremona Circuit
  • Città: San Martino Del Lago
  • Nazione: Italia
  • Numero di giri: 23
  • Lunghezza giro: 3.768 KM
  • Lunghezza gara: 86.664 KM

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