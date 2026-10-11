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SBK diretta LIVE Gara 2 GP di Portogallo all'Estoril

Il racconto in diretta della Gara 2 del GP di Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Superbike. La gara si disputa sul Circuito di Estoril. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 16.30 di domenica 11 ottobre 2026

Aggiornamento:

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Inizio alle ore 16:30

Cronaca in diretta

  1. Questa la classifica alla vigilia di gara-2: 1. Nicolò Bulega 639 punti, 2. Iker Lecuona 498 punti, 3. Yari Montella 277 punti, 4. Alex Lowes 237 punti, 5. Sam Lowes 224 punti.

    15:36

  2. In prima fila con Bulega e Lecuona c'è Alberto Surra. Seconda fila per Miguel Oliveira, Alvaro Bautista e Axel Bassani. Terza fila per Xavi Vierge, Jake Dixon e Lorenzo Baldassarri.

    15:36

  4. Nicolò Bulega, che si è già laureato campione del mondo in anticipo nella scorsa tappa di Cremona, scatta dalla pole position dopo essersi aggiudicato gara-1 e la Superpole Race, mettendosi sempre alle spalle il compagno di squadra, Iker Lecuona.

    15:32

  5. Benvenuti all'appuntamento con la diretta scritta di gara-2 del GP dell'Estoril, penultima tappa del Mondiale di Superbike 2026.

    15:30

A caccia del tris da campione del mondo e della vittoria record numero 28 Nicolò Bulega all’Estoril. La Superbike torna in pista per Gara 2 del GP di Portogallo, penultimo appuntamento della stagione 2026. La classifica piloti è attualmente così composta dopo che Bulegas ha vinto sia Gara 1 ieri che la Superpole Race in mattinata:

  1. Nicolò Bulega (639 pt.)
  2. Iker Lecuona (498 pt.)
  3. Yari Montella (277 pt.)
  4. Alex Lowes (237 pt.)
  5. Sam Lowes (224 pt.)

Mai sazio, il già campione del mondo Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) fa doppietta, per ora, e vince anche la Superpole Race del Gp del Portogallo all’Estoril davanti al compagno di box Iker Lecuona e ad Alberto Surra (Motocorsa Racing) che all’ultimo giro strappa il podio all’idolo di casa Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team). Un nuovo record per Bulega che ora vanta 28 vittorie nella stessa stagione nel Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike. Gara 2 del Gran Premio del Portogallo si disputa sul Circuito di Estoril. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 16.30 di domenica 11 ottobre 2026. Questi i primi nove alla fine della Superpole Race nel WorldSBK:

  1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)
  2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.734
  3. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +6.465
  4. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +6.606
  5. Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) +8.152
  6. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) +10.035
  7. Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) +11.642
  8. Jake Dixon (Honda HRC) +12.120
  9. Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) +12.960
SBK diretta LIVE Gara 2 GP di Portogallo all'Estoril Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Nicolo Bulega
    Aruba.it Racing - Ducati
    00:15:52.751
  2. Iker Lecuona
    Aruba.it Racing - Ducati
    00:00:00.734
  3. Alberto Surra
    Motocorsa Racing
    00:00:06.465
  4. Miguel Oliveira
    ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
    00:00:06.606
  5. Alvaro Bautista
    Barni Spark Racing Team
    00:00:08.152
  6. Axel Bassani
    Bimota by Kawasaki Racing Team
    00:00:10.035
  7. Xavier Vierge
    PATA Maxus Yamaha
    00:00:11.642
  8. Jake Dixon
    Honda HRC
    00:00:12.120
  9. Lorenzo Baldassarri
    Team GoEleven
    00:00:12.960
  10. Sam Lowes
    ELF Marc VDS Racing Team
    00:00:13.953
  11. Alexander Lowes
    Bimota by Kawasaki Racing Team
    00:00:14.870
  12. Thomas Bridewell
    Superbike Advocates
    00:00:16.195
  13. Yari Montella
    Barni Spark Racing Team
    00:00:16.808
  14. Stefano Manzi
    GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
    00:00:17.606
  15. Remy Gardner
    GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
    00:00:19.984
  16. Danilo Petrucci
    ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
    00:00:21.125
  17. Loris Baz
    MGM Optical Express Racing
    00:00:21.319
  18. Garrett Gerloff
    Kawasaki WorldSBK Team
    00:00:21.581
  19. Mattia Rato
    Motoxracing WorldSBK Team
    00:00:25.023
  20. Somkiat Chantra
    Honda HRC
    00:00:26.116
  21. Twan Smits
    Motoxracing WorldSBK Team
    00:00:27.888
  22. Andrea Locatelli
    PATA Maxus Yamaha
    RITIRATO
Estoril Round - Circuito Estoril 11/10/2026
Circuito Estoril

Altri dati:

  • Ora inizio: 16:30
  • Circuito: Circuito Estoril
  • Città: Lisboa
  • Nazione: Portogallo
  • Numero di giri: 21
  • Lunghezza giro: 4.182 KM
  • Lunghezza gara: 87.822 KM

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