A caccia del tris da campione del mondo e della vittoria record numero 28 Nicolò Bulega all’Estoril. La Superbike torna in pista per Gara 2 del GP di Portogallo, penultimo appuntamento della stagione 2026. La classifica piloti è attualmente così composta dopo che Bulegas ha vinto sia Gara 1 ieri che la Superpole Race in mattinata:
- Nicolò Bulega (639 pt.)
- Iker Lecuona (498 pt.)
- Yari Montella (277 pt.)
- Alex Lowes (237 pt.)
- Sam Lowes (224 pt.)
Mai sazio, il già campione del mondo Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) fa doppietta, per ora, e vince anche la Superpole Race del Gp del Portogallo all’Estoril davanti al compagno di box Iker Lecuona e ad Alberto Surra (Motocorsa Racing) che all’ultimo giro strappa il podio all’idolo di casa Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team). Un nuovo record per Bulega che ora vanta 28 vittorie nella stessa stagione nel Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike. Gara 2 del Gran Premio del Portogallo si disputa sul Circuito di Estoril. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 16.30 di domenica 11 ottobre 2026. Questi i primi nove alla fine della Superpole Race nel WorldSBK:
- Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)
- Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.734
- Alberto Surra (Motocorsa Racing) +6.465
- Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +6.606
- Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) +8.152
- Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) +10.035
- Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) +11.642
- Jake Dixon (Honda HRC) +12.120
- Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) +12.960