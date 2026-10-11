Cronaca in diretta

Nicolò Bulega, che si è già laureato campione del mondo in anticipo nella scorsa tappa di Cremona, scatta dalla pole position dopo essersi aggiudicato gara-1 e la Superpole Race, mettendosi sempre alle spalle il compagno di squadra, Iker Lecuona.

In prima fila con Bulega e Lecuona c'è Alberto Surra. Seconda fila per Miguel Oliveira, Alvaro Bautista e Axel Bassani. Terza fila per Xavi Vierge, Jake Dixon e Lorenzo Baldassarri.

A caccia del tris da campione del mondo e della vittoria record numero 28 Nicolò Bulega all’Estoril. La Superbike torna in pista per Gara 2 del GP di Portogallo, penultimo appuntamento della stagione 2026. La classifica piloti è attualmente così composta dopo che Bulegas ha vinto sia Gara 1 ieri che la Superpole Race in mattinata:

Nicolò Bulega (639 pt.) Iker Lecuona (498 pt.) Yari Montella (277 pt.) Alex Lowes (237 pt.) Sam Lowes (224 pt.)

Mai sazio, il già campione del mondo Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) fa doppietta, per ora, e vince anche la Superpole Race del Gp del Portogallo all’Estoril davanti al compagno di box Iker Lecuona e ad Alberto Surra (Motocorsa Racing) che all’ultimo giro strappa il podio all’idolo di casa Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team). Un nuovo record per Bulega che ora vanta 28 vittorie nella stessa stagione nel Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike. Gara 2 del Gran Premio del Portogallo si disputa sul Circuito di Estoril. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 16.30 di domenica 11 ottobre 2026. Questi i primi nove alla fine della Superpole Race nel WorldSBK:

Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.734 Alberto Surra (Motocorsa Racing) +6.465 Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +6.606 Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) +8.152 Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) +10.035 Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) +11.642 Jake Dixon (Honda HRC) +12.120 Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) +12.960