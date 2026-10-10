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SBK, diretta live Gara 1 del GP di Portogallo all'Estoril

Il racconto in diretta della Gara 1 del GP di Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Superbike. La gara si disputa sul Circuito di Estoril. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 16.30 di sabato 10 ottobre 2026

Aggiornamento:

Il racconto della gara

  1. Per oggi dall'Estoril è tutto. Appuntamento a domani, domenica 11 ottobre, per gara-2, alle ore 16.30. Grazie per aver seguito la gara con noi.

    17:06

  2. FINITA! Nicolò Bulega si aggiudica gara-1 del weekend portoghese dell'Estoril e torna così al successo dopo il tris piazzato da Lecuona a Cremona: è la 27esima vittoria stagionale, eguagliato il record di Bautista. Secondo posto per lo stesso Lecuona, terzo per Alberto Surra, che festeggia il primo podio della carriera in una gara lunga. Montella, terzo nella classifica Mondiale, è ottavo.

    17:05

  4. GIRO 20. A centro-gruppo, Gerloff sale in decima posizione passando Sam Lowes in curva 1. Per la verità Lowes non ha proposto una grande resistenza. Tra Montella e Bassani c'è ancora mezzo secondo, ma anche lo stesso Bassani si è avvicinato molto a Baldassarri.

    17:03

  5. GIRO 19. Montella si sta avvicinando a Bassani: ci sono solo sette decimi tra i due. Bulega concede qualcosa, e gira un decimo e mezzo più lento di Lecuona.

    17:01

  6. GIRO 18. Montella ora può lanciarsi a caccia di Bassani: tra i due c'è un secondo, vediamo se ci sarà un altro duello a infiammare il finale. Nel frattempo, Bulega e Lecuona proseguono sugli stessi tempi, e il gap di tre secondi fra i due rimane invariato.

    17:00

  7. GIRO 17. Ecco Montella! Piccola sbavatura di Bautista, e Montella ne approfitta per infilarsi all'interno nello stesso punto in cui era andato a contatto con Baldassarri in precedenza. Gran bel sorpasso, ben fatto!

    16:59

  8. GIRO 16. Bautista si difende bene dal primo attacco di Montella, mentre Lecuona ha abbandonato l'idea della grande rimonta su Bulega: il gap tra i due è di 3 secondi.

    16:58

  10. GIRO 15. Dopo il contatto con Baldassarri, Montella prosegue la sua rabbiosa rimonta e si mette nella scia di Bautista: i due sono ingaggiati per l'ottava posizione.

    16:57

  11. GIRO 14. Il vantaggio di Bulega su Lecuona è di 2.2 secondi. Il leader della corsa ha ripreso 5 decimi, rispondendo così al tentativo di rimonta del compagno di squadra.

    16:55

  12. GIRO 13. Montella prosegue la risalita prendendosi la nona posizione a scapito di Sam Lowes. Lecuona ora gira più forte di Bulega e rosicchia qualcosa, ma il distacco rimane comunque confortevole.

    16:52

  13. GIRO 12. Leggero contatto tra Dixon e Manzi. Se le prime cinque posizioni sono sigillate, c'è tanta battaglia nelle retrovie.

    16:50

  14. GIRO 11. Inizia a sentirsi il degrado sulle gomme. Alle spalle di Bulega, girano sugli stessi tempi Lecuona, Surra, Oliveira e Alex Lowes, gruppetto tra la seconda e la quinta posizione.

    16:49

  16. GIRO 10. Ormai ci sono più di due secondi tra Bulega e Lecuona. Il neo-campione del mondo può ormai dedicarsi alla totale gestione di una gara-1 in ghiaccio.

    16:47

  17. GIRO 9. Bulega ormai in totale fuga e pieno controllo della corsa. Tra le due Ducati c'è un secondo e mezzo, Lecuona ha perso tanto nell'ultima tornata.

    16:45

  18. GIRO 8. Lecuona guadagna costantemente su Surra, ma non riesce più a tenere il ritmo indiavolato di Bulega. Decimo dopo decimo, settore dopo settore, ormai è scivolato a oltre un secondo di svantaggio dal compagno di squadra.

    16:43

  19. GIRO 7. Montella è scivolato in decima posizione, ripresa dopo un sorpasso ben fatto su Vierge. Nel frattempo, la coppia Bulega-Lecuona è ormai in totale fuga, con 3.2 secondi di vantaggio su Surra, sempre terzo.

    16:42

  20. GIRO 6. Contatto pericolosissimo tra Montella e Baldassarri! Entrambi riescono a tenere le rispettive moto in pista, ma quella di Montella lascia un'aletta sull'asfalto.

    16:40

  22. GIRO 5. Bulega si sta trascinando Lecuona, in piena scia: le due Ducati stanno facendo corsa a sé, e hanno già aperto un gap superiore ai due secondi su Surra, che conserva il terzo posto momentaneo.

    16:39

  23. GIRO 4. Dopo aver realizzato il miglior tempo all-time in qualifica, Bulega fa segnare anche il record all-time nel tempo sul giro in gara, togliendolo, ancora una volta, a Toprak.

    16:37

  24. GIRO 3. Bulega non attende! Sorpasso su Lecuona ultimato subito, in curva 1, e leadership della corsa già ripresa dopo l'avvio compassato. Segue un ottimo Surra, davanti a Oliveira e Alex Lowes.

    16:36

  25. GIRO 2. Bulega passa la Bimota di Alex Lowes e sale in seconda posizione, rimettendosi alle spalle di Lecuona. La caccia al primo posto è già aperta.

    16:34

  26. PARTITI! Ottimo spunto di Lecuona, che riesce a scavalcare subito Bulega per prendersi la leadership della corsa. Entrambi i piloti della Ducati sono andati fortissimo in qualifica, scendendo sotto al record del circuito che apparteneva a Toprak Razgatlıoğlu.

    16:32

  28. Warm-up lap in corso... manca pochissimo alla partenza di gara-1.

    16:30

  29. L'appuntamento di Cremona è stato l'unico non dominato da Bulega. Nelle 9 tappe precedenti del Mondiale, aveva sempre vinto gara-1, gara-2 e Superpole Race, eccezion fatta per Donington, dove Lecuona era riuscito ad aggiudicarsi gara-1.

    16:17

  30. Questa la classifica alla vigilia di gara-1: 1. Nicolò Bulega (Ducati) 602 punti, 2. Iker Lecuona (Ducati) 469 punti, 3. Yari Montella (Ducati) 269 punti, 4. Alex Lowes (Bimota) 226 punti, 5. Sam Lowes (Ducati) 219 punti, 6. Lorenzo Baldassarri (Ducati) 193 punti. Come detto, Bulega ha già conquistato matematicamente il titolo nel precedente appuntamento, a Cremona, nonostante il tris di Iker Lecuona, che è riuscito ad aggiudicarsi gara-1, gara-2 e la Superpole Race.

    16:10

  31. Nicolò Bulega, leader del Mondiale e già laureatosi matematicamente campione del mondo, scatterà dalla prima fila con Iker Lecuona e Alex Lowes. Seconda fila per Alberto Surra, Miguel Oliveira e Yari Montella. Terza per Jake Dixon, Axel Bassani e Lorenzo Baldassarri.

    16:07

  32. Benvenuti alla diretta scritta di Gara-1 del GP del Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale di Superbike 2026. Si corre sul tracciato dell'Estoril, con 20 giri in programma.

    16:04

La Superbike torna in pista per Gara 1 del GP di Portogallo, penultimo appuntamento della stagione 2026. La classifica piloti è attualmente così composta con Nicolò Bulega già matematicamente campione del mondo Sbk:

  1. Nicolò Bulega (602 pt.)
  2. Iker Lecuona (469 pt.)
  3. Yari Montella (269 pt.)
  4. Alex Lowes (226 pt.)
  5. Sam Lowes (219 pt.)

Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) alla prima da campione del mondo in pectore ha centrato la pole position al Circuito Estoril nella Superpole precedendo il compagno di box Iker Lecuona e la Bimota di Alex Lowes. Surra aprirà la seconda fila davanti a Oliveira sulla pista di casa. Sesta casella per Yari Montella (Barni Spark Racing Team) autore di un 1’34.747. Gara 1 del Gran Premio del Portogallo si disputa sul Circuito di Estoril. Sono previsti 20 giri. Questi i primi sei alla fine della Superpole nel WorldSBK, per la classifica completa clicca qui:

  1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’33.884
  2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.157
  3. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +0.546
  4. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +0.627
  5. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +0.665
  6. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.863

SBK, diretta live Gara 1 del GP di Portogallo all'Estoril Fonte: ANSA

Ordine di arrivo

  1. Nicolo Bulega
    Aruba.it Racing - Ducati
  2. Iker Lecuona
    Aruba.it Racing - Ducati
  3. Alberto Surra
    Motocorsa Racing
  4. Miguel Oliveira
    ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
  5. Alexander Lowes
    Bimota by Kawasaki Racing Team
  6. Lorenzo Baldassarri
    Team GoEleven
  7. Axel Bassani
    Bimota by Kawasaki Racing Team
  8. Yari Montella
    Barni Spark Racing Team
  9. Alvaro Bautista
    Barni Spark Racing Team
  10. Garrett Gerloff
    Kawasaki WorldSBK Team
  11. Sam Lowes
    ELF Marc VDS Racing Team
  12. Jake Dixon
    Honda HRC
  13. Xavier Vierge
    PATA Maxus Yamaha
  14. Somkiat Chantra
    Honda HRC
  15. Remy Gardner
    GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
  16. Andrea Locatelli
    PATA Maxus Yamaha
  17. Thomas Bridewell
    Superbike Advocates
  18. Danilo Petrucci
    ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
  19. Loris Baz
    MGM Optical Express Racing
  20. Mattia Rato
    Motoxracing WorldSBK Team
  21. Twan Smits
    Motoxracing WorldSBK Team
  22. Stefano Manzi
    GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
Estoril Round - Circuito Estoril 10/10/2026
Circuito Estoril

Altri dati:

  • Ora inizio: 16:30
  • Circuito: Circuito Estoril
  • Città: Lisboa
  • Nazione: Portogallo
  • Numero di giri: 21
  • Lunghezza giro: 4.182 KM
  • Lunghezza gara: 87.822 KM

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