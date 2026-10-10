SBK, diretta live Gara 1 del GP di Portogallo all'Estoril

La Superbike torna in pista per Gara 1 del GP di Portogallo, penultimo appuntamento della stagione 2026. La classifica piloti è attualmente così composta con Nicolò Bulega già matematicamente campione del mondo Sbk:
- Nicolò Bulega (602 pt.)
- Iker Lecuona (469 pt.)
- Yari Montella (269 pt.)
- Alex Lowes (226 pt.)
- Sam Lowes (219 pt.)
Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) alla prima da campione del mondo in pectore ha centrato la pole position al Circuito Estoril nella Superpole precedendo il compagno di box Iker Lecuona e la Bimota di Alex Lowes. Surra aprirà la seconda fila davanti a Oliveira sulla pista di casa. Sesta casella per Yari Montella (Barni Spark Racing Team) autore di un 1’34.747. Gara 1 del Gran Premio del Portogallo si disputa sul Circuito di Estoril. Sono previsti 20 giri. Questi i primi sei alla fine della Superpole nel WorldSBK, per la classifica completa clicca qui:
- Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’33.884
- Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.157
- Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +0.546
- Alberto Surra (Motocorsa Racing) +0.627
- Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +0.665
- Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.863