Grazie per aver seguito la diretta di Atalanta-Juventus 0-0 valida per la 7a giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.19:57

La Juventus aggancia al terzo posto il Napoli a quota 14 punti, mentre l'Atalanta rimane a un punto da entrambe, subito dietro.19:57

Match vissuto ad altà intensità ma con poca precisione, con le due squadre che hanno davvero faticato a superare la difesa avversaria. L'occasione più importante del match è una punizione di Muriel che, al 74esimo minuto dai 28 metri, calcia perfettamente indirizzando verso l'incrocio di sinistra: Szczesny si allunga e compie un vero e proprio miracoloso alzandola sulla traversa e poi in corner. Sul finale ci prova nuovamente la Dea ma non è fortunata e non trova la via del gol.19:56

Finisce a reti inviolate la sfida tra la squadra di Gasperini e quella di Allegri, con la Dea che chiude per la terza partita consecutiva senza subire reti.19:54

90'+4' Finisce qui! Atalanta-Juventus 0-0.19:53

90'+4' Cartellino giallo per Holm in seguito a proteste dopo un fallo su Kostic. Primo ammonito per l'Atalanta.19:52

90'+2' Atalanta ad un soffio dal vantaggio! Gatti si fa sorprendere da Bakker che gli sguscia via e crossa al centro dove, sul dischetto del rigore, Koopmeiners ha il tempo di mettere giù e concludere con il mancino, sparando però alto sopra l'incrocio di sinistra.19:52

90' Segnalati 4 minuti di recupero.19:49

89' Rischia Szczesny! Tiro non irresistibile di Muriel da fuori con il portiere bianconero che respinge in bagher: sulla palla si avventa Koopmeiners che spreca sparando alto sulla traversa.19:48

88' Ederson non va! Palla centrale al limite dell'area per il 13 della Dea che è tutto solo e conclude con il destro, ma colpisce in pieno Gatti posizionato di fronte al palo di sinistra.19:47

86' Entra Mitchel Bakker, esce Matteo Ruggeri. Quinta e ultima sostituzione per l'Atalanta.19:45

84' Entra Timothy Weah, esce Weston McKennie. Quinta e ultima sostituzione per la Juventus.19:43

84' Entra Daniele Rugani, esce Gleison Bremer. Quarta sostituzione per la Juventus.19:42

83' Crampi per Bremer che chiede il cambio.19:45

82' Entra Emil Holm, esce Davide Zappacosta. Quarta sostituzione per l'Atalanta.19:41

82' Entra Mario Pasalic, esce Charles De Ketelaere. Terza sostituzione per l'Atalanta.19:40

81' De Ketelaere riceve dentro l'area e prova il servizio a mezza altezza per Muriel che stava correndo verso il secondo palo, ma in traiettoria si fa trovare pronto Szczesny che la blocca. Poco meno di dieci minuti al 90esimo.19:40

79' Calcio d'angolo battuto da Muriel verso il primo palo dove Djimsiti colpisce di testa spedendo alto sopra la traversa.19:38

79' Continua a spingere la squadra di Gasperini con Ruggeri che prova a saltare McKennie ma con l'americano che concede un nuovo corner.19:37

75' Entra Kenan Yildiz, esce Moise Kean. Terza sostituzione per la Juventus.19:36

74' Che miracolo di Szczesny! Punizione perfetta di Muriel dai 30 metri con la palla che era indirizzata esattamente all'incrocio, ma con il portiere polacco che con il guantone destro la alza sulla traversa. La palla poi carambola sulla schiena del portiere e termina in angolo.19:36

70' Si fa sentire la Dea! Corner battuto verso il centro dove Kolasinac spizza di testa verso il secondo palo dove Locatelli alza a campanile: sulla sfera si fionda Ederson che prova una rovesciata con il destro, mandando però alto sulla traversa.19:29

70' Muriel prova a sfondare sul centro-sinistra ma viene raddoppiato da Gatti e McKennie, con quest'ultimo che tocca in corner.19:28

68' Entra Filip Kostic, esce Andrea Cambiaso. Seconda sostituzione per la Juventus.19:27

68' Entra Fabio Miretti, esce Nicolò Fagioli. Prima sostituzione per la Juventus.19:26

65' Entra Sead Kolasinac, esce Giorgio Scalvini. Seconda sostituzione per l'Atalanta.19:25

65' Entra Luis Muriel, esce Ademola Lookman. Prima sostituzione per l'Atalanta.19:24

65' De Ketelaere evade la pressione della difesa bianconera sulla sinistra, entra in area e da posizione molto defilata prova a concludere con il mancino, mandando ampiamente sul fondo.19:26

64' Esce bene la squadra di Allegri dalla fase difensiva con pochi tocchi e giocate verticali, ma con l'azione vanificata da Kean che non effettua sponda per Chiesa e perde il duello contro Djimsiti, perdendo palla.19:24

61' Sugli sviluppi del corner parte in contropiede la Juventus con Fagioli che serve con un lancio Chiesa che, preso in controtempo, perde il pallone.19:20

60' De Ketelaere va via di forza a due giocatori sulla destra, poi crossa col mancino verso il secondo palo dove Gatti non si fida e spizza di testa in angolo.19:19

58' Kean ripiega in difesa e subisce un fallo da Lookman, facendo salire e respirare i suoi compagni.19:17

53' Cartellino giallo per Danilo dopo un intervento duro ai danni di De Ketelaere. Secondo ammonito per la Juventus.19:12

52' Musso dice no a Chiesa! Ripartenza veloce dei bianconeri con Chiesa che riceve al limite dell'area, finta l'assist per Kean, poi conclude con il mancino: Musso la vede all'ultimo e respinge con la mano destra, con la palla che era indirizzata centralmente ma sotto la traversa.19:11

51' Spinge ancora l'Atalanta con De Ketelaere che prova a servire Lookman, ma una deviazione fa si che la palla arrivi a Ederson, che dai 25 metri prova a concludere ma spedisce alto.19:10

47' Cross pericoloso di Ederson! Il centrocampista nerazzurro crossa a rientrare con il destro verso il secondo palo dove De Ketelaere non arriva di testa e con Zappacosta che arriva un pizzico in ritardo, con la palla che termina fuori vicino al palo.19:07

46' Nessun cambio ad inizio ripresa per Gasperini e Allegri che confermano i rispettivi 11 iniziali.19:04

46' Via al secondo tempo. Possesso per la Juventus.19:04

Gasperini, invece, per il suo attacco, può fare affidamento a Pasalic e Muriel, soluzioni importanti per sbloccare il match.18:51

Juventus che nel secondo tempo vorrà inserire forze fresche in attacco, sarà costretta a schierare uno dei giovani tra Yildiz e Mancini, oppure adattare qualche centrocampista nel ruolo di punta.18:50

Primo tempo bloccato, con poche occasioni da rete e con un ritmo che fatica a decollare. L'occasione più ghiotta è sui piedi di Zappacosta che, al 14esimo minuto, raccoglie un cross di Ruggeri sul secondo palo e colpisce prima Danilo, poi sulla ribattuta spedisce a lato da posizione favorevole.18:49

45'+2' Finisce qui il primo tempo. Squadre a riposo sullo 0-0.18:47

45' Segnalato 1 minuto di recupero.18:46

45' Cartellino giallo per Rabiot dopo un intervento in ritardo ai danni di De Roon. Primo ammonito del match.18:46

44' Chiesa si guadagna il fondo di destra poi con astuzia guadagna un corner ai danni di Scalvini.18:44

42' Fagioli riceve sulla trequarti sinistra, la sistema sul destro e crossa teso al centro dove però arriva Musso che la chiama e la fa sua.18:43

41' Controllo infelice di Rabiot in zona trequarti dopo una bella imbucata di Fagioli: recupera Ederson.18:41

39' Pochi minuti al termine del primo tempo; regna fin qui l'equilibrio tra le due squadre.18:39

35' Kean da fuori! Il numero 18 bianconero protegge la palla con il fisico nei pressi del limite dell'area avversaria, poi prova la conclusione a sorpresa verso il palo lontano di sinistra, dove Musso si fa trovare pronto e blocca.18:36

34' Ripartenza fulminea della Dea che si conclude però con un nulla di fatto con Lookman che si allunga il pallone e concede la presa bassa a Szczesny.18:35

31' Tentativo di Fagioli! Il corner battuto da Chiesa attraversa tutta l'area e arriva sui piedi di Fagioli che, posizionato tutto solo al limite, prova il destro a giro che trova la respinta non sicurissima di Musso. De Ketelaere poi difende il pallone e subisce fallo da McKennie.18:32

30' La punizione di Chiesa termina direttamente contro la barriera.18:30

29' Chiesa viene travolto a pochi passi dal limite dell'area, sulla parte sinistra. Calcio di punizione in zona pericolosa per la Juventus.18:31

28' Giocata strepitosa di Chiesa che va via sulla linea di sinistra e Toloi, poi va in velocità fino all'area di rigore dove prova un tiro cross con il mancino ma trova una deviazione: rimessa laterale in fase offensiva.18:29

27' Palla profonda per De Ketelaere che questa volta perde il duello fisico con Bremer, con il difensore brasiliano che lascia scorrere sul fondo.18:27

23' Koopmeiners recupera in fase difensiva e prova un lancio lunghissimo per De Ketelaere: Bremer anticipa il numero 17, ma per evitare rischi la spazza in rimessa laterale.18:23

21' In questi minuti Chiesa sta provando a svariare sul fronte offensivo per creare spazi e soluzioni alle ripartenze bianconere.18:21

18' Contropiede bianconero sprecato da Fagioli che prova a servire McKennie senza guardarlo, ma con l'americano che viene anticipato da Ruggeri e successivamente commette fallo proprio su quest'ultimo.18:19

14' Che occasione per Zappacosta! Azione avvolgente dell'Atalanta con Ruggeri che crossa dalla corsia mancina verso il secondo palo dove Zappacosta colpisce prima male contro Danilo, poi si avventa nuovamente sul pallone e tutto solo, a tu per tu con Szczesny, calcia incredibilmente a lato.18:15

13' Giocata interessante di Danilo che prova a servire con un filtrante Rabiot in profondità sulla sinistra, ma il francese arriva tardi sul pallone e Chiffi assegna un rinvio dal fondo.18:13

10' Lookman riceve in mezzo alle linee ed evita con un numero l'intervento di Locatelli, poi prova a servire in area Scalvini ma Bremer è bravo ad intervenire in scivolata e a consentire la presa del portiere bianconero.18:11

6' Ederson va via bene al limite dell'area e prova a concludere con il mancino, ma colpisce in pieno Koopmeiners; la palla termina tra le mani di Szczesny.18:06

5' Imbucata sul fondo per Chiesa che si impegna e ci arriva, punta De Roon e prova a saltarlo con un dribbling ma è tutto inutile perché l'assistente alza la bandierina e segnala che la palla era uscita qualche istante prima sul controllo del numero 7 bianconero.18:05

4' La Juventus prova ad uscire in disimpegno palla al piede da una situazione spinosa, ma Chiesa perde palla: De Ketelaere prova a sfondare in area ma Bremer chiude e spazza.18:05

2' Il corner porta ad un nulla di fatto, con Locatelli che poi spazza in rimessa laterale e permette ai suoi di ricomporsi.18:02

Ruggeri si guadagna il fondo sulla sinistra e crossa al centro, ma Gatti fa buona guardia e concede il primo angolo della partita.18:01

Fischia Chiffi. Inizia il match.18:00

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Daniele Chiffi, della sezione di Padova. Gli assistenti saranno Tegoni e Del Giovane. In sala VAR ci sarà Di Paolo, affiancato da Meraviglia nel ruolo di AVAR. Il quarto uomo sarà Giua.17:35

Allegri dovrà fare a meno di Vlahovic e Milik, ma recupera Moise Kean, che completerà il tandem d’attacco con Chiesa. Sulle fasce ci saranno McKennie e Cambiaso, con Fagioli, Locatelli e Rabiot in zona centrale. Torna dal primo minuto Gatti, che completa il trio insieme a Danilo e Bremer. In porta Szczesny.17:35

FORMAZIONI UFFICIALI: La Juventus risponde con un 3-5-2: Szczesny – Danilo, Bremer, Gatti – McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso – Kean, Chiesa.17:35

Gasperini recupera in extremis De Ketelaere e lo schiera dal primo minuto in attacco al fianco di Lookman; alle loro spalle ci sarà Koopmeiners. Centrocampo a quattro formato da Zappacosta, De Roon, Ederson e Ruggeri. In difesa spazio a Toloi, Djimsiti e Scalvini, con Kolasinac in panchina. In porta la spunta Musso, con Carnesecchi nuovamente in panchina.17:35

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Atalanta si dispone con un 3-4-1-2: Musso – Toloi, Djimsiti, Scalvini – Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri – Koopmeiners – Lookman, De Ketelaere.17:35

Quello di oggi sarà 123esimo scontro in Serie A tra Atalanta e Juventus. I precedenti dicono che la Dea ha vinto solamente 13 volte, a discapito delle 66 sconfitte. L’ultima sfida si è svolta il 7 Maggio scorso, con i bianconeri che hanno strappato una vittoria a Bergamo grazie alle reti di Iling-Junior e di Vlahovic.17:35

Anche i bianconeri si presentano al match odierno dopo una vittoria di misura nell’infrasettimanale contro il Lecce: la rete di Milik ha permesso alla squadra di Allegri di strappare i tre punti, in un match che sembrava essere bloccato fin a quel momento.17:34

La Dea si trova al quinto posto a 12 punti e arriva dalla vittoria di misura ai danni dellì’Hellas Verona, grazie alla rete di Koopmeiners. Funziona molto bene fin qui la coppia offensiva formata da Lookman e De Ketelaere, che stanno prendendo in mano la fase avanzata vista l’assenza prolungata di Scamacca, ai box per infortunio.17:34

Si sfidano quest’oggi l’Atalanta di Gasperini e la Juventus di Allegri per una sfida dal sapore europeo. Entrambe le squadre, infatti, dichiarano di voler puntare alle prime quattro posizioni, con le prime tre attualmente occupate da Inter, Milan e Napoli.17:34

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Atalanta-Juventus, gara valida per la 7a giornata di Serie A.17:34